تصميم لشقة متكاملة على مساحة 40 متر

على الجانب المقابل للكنبة ستجد منطقة عمل مميزة مصممة لشخصين، بالتة ألوان المكتب هى نفس ألوان غرفة المعيشة حتى لا يتسبب في زحام بصري مع المساحة الضيقة للغرفة.

على الجانب الأيسر ستلاحظ ذلك الباب الزجاجي الجرار الذي يفصل بين غرفة النوم و وهذه الغرفة المزدوجة، ميزة الباب الزجاجي أنه يتيح للقطاعين القدرة على التواصل البصري المستمر، بينما زود بستائر بداخل غرفة النوم لتوفير الخصوصية وقت الحاجة.