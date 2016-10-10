5تصميمات لغرف غسيل معاصرة ستبهرك

غرفة الغسيل داخل المنزل تعتبر من الغرف الأساسية والهامة جداً لأنها تحتوى على أغراضك العائلية والخاصة، وليست فقط للغسيل فتستخدم غرفة الغسيل فى الطبيعى فى تخزين أشياء عدة، بجانب وجود الغسالة التى تعتبر من الأساسيات والأشياء الأساسية فى تصميم غرفة الغسيل، وفى بعض الأحيان تكون غرفة الغسيل جزء من تصميم الحمام وليست غرفة مستقلة الأمر الذى يستدعى تنظيماً أكثر دقة لها، كيفية تنظيمها وأشهر تصميمات غرفة الغسيل هو ما سنقدمه من خلال هذا المقال اليوم فى هوميفاى بالتفصيل.