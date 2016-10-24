إن استخدام ألوان جريئة وسط أجواء المنزل يعطي شعور بالاختلاف والحيوية، فإذا كنت تصمم بيتًا جديدًا وتفكر في كيفية ترتيبه واختيار ديكوراته وألوانه فإن هذا المقال يفيدك تمامًا في اختيار تلك الديكورات بعناية، حيث يقدم لك هوميفاي نموذج لـ شقة صغيرة بألوان جريئة وتقسيم رائع.
تظهر روعة هذا التصميم في تلك البقعة المفتوحة التي تضم ركن المعيشة وركن لتناول الطعام ومساحة ممتدة إلى المطبخ، يبدو عزل الجدران الفاصلة في التصميم مميز وأنيق ويعطي اتساع أكبر ومساحة مناسبة للتنقل، هذا بالإضافة إلى النوافذ الموجودة في أركان المكان والتي تسمح بمرور الضوء وتعطي فرصة جيدة لتهوية المكان.
يأتي الركن المخصص للمعيشة بجدرانه البيضاء الناصعة، والتي تزيد المكان نورًا، الجدران خرسانية بيضاء والأرضية سيراميكية بيضاء، ليأتي اللون الأزرق وسط هذه الأجواء بجراءة وأناقة ويضفي جمالًا وروح وحركة على الغرفة. بالإضافة إلى وجود أريكة بيضاء ومنضدة صغيرة بسيطة، على سجادة بيج بسيطة، ليصنعوا جلسة صغيرة بسيطة أمام التلفزيون.
ركن الطعام يبدو أنيق وبسيط، إذ تم الاعتماد فيه على أثاث بسيط غير متكلف من مندضة خشبية بيضاء وعدة كراسي مختلفة الألوان تقع بين الأبيض والأزرق واللبني، إلى جانب وحدة الإضاءة المعدنية التي تتدلى من السقف وتعطي إضاءة واضحة ومميزة لهذا الجزء، وفي الخلفية يأتي اللون الأزرق بروعته في الجدار ليعطي تميز وأناقة وحركة وحيوية.
يأتي هنا المطبخ البسيط بشكل رائع في زاوية داخلية مع نفسه، بأثاث أبيض مكون من عدة دواليب خشبية تحمل جميع أغراض المطبخ، وتأخذ جانبًا للداخل، حيث ينفصل المطبخ عن الأجزاء الخارجية الأخرى للمنزل، هذا إلى جانب الأرضية السيراميكية والجدران الخرسانية البيضاء، مع جانب واحد مطلي باللون الأزرق المميز الذي يعطي اختلاف واضح للمكان.
إن جعل أحد جدران منزلك بلون والبقية بلونٍ اّخر يبدو مميزًا وقد تم استخدام هذه الفكرة في جميع غرف هذا المنزل، حتى بالحمام، فقد تم الاعتماد على الأخضر الغامق مع الجدران الخشبية والأرضية السيراميكة، وعزل جزء خاص للاستحمام، في حين تم استخدام أثاث الحمام من السيراميك الأبيض العادي، مع قطع المرايا المرصعة فوق الحوض بإطارتها الملونة بالأزرق والأخضر والأبيض لتعطي أناقة وجمال خاص للمكان.
تعد غرفة النوم هي غرفة الراحة الرئيسية في البيت، ولذلك قد تم اختيار تفاصيلها بدقة وعناية واعتمدت في تصميمها على البساطة، تبدو غرفة غير متكلفة تمتلىء باللون الأبيض المحايد الذي يعطي صفاء وراحة للأعصاب، مع اللون الأخضر الذي يتدخل لعمل عنصر من الحيوية والحركة البسيطة للمكان، والأرضية البنية الرائعة التي تتماشى مع جمال الغرفة.
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