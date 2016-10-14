منزل صغير بتصميم مذهل

في مدخل المنزل تجد قطعة أثرية كلاسيكية فريدة من نوعها تحتلف تمامًا عن كل تصميم المنزل، والحائط مرسوم بشكل مختلف ولكن بنفس الألوان الطاغية على معظم المنزل.

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