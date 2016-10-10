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5تصميمات لغرف غسيل معاصرة ستبهرك

منة اسماعيل منة اسماعيل
Mehr Ordnung im Bad, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH حمام
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 غرفة الغسيل  داخل المنزل تعتبر من الغرف الأساسية والهامة جداً لأنها تحتوى على أغراضك العائلية والخاصة، وليست فقط للغسيل فتستخدم غرفة الغسيل فى الطبيعى فى تخزين أشياء عدة، بجانب وجود الغسالة التى تعتبر من الأساسيات والأشياء الأساسية فى تصميم غرفة الغسيل، وفى بعض الأحيان تكون غرفة الغسيل جزء من تصميم الحمام وليست غرفة مستقلة الأمر الذى يستدعى تنظيماً أكثر دقة لها، كيفية تنظيمها وأشهر تصميمات غرفة الغسيل هو ما سنقدمه من خلال هذا المقال اليوم فى هوميفاى بالتفصيل.

1- مكان مناسب وتوافر الأساسيات

BJN, Och_Ach_Concept Och_Ach_Concept حمام
Och_Ach_Concept

Och_Ach_Concept
Och_Ach_Concept
Och_Ach_Concept

من أهم أساسيات تصميم غرفة الغسيل هى النظام ثم النظام ثم التنظيم الجيد، وهذا لأن غرفة الغسيل بطبيعتها كما ذكرنا تحتوى على الكثير من الأغراض بجانب الملابس المتسخة والأخرى بعد التنظيف لذلك يجب الأهتمام بتنظيمها بشكل جيد،فيجب تخصيص أولاً مكان واسع للتخزين ووضع الرفوف على الجدران لاتساع أغراض التنظيف والمساحيق، وأماكن أخرى لوضع الملابس بعد تنظيفها وبعض السلات للملابس التى لازالت تحتاج إلى تنظيف، كما نرى فى تصميم غرفة الغسيل العصرية تلك.

2- غرفة منظمة

Mehr Ordnung im Bad, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH حمام
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

سواء تخصيص غرفة كاملة للغسيل أو خلق جانب من جوانب الحمام لتخصيصه للغسيل، يجب اختيار المكان لعناية شديدة جداً، ويجب الحرص على توفر أساسيات غرفة الغسيل وهى باختصار: المكواة، النشافة، الغسالة، أرفف وأماكن للتخزين.

3- سلات ملونة مرتبة

Mehr Ordnung im Bad, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH حمام خشب Brown
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

من أهم أغراض غرفة الغسيل هى السلات التى تحتوى على الملابس المتسخة، والمالبس التى بحاجة إلى التجفيف وهكذا لذلك هى من الأغراض الأساسية لغرفة الغسيل، ومن الممكن أستخدامها فى الديكور لأضافة لمسة جمالية، فعلى سبيل المثال يمكنك استخدام سلات ملونة وترتيبها معاً بشكل يضفى على الغرفة مزيد من الجمال والأناقة.

4- الأضاءة

Квартира для молодой девушки, Ekaterina Donde Design Ekaterina Donde Design حمام
Ekaterina Donde Design

Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design

لمسة الأضاءة من اللمسات الأساسية  فى تصميم أى غرفة داخل المنزل فالأضاءة من الأساسيات التى يجب أخذها فى الأعتبار دوماً فى تصميم أى غرفة، وهى مهمة أيضاً فى غرفة الغسيل فبجانب اللمسة الجمالية التى تضيفها الأضاءة فى التصميم فهى أيضاً عملية لتساعدك على رؤية الأغراض بوضوح داخل الغرفة.

5- التهوية

Ankara Villa, RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN حمام
RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN

RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN
RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN
RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN

عنصر التهوية مهم جداً فى غرفة الغسيل لأن غرفة الغسيل بطبيعتها مليئة بالمستحضرات وأدوات التنظيف والأشياء التى تنتج رائحة بسهولة، بالأضافة إلى الرطوبة والحرارة التى تنتج من الغسالة والتجفيف والمكواة أيضاً، كل تلك الأشياء تساعد على تراكم الروائح والرطوبة داخل غرفة الغسيل.

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