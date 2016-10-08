6 أفكار عبقرية لأضاءة مميزة فى الممرات والسلالم

السلالم من الأماكن المنسية داخل المنزل على الرغم من اننا نستخدمها يومياً وهى بحاجة إلى أضاءة واضحة جداً، ألا أنها مهملة، ومن الافكار فى أضاءة اللالم داخل المنزل هى وضع أضاءة على كل درجة من درجات السلم، فهذا بجانب أنه يبرز الدرجات بوضوح فهو يعطى أناقة كاملة للسلم، فهنا على سبيل المثال السلم خشبى من الباركية والجدران من حوله مصممة من الطوب الجيرى تم الأستعانة بالأضاءة بشكل جذاب لأضاءة كل درجة من درجات السلم، أنيق وجذاب هذا الدرج أليس كذلك؟