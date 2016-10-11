كيف تصمم حمامك كالمحترفين في 8 خطوات

ما رأيك أن تمتلك قطعة من الطبيعة بمنزلك، هذا ما يتميز به طراز البحر الأبيض المتوسط ، فهو دائما ما يحمل في تفاصيله الطبيعة، كما نرى قطع من الخشب الطبيعي استخدمت في التصميم، كرسي صغير ومنضدة صغيرة على البانيو، سلم خشبي تحول إلى حاملة مناشف، تفاصيل صغيرة لكن ستبهرك..

البساطة أهم ما يميز هذا الطراز بجانب أنه يحول أي تصميم إلى لوحة طبيعية تضيف روح البحر إلى أى فراغ ..