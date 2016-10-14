أفكار للمسات باللون الأحمر في غرفة المعيشة

عند ذكر اللون الأحمر دائمًا ما يأتي في خاطرنا للوهلة الأولى اللون الأحمر الفاقع الذي يخطف الأنظار ولكن للأحمر درجات عديدة، حوالي 285 درجة من الأحمر هم أشهرهم على الإطلاق ولكل منهم تأثيره المختلف على مزاجك فمثلا في هذه الغرفة نجد اللون الأحمر الفاتح الأقرب للطوبي الذي يضفي نوعًا من الدفء والأناقة مع اللون البني. بالنسبة للديكور تم التركيز عليه بتعليق بعض الإطارات المرسومة بألوان قاتمة لإخداث التباين الذي يخرج التصميم بهذا الشكل الرائع.