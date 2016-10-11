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مدخل منزلك يرحب بضيوفك

آية منير آية منير
RESIDENCIA DIANA, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño الممر الحديث، المدخل و الدرج مزيج خشب وبلاستيك White
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مدخل منزلك هو عنوانه، فما تريد أن تخبر به ضيوفك عند الحضور لمنزلك هو ما سيبلغه عنك، لذا عليك الاهتمام بمدخل المنزل وذاك الممر الذى يصلك بك إلى داخل المنزل، يعتبر فاصل مريح وقسط من الهدوء قبل اكتشاف تفاصيل ديكور منزلك، رغم المساحة المحدودة لهذا العنصر الذي في أغلب الوقت يهمل ولا نعطيه أي قدر من الاهتمام، إلا إن هذا الركن هام وحيوي في المنزل وبقليل من الديكور والتخطيط يصبح عنوان مشرف لمنزلك و يرحب بضيوفك من أول لحظة له في بيتك..لذلك جمعنا لك 8 أفكار متنوعة لتلهمك بتزيين مدخل منزلك ببساطة وسهولة ..

1 – مدخل بسيط..

Caprice Deco, Equipe Ceramicas Equipe Ceramicas ممر الاستعماري، الرواق والدرج
Equipe Ceramicas

Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas

على عكس الشائع أن الديكور يجب أن يكون مكلف حتى ينال إعجابنا، ولكن البساطة مازالت تحتفظ بجزء كبير من الأناقة والراحة، كما أمامنا في هذا التصميم اختار المصمم ألوان متناسقة ( الأبيض ودرجات الرمادي) مع لمسة من البرتقالي الفاتح في الأرضيات ذات أشكال هندسية مميزة، أريكة بسيطة ذو خزانة صغيرة وشماعة لتعليق المعاطف، ولم ينس لمسة من النباتات الجميلة لإضافة روح الطبيعة على فراغ هادئ..

2 – تصميم كلاسيكي حديث..

Private Villa, Surrey, Keir Townsend Ltd. Keir Townsend Ltd. الممر الحديث، المدخل و الدرج
Keir Townsend Ltd.

Private Villa, Surrey

Keir Townsend Ltd.
Keir Townsend Ltd.
Keir Townsend Ltd.

تصميم كلاسيكي بلمسة حداثة بسيطة ولا أروع، كما نرى اللون البنى يعطى فخامة وأناقة، مع أرضية ذو تصميم جديد، وعلى الجانبين منضدة أنيقة ومعها إضاءة هادئة.. 

اللون الأزرق الرائع..

Mucor, MUEBLES MUCOR, S.L. MUEBLES MUCOR, S.L. سلالم وأروقة ديكورات واكسسوارات
MUEBLES MUCOR, S.L.

MUEBLES MUCOR, S.L.
MUEBLES MUCOR, S.L.
MUEBLES MUCOR, S.L.

قد تجد حلول أخرى للتصميم الكلاسيكي بعيدا عن الألوان المعتادة، لون جرئ هادئ كالأزرق يجعل من مدخلك تصميم مختلف، كل تفاصيل التصميم الكلاسيكي ولكن بوجه جرئ وطلة مختلفة..

3 – حائط الذكريات ..

E2 PAVILION ECO HOUSE, BLACKHEATH E2 Architecture + Interiors الممر الحديث، المدخل و الدرج
E2 Architecture + Interiors

E2 PAVILION ECO HOUSE, BLACKHEATH

E2 Architecture + Interiors
E2 Architecture + Interiors
E2 Architecture + Interiors

مار أيك أن تجعل مدخل منزلك حائط لذكرياتك الغالية، كما نرى هنا اختر المصمم أن يجعل من المدخل حائط فنى وكأنك داخل متحف مع مكتبة صغيرة ترحب بالضيوف في منزل يحترم القراءة والفن ..

4 – على الطراز الريفي..

Casa de descanso en Chapala, Mikkael Kreis Architects Mikkael Kreis Architects إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
Mikkael Kreis Architects

Mikkael Kreis Architects
Mikkael Kreis Architects
Mikkael Kreis Architects

رحب بضيوفك على طريقة الطراز الريفي الرائع، أرضية بسيطة جدا وألوان زاهية للجدران وكرسي من الخشب ذو تصميم ريفي قديم، اهم ما يميز هذا التصميم، ظهور النباتات بشكل قوى في المشهد، كانت لها دور رئيسي في جمال التصميم، ولوحة فنية بسيطة على حائط أزرق فاتح .. عناصر متناسقة جدا ذو تكلفة محدودة ..

5 – الريف الأوروبي ..

Caprice Deco, Equipe Ceramicas Equipe Ceramicas البلد، لقب، الرواق، رواق، &، درج
Equipe Ceramicas

Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas

استكمالا للطراز الريفي هناك الاتجاه الأوروبي، كما نرى الريف الأوروبي وبساطته وهدوءه، فالتصميم عبارة عن أريكة صغيرة وطاولة مع مرىة كبيرة وأما عن الألون فالأبيض هو السائد ..

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6 – باقة ورود

A House On The River Emma & Eve Interior Design Ltd البلد، لقب، الرواق، رواق، &، درج
Emma &amp; Eve Interior Design Ltd

A House On The River

Emma & Eve Interior Design Ltd
Emma &amp; Eve Interior Design Ltd
Emma & Eve Interior Design Ltd

ببساطة شديدة تستطيع تصميم مدخل جميل باستخدام زهور بيضاء، هذه المساحة من المنزل يمكنك أن تحولها لباقة وورد لترحب بضيوفك، خصوصا لو كانت المساحة صغيرة ولا تسمح بتصميم مختلف، فربما بعض النباتات المنزلية أو زهور جميلة تساعدك على تصميم مدخل متميز ومشرف..

7 – مدخل عملي جدا..

Raumwunder, Connox Connox سلالم وأروقة شماعة ملابس
Connox

Connox
Connox
Connox

في الأغلب نميل إلى العملية في تصميماتنا وخاصة في الأماكن الحيوية في المنزل، وحدة تخزين أنيقة للأحذية وشماعة لتعليق المعاطف وكرسي للاستراحة من طريق مرهق، في النهاية أمامنا تصميم رائع وعملى جدا..

وهنا قد انتهت جولتنا بين تصميمات مختلفة لمداخل منازل رائعة وننصحك بقراءة أيضا الممرات المنزلية .. أخطاء وحلول

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