مدخل منزلك يرحب بضيوفك

مدخل منزلك هو عنوانه ، فما تريد أن تخبر به ضيوفك عند الحضور لمنزلك هو ما سيبلغه عنك، لذا عليك الاهتمام بمدخل المنزل وذاك الممر الذى يصلك بك إلى داخل المنزل، يعتبر فاصل مريح وقسط من الهدوء قبل اكتشاف تفاصيل ديكور منزلك، رغم المساحة المحدودة لهذا العنصر الذي في أغلب الوقت يهمل ولا نعطيه أي قدر من الاهتمام، إلا إن هذا الركن هام وحيوي في المنزل وبقليل من الديكور والتخطيط يصبح عنوان مشرف لمنزلك و يرحب بضيوفك من أول لحظة له في بيتك..لذلك جمعنا لك 8 أفكار متنوعة لتلهمك بتزيين مدخل منزلك ببساطة وسهولة ..