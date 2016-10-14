منزل صغير بتصميم مذهل

من قال أن المساحات الصغيرة لا يمكن أم يصمم فيها منازل في منتهى الجمال بألوان نابضة بالحياة ولا تشعرك باختناق المساحة؟ في الصور القادمة نأخذكم في جولة داخل منزل مكون من صالة مفتوحة على مطبخ وسفرة وغرفة نوم واحدة. إليكم ذلك المنزل الرائع!
مكونة من أثاث بسيط تحتوي على كنبة على شكل حرف L باللون الكحلي وكثير من التفاصيل النابضة بالحياة كالخدديات الملونة بين الأصفر والكحلي والأبيض، والجدار المقسم بنفس الألوان بتصميم حداثي أنيق. في الصورة نجد أن للطاولة عجلات من الأسفل والذي أعتبره حل عملي في حالة الرغبة في تحريكها بدون الحاجة لحملها أو خدش الأرضيات. اللون الأبيض لباقي الطلاء شارك بشكل كبير في إضافة اتساع للمكان.
زاوية أخرى لغرفة المعيشة حيث نرى عن قرب الحائط وتفاصيل الكنبة والطاولة. ولن ننسى أن نتحدث عن جمال استخدام الخشب في الأرضية الذي يضفي دفئًا ولمسة طبيعية على هذا التصميم الحداثي.
بنفس ألوان غرفة المعيشة صممت غرفة السفرة مع بعض اللمسات المضافة للكراسي ذات الطابع الريفي حيث اكتفى المصمم بطلاء أجزاء صغيرة من الكراسي باللون الأصفر لتتماشى مع باقي الديكور. استخدم أيضًا نجفة بيضاء فوق منتصف الطاولة بتصميم ريفي يميل للحداثة. في الصور القادمة ننظر نظرة أقرب للمطبخ المفتوح على السفرة.
كما نرى يوجد بار للمطبخ وما يميزه حقًا هي تلك الكراسي ذات التصميم الفريد. حيث أنها صممت على شكل مسمار وصامولة ولم ينسى المصمم إضافة وحدات للكهرباء لأن البار يستخدم في كثير من الأحيان للانتهاء من بعض الأعمال السريعة على جهاز اللابتوب أو المذاكرة أو شحن التليفون المحمول.
نظرًا لصغر مساحته كان الذي يميز هذا التصميم هو تلك اللوحة الفتية المرسومة بالبلاط تحت الخزانات! ما بين اللون الكحلي والأزرق والرمادي الألوان التي تتماشى مع اللون الفضي الذي يحيط بالمطبخ ولا يتناقض مع الخشب المستخدم في الخزانات العلوية للمطبخ.
نفس الألوان المستخدمة في باقي أثاث الشقة استخدمت أيضًا في غرفة النوم وكان اختيار اللون الأبيض للدولاب والسرير موفقًا لإضافة اتساعًا للغرفة. اختار المصمم دولاب بباب جرّار توفيرًا للمساحة. ومن اللافت للنظر ذلك المصباح الصغير بجانب السرير، أنيق وبسيط.
كما ترون في انعكاس المرآة التي تم اختيارها بهذا الحجم الكبير لتعطي شعورًا بمساحة أكبر، كما ترون الحمام مقابل لغرفة النوم تمامًا. ومن الأفكار الموفرة للمساحة مستغلًا المساحة الأفقية كان منشر الملابس المعلق. لا يمكننا تجاهل السيراميك الكارو العصري والأنيق بالفعل ويضفي تباينً على الألوان استغل المصمم المساحة أسفل الحوض لوضع خزانات وبجانبه لبعض الأرفف. في الصورة القادمة ننظر عن قرب للبانيو.
البانيو مقفل بكابينة زجاجية والتي أصبحت مفضلة عن الستارة في معظمم المنازل لما بها من مميزات وخاصة احتواء الماء المتناثر.
في مدخل المنزل تجد قطعة أثرية كلاسيكية فريدة من نوعها تحتلف تمامًا عن كل تصميم المنزل، والحائط مرسوم بشكل مختلف ولكن بنفس الألوان الطاغية على معظم المنزل.
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