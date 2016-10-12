10 أفكار لخزانات المطابخ المودرن

عندما تمتلك أغراضاً متعددة في شكلها و أنواعها و مساحاتها فإن هذه الخزانات المودرن هي الانسب لك، الخزانات المتعددة تتكون من أرفف و خزانات مفتوحة صغيرة الحجم و أدراج زجاجية سهلة الاستخدام، و خزانات معتادة مغلقة سواء بالاخشاب أو الالومنيوم أو الزجاج، كل نوعية من الخزانات و لها وظيفة محددة بالطبع فيما تستطيع استيعابه، لذا فالدور عليك الآن لتحسين تقسيمها في المطبخ، اجعل الخزاناتا لصغيرة بالاسفل ، و الكبيرة في الاعلى و العريضة اسفل الحوض و المستطيلة في أعلاه ، سيفرق كثيراً في الديكور و الاستخدام