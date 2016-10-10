5تصميمات لغرف غسيل معاصرة ستبهرك

غرفة الغسيل داخل المنزل تعتبر من الغرف الأساسية والهامة جداً لأنها تحتوى على أغراضك العائلية والخاصة، وليست فقط للغسيل فتستخدم غرفة الغسيل فى الطبيعى فى تخزين أشياء عدة، بجانب وجود الغسالة التى تعتبر من الأساسيات والأشياء الأساسية فى تصميم غرفة الغسيل، وفى بعض الأحيان تكون غرفة الغسيل جزء من تصميم الحمام وليست غرفة مستقلة الأمر الذى يستدعى تنظيماً أكثر دقة لها، كيفية تنظيمها وأشهر تصميمات غرفة الغسيل هو ما سنقدمه من خلال هذا المقال اليوم فى هوميفاى بالتفصيل.
من أهم أساسيات تصميم غرفة الغسيل هى النظام ثم النظام ثم التنظيم الجيد، وهذا لأن غرفة الغسيل بطبيعتها كما ذكرنا تحتوى على الكثير من الأغراض بجانب الملابس المتسخة والأخرى بعد التنظيف لذلك يجب الأهتمام بتنظيمها بشكل جيد،فيجب تخصيص أولاً مكان واسع للتخزين ووضع الرفوف على الجدران لاتساع أغراض التنظيف والمساحيق، وأماكن أخرى لوضع الملابس بعد تنظيفها وبعض السلات للملابس التى لازالت تحتاج إلى تنظيف، كما نرى فى تصميم غرفة الغسيل العصرية تلك.
سواء تخصيص غرفة كاملة للغسيل أو خلق جانب من جوانب الحمام لتخصيصه للغسيل، يجب اختيار المكان لعناية شديدة جداً، ويجب الحرص على توفر أساسيات غرفة الغسيل وهى باختصار: المكواة، النشافة، الغسالة، أرفف وأماكن للتخزين.
من أهم أغراض غرفة الغسيل هى السلات التى تحتوى على الملابس المتسخة، والمالبس التى بحاجة إلى التجفيف وهكذا لذلك هى من الأغراض الأساسية لغرفة الغسيل، ومن الممكن أستخدامها فى الديكور لأضافة لمسة جمالية، فعلى سبيل المثال يمكنك استخدام سلات ملونة وترتيبها معاً بشكل يضفى على الغرفة مزيد من الجمال والأناقة.
لمسة الأضاءة من اللمسات الأساسية فى تصميم أى غرفة داخل المنزل فالأضاءة من الأساسيات التى يجب أخذها فى الأعتبار دوماً فى تصميم أى غرفة، وهى مهمة أيضاً فى غرفة الغسيل فبجانب اللمسة الجمالية التى تضيفها الأضاءة فى التصميم فهى أيضاً عملية لتساعدك على رؤية الأغراض بوضوح داخل الغرفة.
عنصر التهوية مهم جداً فى غرفة الغسيل لأن غرفة الغسيل بطبيعتها مليئة بالمستحضرات وأدوات التنظيف والأشياء التى تنتج رائحة بسهولة، بالأضافة إلى الرطوبة والحرارة التى تنتج من الغسالة والتجفيف والمكواة أيضاً، كل تلك الأشياء تساعد على تراكم الروائح والرطوبة داخل غرفة الغسيل.
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