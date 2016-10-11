تصميم لشقة متكاملة على مساحة 40 متر

ربما لم تصدق أن مساحة 40 متر قد تكفي لشقة بها غرفة نوم ومعيشة ومكتب للعمل وبالطبع حمام ومطبخ، لكنها الحقيقة. فقد نجحت شركة Polygonarch&des في الخروج بتصميم ثلاثي الأبعاد لشقة لزوجين على مساحة 40 متر فقط. تصميمات الغرف مليئة بالأفكار الملهمة والحلول الذكية للتعامل مع المساحات البسيطة، كمان أن اختيار الأثاث والذي يميل إلى الطابع التبسيطي كان له دورا كبيرا في نجاح التصميم.
رغم بساطة مساحة الشقة إلا أن المطبخ وقع على مساحة غرفة كاملة بأثاث متكامل، بالإضافة إلى طاولة لاستخدامها كسفرة ملحقة بالمطبخ.
ألوان المطبخ هادئة ومشرقة، فالأبيض يسود المكان مع تناغم اللون البيج الفاتح في الوحدة العلوية للمطبخ والستارة والأرضية الباركيه، فخلقوا بذلك توازن غير متماثل وهو ما يميز التصميمات العصرية.
تقع غرفة المعيشة بين المطبخ وغرفة النوم، وهو ما يجعل نصيبها من ضوء الشمس الطبيعي قليل، لذا ستلاحظ الاهتمام الواضح بالإضاءة سواء بالسقف أو على جانبي الكنبة. أضاف الموزايك الخشبي أعلى الكنبة دفئا وترحابا بالمكان، كما تناغم مع الأرضية الباركيه من نفس اللون. وهو ما كسر حاجز الملل من اللون الرمادي للكنبة. اللافت للنظر هنا هو استبدال جهاز التلفزيون بجهاز عرض (بروجيكتور) مثبت بالسقف أعلى الكنبة ليعرض المواد المصورة على الجدار بالناحية المقابلة، وهو ما يعطيك فكرة عن الطبيعة العملية لقاطني الشقة.
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على الجانب المقابل للكنبة ستجد منطقة عمل مميزة مصممة لشخصين، بالتة ألوان المكتب هى نفس ألوان غرفة المعيشة حتى لا يتسبب في زحام بصري مع المساحة الضيقة للغرفة.
على الجانب الأيسر ستلاحظ ذلك الباب الزجاجي الجرار الذي يفصل بين غرفة النوم و وهذه الغرفة المزدوجة، ميزة الباب الزجاجي أنه يتيح للقطاعين القدرة على التواصل البصري المستمر، بينما زود بستائر بداخل غرفة النوم لتوفير الخصوصية وقت الحاجة.
الضوء الطبيعي القادم من الشرفة لعب دورا كبيرا في إشراق الغرفة، تصميم السرير جاء بسيطا للغاية خاليا من التفاصيل، لكن حوض النباتات أمام النافذة والزهور الطبيعة على جانب السرير أضافا حيوية للغرفة وجعلاها نابضة بالحياة.
أمام السرير دولاب خشبي بتصميم فريد، يكفي لتخزين ملابس بسيطة للزوجين، خاصة وأن الشقة بها غرفة ملابس منفصلة سنستعرضها لاحقا، المميز حقا هو تلك اللوحة المعلقة والتي تداخل فيها ألوان الأصفر والتركواز والأبيض، بالتة ألوان تنشر هدوءا وسكينة بأي مكان.
تصميم الشرفة حقا مميز للغاية ومثال رائع على الإمكانات اللانهائية لاستغلال المساحات. فبمجرد دخولك للشرفة ستجد على يسارك مكتبة لكتبك المفضلة وإلى جوارها “بيين باج” وطاولة صغيرة لتكون ركنا مناسبا للاستمتاع بالقراءة صباحا أو الاسترخاء.
على الجانب الآخر من الشرفة تم تصميم منطقة عمل مصغرة عن طريق رف خشبي طائر وتحته درجين مع تركيب إضاءة خافتة منفصلة لهذا الركن، حقا اختيارا حكيما لاستغلال المساحات.
ولضآلة مساحة غرفة النوم بحيث لا تكفي لوضع دولاب كبير تم تخصيص مساحة بسيطة لتكون غرفة ملابس منفصلة للزوجين.
تم فصل الحمام لقطاعين منفصلين تماما، أحدهما للتواليت أما الآخر فكان للبانيو والحوض. ألوان الحمام لا تختلف كثيرا عن ألوان باقي الشقة، لكن المميز هنا هو وحدة التخزين الصغيرة أعلى الحوض والتي تم تغطيتها بمرآة، وهى فكرة ملهمة للأثاث متعدد الاستخدام.
تصميم التواليت يتناسب مع المساحات الصغيرة، حيث جاء معلقا بالحائط لا مثبتا على الأرض كما هو معتاد، لم ينس الصميم أن يضيف لمسات خضراء للمكان ليمنح المكان حيوية تضغى على ضآلة مساحته.