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8 أرضيات للمطابخ بين الحداثة والكلاسيكية

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
Yeşil Vadi 2012, ARTISTIC DESIGN ARTISTIC DESIGN مطبخ
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يعتبر المطبخ من اهم أركان بيتك، وتختلف تصميمته وتتنوع بين الحداثة والكلاسيكية، ويأتي هنا فرق الأزواق، فالبعض يفضلون الطابع الكلاسيكي والاّخريين يحبون الحداثة والعصرية وتأتي هنا التساؤلات عند عمل الجدران والأرضيات بالمطبخ.. كيف يبدو؟ وكيف تختار؟، ولذلك نقدم لك في هذا المقال تصميمات مختلفة لـ أرضيات المطابخ العالمية تتنوع بين الحداثة والكلاسيكية.

1- البلاط.. كلاسيكي وقديم

INTERIOR DESIGN FOR IMAR INSAAT, ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY مطبخ
ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY

ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY
ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY
ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY

يعد استخدام البلاط في أرضيات المطبخ من أقدم الوسائل لتصميم الأرضية، ولذلك فهو يعطي طابع كلاسيكي للمكان، وفي مثل هذا المطبخ الصغير البسيط، تم استخدام البلاط المنقوش ليرسم بجانب بعضه أشكال صغيرة مميزة في الأرضية، ولكن تبدو مشكلته في صعوبة تنظيفة فهو يأخذ الألوان بسهولة ويتأثر بالأشياء التي تنسكب عليه.

2- أرضية خشبية كلاسكية

Supremely Sophisticated, Andrea Schumacher Interiors Andrea Schumacher Interiors مطبخ
Andrea Schumacher Interiors

Andrea Schumacher Interiors
Andrea Schumacher Interiors
Andrea Schumacher Interiors

هذا المطبخ الأمريكي الأنيق بأرضية خشبية أنيقة من اللون البني الغامق، حيث يغلب عليه الطابع الكلاسيكي فالأرضية الخشبية والأثاث الأبيض الذي يتكون من عدة دواليب وأدراج خشبية تقليدية، لكنه أنيق ومميز، وتعبر الأرضيات الخشبية في أغلب التصميمات عن الروح الكلاسيكية إضافة إلى أن شكل وهيئة الأثاث يساعدها على ذلك.

3- أرضية خشبية عصرية

D&S Altaş Home, yücel partners yücel partners مطبخ
yücel partners

yücel partners
yücel partners
yücel partners

بالرغم من أن الأرضية الخشبية السابقة جعلت المكان يبدو عليه الملامح الكلاسيكية بعض الشيء، إلا أن هذه تعطيه حيويه وحداثة لا مثيل لها، ويعود ذلك إلى طريقة استخدامها وإلى الأجواء الموضوعة بها، فقد بدت عليها الحداثة غير أن لونها الأسود الغير مُعتاد يعطيها جمال ورونق خاص، إضافة إلى ذلك فإن الأثاث الأبيض الحديث للمطبخ يكمل الأجواء ويعطي حيوية وحداثة للمطبخ بطريقة جميلة ويبدو الترتيب واضح ويعطي مظهر راقي.

4- الخشب الرمادي للمطبخ العصري

Stüdyo Daire Tasarımı, Ceren Torun Yiğit Ceren Torun Yiğit مطبخ
Ceren Torun Yiğit

Ceren Torun Yiğit
Ceren Torun Yiğit
Ceren Torun Yiğit

خشبية ولكنها معاصرة.. بالرغم من ان الأرضية في هذا التصميم خشبية ولكنها تيدو حديثة معاصرة ومختلفة، فإختيار اللون الرمادي لطلاء الخشب إلى جانب الأثاث الأنيق العصري والتصميم الأمريكي للمطبخ يعطي حداثة أكثر للتصميم فيبدو مبتعدًا عن التقليدية والقدم.

5- البلاط الصغير القديم

Balayı Evi, Hoyran Wedre Country Houses Hoyran Wedre Country Houses مطبخ
Hoyran Wedre Country Houses

Hoyran Wedre Country Houses
Hoyran Wedre Country Houses
Hoyran Wedre Country Houses

البلاط الصغير موحد اللون لا يحتاج إلى شيء يصفه، فهو يعرب عن كلاسيكية شديدة في تصميمه، وربما يكون هو الاختيار الأمثل لمحبي الأشياء القديمة، ويأتي هنا بلونه البرتقالي الفاتح ليتماشى مع الأثاث الخشبي التقليدي البسيط للمطبخ.

6- السيراميك .. عنوان الحداثة

SANABEL KONAKLARI, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık مطبخ
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

استخدام قطع السيراميك بشكل مميز يعطي لهذا المطبخ طابع ورونق خاص، ويعطيه الحداثة والتميز، فالتصميم بسيط وهادىء والإضاءة متوسطة، لذلك فقد تم الاعتماد على السيراميك السادة ليتناسب مع الأثاث الأكليريك الأنيق في للمطبخ.

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7- الرخام.. قديم وكلاسيكي

Retrofit - Residência Alphaville, Moran e Anders Arquitetura Moran e Anders Arquitetura مطبخ
Moran e Anders Arquitetura

Moran e Anders Arquitetura
Moran e Anders Arquitetura
Moran e Anders Arquitetura

في هذا المطبخ يظهر الرخام قديم وغير لامع ويعطي طابع كلاسيكي ويساعده في الظهور هكذا تلك الجدران الحجرية التي تضفي على المطبخ باكمله طابع كلاسيكي قديم، بجانب الأثاث البسيط للمطبخ والإضاءة المناسبة له.

8- الرخام بشكله الحديث

Sinem ARISOY KEÇECİ, Sinar İç mimarlık Sinar İç mimarlık مطبخ
Sinar İç mimarlık

Sinar İç mimarlık
Sinar İç mimarlık
Sinar İç mimarlık

لا تبدو الأرضيات الرخامية دومًا كلاسيكية ولكن الاختلاف في طريقة تصميمها والأثاث الذي يُكمل أرجاء المطبخ هو ما يُحدد بالضبط نوعية استخدامها إن كانت على طريقة كلاسكية أو حديثة وعصرية، وهنا في هذا التصممي ولأن المطبخ ينتشر فيه اللون الذهبي والأثاث نيق من الخشب الأكليريك الأبيض والترتيب مميز والتفاصيل حديثة فقد كان الرخام لامعًا وأنيقًا وجديدًا، يعطي لمسة عصرية وحداثة أكثر للمكان.

السيراميك الكبير.. أناقة وبساطة

Yeşil Vadi 2012, ARTISTIC DESIGN ARTISTIC DESIGN مطبخ
ARTISTIC DESIGN

ARTISTIC DESIGN
ARTISTIC DESIGN
ARTISTIC DESIGN

أرضية سيراميكية سادة وبسيطة، تبدو فيها قطعة السيراميك كبيرة ومميزة، تظهر لمعتها حينما يسقط عليها الضوء، ليأتي هذا التصميم ضمن الأرضيات العصرية الأنيقة الرائعة للمطبخ، هذا إلى جانب الأثاث الأنيق الحديث، الذي يبدو غاية في الروعة ويكمل أناقة المكان.

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