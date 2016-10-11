مدخل منزلك يرحب بضيوفك

مدخل منزلك هو عنوانه، فما تريد أن تخبر به ضيوفك عند الحضور لمنزلك هو ما سيبلغه عنك، لذا عليك الاهتمام بمدخل المنزل وذاك الممر الذى يصلك بك إلى داخل المنزل، يعتبر فاصل مريح وقسط من الهدوء قبل اكتشاف تفاصيل ديكور منزلك، رغم المساحة المحدودة لهذا العنصر الذي في أغلب الوقت يهمل ولا نعطيه أي قدر من الاهتمام، إلا إن هذا الركن هام وحيوي في المنزل وبقليل من الديكور والتخطيط يصبح عنوان مشرف لمنزلك و يرحب بضيوفك من أول لحظة له في بيتك..لذلك جمعنا لك 8 أفكار متنوعة لتلهمك بتزيين مدخل منزلك ببساطة وسهولة ..
على عكس الشائع أن الديكور يجب أن يكون مكلف حتى ينال إعجابنا، ولكن البساطة مازالت تحتفظ بجزء كبير من الأناقة والراحة، كما أمامنا في هذا التصميم اختار المصمم ألوان متناسقة ( الأبيض ودرجات الرمادي) مع لمسة من البرتقالي الفاتح في الأرضيات ذات أشكال هندسية مميزة، أريكة بسيطة ذو خزانة صغيرة وشماعة لتعليق المعاطف، ولم ينس لمسة من النباتات الجميلة لإضافة روح الطبيعة على فراغ هادئ..
تصميم كلاسيكي بلمسة حداثة بسيطة ولا أروع، كما نرى اللون البنى يعطى فخامة وأناقة، مع أرضية ذو تصميم جديد، وعلى الجانبين منضدة أنيقة ومعها إضاءة هادئة..
قد تجد حلول أخرى للتصميم الكلاسيكي بعيدا عن الألوان المعتادة، لون جرئ هادئ كالأزرق يجعل من مدخلك تصميم مختلف، كل تفاصيل التصميم الكلاسيكي ولكن بوجه جرئ وطلة مختلفة..
مار أيك أن تجعل مدخل منزلك حائط لذكرياتك الغالية، كما نرى هنا اختر المصمم أن يجعل من المدخل حائط فنى وكأنك داخل متحف مع مكتبة صغيرة ترحب بالضيوف في منزل يحترم القراءة والفن ..
رحب بضيوفك على طريقة الطراز الريفي الرائع، أرضية بسيطة جدا وألوان زاهية للجدران وكرسي من الخشب ذو تصميم ريفي قديم، اهم ما يميز هذا التصميم، ظهور النباتات بشكل قوى في المشهد، كانت لها دور رئيسي في جمال التصميم، ولوحة فنية بسيطة على حائط أزرق فاتح .. عناصر متناسقة جدا ذو تكلفة محدودة ..
استكمالا للطراز الريفي هناك الاتجاه الأوروبي، كما نرى الريف الأوروبي وبساطته وهدوءه، فالتصميم عبارة عن أريكة صغيرة وطاولة مع مرىة كبيرة وأما عن الألون فالأبيض هو السائد ..
ببساطة شديدة تستطيع تصميم مدخل جميل باستخدام زهور بيضاء، هذه المساحة من المنزل يمكنك أن تحولها لباقة وورد لترحب بضيوفك، خصوصا لو كانت المساحة صغيرة ولا تسمح بتصميم مختلف، فربما بعض النباتات المنزلية أو زهور جميلة تساعدك على تصميم مدخل متميز ومشرف..
في الأغلب نميل إلى العملية في تصميماتنا وخاصة في الأماكن الحيوية في المنزل، وحدة تخزين أنيقة للأحذية وشماعة لتعليق المعاطف وكرسي للاستراحة من طريق مرهق، في النهاية أمامنا تصميم رائع وعملى جدا..
وهنا قد انتهت جولتنا بين تصميمات مختلفة لمداخل منازل رائعة وننصحك بقراءة أيضا الممرات المنزلية .. أخطاء وحلول