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10 أفكار لخزانات المطابخ المودرن

Mohammed Awad Mohammed Awad
homify مطبخ
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لعشاق المطابخ  المودرن ،أو الذين يطمحون للتجديد على الطريقة المودرن، إليكم النماذج المثلى لاقتناء مطبخ بخزانات على طريقتكم المحببة سواء في اللون أو في الحجم أو في التقسيمات المناسبة لها و كذلك موقعها الأنسب، دعونا نستعرض معكم باقة رائعة من أجمل التصميمات المودرن لخزانات المطابخ –  دولاب المطبخ – ستجعلك تختار بكل سهولة ما يتناسب معك و مع ديكور مطبخك الجميل ..

1- خزانات حالمة

Manhattan Micro-Loft, Specht Architects Specht Architects مطبخ
Specht Architects

Manhattan Micro-Loft

Specht Architects
Specht Architects
Specht Architects

الخزانات الرقيقة ذات التقسيمات الهادئة و الأرفف الجانبية غير الحادة دائماً ما تضفي على المطبخ روح حالمة للغاية، هذا التصميم يأسر من أول وهلة بطريقة غريبة ، وضوابطه هي الالوان الفاتحة و عدم و جود مقابض التي تستبدل بالمقابض التي تعمل بالضغط و الأرفف بالطبع في جانب المطبخ يزيدها هدوءاً

2- خزانات جريئة

Denkendorf | Deutschland, LEICHT Küchen AG LEICHT Küchen AG مطبخ
LEICHT Küchen AG

LEICHT Küchen AG
LEICHT Küchen AG
LEICHT Küchen AG

الخزانات في شكلها و هيئتها المودرن تكون تحفة فنية بكثير من العملية و المرونة، و هذا المثال دليل قوي على هذا الكلام ، الخزانات لا تظهر أنها موجودة إلا بتدقيق النظر فيها ، و هذا التشكيل من المربعات يجانب شكله الجذاب فهو يؤدي وظيفته بشكل كبير فإنه يتمركز في جدار كامل يسمح له بمساحة هائلة من التخزين، يمكنك استخدامه في مطبخك المقبل لو كنت من عشاق الجرأة في التصميم

3- خزانات عملية

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

استخدم الخزانات العملية بغض النظر عن تميزها سواء بالالوان أو بالزخارف الخارجية، الخزانات هنا سيكون الهدف منها وظيفي بشكل كبير عن الدور الديكوري لها، ستلاحظ هنا انتشار الخزانات سواء أعلى الحوض و أسفله و أسفل المنضدة الرخامية في الوسط ، باختصار سيكون لديك متسع هائل لتخزين كميات كبيرة من الأغراض مع مراعاة اللون الأبيض حتى لا تشعر بأن الخزانات كثيفة داخل المطبخ

4- خزانات كبيرة الحجم

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

الخزانات ذات الأبعاد و المساحات الكبيرة دائماً ما تستخدمفي المطابخ المودرن الكبيرة أيضاً، فليس هناك ما يمنع من عدم تقسيم الخزانات و الأدراج بشكل صغير، و لكن لتقليل عددها في المساحة الكبيرة أن نصممها بشكل كبير نسبياً ، بمعنى أن يكون المكان الذي يمكن أن يستوعب ضلفة أو اثنين نجعله خزانة مفردة كبيرة فقط دون تقسيمها من الأساس

5- خزانات محاطة بعنصر آخر

Mieszkanie na Bemowie, Jacek Tryc-wnętrza Jacek Tryc-wnętrza مطبخ
Jacek Tryc-wnętrza

Jacek Tryc-wnętrza
Jacek Tryc-wnętrza
Jacek Tryc-wnętrza

من المرة الأولى التي تنظر إليها لهذه الخزانات الأرضية التي ليس لها شق علوي ستحتار في جانبها و غلافها الخشبي كيف تم التوصل إليه ، الإجابة ببساطة تكمن في المكتبة التي بجوار المطبخ التي من ذات لونه، المصمم هنا قد أتى بالخزانات بشكل عادي و ركبها ثم أحاطها بغلاف خشبي استخدم أيضاً بدلاً من الرخام في جوار الحوض ، و هي فكرة عبقرية لتحقيق التكامل بين المطابخ المودرن المفتوحة على غيرها من غرف

6- خزانات متعددة الاستخدامات

Casa Lago, renziravelo renziravelo مطبخ
renziravelo

Casa Lago

renziravelo
renziravelo
renziravelo

عندما تمتلك أغراضاً متعددة في شكلها و أنواعها و مساحاتها فإن هذه الخزانات المودرن هي الانسب لك، الخزانات المتعددة تتكون من أرفف و خزانات مفتوحة صغيرة الحجم و أدراج زجاجية سهلة الاستخدام، و خزانات معتادة مغلقة سواء بالاخشاب أو الالومنيوم أو الزجاج، كل نوعية من الخزانات و لها وظيفة محددة بالطبع فيما تستطيع استيعابه، لذا فالدور عليك الآن لتحسين تقسيمها في المطبخ، اجعل الخزاناتا لصغيرة بالاسفل ، و الكبيرة في الاعلى و العريضة اسفل الحوض و المستطيلة في أعلاه ، سيفرق كثيراً في الديكور و الاستخدام 

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7- خزانات بلون الخشب

Grosvenor | Walnut And Marble Elegance Davonport مطبخ خشب Brown
Davonport

Grosvenor | Walnut And Marble Elegance

Davonport
Davonport
Davonport

الخزانات المختلفة عن اللون العام للمطبخ تعكس ذوقاً كبيراً في اختيارها خصوصاً لو كانت من الخشب، فهذا النوع من الخزانات مناسبة لك لو كنت من عشاق الروح الخشبية الطبيعية في التصميم، و تتميز بسهولة استخدامها و تشكيلها و تثبيتها و تمازجها مع ما حولها من أغراض، خصوصاً لو كان المطبخ مفتوحاً على الخارج دون فواصل، فهي أقرب للألوان المحايدة التي تليق بجانب أي لون آخر

8- خشبية

Casa Banak, Grupo Arsciniest Grupo Arsciniest مطبخ خشب Wood effect
Grupo Arsciniest

Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest

و هذا مثال آخر بمساحة أكبر لكيفية استخدام المظهر الخشبي في الخزانات و الذي ينعكس على الشكل العام للمطبخ بكثير من الجاذبية

9- خزانات مطعمة بالزجاج

Singh Residence, Space Interface Space Interface مطبخ
Space Interface

Space Interface
Space Interface
Space Interface

استخدم  الخزانات التي تعتبر مزيجاً بين الألومنيوم و الزجاج خصوصاً لو كان مطبخك متوسط المساحة، فالزجاج يعطي براحاً كبيراً عند الرؤية بالمقارنة بالأبواب و الأرفف المغلقة تماماً، يسمح لك هذا التصميم بتثبيت مصابيح الليد التي تنعكس مع الزجاج بشكل شاعري خيالي راقي، كما أن لون الزجاج يصنع فارقاً طبيعياً بين لون الحائط و لون الخزانات نفسها ، بالإضافة أنه يسمح لك برؤية ما في داخلها بكل سهولة فلن تقع في مأزق النسيان و رحلة البحث المملة عن أغراضك 

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homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

هنا استخدم الزجاج في الخزانات ليحدد وجهة المطبخ الرئيسية في زخرفة رائعة للمركز المتجمع فيه المدخنة و البوتوجاز و على يساره بقليل موقع الحوض

10- خزانات ذوات رفوف

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

الخزانات ذات الرفوف يعتمد عليها لابراز جمال راقي في كل المطبخ ، فاحرص ألا تجعل الرف المثبت أسفل الخزانات متكدساً أو غير متناسق في الأغراض المحفوظة فوقه، ففي هذا النموذج ستجد اصطفاف للأكواب بعناية كما أن الألوان السوداء للأواني وضعت متوازنة على طرفي الرف، و هذا ما يجعل الرف يبدو كإضافة و ليس عبئاً على الشكل الإجمالي للمطبخ 

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