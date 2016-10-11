الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

حلول ذكية لتصميم الشقق الصغيرة

أميرة قاسم أميرة قاسم
дизайн студии в скандинавском стиле, sreda sreda غرفة نوم
Loading admin actions …

يشكل تصميم الشقق ذات المساحات الصغيرة ضغطا كبيرا على قاطنيها ومصممي الديكور، فالشقق الصغيرة تحتاج أثاث وديكور بمواصفات خاصة، فيجب أن يوفر أعلى قدر من العملية وفي الوقت نفسه يمكن تطويعه وفقا للمساحة المتاحة، في تصميم المشروعات التالية ستجد أن المصممين أخذوا في اعتبارهم هذه العوامل وقدموا حلولا ذكية للشقق الصغيرة.

أثاث متعدد الاستخدام

Интерьер DG, INT2architecture INT2architecture غرفة الاطفال
INT2architecture

INT2architecture
INT2architecture
INT2architecture

صاحب هذه الغرفة في أزمة حقيقية، فهو في حاجة لتوفير غرفة نوم، ومكتب للعمل، وغرفة معيشة وربما غرفة سفرة في هذا المكان الصغير، في العادة إذا قمنا بوضع أثاث كل تلك الغرفة في هذه المساحة ربما لن يجد مساحة للحركة، لكن الحل هنا كان الاستعانة بأثاث متعدد الاستخدام، مثل تلك الوحدة التي كونت السرير، فتم استغلال المساحة أسفل السرير وعلى الجانبين كوحدات تخزين، أما الخزانة الطويلة فيمكن أن يُوضع فيها طاولة قبالة للطي، أو لوح للكي أو وحدة عمل أخرى مخفية بداخلها لتوفير المساحة.

شكل آخر للسرير

KEFIR HOME, IK-architects IK-architects غرفة نوم
IK-architects

IK-architects
IK-architects
IK-architects

الشكل التقليدي للسرير بتصميمه المستطيل يصعب تطويعه في المساحات الصغيرة، لكن لما لا تفكر في حل بديل كتلك المنصة الخشبية لوضع عليها المرتبة، بينما تستغل تلك المنصة كأدراج للتخزين.

استغلال الدرج

homify غرفة الاطفال
homify

homify
homify
homify

في هذا التصميم تم استغلال الدرج كوحدات لتنظيم الكتب، كما أن السرير به أكثر من خزانة وبتصميم مميز.

أفكار جديدة للأماكن المعتادة

дизайн студии в скандинавском стиле, sreda sreda غرفة نوم
sreda

sreda
sreda
sreda

مع المساحات الضيقة على المرء أن يفكر خارج خارج الصندوق في استغلال الأماكن العادية بالمنزل، مثل تحت الأسرة، خزانات المطبخ، استغلال الشرفة، أو خزانة ملابس مثبتة بالحائط في الممر.

تخزين الأدوات ذات الحجم الكبير

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

تشكل الأشياء ذات الحجم الكبير معضلة عند تخزينها في الشقق الصغيرة، والحل البديل هنا أن يتم تثبيت خطاطيف قوية لتعلق هذه الأدوات مثل العجلة في الصورة، يمكن أن تطبق هذه الفكرة أيضا في الطبخ كأن تقوم بتعليق الطاسات الكبيرة على جانبي الموقد مثلا.

فواصل مرنة

Проект 4х комнатной квартиры, Инна Михайская Инна Михайская غرفة نوم
Инна Михайская

Инна Михайская
Инна Михайская
Инна Михайская

قد تضطرك المساحة البسيطة للشقة أن تستغل غرفة واحدة لأكثر من غرض، مثل ما حدث في تصميم هذه الغرفة حيث تم استغلا أحد أركان الغرفة كمنطقة عمل، في هذه الحالة ربما ستحتاج إلى فواصل بين الغرف، لكن الاختيار المثالي في هذه الحالة هي تلك الفواصل التي لا تسبب زحاما بصريا ويمكن فتحها وغلقها عند الحاجة مثل تلك الستارة الأنيقة.

الأقل هو الأفضل

Апартаменты в ЖК Доминион, Хороший план Хороший план غرفة الاطفال
Хороший план

Хороший план
Хороший план
Хороший план

الفكرة التقليدية لتصميم الغرف الصغيرة ألا يكون بها أشياء كبيرة بصريا، لكن هذا التصميم قضى على هذه الأسطورة بسلاسة، فوجود شيء واحد يشغل حيز بصري كبير مثل صورة الكلب على الحائط أفضل ألف مرة من أن تضع تفاصيل صغيرة وكثيرة، لكن الأفضل أن يكون هناك عنصر واحد كبير يجذب الانتباه.

ربما تود الاطلاع على: 5 أفكار عبقرية لتنظيم غرف النوم الصغيرة

تصميم لشقة متكاملة على مساحة 40 متر
هل لديك أفكار أخرى فعّالة لتصميم الشقق الصغيرة؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً