منزل عائلي كبير مبهر للغاية

يتبع المنزل نمط تصميم الغرف المفتوحة بلا جدران لتزيد من تواصل الأفراد بسهولة بين الغرف المختلفة ومع ذلك تستقل كل غرف بمساحتها الخاصة المناسبة للأثاث والتنقل بينه، كما تمتاز شرفة المنزل بحجمها الكبير لذلك استخدامت أبواب زجاجية وستائر فاتحة لتعمل على إنارة الغرف بأكملها وكذلك إتاحة المنظر الطبيعى من خلال الزجاج فى كل الغرف.