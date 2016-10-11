أجمل تصميمات لشبابيك زجاجية كبيرة

الشبابيك هي مكون رئيسي للواجهة الخارجية للمنزل، وهي أهم وسيلة إضاءة داخلية للمنزل، فإن كنت تمتلك شباك جميل وكبير فأنت لديك ما يجعلك على اتصال دائم مع الطبيعة التى تحيط بمنزلك، واختيار التصميم بعناية يساعدك على إضافة لمنزلك لمسة أنيقة لمنزلك من الخارج والداخل، يعتبر الشباك مصدر رئيسي للضوء و التهوية الطبيعية، فإن امتلكت مساحة كبيرة لتصميم شباك منزلك فأنت محظوظ بالفعل، لذا فعليك اختيار تصميم مناسب واستغلال المساحة المتوفرة للشباك وليناسب شكل وألوان الديكور بداخل المنزل وتصميم الواجهة الخارجية..
إليك مجموعة من أجمل التصميمات للشبابيك الكبيرة وأهم ما يميزهم ..
اختيار حجم الشباك المناسب هو شرط أساسي لنجاح التصميم، فإن كان الشباك صغير الحجم بالنسبة لمساحة الغرفة، سيفتقر الفراغ للإضاءة الطبيعية والعكس، وبالفعل هذا ما حدث في هذا التصميم اختيار شباك مناسب لمساحة الغرفة، بالإضافة لتصميمها البسيط الأنيق، نوافذ زجاجية شفافة بإطارات ذات لون أبيض مع ستائر مبتكرة للاحتفاظ بجزء من الخصوصية عند الحاجة..
كما نرى أمامنا منزل مصمم على الطراز الأمريكي، شبابيك كبيرة زجاجية ومصممة بشكل هندسي متناسق، غرفة معيشة رائعة بها جدار كامل مكون من مجموعة نوافذ رجاجية تطل على منظر طبيعي خلاب يجذب العين، نجد أن هذا التصميم يعطي شعور بالاتساع..
شباك زجاجي مفصلي مكون من ضلفتين ذو مساحة مناسبة باللون الابيض ، شباك تقليدي ومن اكثر الأنواع انتشارا ولكنه أدى وظيفته من حيث الإضاءة والتهوية، كما أنه ذو تكلفة محدودة وتناسب التصميم الكلاسيكي والمودرن..
ما أجمل أن تمتلك شباك كبير في مطبخك يطل على حديقتك الخاصة، يجعل الفراغ دائما مشرق، ويسمح للضوء الطبيعي أن ينتشر بالمكان، فيصبح المطبخ ملئ بالحيوية والإشراق ولا يترك احساس بالملل والخمول عند مستخدميه..
الشباك القلاب أو ذو مفصلات أفقية، مثبتة من الوسط ومن الجانبين مفصلات متحركة، هذا التصميم يناسب المساحات الكبيرة وأحيانا يفتح للخارج أو الداخل حسب الرغبة وطريقة التركيب..
أحيانا نلجأ إلى تصميم الحائط بشكل كامل من الزجاج، حين تمتلك حديق خاصة أو مسبح وتود أن ترى غرفة معيشتك هذا المنظر الرائع، وأن تصبح الحديقة جزء لا يتجزأ من المنزل وما يفصله سوى حائط زجاجي، في هذه الحالة جانب الخصوصية يمكن توفره بأن تكون الحديقة الخاصة محاط بسور عالي أو مغطاة ..
كما ذكرنا إن كنت تمتلك حديقة خاصة حتى وإن كان الشباك في دور مرتفع فعليك الاستفادة من هذا المنظر الطبيعي الرائع، ولجأ المصمم إلى الستائر لتحقيق الجانبي الوظيفي من الخصوصية ..
منزل ذو طراز حديث وجرئ، يحمل في تفاصيله لمسات بسيطة وأنيقة، شباك مستطيل بطول الحائط، أمامنا واجهة بسيطة جدا ومع تصميم نافذة بهذا الشكل، تحولت إلى واجهة أنيقة، تسمح لدخول ضوء الشمس إلى داخل المنزل..
أهم ما يشغل بالك حين اختيارك االشباك المناسب لمنزلك، تنظيفه وتنظيف المنزل، حتى تنعم بالراحة ولا تنزعج من الاتربة فالنظافة بشكل مستمر ومنتظم هى الحل، ولا تترد أبدا في استخدام الملمع للزجاج حتى تستفيد منه ويضيف وجه براق للمنزل ..
نتمنى أن تكون هذه الأفكار قد نالت إعجابك .. لا تتردد في قراءة هذا المقال أيضا مداخل بيوت وألوان رائعة