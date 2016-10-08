6 أفكار عبقرية لأضاءة مميزة فى الممرات والسلالم

الأضاءة فى منزلك من أهم الأشياء التى يجب أعطائها أهتمام كامل عند اختيار ديكورات المنزل، ومن أهم تلك المناطق داخل المنزل التى يجب أعطائها الأهتمام الكامل فى اختيار الأضاءة وتعتبر منسية بشكل كبير فى منازلنا هى الممرات والسلالم، لذلك نحن اليوم فى هوميفاى سنلفت انتباهك لتلك المناطق ونلهمك بأساليب وطرق جديدة لأضاءتها وابراز جمالها وجمال تصميمها، فقط من خلال 6 أفكار عبقرية.
البداية مع ممر جذاب جداً فى تصميمه، أرضيات رخام زيتى اللون مع جدران بيج فاتحة تناغمت معها لمسات من الطبيعة التى استخدمت فى ديكور هذا الممر وأعطته لمسة من الجمال والأناقة من خلال تلك قصارى الزرع الضخمة فى مدخل الممر، على عكس المعتاد عليه فى تصميم الممرات احتوائها على ديكورات وأثاث كثير، هذا الممر كان مختلف ولم يحتوى على أثاث فقط لمسات بسيطة جداً من الديكورات، لذلك كان يجب الأستعانة بالأضاءة لتبرز بساطة وجمال الممر الأنيق جداً، فكان الأختيار لتلك السبوتات فى السقف.
السلالم من الأماكن المنسية داخل المنزل على الرغم من اننا نستخدمها يومياً وهى بحاجة إلى أضاءة واضحة جداً، ألا أنها مهملة، ومن الافكار فى أضاءة اللالم داخل المنزل هى وضع أضاءة على كل درجة من درجات السلم، فهذا بجانب أنه يبرز الدرجات بوضوح فهو يعطى أناقة كاملة للسلم، فهنا على سبيل المثال السلم خشبى من الباركية والجدران من حوله مصممة من الطوب الجيرى تم الأستعانة بالأضاءة بشكل جذاب لأضاءة كل درجة من درجات السلم، أنيق وجذاب هذا الدرج أليس كذلك؟
الأضاءة القوية أيضاً يفضل استخدامها للمرات الضيقة فهى تضفى شعوراً أكبر بالأتساع، فبدلاً من أضاءة درجات السلم مثل التصميم السابق، يمكنك استخدام الأضاءة فى السقف بشكل واضح مثل هذا الدرج، تم الأستعانة بنجفة بلورية كبيرة لتعكس الأضاءة المناسبة على التصميم وفى نفس الوقت أكملت كلاسيكية الدرج وتصميمه الأنيق جداً.
الممر هنا تصميمه جذاب جداً على الرغم من صغر مساحته ألا أن استغلال الديكور وترتيبه مع الأثاث البسيط أعطى للممر أختلاف وجاذبية وعكس مساحة أضافية لم تشعرك بصغر مساحة الممر، وأيضاً دور أختيار الأضاءة لهذا الممر أضاف له منزيد من المساحة، فهنا تم المزج بين الأضاءة الطبيعية وأضاءة الصناعية التى تمثلت فى وضع تلك المصابيح المتدلية من السقف مع الأضاءة الطبيعية القادمة من تلك النافذة فى الممر.
حتى وان كان السلم داخل منزلك صغير ومساحته صغيرة لا تتردد فى أضافة أضاءة له، فهنا على سبيل المثال الدرج صغير فى المساحة لكن الأضاءة برزت جماله بشكل واضح، مصابيح صغيرة بلورية متدلية من سقف هذا الدرج الخشبى مع جدران حجرية أنيقة كل تلك التفاصيل اجتمعت معاً لتبرز جمال تلك المنطقة داخل المنزل.
ممر خشبى بالكامل جدران خشبية من الباركية ولمسات من الباركيه فى ديكور الجدران، الأضاءة الطبيعية هنا لعبت دور واضح فى أبراز جمال الممر مع الأستعانة ببعض اللمسات من الأضاءة كسبوتات السقف فى الجدران.
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