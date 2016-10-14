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8 غرف نوم كلاسيكية بتصميمات روسية

ريم عوض ريم عوض
Mint and orange on snow, Marina Sarkisyan Marina Sarkisyan غرفة نوم
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التصميم الكلاسيكي لا تنتهي موضته أبدًا، فهو يظل موجودًا ومتجددًا بذوق العصر حتى تشعر أنه كلاسيكي بلمسة حداثية وبألوان جديدة ورائقة. في هذا المقال جمعنا لكن محموعة من التصميمات الكلاسيكية الروسية لغرف نوم ستأخذك لعالم آخر.

1- الذهبي

Classic style at interiors., Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION. Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION. غرفة نوم
Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.

Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.
Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.
Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.

اللون الذهبي هو لون أصيل في الأسلوب الباروكي (أسلوب يعكس فترة تاريخية لدى الغرب نشأت عن طريق أسلوب جديد في فهم الفنون البصرية) ال هذا التصميم تجد الذهبي يغطي كل شيء؛ ظهر السرير وأيادي الكراسي وإطارات الصور والمرايا وحتى الباب. كل هذه التفاصيل الذهبية تأخذك فجأة للوراء لقرون من الزمن في أزهى عصور أوروبا التي غيّرت من شكل الديكور والتصميمات بطريقة مذهلة جعلتها تعيش وتتجدد حتى الآن.

2- الأخضر والبرتقالي

Mint and orange on snow, Marina Sarkisyan Marina Sarkisyan غرفة نوم
Marina Sarkisyan

Marina Sarkisyan
Marina Sarkisyan
Marina Sarkisyan

غرفة كلاسيكية أنيقة للغاية مصممة بعناية لجعلك تشعر بالاسترخاء حيث أن اللون الأخضر مريح للنظر وللأعصاب. لم يخفى على المصمم إضافة تفاصيل مذهلة للغرفة كالبورسلين في العواميد حول السرير وورق الحائط بنوعيه المختلفين وراء السرير وفي باقي الغرفة. اللون البرتقالي النابض بالحياة كسر من اللون الأخضر الطاغي على الغرفة ببعض البهجة الممتعة.

3- فخامة النيوكلاسيك

Атмосфера весны в однокомнатной квартире, Volkovs studio Volkovs studio غرفة نوم
Volkovs studio

Volkovs studio
Volkovs studio
Volkovs studio

الكثير من التفاصيل في هذه الغرفة تشعرك بالراحة والفخامة، وأكثر ما يضفي ذلك الشعور هو ذلك السرير الرائع! مع المزج بين الألوان من الرمادي الفاتح والأبيض والأزرق الهادئ لا يسعك إلا الانبهار بتلك الغرفة الأنيقة.

4- غرفة باللون الزيتوني

Квартира на Весковском переулке, MARION STUDIO MARION STUDIO غرفة نوم Multicolored
MARION STUDIO

MARION STUDIO
MARION STUDIO
MARION STUDIO

في هذه الغرفة اهتم المصمم كثيرًا بالديكور والألوان من حيث الستائر المزركشة واللوحة المعلقة خلف السرير والسجادة أسفله. من المهم أيضًا الاهتمام بنجفة الغرفة والمصابيح الجانبية كذلك. يمكنك الاحتيار بين الكريستال أو الفيرفوجيه لإضافة لمسة ملكية على غرفة نومك.

5- الجدار البارز

Спальня "Неоклассика" vol.3, Студия дизайна Дарьи Одарюк Студия дизайна Дарьи Одарюк غرفة نوم Multicolored
Студия дизайна Дарьи Одарюк

Студия дизайна Дарьи Одарюк
Студия дизайна Дарьи Одарюк
Студия дизайна Дарьи Одарюк

من التفاصيل المهمة في غرف النوم الكلاسيكية، ديكور الحوائط وخاصة الجدار الموجود خلف السرير. في هذا التصميم نجد ديكور الحائط بارز بتصميمات كلاسيكية من أشهرالأشكال وهي الزهور والنباتات وإضافة بعض التحف النباتية أيضًا.

6- غرفة هادئة

Квартира в г. Киров, Елена Овсянникова Елена Овсянникова غرفة نوم
Елена Овсянникова

Елена Овсянникова
Елена Овсянникова
Елена Овсянникова

ألوان الغرفة كلها هادئة وتنم عن ذوق رفيع بلا تعقيدات. كلها ألوان محايدة تبعث على الاسترخاء. جميع الزركشات من ورق الحائط والسجاد والتسريحة تتناسق مع بعضها البعض فوق أرضية خشبية رائقة وستائر حريرية ذهبية هادئة تتماشى مع ظهر السرير. نلاحظ أيضًا في المصابيح والنجفة كلاسيكية بلمسة عصرية مميزة.

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7- السماوي

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

اللون السماوي من الألوان الرائعة جدًا في غرف النوم لما له من مزايا في تهدئة الأعصاب والمساعدة على نوم أفضل كما أنه لون أنيق. عند استخدامه في الحوائط والمنسوجات مع أثاث عاجي كلاسيكي كهذا التصميم ونجفة كريستالية يخرج لنا لوحة مميزة.

8- مثال آخر للسماوي

Воздушная классика, Be In Art Be In Art غرفة نوم
Be In Art

Be In Art
Be In Art
Be In Art

هذا التصميم مثال آخر أكثر بساطة من حيث الزركشة في استخدام السماوي. السرير مطعم بشكل بسيط بالذهبي فيبدو السرير وكأنها غرفة نوم إحدى الأميرات. ما يميز تلك الغرفة حقًا هي تلك النافذة الكبيرة التي تطل على شرفة تكتمل بها أناقة الغرفة.

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