8 غرف نوم كلاسيكية بتصميمات روسية

اللون الذهبي هو لون أصيل في الأسلوب الباروكي (أسلوب يعكس فترة تاريخية لدى الغرب نشأت عن طريق أسلوب جديد في فهم الفنون البصرية) ال هذا التصميم تجد الذهبي يغطي كل شيء؛ ظهر السرير وأيادي الكراسي وإطارات الصور والمرايا وحتى الباب. كل هذه التفاصيل الذهبية تأخذك فجأة للوراء لقرون من الزمن في أزهى عصور أوروبا التي غيّرت من شكل الديكور والتصميمات بطريقة مذهلة جعلتها تعيش وتتجدد حتى الآن.