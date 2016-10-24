شقة صغيرة بألوان جريئة وتقسيم رائع

تعد غرفة النوم هي غرفة الراحة الرئيسية في البيت، ولذلك قد تم اختيار تفاصيلها بدقة وعناية واعتمدت في تصميمها على البساطة، تبدو غرفة غير متكلفة تمتلىء باللون الأبيض المحايد الذي يعطي صفاء وراحة للأعصاب، مع اللون الأخضر الذي يتدخل لعمل عنصر من الحيوية والحركة البسيطة للمكان، والأرضية البنية الرائعة التي تتماشى مع جمال الغرفة.

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