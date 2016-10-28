8 أماكن غير مستغلة في منزلك

السكن في شقة غالبًا يحتاج لاستغلال جميع المساحات الموجودة لعدم الشعور بالضيق، لهذا يوجد كثير من الحلول الذكية التي يمكنك تطبيقها في منزلك الصغير وستشعرك حتمًا بفارق كبير مع عدم التخلي عن العملية والكفاءة والتصميم الجيد. إليكم بعض الأفكار لاستغلال بعض المساحات المهدرة في بيتك.
أول هذه الأمثلة إقامة جدار فاصل يعمل كمكان للتخزين في نفس الوقت. هذه الحيلة تنفع بشكل جيد عندما تحتاج للفصل بين غرفتين فتكون هناك فرصة مثالية لإضافة خزانات وأرفف فلا تضيعها!
المنطقة المجاورة للسلم غالبًا ما تكون صعبة في التعامل مع تصميمها، فأغلب الناس يتركونها فارغة ولا يستغلون تلك المساحة المهدرة. في هذا التصميم نجد حل ذكي وهو وضع أرفف مفتوحة وبداخلها شاشة لتكون جزء من غرفة المعيشة وتساهم في توسعة المكان بدلًا من وضع مكتبة كاملة.
في هذه الغرفة واجه المصممون مشكلة صغر مساحة الغرفة مع عدم إمكانية وضع دواليب وخزانات، فكان الحل هو استغلال أركان الغرفة. كما ترون كان حلًا مذهلًا وأعطى بعدًا جديدًا لتصميم الغرفة ووفّر الكثير من أماكن التخزين دون إضافة شعورًا بضيق الغرفة.
المنطقة أسفل السلم غالبًا ما يتم تجاهلها بالرغم من أنها يمكن أن تكون حلًا مثاليًا للتخزين! في هذا التصميم تم استغلالها كدولاب للملابس بتصميم أنيق وأضاف وسعًا للغرفة بدلًا من وجود دولاب كامل في جانب أخر من الغرفة.
حل مثالي للغرف صغيرة المساحة هو إنشاء سرير مكون من طابقين، ليس فقط لكونه موفرًا لمساحة نوم لشخصين مكان شخص واحد لاستغلال المساحة الأفقية ولكن أيضًا بسبب إمكانية استغلال المساحة بجانبة وأسفله لإقامة دواليب وخزانات وربما مكاتب للدراسة أيضًا.
هل مساحة حمامك صغيرة وبالكاد تستطيع وضع حوض ومرحاض فيه؟ إذا كان يوجد لديك مساحة صغيرة جدًا كهذه فقد أوجد المصممون هذا الحل المثالي وهو وضع البانيو في مساحة نحيفة جدًا. ولم ينسوا المرايا بالطبع التي تزيد من المساحة في نظرك نوعًا ما.
المساحة فوق السرير غالبًا ما تكون خالية ولا تستخدم بالمرة، بالرغم من كونها مثالية للتخزين بطريقة عملية وحسنة التصميم في نفس الوقت. في هذه الصورة تجد بعض الخزانات التي يمكن استخدامها في وضع المفروشات والفوط وما إلى من الأدوات المنزلية.
خزانات المطبخ من أكثر الأماكن التي تعمها الفوضى إذا لم يكن تصميمها جيدًا ويساعدك على التنظيم. لهذا ننصح دائمًا باستغلال المساحة الأفقية في وضع أكبر قدر من الخزانات وترتيبها من الداخل جيدًا باستهدام الأدراج والأكسسوارات والأرفف الموفرة للمساحة ليكون مطبخك دائمًا خالٍ من الفوضىّ.
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