8 أرضيات للمطابخ بين الحداثة والكلاسيكية

بالرغم من أن الأرضية الخشبية السابقة جعلت المكان يبدو عليه الملامح الكلاسيكية بعض الشيء، إلا أن هذه تعطيه حيويه وحداثة لا مثيل لها، ويعود ذلك إلى طريقة استخدامها وإلى الأجواء الموضوعة بها، فقد بدت عليها الحداثة غير أن لونها الأسود الغير مُعتاد يعطيها جمال ورونق خاص، إضافة إلى ذلك فإن الأثاث الأبيض الحديث للمطبخ يكمل الأجواء ويعطي حيوية وحداثة للمطبخ بطريقة جميلة ويبدو الترتيب واضح ويعطي مظهر راقي.