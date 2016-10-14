الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

أفكار للمسات باللون الأحمر في غرفة المعيشة

ريم عوض ريم عوض
The Mews - Holland Park, IS AND REN STUDIOS LTD IS AND REN STUDIOS LTD غرفة المعيشة
Loading admin actions …

جرأة اللون الاحمر تجعله لون لا يمل منه أبدًا، إنه يمثل القوة والرومانسية والثقة بالنفس. ولكن مع ذلك يجب استخدامه بحساب  واعتدال لأن كل شيء إذا زاد عن حده انقلب ضده. فكثرة استخدام اللون الأحمر يمكنها أن تتعب الأعصاب خاصة إذا كان هو اللون الطاغي على كل أجزاء المنزل. في الصور القادمة نقدم لكم بعض الأفكار لإضافة اللون الأحمر لغرفة المعيشة. نتمنى أن تنال إعجابكم.

لمسات بسيطة من الأحمر

LIVING SPACE IS AND REN STUDIOS LTD غرفة المعيشة
IS AND REN STUDIOS LTD

LIVING SPACE

IS AND REN STUDIOS LTD
IS AND REN STUDIOS LTD
IS AND REN STUDIOS LTD

إذا كنت تريد أن تكسر من ملل حياد الألوان في غرفة معيشتك وإضافة بعض الألوان النارية التي تملأ الغرفة بالحياة، فذلك التصميم مناسب جدًا. بعض اللمسات البسيطة من اللون الأحمر التي أضافت لونًا وحيوية بدون المبالغة في استخدامها. نرى الأحمر مستخدم في السجادة اليدوية المطعمة به والخدديات والصور المعلقة على الحائط.

الطوبي

Heart Of The Home, Gisbert Pöppler Architektur Interieur Gisbert Pöppler Architektur Interieur غرفة المعيشة Red
Gisbert Pöppler Architektur Interieur

Gisbert Pöppler Architektur Interieur
Gisbert Pöppler Architektur Interieur
Gisbert Pöppler Architektur Interieur

عند ذكر اللون الأحمر دائمًا ما يأتي في خاطرنا للوهلة الأولى اللون الأحمر الفاقع الذي يخطف الأنظار ولكن للأحمر درجات عديدة، حوالي 285 درجة من الأحمر هم أشهرهم على الإطلاق ولكل منهم تأثيره المختلف على مزاجك فمثلا في هذه الغرفة نجد اللون الأحمر الفاتح الأقرب للطوبي الذي يضفي نوعًا من الدفء والأناقة مع اللون البني. بالنسبة للديكور تم التركيز عليه بتعليق بعض الإطارات المرسومة بألوان قاتمة لإخداث التباين الذي يخرج التصميم بهذا الشكل الرائع.

كرسي أحمر

RED CITY, LISBOA, Spaceroom - Interior Design Spaceroom - Interior Design
Spaceroom – Interior Design

Spaceroom - Interior Design
Spaceroom – Interior Design
Spaceroom - Interior Design

عند إضافة لمسة برّاقة وفاقعة مثل هذا الكرسي الأحمر من المهم جدًا ربطه بطريقة ما بباقي التصميم حتى لا يبدو وكأنه غريبًا عن المكان. وقد فعل المصمم هذا عن طريق وضع خددية حمراء صغيرة  على الكنبة ربطت بين قطعتي الأثاث. 

قليل منه

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

مثال آخر مشابه للصورة السابقة، سجاد يدوي به قليل من اللون الأحمر وبعض الخدديات على ألوان محايدة. هذا اللون فعلًا يغير من حيوية المكان بشكل مذهل.

قطع ديكور

Regale, Palettano Palettano غرفة المعيشةرفوف
Palettano

Palettano
Palettano
Palettano

يمكنك الاكتفاء بوضع بعض قطع الديكور سواءًا على أرفف غرفة المعيشة أو على الطاولات مثل الزهريات والإطارات أو بعض التحف الفنية إذا كنت تريد إضافة الأحمر بشكل بسيط وبالكاد ملحوظ في غرفة المعيشة.

الأحمر الصارخ

DEPARTAMENTO TORRE MAGMA, Estudio Tanguma Estudio Tanguma غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات Red
Estudio Tanguma

Estudio Tanguma
Estudio Tanguma
Estudio Tanguma

إذا كنت من محبي المغامرة والمفاجأت فهذه الغرفة ستكون مناسبة لك جدًا! في التصميم يوجد العديد من الألوان المتداخلة في الحائط والسجادة ولكن أبرزها الأحمر في أرجل الطاولة وطاولة التليفزيون.

الأحمر مع الإضاءة

MM apartment, Studio ro+ca Studio ro+ca غرفة المعيشة
Studio ro+ca

Studio ro+ca
Studio ro+ca
Studio ro+ca

في هذا التصميم نجد كنبة شكل L يظهر جمالها الامتزاج مع اللون الأصفر للإضاءة التي تضفي عصرية وشبابية على التصميم. ولكن مع اختيار قطعة كبيرة كالكنبة باللون الأحمر يحبذ ألا يتم استخدام الأحمر في أي من أجزاء الغرفة الأخرى حتى لا يكون التصميم صارخا.

منزل صغير بتصميم مذهل
شاركنا بأفكارك الأخرى

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً