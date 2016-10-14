8 غرف نوم كلاسيكية بتصميمات روسية

التصميم الكلاسيكي لا تنتهي موضته أبدًا، فهو يظل موجودًا ومتجددًا بذوق العصر حتى تشعر أنه كلاسيكي بلمسة حداثية وبألوان جديدة ورائقة. في هذا المقال جمعنا لكن محموعة من التصميمات الكلاسيكية الروسية لغرف نوم ستأخذك لعالم آخر.
اللون الذهبي هو لون أصيل في الأسلوب الباروكي (أسلوب يعكس فترة تاريخية لدى الغرب نشأت عن طريق أسلوب جديد في فهم الفنون البصرية) ال هذا التصميم تجد الذهبي يغطي كل شيء؛ ظهر السرير وأيادي الكراسي وإطارات الصور والمرايا وحتى الباب. كل هذه التفاصيل الذهبية تأخذك فجأة للوراء لقرون من الزمن في أزهى عصور أوروبا التي غيّرت من شكل الديكور والتصميمات بطريقة مذهلة جعلتها تعيش وتتجدد حتى الآن.
غرفة كلاسيكية أنيقة للغاية مصممة بعناية لجعلك تشعر بالاسترخاء حيث أن اللون الأخضر مريح للنظر وللأعصاب. لم يخفى على المصمم إضافة تفاصيل مذهلة للغرفة كالبورسلين في العواميد حول السرير وورق الحائط بنوعيه المختلفين وراء السرير وفي باقي الغرفة. اللون البرتقالي النابض بالحياة كسر من اللون الأخضر الطاغي على الغرفة ببعض البهجة الممتعة.
الكثير من التفاصيل في هذه الغرفة تشعرك بالراحة والفخامة، وأكثر ما يضفي ذلك الشعور هو ذلك السرير الرائع! مع المزج بين الألوان من الرمادي الفاتح والأبيض والأزرق الهادئ لا يسعك إلا الانبهار بتلك الغرفة الأنيقة.
في هذه الغرفة اهتم المصمم كثيرًا بالديكور والألوان من حيث الستائر المزركشة واللوحة المعلقة خلف السرير والسجادة أسفله. من المهم أيضًا الاهتمام بنجفة الغرفة والمصابيح الجانبية كذلك. يمكنك الاحتيار بين الكريستال أو الفيرفوجيه لإضافة لمسة ملكية على غرفة نومك.
من التفاصيل المهمة في غرف النوم الكلاسيكية، ديكور الحوائط وخاصة الجدار الموجود خلف السرير. في هذا التصميم نجد ديكور الحائط بارز بتصميمات كلاسيكية من أشهرالأشكال وهي الزهور والنباتات وإضافة بعض التحف النباتية أيضًا.
ألوان الغرفة كلها هادئة وتنم عن ذوق رفيع بلا تعقيدات. كلها ألوان محايدة تبعث على الاسترخاء. جميع الزركشات من ورق الحائط والسجاد والتسريحة تتناسق مع بعضها البعض فوق أرضية خشبية رائقة وستائر حريرية ذهبية هادئة تتماشى مع ظهر السرير. نلاحظ أيضًا في المصابيح والنجفة كلاسيكية بلمسة عصرية مميزة.
اللون السماوي من الألوان الرائعة جدًا في غرف النوم لما له من مزايا في تهدئة الأعصاب والمساعدة على نوم أفضل كما أنه لون أنيق. عند استخدامه في الحوائط والمنسوجات مع أثاث عاجي كلاسيكي كهذا التصميم ونجفة كريستالية يخرج لنا لوحة مميزة.