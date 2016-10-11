حلول ذكية لتصميم الشقق الصغيرة

صاحب هذه الغرفة في أزمة حقيقية، فهو في حاجة لتوفير غرفة نوم، ومكتب للعمل، وغرفة معيشة وربما غرفة سفرة في هذا المكان الصغير، في العادة إذا قمنا بوضع أثاث كل تلك الغرفة في هذه المساحة ربما لن يجد مساحة للحركة، لكن الحل هنا كان الاستعانة بأثاث متعدد الاستخدام، مثل تلك الوحدة التي كونت السرير، فتم استغلال المساحة أسفل السرير وعلى الجانبين كوحدات تخزين، أما الخزانة الطويلة فيمكن أن يُوضع فيها طاولة قبالة للطي، أو لوح للكي أو وحدة عمل أخرى مخفية بداخلها لتوفير المساحة.