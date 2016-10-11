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أجمل تصميمات لشبابيك زجاجية كبيرة

آية منير آية منير
VIVIENDA, ABAD Y COTONER, S.L. ABAD Y COTONER, S.L. شبابيك
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الشبابيك هي مكون رئيسي للواجهة الخارجية للمنزل، وهي أهم وسيلة إضاءة داخلية للمنزل، فإن كنت تمتلك شباك جميل وكبير فأنت لديك ما يجعلك على اتصال دائم مع الطبيعة التى تحيط بمنزلك، واختيار التصميم بعناية يساعدك على إضافة لمنزلك لمسة أنيقة لمنزلك من الخارج والداخل، يعتبر الشباك مصدر رئيسي للضوء و التهوية الطبيعية، فإن امتلكت مساحة كبيرة لتصميم شباك منزلك فأنت محظوظ بالفعل، لذا فعليك اختيار تصميم مناسب واستغلال المساحة المتوفرة للشباك وليناسب شكل وألوان الديكور بداخل المنزل وتصميم الواجهة الخارجية..

إليك مجموعة من أجمل التصميمات للشبابيك الكبيرة وأهم ما يميزهم ..

حجم الشباك يناسب التصميم..

Orangery with Marvin Windows Marvin Windows and Doors UK شبابيك
Marvin Windows and Doors UK

Orangery with Marvin Windows

Marvin Windows and Doors UK
Marvin Windows and Doors UK
Marvin Windows and Doors UK

اختيار حجم الشباك المناسب هو شرط أساسي لنجاح التصميم، فإن كان الشباك صغير الحجم بالنسبة لمساحة الغرفة، سيفتقر الفراغ للإضاءة الطبيعية والعكس، وبالفعل هذا ما حدث في هذا التصميم اختيار شباك مناسب لمساحة الغرفة، بالإضافة لتصميمها البسيط الأنيق، نوافذ زجاجية شفافة بإطارات ذات لون أبيض مع ستائر مبتكرة للاحتفاظ بجزء من الخصوصية عند الحاجة..

الطراز الأمريكي..

Landhaus mit besonderem Charme und gesundem Raumklima: Modernes Wohnen im Naturstammhaus, Kneer GmbH, Fenster und Türen Kneer GmbH, Fenster und Türen شبابيك
Kneer GmbH, Fenster und Türen

Kneer GmbH, Fenster und Türen
Kneer GmbH, Fenster und Türen
Kneer GmbH, Fenster und Türen

كما نرى أمامنا منزل مصمم على الطراز الأمريكي، شبابيك كبيرة زجاجية ومصممة بشكل هندسي متناسق، غرفة معيشة رائعة بها جدار كامل مكون من مجموعة نوافذ رجاجية تطل على منظر طبيعي خلاب يجذب العين، نجد أن هذا التصميم يعطي شعور بالاتساع..

شباك تقليدي..

Super lifting, Anna Buczny PROJEKTOWANIE WNĘTRZ Anna Buczny PROJEKTOWANIE WNĘTRZ شبابيك و أبوابشبابيك خشب Grey
Anna Buczny PROJEKTOWANIE WNĘTRZ

Anna Buczny PROJEKTOWANIE WNĘTRZ
Anna Buczny PROJEKTOWANIE WNĘTRZ
Anna Buczny PROJEKTOWANIE WNĘTRZ

شباك زجاجي مفصلي  مكون من ضلفتين ذو مساحة مناسبة باللون الابيض ، شباك تقليدي ومن اكثر الأنواع انتشارا ولكنه أدى وظيفته من حيث الإضاءة والتهوية، كما أنه ذو تكلفة محدودة وتناسب التصميم الكلاسيكي والمودرن..

مطبخ حديث ..

Denver Street Lot 7, Uptic Studios Uptic Studios شبابيك
Uptic Studios

Denver Street Lot 7

Uptic Studios
Uptic Studios
Uptic Studios

ما أجمل أن تمتلك شباك كبير في مطبخك يطل على حديقتك الخاصة، يجعل الفراغ دائما مشرق، ويسمح للضوء الطبيعي أن ينتشر بالمكان، فيصبح المطبخ ملئ بالحيوية والإشراق ولا يترك احساس بالملل والخمول عند مستخدميه..

شباك مفصلي..

Aluminium Clad Wood Sash Windows Marvin Windows and Doors UK شبابيك خشبية
Marvin Windows and Doors UK

Aluminium Clad Wood Sash Windows

Marvin Windows and Doors UK
Marvin Windows and Doors UK
Marvin Windows and Doors UK

الشباك القلاب أو ذو مفصلات أفقية، مثبتة من الوسط ومن الجانبين مفصلات متحركة، هذا التصميم يناسب المساحات الكبيرة وأحيانا يفتح للخارج أو الداخل حسب الرغبة وطريقة التركيب..

حائط زجاجي..

Richmond, London Maxlight شبابيك
Maxlight

Richmond, London

Maxlight
Maxlight
Maxlight

أحيانا نلجأ إلى تصميم الحائط بشكل كامل من الزجاج، حين تمتلك حديق خاصة أو مسبح وتود أن ترى غرفة معيشتك هذا المنظر الرائع، وأن تصبح الحديقة جزء لا يتجزأ من المنزل وما يفصله سوى حائط زجاجي، في هذه الحالة جانب الخصوصية يمكن توفره بأن تكون الحديقة الخاصة محاط بسور عالي أو مغطاة ..

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SCHÖNER-WOHNEN Haus in Oberstetten , SchwörerHaus SchwörerHaus غرفة السفرةديكورات واكسسوارات Black
SchwörerHaus

SchwörerHaus
SchwörerHaus
SchwörerHaus

كما ذكرنا إن كنت تمتلك حديقة خاصة حتى وإن كان الشباك في دور مرتفع فعليك الاستفادة من هذا المنظر الطبيعي الرائع، ولجأ المصمم إلى الستائر لتحقيق الجانبي الوظيفي من الخصوصية ..

منزل ذو طراز عصري..

Linkside: Oversized Culmax Oriel Bay Windows Maxlight شبابيك
Maxlight

Linkside: Oversized Culmax Oriel Bay Windows

Maxlight
Maxlight
Maxlight

منزل ذو طراز حديث وجرئ، يحمل في تفاصيله لمسات بسيطة وأنيقة، شباك مستطيل بطول الحائط، أمامنا واجهة بسيطة جدا ومع تصميم نافذة بهذا الشكل، تحولت إلى واجهة أنيقة، تسمح لدخول ضوء الشمس إلى داخل المنزل..

النظافة أولا..

Putztipp der Woche: Fenster putzen, BOOK A TIGER BOOK A TIGER شبابيك
BOOK A TIGER

BOOK A TIGER
BOOK A TIGER
BOOK A TIGER

أهم ما يشغل بالك حين اختيارك االشباك المناسب لمنزلك، تنظيفه وتنظيف المنزل، حتى تنعم بالراحة ولا تنزعج من الاتربة فالنظافة بشكل مستمر ومنتظم هى الحل، ولا تترد أبدا في استخدام الملمع للزجاج حتى تستفيد منه ويضيف وجه براق للمنزل ..

نتمنى أن تكون هذه الأفكار قد نالت إعجابك .. لا تتردد في قراءة هذا المقال أيضا مداخل بيوت وألوان رائعة

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