منزل أنيق غاية في الروعة

غرفة مرسم لفنان يمتلك منزل غاية في الروعة، وتصميم يناسب أصحاب الذوق الرفيع، اللون الأبيض هو صاحب دور البطولة في هذا الفراغ مع ورق للجدار جعل منه تحفة فنية أضيفت للغرفة…

اختار المصمم أن تكون الستائر على باب الغرفة حتى يحافظ على خصوصية الغرفة، وأن تصبح حين يريد فراغ منفصل على المنزل لهدوء أكثر وانسجام مع أنغام الموسيقى ..