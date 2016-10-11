كيف تصمم حمامك كالمحترفين في 8 خطوات

من منا لا يتمنى أن يمتلك حمام كالفنادق، فالحمام من أهم الغرف في أي منزل، لذلك يجب أن يحظى بقدر كبير من الاهتمام حتى نوفر الراحة لمستخدمينه، إليك مجموعة من اللمسات العصرية لتساعدك على تصميم حمامك كالمحترفين، وغير مكلفة وتوافق الميزانيات المحدودة وتمنحك الشعور بالراحة والاسترخاء ..
إن كنت تمتلك نافذة كبيرة في حمامك الخاص، عليك الاستفادة بها بشكل مناسب، فهي تساعدك أن تحول حمامك من فراغ مظلم وقاتم إلى تصميم رائع، ستارة أنيقة ذو لون فاتح تساعدك على الاستفادة من النافذة مع الحفاظ على الخصوصية بشكل كبير، ستنبهر بالنتيجة التى ستجدها حين تسمح بالإضاءة الطبيعة أن تنير حمامك مع تصميم أنيق ومميز وغير عادي..
ما رأيك أن تمتلك قطعة من الطبيعة بمنزلك، هذا ما يتميز به طراز البحر الأبيض المتوسط، فهو دائما ما يحمل في تفاصيله الطبيعة، كما نرى قطع من الخشب الطبيعي استخدمت في التصميم، كرسي صغير ومنضدة صغيرة على البانيو، سلم خشبي تحول إلى حاملة مناشف، تفاصيل صغيرة لكن ستبهرك..
البساطة أهم ما يميز هذا الطراز بجانب أنه يحول أي تصميم إلى لوحة طبيعية تضيف روح البحر إلى أى فراغ ..
النباتات هي السحر الخفي في تحويل أي فراغ معتاد إلى تصميم رائع، ينبض بالحياة وغير ممل، ملئ بالطاقة الإيجابية ، ويمكن أيضا استبدال النباتات باستخدام ديكورات ذات لون أخضر رائع ومميز، مثل أرضية ذو لون أخضر أو مناشف خضراء ..
تفاصيل صغيرة يمكن أن تساعدك قليلا في تصميم حمامك بشكل رائع، حوض لغيل الأيدى مبتكر مع مجموعة ورود بيضاء، سلات من الخوص ومناشف ألوانها متناسقة مع ألوان التصميم، مرآة كبيرة رائعة لتسعد على حل مشكلة مساحة الحمامات الصغيرة..
مع تقدم التكنولوجيا وفي الطراز الحديث ظهر الكثير من التقنيات الحديثة من الأدوات المستخدمة في الحمامات مثل أدشاش وحنفيات مبتكرة، كما ظهرت منها أنواع غير مكلفة، هذه التقنيات أخذت من روح الطبيعة إلى التصميم، وكأنك وسط شلال مياه، وأمامنا هذا التصميم فكرة جيدة وغير مكررة..
الأرفف هي أكثر حلول عملية لاستخدام كل ركن في الحمام بالشكل الأمثل، وان كانت مصنوعة من الخشب فإنها تضيف من الأناقة ما يكفى لتحويل حمامك مصمم كالفاندق تماما، تصميم مبتكر للأرفف واستخدامها كديكور للحمام يترك لمسة من النظام والجمال معا..
أكثر ما يؤرقنا في الحمام هو النظام، إن توفر ذلك في حمامك فإن شعور الراحة والأناقة هو ما سيحمله التصميم لك..
من منا لايتمنى أن يمتلك حمام يساعد على الاسترخاء والاستجمام مع الإضاءة الهادئة والشموع المعطرة، كما نرى هذا التصميم يظهر كما لو في نادي صحى للاستجمام والعناية بالجسم، استخدام الخشب الطبيعي في الجدران والأرضيات، حوض استحمام ذو شكل انسيابي وأنيق وحجم مناسب للحمام لترك مساحة للحركة في الحمام براحة ودون قيود..
استكمالا للمساتك العصرية التى تحول حمامك إلى منتجع صحى، ولتستمتع برومانسية أكثر واسترخاء واستجمام، وأسهل طريقة هي الشموع المعطرة والأضواء الخافتة مع الضوء الطبيعى لخق جو دافئ ورومانسي..
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