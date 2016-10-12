10 أفكار لخزانات المطابخ المودرن

لعشاق المطابخ المودرن ،أو الذين يطمحون للتجديد على الطريقة المودرن، إليكم النماذج المثلى لاقتناء مطبخ بخزانات على طريقتكم المحببة سواء في اللون أو في الحجم أو في التقسيمات المناسبة لها و كذلك موقعها الأنسب، دعونا نستعرض معكم باقة رائعة من أجمل التصميمات المودرن لخزانات المطابخ – دولاب المطبخ – ستجعلك تختار بكل سهولة ما يتناسب معك و مع ديكور مطبخك الجميل ..
الخزانات الرقيقة ذات التقسيمات الهادئة و الأرفف الجانبية غير الحادة دائماً ما تضفي على المطبخ روح حالمة للغاية، هذا التصميم يأسر من أول وهلة بطريقة غريبة ، وضوابطه هي الالوان الفاتحة و عدم و جود مقابض التي تستبدل بالمقابض التي تعمل بالضغط و الأرفف بالطبع في جانب المطبخ يزيدها هدوءاً
الخزانات في شكلها و هيئتها المودرن تكون تحفة فنية بكثير من العملية و المرونة، و هذا المثال دليل قوي على هذا الكلام ، الخزانات لا تظهر أنها موجودة إلا بتدقيق النظر فيها ، و هذا التشكيل من المربعات يجانب شكله الجذاب فهو يؤدي وظيفته بشكل كبير فإنه يتمركز في جدار كامل يسمح له بمساحة هائلة من التخزين، يمكنك استخدامه في مطبخك المقبل لو كنت من عشاق الجرأة في التصميم
استخدم الخزانات العملية بغض النظر عن تميزها سواء بالالوان أو بالزخارف الخارجية، الخزانات هنا سيكون الهدف منها وظيفي بشكل كبير عن الدور الديكوري لها، ستلاحظ هنا انتشار الخزانات سواء أعلى الحوض و أسفله و أسفل المنضدة الرخامية في الوسط ، باختصار سيكون لديك متسع هائل لتخزين كميات كبيرة من الأغراض مع مراعاة اللون الأبيض حتى لا تشعر بأن الخزانات كثيفة داخل المطبخ
الخزانات ذات الأبعاد و المساحات الكبيرة دائماً ما تستخدمفي المطابخ المودرن الكبيرة أيضاً، فليس هناك ما يمنع من عدم تقسيم الخزانات و الأدراج بشكل صغير، و لكن لتقليل عددها في المساحة الكبيرة أن نصممها بشكل كبير نسبياً ، بمعنى أن يكون المكان الذي يمكن أن يستوعب ضلفة أو اثنين نجعله خزانة مفردة كبيرة فقط دون تقسيمها من الأساس
من المرة الأولى التي تنظر إليها لهذه الخزانات الأرضية التي ليس لها شق علوي ستحتار في جانبها و غلافها الخشبي كيف تم التوصل إليه ، الإجابة ببساطة تكمن في المكتبة التي بجوار المطبخ التي من ذات لونه، المصمم هنا قد أتى بالخزانات بشكل عادي و ركبها ثم أحاطها بغلاف خشبي استخدم أيضاً بدلاً من الرخام في جوار الحوض ، و هي فكرة عبقرية لتحقيق التكامل بين المطابخ المودرن المفتوحة على غيرها من غرف
عندما تمتلك أغراضاً متعددة في شكلها و أنواعها و مساحاتها فإن هذه الخزانات المودرن هي الانسب لك، الخزانات المتعددة تتكون من أرفف و خزانات مفتوحة صغيرة الحجم و أدراج زجاجية سهلة الاستخدام، و خزانات معتادة مغلقة سواء بالاخشاب أو الالومنيوم أو الزجاج، كل نوعية من الخزانات و لها وظيفة محددة بالطبع فيما تستطيع استيعابه، لذا فالدور عليك الآن لتحسين تقسيمها في المطبخ، اجعل الخزاناتا لصغيرة بالاسفل ، و الكبيرة في الاعلى و العريضة اسفل الحوض و المستطيلة في أعلاه ، سيفرق كثيراً في الديكور و الاستخدام
الخزانات المختلفة عن اللون العام للمطبخ تعكس ذوقاً كبيراً في اختيارها خصوصاً لو كانت من الخشب، فهذا النوع من الخزانات مناسبة لك لو كنت من عشاق الروح الخشبية الطبيعية في التصميم، و تتميز بسهولة استخدامها و تشكيلها و تثبيتها و تمازجها مع ما حولها من أغراض، خصوصاً لو كان المطبخ مفتوحاً على الخارج دون فواصل، فهي أقرب للألوان المحايدة التي تليق بجانب أي لون آخر
و هذا مثال آخر بمساحة أكبر لكيفية استخدام المظهر الخشبي في الخزانات و الذي ينعكس على الشكل العام للمطبخ بكثير من الجاذبية
استخدم الخزانات التي تعتبر مزيجاً بين الألومنيوم و الزجاج خصوصاً لو كان مطبخك متوسط المساحة، فالزجاج يعطي براحاً كبيراً عند الرؤية بالمقارنة بالأبواب و الأرفف المغلقة تماماً، يسمح لك هذا التصميم بتثبيت مصابيح الليد التي تنعكس مع الزجاج بشكل شاعري خيالي راقي، كما أن لون الزجاج يصنع فارقاً طبيعياً بين لون الحائط و لون الخزانات نفسها ، بالإضافة أنه يسمح لك برؤية ما في داخلها بكل سهولة فلن تقع في مأزق النسيان و رحلة البحث المملة عن أغراضك
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هنا استخدم الزجاج في الخزانات ليحدد وجهة المطبخ الرئيسية في زخرفة رائعة للمركز المتجمع فيه المدخنة و البوتوجاز و على يساره بقليل موقع الحوض
الخزانات ذات الرفوف يعتمد عليها لابراز جمال راقي في كل المطبخ ، فاحرص ألا تجعل الرف المثبت أسفل الخزانات متكدساً أو غير متناسق في الأغراض المحفوظة فوقه، ففي هذا النموذج ستجد اصطفاف للأكواب بعناية كما أن الألوان السوداء للأواني وضعت متوازنة على طرفي الرف، و هذا ما يجعل الرف يبدو كإضافة و ليس عبئاً على الشكل الإجمالي للمطبخ