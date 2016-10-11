حلول ذكية لتصميم الشقق الصغيرة

يشكل تصميم الشقق ذات المساحات الصغيرة ضغطا كبيرا على قاطنيها ومصممي الديكور، فالشقق الصغيرة تحتاج أثاث وديكور بمواصفات خاصة، فيجب أن يوفر أعلى قدر من العملية وفي الوقت نفسه يمكن تطويعه وفقا للمساحة المتاحة، في تصميم المشروعات التالية ستجد أن المصممين أخذوا في اعتبارهم هذه العوامل وقدموا حلولا ذكية للشقق الصغيرة.
صاحب هذه الغرفة في أزمة حقيقية، فهو في حاجة لتوفير غرفة نوم، ومكتب للعمل، وغرفة معيشة وربما غرفة سفرة في هذا المكان الصغير، في العادة إذا قمنا بوضع أثاث كل تلك الغرفة في هذه المساحة ربما لن يجد مساحة للحركة، لكن الحل هنا كان الاستعانة بأثاث متعدد الاستخدام، مثل تلك الوحدة التي كونت السرير، فتم استغلال المساحة أسفل السرير وعلى الجانبين كوحدات تخزين، أما الخزانة الطويلة فيمكن أن يُوضع فيها طاولة قبالة للطي، أو لوح للكي أو وحدة عمل أخرى مخفية بداخلها لتوفير المساحة.
الشكل التقليدي للسرير بتصميمه المستطيل يصعب تطويعه في المساحات الصغيرة، لكن لما لا تفكر في حل بديل كتلك المنصة الخشبية لوضع عليها المرتبة، بينما تستغل تلك المنصة كأدراج للتخزين.
في هذا التصميم تم استغلال الدرج كوحدات لتنظيم الكتب، كما أن السرير به أكثر من خزانة وبتصميم مميز.
مع المساحات الضيقة على المرء أن يفكر خارج خارج الصندوق في استغلال الأماكن العادية بالمنزل، مثل تحت الأسرة، خزانات المطبخ، استغلال الشرفة، أو خزانة ملابس مثبتة بالحائط في الممر.
تشكل الأشياء ذات الحجم الكبير معضلة عند تخزينها في الشقق الصغيرة، والحل البديل هنا أن يتم تثبيت خطاطيف قوية لتعلق هذه الأدوات مثل العجلة في الصورة، يمكن أن تطبق هذه الفكرة أيضا في الطبخ كأن تقوم بتعليق الطاسات الكبيرة على جانبي الموقد مثلا.
قد تضطرك المساحة البسيطة للشقة أن تستغل غرفة واحدة لأكثر من غرض، مثل ما حدث في تصميم هذه الغرفة حيث تم استغلا أحد أركان الغرفة كمنطقة عمل، في هذه الحالة ربما ستحتاج إلى فواصل بين الغرف، لكن الاختيار المثالي في هذه الحالة هي تلك الفواصل التي لا تسبب زحاما بصريا ويمكن فتحها وغلقها عند الحاجة مثل تلك الستارة الأنيقة.
الفكرة التقليدية لتصميم الغرف الصغيرة ألا يكون بها أشياء كبيرة بصريا، لكن هذا التصميم قضى على هذه الأسطورة بسلاسة، فوجود شيء واحد يشغل حيز بصري كبير مثل صورة الكلب على الحائط أفضل ألف مرة من أن تضع تفاصيل صغيرة وكثيرة، لكن الأفضل أن يكون هناك عنصر واحد كبير يجذب الانتباه.
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