أفكار للمسات باللون الأحمر في غرفة المعيشة

جرأة اللون الاحمر تجعله لون لا يمل منه أبدًا، إنه يمثل القوة والرومانسية والثقة بالنفس. ولكن مع ذلك يجب استخدامه بحساب واعتدال لأن كل شيء إذا زاد عن حده انقلب ضده. فكثرة استخدام اللون الأحمر يمكنها أن تتعب الأعصاب خاصة إذا كان هو اللون الطاغي على كل أجزاء المنزل. في الصور القادمة نقدم لكم بعض الأفكار لإضافة اللون الأحمر لغرفة المعيشة. نتمنى أن تنال إعجابكم.
إذا كنت تريد أن تكسر من ملل حياد الألوان في غرفة معيشتك وإضافة بعض الألوان النارية التي تملأ الغرفة بالحياة، فذلك التصميم مناسب جدًا. بعض اللمسات البسيطة من اللون الأحمر التي أضافت لونًا وحيوية بدون المبالغة في استخدامها. نرى الأحمر مستخدم في السجادة اليدوية المطعمة به والخدديات والصور المعلقة على الحائط.
عند ذكر اللون الأحمر دائمًا ما يأتي في خاطرنا للوهلة الأولى اللون الأحمر الفاقع الذي يخطف الأنظار ولكن للأحمر درجات عديدة، حوالي 285 درجة من الأحمر هم أشهرهم على الإطلاق ولكل منهم تأثيره المختلف على مزاجك فمثلا في هذه الغرفة نجد اللون الأحمر الفاتح الأقرب للطوبي الذي يضفي نوعًا من الدفء والأناقة مع اللون البني. بالنسبة للديكور تم التركيز عليه بتعليق بعض الإطارات المرسومة بألوان قاتمة لإخداث التباين الذي يخرج التصميم بهذا الشكل الرائع.
عند إضافة لمسة برّاقة وفاقعة مثل هذا الكرسي الأحمر من المهم جدًا ربطه بطريقة ما بباقي التصميم حتى لا يبدو وكأنه غريبًا عن المكان. وقد فعل المصمم هذا عن طريق وضع خددية حمراء صغيرة على الكنبة ربطت بين قطعتي الأثاث.
مثال آخر مشابه للصورة السابقة، سجاد يدوي به قليل من اللون الأحمر وبعض الخدديات على ألوان محايدة. هذا اللون فعلًا يغير من حيوية المكان بشكل مذهل.
يمكنك الاكتفاء بوضع بعض قطع الديكور سواءًا على أرفف غرفة المعيشة أو على الطاولات مثل الزهريات والإطارات أو بعض التحف الفنية إذا كنت تريد إضافة الأحمر بشكل بسيط وبالكاد ملحوظ في غرفة المعيشة.
إذا كنت من محبي المغامرة والمفاجأت فهذه الغرفة ستكون مناسبة لك جدًا! في التصميم يوجد العديد من الألوان المتداخلة في الحائط والسجادة ولكن أبرزها الأحمر في أرجل الطاولة وطاولة التليفزيون.
في هذا التصميم نجد كنبة شكل L يظهر جمالها الامتزاج مع اللون الأصفر للإضاءة التي تضفي عصرية وشبابية على التصميم. ولكن مع اختيار قطعة كبيرة كالكنبة باللون الأحمر يحبذ ألا يتم استخدام الأحمر في أي من أجزاء الغرفة الأخرى حتى لا يكون التصميم صارخا.