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6 أفكار عبقرية لأضاءة مميزة فى الممرات والسلالم

منة اسماعيل منة اسماعيل
Entrée et couloir dans un appartement haussmanien, Aparté conseils Aparté conseils الممر الحديث، المدخل و الدرج Grey
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الأضاءة فى منزلك من أهم الأشياء التى يجب أعطائها أهتمام كامل عند اختيار ديكورات المنزل، ومن أهم تلك المناطق داخل المنزل التى يجب أعطائها الأهتمام الكامل فى اختيار الأضاءة وتعتبر منسية بشكل كبير فى منازلنا هى الممرات والسلالم، لذلك نحن اليوم فى هوميفاى سنلفت انتباهك لتلك المناطق ونلهمك بأساليب وطرق جديدة لأضاءتها وابراز جمالها وجمال تصميمها، فقط من خلال 6 أفكار عبقرية.

1- ممر مضيئ وجذاب

OLABELLA // RESIDENTIAL PROJECT, Escapefromsofa Escapefromsofa الممر الحديث، المدخل و الدرج
Escapefromsofa

Escapefromsofa
Escapefromsofa
Escapefromsofa

البداية مع ممر جذاب جداً فى تصميمه، أرضيات رخام زيتى اللون مع جدران بيج فاتحة تناغمت معها لمسات من الطبيعة التى استخدمت فى ديكور هذا الممر وأعطته لمسة من الجمال والأناقة من خلال تلك قصارى الزرع الضخمة فى مدخل  الممر، على عكس المعتاد عليه فى تصميم الممرات احتوائها على ديكورات وأثاث كثير، هذا الممر كان مختلف ولم يحتوى على أثاث فقط لمسات بسيطة جداً من الديكورات، لذلك كان يجب الأستعانة بالأضاءة لتبرز بساطة وجمال الممر الأنيق جداً، فكان الأختيار لتلك السبوتات فى السقف.

2- سلم مضئ بالجاذبية

B3 Evi, DAFNI MİMARLIK DAFNI MİMARLIK الممر الحديث، المدخل و الدرج
DAFNI MİMARLIK

DAFNI MİMARLIK
DAFNI MİMARLIK
DAFNI MİMARLIK

السلالم من الأماكن المنسية داخل المنزل على الرغم من اننا نستخدمها يومياً وهى بحاجة إلى أضاءة واضحة جداً، ألا أنها مهملة، ومن الافكار فى أضاءة اللالم داخل المنزل هى وضع أضاءة على كل درجة من درجات السلم، فهذا بجانب أنه يبرز الدرجات بوضوح فهو يعطى أناقة كاملة للسلم، فهنا على سبيل المثال السلم خشبى من الباركية والجدران من حوله مصممة من الطوب الجيرى تم الأستعانة بالأضاءة بشكل جذاب لأضاءة كل درجة من درجات السلم، أنيق وجذاب هذا الدرج أليس كذلك؟

3- سلم وأضاءة قوية

Hotel particulier rénové, KJBI DECO KJBI DECO إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
KJBI DECO

KJBI DECO
KJBI DECO
KJBI DECO

الأضاءة القوية أيضاً يفضل استخدامها للمرات الضيقة فهى تضفى شعوراً أكبر بالأتساع، فبدلاً من أضاءة درجات السلم مثل التصميم السابق، يمكنك استخدام الأضاءة فى السقف بشكل واضح مثل هذا الدرج، تم الأستعانة بنجفة بلورية كبيرة لتعكس الأضاءة المناسبة على التصميم وفى نفس الوقت أكملت كلاسيكية الدرج وتصميمه الأنيق جداً.

4- ممر مضى بشكل جذاب

Entrée et couloir dans un appartement haussmanien, Aparté conseils Aparté conseils الممر الحديث، المدخل و الدرج Grey
Aparté conseils

Aparté conseils
Aparté conseils
Aparté conseils

الممر هنا تصميمه جذاب جداً على الرغم من صغر مساحته ألا أن استغلال الديكور وترتيبه مع الأثاث البسيط أعطى للممر أختلاف وجاذبية وعكس مساحة أضافية لم تشعرك بصغر مساحة الممر، وأيضاً دور أختيار الأضاءة لهذا الممر أضاف له منزيد من المساحة، فهنا تم المزج بين الأضاءة الطبيعية وأضاءة الصناعية التى تمثلت فى وضع تلك المصابيح المتدلية من السقف مع الأضاءة الطبيعية القادمة من تلك النافذة فى الممر.

5- سلم خشبى ونجف بلورى

BOOK ESCALIER , Agence Al Dentro / Adélia Verdiel Agence Al Dentro / Adélia Verdiel راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Agence Al Dentro / Adélia Verdiel

Agence Al Dentro / Adélia Verdiel
Agence Al Dentro / Adélia Verdiel
Agence Al Dentro / Adélia Verdiel

حتى وان كان السلم داخل منزلك صغير ومساحته صغيرة لا تتردد فى أضافة أضاءة له، فهنا على سبيل المثال الدرج صغير فى المساحة لكن الأضاءة برزت جماله بشكل واضح، مصابيح صغيرة بلورية متدلية من سقف هذا الدرج الخشبى مع جدران حجرية أنيقة كل تلك التفاصيل اجتمعت معاً لتبرز جمال تلك المنطقة داخل المنزل.

6- ممر خشبى وأضاءة طبيعية

PRIVATE RESIDENCE AT KERALA(CALICUT)INDIA, TOPOS+PARTNERS TOPOS+PARTNERS راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
TOPOS+PARTNERS

TOPOS+PARTNERS
TOPOS+PARTNERS
TOPOS+PARTNERS

ممر خشبى بالكامل جدران خشبية من الباركية ولمسات من الباركيه فى ديكور الجدران، الأضاءة الطبيعية هنا لعبت دور واضح فى أبراز جمال الممر مع الأستعانة ببعض اللمسات من الأضاءة كسبوتات السقف فى الجدران.

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