8 أماكن غير مستغلة في منزلك

في هذه الغرفة واجه المصممون مشكلة صغر مساحة الغرفة مع عدم إمكانية وضع دواليب وخزانات، فكان الحل هو استغلال أركان الغرفة. كما ترون كان حلًا مذهلًا وأعطى بعدًا جديدًا لتصميم الغرفة ووفّر الكثير من أماكن التخزين دون إضافة شعورًا بضيق الغرفة.