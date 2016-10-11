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تصميم لشقة متكاملة على مساحة 40 متر

أميرة قاسم أميرة قاسم
Fresh apartments, Polygon arch&des Polygon arch&des غرفة المعيشة
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ربما لم تصدق أن مساحة 40 متر قد تكفي لشقة بها غرفة نوم ومعيشة ومكتب للعمل وبالطبع حمام ومطبخ، لكنها الحقيقة. فقد نجحت شركة Polygonarch&des في الخروج بتصميم ثلاثي الأبعاد لشقة لزوجين على مساحة 40 متر فقط. تصميمات الغرف مليئة بالأفكار الملهمة والحلول الذكية للتعامل مع المساحات البسيطة، كمان أن اختيار الأثاث والذي يميل إلى الطابع التبسيطي كان له دورا كبيرا في نجاح التصميم.

مطبخ وسفرة

Fresh apartments, Polygon arch&des Polygon arch&des مطبخ
Polygon arch&amp;des

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

رغم بساطة مساحة الشقة إلا أن المطبخ وقع على مساحة غرفة كاملة بأثاث متكامل، بالإضافة إلى طاولة لاستخدامها كسفرة ملحقة بالمطبخ.

ألوان المطبخ هادئة ومشرقة، فالأبيض يسود المكان مع تناغم اللون البيج الفاتح في الوحدة العلوية للمطبخ والستارة والأرضية الباركيه، فخلقوا بذلك توازن غير متماثل وهو ما يميز التصميمات العصرية.

غرفة معيشة

Fresh apartments, Polygon arch&des Polygon arch&des غرفة المعيشة
Polygon arch&amp;des

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

تقع غرفة المعيشة بين المطبخ وغرفة النوم، وهو ما يجعل نصيبها من ضوء الشمس الطبيعي قليل، لذا ستلاحظ الاهتمام الواضح بالإضاءة سواء بالسقف أو على جانبي الكنبة. أضاف الموزايك الخشبي أعلى الكنبة دفئا وترحابا بالمكان، كما تناغم مع الأرضية الباركيه من نفس اللون. وهو ما كسر حاجز الملل من اللون الرمادي للكنبة. اللافت للنظر هنا هو استبدال جهاز التلفزيون بجهاز عرض (بروجيكتور) مثبت بالسقف أعلى الكنبة ليعرض المواد المصورة على الجدار بالناحية المقابلة، وهو ما يعطيك فكرة عن الطبيعة العملية لقاطني الشقة.

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غرفة مكتب

Fresh apartments, Polygon arch&des Polygon arch&des غرفة المعيشة
Polygon arch&amp;des

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

على الجانب المقابل للكنبة ستجد منطقة عمل مميزة مصممة لشخصين، بالتة ألوان المكتب هى نفس ألوان غرفة المعيشة حتى لا يتسبب في زحام بصري مع المساحة الضيقة للغرفة.

على الجانب الأيسر ستلاحظ ذلك الباب الزجاجي الجرار الذي يفصل بين غرفة النوم و وهذه الغرفة المزدوجة، ميزة الباب الزجاجي أنه يتيح للقطاعين القدرة على التواصل البصري المستمر، بينما زود بستائر بداخل غرفة النوم لتوفير الخصوصية وقت الحاجة.

غرفة النوم

Fresh apartments, Polygon arch&des Polygon arch&des غرفة نوم
Polygon arch&amp;des

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

الضوء الطبيعي القادم من الشرفة لعب دورا كبيرا في إشراق الغرفة، تصميم السرير جاء بسيطا للغاية خاليا من التفاصيل، لكن حوض النباتات أمام النافذة والزهور الطبيعة على جانب السرير أضافا حيوية للغرفة وجعلاها نابضة بالحياة.

Fresh apartments, Polygon arch&des Polygon arch&des غرفة نوم
Polygon arch&amp;des

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

أمام السرير دولاب خشبي بتصميم فريد، يكفي لتخزين ملابس بسيطة للزوجين، خاصة وأن الشقة بها غرفة ملابس منفصلة سنستعرضها لاحقا، المميز حقا هو تلك اللوحة المعلقة والتي تداخل فيها ألوان الأصفر والتركواز والأبيض، بالتة ألوان تنشر هدوءا وسكينة بأي مكان.

شرفة مميزة

Fresh apartments, Polygon arch&des Polygon arch&des بلكونة أو شرفة
Polygon arch&amp;des

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

تصميم الشرفة حقا مميز للغاية ومثال رائع على الإمكانات اللانهائية لاستغلال المساحات. فبمجرد دخولك للشرفة ستجد على يسارك مكتبة لكتبك المفضلة وإلى جوارها “بيين باج” وطاولة صغيرة لتكون ركنا مناسبا للاستمتاع بالقراءة صباحا أو الاسترخاء.

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Fresh apartments, Polygon arch&des Polygon arch&des بلكونة أو شرفة
Polygon arch&amp;des

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

على الجانب الآخر من الشرفة تم تصميم منطقة عمل مصغرة عن طريق رف خشبي طائر وتحته درجين مع تركيب إضاءة خافتة منفصلة لهذا الركن، حقا اختيارا حكيما لاستغلال المساحات.

غرفة ملابس منفصلة

Fresh apartments, Polygon arch&des Polygon arch&des غرفة الملابس
Polygon arch&amp;des

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

ولضآلة مساحة غرفة النوم بحيث لا تكفي لوضع دولاب كبير تم تخصيص مساحة بسيطة لتكون غرفة ملابس منفصلة للزوجين.

الحمام

Fresh apartments, Polygon arch&des Polygon arch&des حمام
Polygon arch&amp;des

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

تم فصل الحمام لقطاعين منفصلين تماما، أحدهما للتواليت أما الآخر فكان للبانيو والحوض. ألوان الحمام لا تختلف كثيرا عن ألوان باقي الشقة، لكن المميز هنا هو وحدة التخزين الصغيرة أعلى الحوض والتي تم تغطيتها بمرآة، وهى فكرة ملهمة للأثاث متعدد الاستخدام.

Fresh apartments, Polygon arch&des Polygon arch&des حمام
Polygon arch&amp;des

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

Fresh apartments, Polygon arch&des Polygon arch&des حمام
Polygon arch&amp;des

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

تصميم التواليت يتناسب مع المساحات الصغيرة، حيث جاء معلقا بالحائط لا مثبتا على الأرض كما هو معتاد، لم ينس الصميم أن يضيف لمسات خضراء للمكان ليمنح المكان حيوية تضغى على ضآلة مساحته.

رسم تخطيطي للشقة

Fresh apartments, Polygon arch&des Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des
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