8 أرضيات للمطابخ بين الحداثة والكلاسيكية

يعتبر المطبخ من اهم أركان بيتك، وتختلف تصميمته وتتنوع بين الحداثة والكلاسيكية، ويأتي هنا فرق الأزواق، فالبعض يفضلون الطابع الكلاسيكي والاّخريين يحبون الحداثة والعصرية وتأتي هنا التساؤلات عند عمل الجدران والأرضيات بالمطبخ.. كيف يبدو؟ وكيف تختار؟، ولذلك نقدم لك في هذا المقال تصميمات مختلفة لـ أرضيات المطابخ العالمية تتنوع بين الحداثة والكلاسيكية.
يعد استخدام البلاط في أرضيات المطبخ من أقدم الوسائل لتصميم الأرضية، ولذلك فهو يعطي طابع كلاسيكي للمكان، وفي مثل هذا المطبخ الصغير البسيط، تم استخدام البلاط المنقوش ليرسم بجانب بعضه أشكال صغيرة مميزة في الأرضية، ولكن تبدو مشكلته في صعوبة تنظيفة فهو يأخذ الألوان بسهولة ويتأثر بالأشياء التي تنسكب عليه.
هذا المطبخ الأمريكي الأنيق بأرضية خشبية أنيقة من اللون البني الغامق، حيث يغلب عليه الطابع الكلاسيكي فالأرضية الخشبية والأثاث الأبيض الذي يتكون من عدة دواليب وأدراج خشبية تقليدية، لكنه أنيق ومميز، وتعبر الأرضيات الخشبية في أغلب التصميمات عن الروح الكلاسيكية إضافة إلى أن شكل وهيئة الأثاث يساعدها على ذلك.
بالرغم من أن الأرضية الخشبية السابقة جعلت المكان يبدو عليه الملامح الكلاسيكية بعض الشيء، إلا أن هذه تعطيه حيويه وحداثة لا مثيل لها، ويعود ذلك إلى طريقة استخدامها وإلى الأجواء الموضوعة بها، فقد بدت عليها الحداثة غير أن لونها الأسود الغير مُعتاد يعطيها جمال ورونق خاص، إضافة إلى ذلك فإن الأثاث الأبيض الحديث للمطبخ يكمل الأجواء ويعطي حيوية وحداثة للمطبخ بطريقة جميلة ويبدو الترتيب واضح ويعطي مظهر راقي.
خشبية ولكنها معاصرة.. بالرغم من ان الأرضية في هذا التصميم خشبية ولكنها تيدو حديثة معاصرة ومختلفة، فإختيار اللون الرمادي لطلاء الخشب إلى جانب الأثاث الأنيق العصري والتصميم الأمريكي للمطبخ يعطي حداثة أكثر للتصميم فيبدو مبتعدًا عن التقليدية والقدم.
البلاط الصغير موحد اللون لا يحتاج إلى شيء يصفه، فهو يعرب عن كلاسيكية شديدة في تصميمه، وربما يكون هو الاختيار الأمثل لمحبي الأشياء القديمة، ويأتي هنا بلونه البرتقالي الفاتح ليتماشى مع الأثاث الخشبي التقليدي البسيط للمطبخ.
استخدام قطع السيراميك بشكل مميز يعطي لهذا المطبخ طابع ورونق خاص، ويعطيه الحداثة والتميز، فالتصميم بسيط وهادىء والإضاءة متوسطة، لذلك فقد تم الاعتماد على السيراميك السادة ليتناسب مع الأثاث الأكليريك الأنيق في للمطبخ.
في هذا المطبخ يظهر الرخام قديم وغير لامع ويعطي طابع كلاسيكي ويساعده في الظهور هكذا تلك الجدران الحجرية التي تضفي على المطبخ باكمله طابع كلاسيكي قديم، بجانب الأثاث البسيط للمطبخ والإضاءة المناسبة له.
لا تبدو الأرضيات الرخامية دومًا كلاسيكية ولكن الاختلاف في طريقة تصميمها والأثاث الذي يُكمل أرجاء المطبخ هو ما يُحدد بالضبط نوعية استخدامها إن كانت على طريقة كلاسكية أو حديثة وعصرية، وهنا في هذا التصممي ولأن المطبخ ينتشر فيه اللون الذهبي والأثاث نيق من الخشب الأكليريك الأبيض والترتيب مميز والتفاصيل حديثة فقد كان الرخام لامعًا وأنيقًا وجديدًا، يعطي لمسة عصرية وحداثة أكثر للمكان.
أرضية سيراميكية سادة وبسيطة، تبدو فيها قطعة السيراميك كبيرة ومميزة، تظهر لمعتها حينما يسقط عليها الضوء، ليأتي هذا التصميم ضمن الأرضيات العصرية الأنيقة الرائعة للمطبخ، هذا إلى جانب الأثاث الأنيق الحديث، الذي يبدو غاية في الروعة ويكمل أناقة المكان.
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