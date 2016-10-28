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8 أماكن غير مستغلة في منزلك

ريم عوض ريم عوض
Manhattan Micro-Loft, Specht Architects Specht Architects الممر الحديث، المدخل و الدرج
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السكن في شقة غالبًا يحتاج لاستغلال جميع المساحات الموجودة لعدم الشعور بالضيق، لهذا يوجد كثير من الحلول الذكية التي يمكنك تطبيقها في منزلك الصغير وستشعرك حتمًا بفارق كبير مع عدم التخلي عن العملية والكفاءة والتصميم الجيد. إليكم بعض الأفكار لاستغلال بعض المساحات المهدرة في بيتك. 

1- فواصل الغرف

Appartamento CM, MIROarchitetti MIROarchitetti غرفة المعيشة
MIROarchitetti

MIROarchitetti
MIROarchitetti
MIROarchitetti

أول هذه الأمثلة إقامة جدار فاصل يعمل كمكان للتخزين في نفس الوقت. هذه الحيلة تنفع بشكل جيد عندما تحتاج للفصل بين غرفتين فتكون هناك فرصة مثالية لإضافة خزانات وأرفف فلا تضيعها!

2- جانب السلم

Natural Geometry, HYLA Architects HYLA Architects منازل
HYLA Architects

HYLA Architects
HYLA Architects
HYLA Architects

المنطقة المجاورة للسلم غالبًا ما تكون صعبة في التعامل مع تصميمها، فأغلب الناس يتركونها فارغة ولا يستغلون تلك المساحة المهدرة. في هذا التصميم نجد حل ذكي وهو وضع أرفف مفتوحة وبداخلها شاشة لتكون جزء من غرفة المعيشة وتساهم في توسعة المكان بدلًا من وضع مكتبة كاملة.

3- أركان الغرف

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

في هذه الغرفة واجه المصممون مشكلة صغر مساحة الغرفة مع عدم إمكانية وضع دواليب وخزانات، فكان الحل هو استغلال أركان الغرفة. كما ترون كان حلًا مذهلًا وأعطى بعدًا جديدًا لتصميم الغرفة ووفّر الكثير من أماكن التخزين دون إضافة شعورًا بضيق الغرفة.

4- أسفل السلم

Manhattan Micro-Loft, Specht Architects Specht Architects الممر الحديث، المدخل و الدرج
Specht Architects

Manhattan Micro-Loft

Specht Architects
Specht Architects
Specht Architects

المنطقة أسفل السلم غالبًا ما يتم تجاهلها بالرغم من أنها يمكن أن تكون حلًا مثاليًا للتخزين! في هذا التصميم تم استغلالها كدولاب للملابس بتصميم أنيق وأضاف وسعًا للغرفة بدلًا من وجود دولاب كامل في جانب أخر من الغرفة.

5- الأسرّة ذات الطابقين

Интерьер IL, INT2architecture INT2architecture غرفة الاطفال
INT2architecture

INT2architecture
INT2architecture
INT2architecture

حل مثالي للغرف صغيرة المساحة هو إنشاء سرير مكون من طابقين، ليس فقط لكونه موفرًا لمساحة نوم لشخصين مكان شخص واحد لاستغلال المساحة الأفقية ولكن أيضًا بسبب إمكانية استغلال المساحة بجانبة وأسفله لإقامة دواليب وخزانات وربما مكاتب للدراسة أيضًا.

6- مساحة طولية نحيفة

Albert Mill, Scott Donald Architecture Scott Donald Architecture حمام
Scott Donald Architecture

Albert Mill

Scott Donald Architecture
Scott Donald Architecture
Scott Donald Architecture

هل مساحة حمامك صغيرة وبالكاد تستطيع وضع حوض ومرحاض فيه؟ إذا كان يوجد لديك مساحة صغيرة جدًا كهذه فقد أوجد المصممون هذا الحل المثالي وهو وضع البانيو في مساحة نحيفة جدًا. ولم ينسوا المرايا بالطبع التي تزيد من المساحة في نظرك نوعًا ما.

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7- فوق السرير

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

المساحة فوق السرير غالبًا ما تكون خالية ولا تستخدم بالمرة، بالرغم من كونها مثالية للتخزين بطريقة عملية وحسنة التصميم في نفس الوقت. في هذه الصورة تجد بعض الخزانات التي يمكن استخدامها في وضع المفروشات والفوط وما إلى من الأدوات المنزلية.

8- المساحة الأفقية في مطبخك

Cocina lacada alto brillo crema con terminaciones curvas, COCINAS CASTILLO COCINAS CASTILLO مطبخرفوف وأدراج MDF Beige
COCINAS CASTILLO

COCINAS CASTILLO
COCINAS CASTILLO
COCINAS CASTILLO

خزانات المطبخ من أكثر الأماكن التي تعمها الفوضى إذا لم يكن تصميمها جيدًا ويساعدك على التنظيم. لهذا ننصح دائمًا باستغلال المساحة الأفقية في وضع أكبر قدر من الخزانات وترتيبها من الداخل جيدًا باستهدام الأدراج والأكسسوارات والأرفف الموفرة للمساحة ليكون مطبخك دائمًا خالٍ من الفوضىّ.

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