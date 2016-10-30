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منزل أنيق غاية في الروعة

آية منير آية منير
homify غرفة المعيشة
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ما رأيك أن نأخذك في جولة بين أركان منزل أنيق قد يكون منزل أحلامك، اليوم سنتجول في منزل فاخر ذو مساحة صغيرة من تصميم NATALIA SOLO DESIGN ، وإن كنت من عشاق الفخامة فهذا التصميم سيكون مناسب لك، وقد تجد أفكار كثيرة تناسب منزلك، قفد جمع بين فخامة الكلاسيك مع اللمسة العصرية الرائعة، دعونا نبدأ الجولة ونستمتع بأجمل تفاصيل قد تراها في منزل أنيق غاية في الروعة ..

غرفة معيشة هادئة..

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

من أهم الغرف في أي منزل غرفة المعيشة هي أهم غرف المنزل على الإطلاق، في الأغلب نقضي معظم أوقات اليوم بها، كما نرى تصميم بسيط جدا من أريكتين بلونين مختلفين بين تناغم وتجانس، اختار المصمم أن يجعلها مفتوحة على غرفة طعام لمراعاة مساحة المنزل الصغيرة، وخلق مساحة بصرية أمام العين وزيادة الشعور بالاتساع، ألوان هادئة مع إضاءة طبيعية حيوية توفرها نوافذ كبيرة مع نجفة غاية في الفخامة وأرض خشبية مميزة تملأ المنزل  بجو من الدفء والأناقة ..

غرفة طعام أنيقة..

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

طاولة بيضاوية ذات لون أبيض وكراسي أنيقة ذو تصميم أنيق، كما نرى هدوء الألوان يضيف اتساع للتصميم، استخدم المصمم نجفة مختلفة ذات لون دهبى غاية في الفخامة، وهنا استخدم ستائر مبتكرة لتعطي جزء من الخصوصية لغرفة الطعام..

حائط للتليفزيون بسيط..

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

مطبخ مفتوح..

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

اخترا المصمم هنا المطبخ المفتوح ذو التصميم الكلاسيكي، حتى يتفادى الشعور بالضيق وترك لمسة عصرية في المنزل..

مطبخ كلاسيكي ..

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

تصميم كلاسيكي هادئ ذو لون بنى قاتم، استغل المصمم المساحة بنجاح وبأفضل الطرق، كما نرى اختيار أرضية مميزة للمطبخ تتناسب مع وحدات الإضاءة ذات الطابع الكلاسيكي الأثرى.. وقد لجأ المصمم إلى الإضاءة المختفية خلف وحدات المطبخ العلوية، مع اختيار دهان مميز لجدران المطبخ..

نقطة مشتركة..

homify راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
homify

homify
homify
homify

هنا كانت المفاجأة.. صمم المطبخ وكأنه نقطة مشتركة بين جهتين للمنزل، باب في الاتجاه الآخر للمطبخ ليربط جزء النوم بجزء الاستقبال.. 

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استغلال أمثل..

homify راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
homify

homify
homify
homify

استغل المصمم كل ركن في المنزل الاستغلال الأمثل، مكتبة في أركان طرقة المنزل، اختيار ألوان هادئة للجدران أضاف للمنزل طلة هادئة..

إضاءة طبيعية..

homify راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
homify

homify
homify
homify

اختيار النوافذ الكبيرة سمح للإضاءة الطبيعية أن تنتشر في كل أنحاء المنزل حتى أبعد نقطة ..

حمام الضيوف..

homify حمام
homify

homify
homify
homify

حمام لضيوف أنيق وعملى وبسيط، استخدام اخشب كمادة أساسية في الحمام في الأرضيات ووحدات التخزين، واستخدام اللون الأبيض حتى ينجح المصمم في أن يعالج صغر مساحة الحمام..

كابينة الاستحمام..

homify حمام
homify

homify
homify
homify

استخدام كابينة الاستحمام بديل للبانيو هو اختيار ناجح ومناسب لتصميم حمام صغير ومنظم..

مرسم رائع..

homify مكتب عمل أو دراسة
homify

homify
homify
homify

غرفة مرسم لفنان يمتلك منزل غاية في الروعة، وتصميم يناسب أصحاب الذوق الرفيع، اللون الأبيض هو صاحب دور البطولة في هذا الفراغ مع ورق للجدار جعل منه تحفة فنية أضيفت للغرفة…

اختار المصمم أن تكون الستائر على باب الغرفة حتى يحافظ على خصوصية الغرفة، وأن تصبح حين يريد فراغ منفصل على المنزل لهدوء أكثر وانسجام مع أنغام الموسيقى ..

homify مكتب عمل أو دراسة
homify

homify
homify
homify

homify مكتب عمل أو دراسة
homify

homify
homify
homify

غرفة نوم رئيسية..

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

تصميم كلاسيكي حديث بسيط أمامنا، اختيار ألوان متباينة للغرفة كان اختيار المصمم لغرفة نوم الخاصة بهذا المنزل، مع أرضيات ذو تصميم بسيط وهادئ..

سرير ذو تصميم بسيط..

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

حائط للتليفزيون مع وحدات إضاءة مبتكرة ..

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

الإضاءة الطبيعة مع زهور رائعة..

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

حمام خاص..

homify حمام
homify

homify
homify
homify

اللون الأحمر هو السائد في هذا التصميم، حمام صغير جدا لا يسع إلا لحوض غسيل أيدي وتواليت صغير واستخدام الخشب في خلفيته، استخدم المصمم مرآة كبيرة لإضافة مساحة بصرية للحمام..

homify حمام
homify

homify
homify
homify

حمام ملكى..

homify حمام
homify

homify
homify
homify

نأتى لآخر محطة في جولتنا وهو الحمام الرئيسي، حمام بتصميم فخم ذو ألوان فاتحة، وحدة تخزين أسفل حوض غسيل الأيدي مع مرآة كبيرة..

حائط فنى..

homify حمام
homify

homify
homify
homify

حائط فنى هي الإضافة المبتكرة التى اختار المصمم أن يضيفها للحمام الرئيسي، لوحة طبيعية لضوء الشمس لحمام مشرق مناسبة للألوان المستخدمة في التصميم..

إضافات رائعة..

homify حمام
homify

homify
homify
homify

لزيادة من الفخامة للحمام الرئيسي، إضافة كابينة استحمام للحمام مع وجود البانيو..

homify قبو النبيذ
homify

homify
homify
homify

إلى هنا تنتهى الجولة الرائعة بتصميمنا اليوم، نتمنى أن تكون قد وجدت أفكار تناسب منزلك.. ننصحك بقراءة هذا المقال كيف تحافظ على منزلك من الغبار والاتربة

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