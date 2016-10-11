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كيف تصمم حمامك كالمحترفين في 8 خطوات

آية منير آية منير
studio apartment, Angelina Alekseeva Angelina Alekseeva حمام
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من منا لا يتمنى أن يمتلك حمام كالفنادق، فالحمام من أهم الغرف في أي منزل، لذلك يجب أن يحظى بقدر كبير من الاهتمام حتى نوفر الراحة لمستخدمينه، إليك مجموعة من اللمسات العصرية  لتساعدك على تصميم حمامك كالمحترفين، وغير مكلفة وتوافق الميزانيات المحدودة وتمنحك  الشعور بالراحة والاسترخاء ..

1- حمام غير عادي..

APARTAMENT W SOPOCIE, Sikora Wnetrza Sikora Wnetrza حمام
Sikora Wnetrza

Sikora Wnetrza
Sikora Wnetrza
Sikora Wnetrza

إن كنت تمتلك نافذة كبيرة في حمامك الخاص، عليك الاستفادة بها بشكل مناسب، فهي تساعدك أن تحول حمامك من فراغ مظلم وقاتم إلى تصميم رائع،  ستارة أنيقة ذو لون فاتح تساعدك على الاستفادة من النافذة مع الحفاظ على الخصوصية بشكل كبير، ستنبهر بالنتيجة التى ستجدها حين تسمح بالإضاءة الطبيعة أن تنير حمامك مع تصميم أنيق ومميز وغير عادي..

2- طراز البحر الأبيض المتوسط..

Hotel Predi Son Jaumell, margarotger interiorisme margarotger interiorisme مساحات تجارية فنادق
margarotger interiorisme

margarotger interiorisme
margarotger interiorisme
margarotger interiorisme

ما رأيك أن تمتلك قطعة من الطبيعة بمنزلك، هذا ما يتميز به طراز البحر الأبيض المتوسط، فهو دائما ما يحمل في تفاصيله الطبيعة، كما نرى قطع من الخشب الطبيعي استخدمت في التصميم، كرسي صغير ومنضدة صغيرة على البانيو، سلم خشبي تحول إلى حاملة مناشف، تفاصيل صغيرة لكن ستبهرك..

البساطة أهم ما يميز هذا الطراز بجانب أنه يحول أي تصميم إلى لوحة طبيعية تضيف روح البحر إلى أى فراغ ..

3- اللون الأخضر..

AM 2014 - Fão, INAIN Interior Design INAIN Interior Design حمام
INAIN Interior Design

INAIN Interior Design
INAIN Interior Design
INAIN Interior Design

النباتات هي السحر الخفي في تحويل أي فراغ معتاد إلى تصميم رائع، ينبض بالحياة وغير ممل، ملئ بالطاقة الإيجابية ، ويمكن أيضا استبدال النباتات باستخدام ديكورات ذات لون أخضر رائع ومميز، مثل أرضية ذو لون أخضر أو مناشف خضراء ..

4- الاهتمام بالتفاصيل..

SANIBOLD - série sanitária, Melissa vilar Melissa vilar حماممغاسل سيراميك White
Melissa vilar

Melissa vilar
Melissa vilar
Melissa vilar

تفاصيل صغيرة يمكن أن تساعدك قليلا في تصميم حمامك بشكل رائع، حوض لغيل الأيدى مبتكر مع مجموعة ورود بيضاء، سلات من الخوص ومناشف ألوانها متناسقة مع ألوان التصميم، مرآة كبيرة رائعة لتسعد على حل مشكلة مساحة الحمامات الصغيرة..

5- تقنيات حديثة..

ORT DER RUHE, ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH حمام
ONE!CONTACT – Planungsbüro GmbH

ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH
ONE!CONTACT – Planungsbüro GmbH
ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH

مع تقدم التكنولوجيا وفي الطراز الحديث ظهر الكثير من التقنيات الحديثة من الأدوات المستخدمة في الحمامات مثل أدشاش وحنفيات مبتكرة، كما ظهرت منها أنواع غير مكلفة، هذه التقنيات أخذت من روح الطبيعة إلى التصميم، وكأنك وسط شلال مياه، وأمامنا هذا التصميم فكرة جيدة وغير مكررة..

6- حلول عملية ..

projecte virreina, degoma degoma غرفة السفرة
degoma

degoma
degoma
degoma

الأرفف هي أكثر حلول عملية لاستخدام كل ركن في الحمام بالشكل الأمثل، وان كانت مصنوعة من الخشب فإنها تضيف من الأناقة ما يكفى لتحويل حمامك مصمم كالفاندق تماما، تصميم مبتكر للأرفف واستخدامها كديكور للحمام  يترك لمسة من النظام والجمال معا..

أكثر ما يؤرقنا في الحمام هو النظام، إن توفر ذلك في حمامك فإن شعور الراحة والأناقة هو ما سيحمله التصميم لك..

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7- حوض استحمام للاسترخاء..

Engel & Völkers Bodrum, Engel & Völkers Bodrum Engel & Völkers Bodrum حمام
Engel &amp; Völkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum
Engel &amp; Völkers Bodrum
Engel & Völkers Bodrum

من منا لايتمنى أن يمتلك حمام يساعد على الاسترخاء والاستجمام مع الإضاءة الهادئة والشموع المعطرة، كما نرى هذا التصميم يظهر كما لو في نادي صحى للاستجمام والعناية بالجسم، استخدام الخشب الطبيعي في الجدران والأرضيات، حوض استحمام ذو شكل انسيابي وأنيق وحجم مناسب للحمام لترك مساحة للحركة في الحمام براحة ودون قيود..

8- إضاءة

Graccioza Collection: 2016 products, Sorema Sorema حماممنسوجات واكسسوارات
Sorema

Sorema
Sorema
Sorema

استكمالا للمساتك العصرية التى تحول حمامك إلى منتجع صحى، ولتستمتع برومانسية أكثر واسترخاء واستجمام، وأسهل طريقة هي الشموع المعطرة والأضواء الخافتة مع الضوء الطبيعى لخق جو دافئ ورومانسي.. 

يمكن أيضا استكمالا للأفكار الرئابعة لحمام قراءة هذا المقال حمام راقى غير مكلف

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