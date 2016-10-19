منزل عائلي كبير مبهر للغاية

نتجول اليوم داخل منزل مميز للغاية بمدينة ريو دى جانيرو، والمنزل مصمم لأسرة مكونة من زوجين و4 أطفال فما يهدف التصميم الداخلى هنا إلى تحقيقه ثلاث ة عناصر:
1- العملية
2- الحس الفنى
3- مساحة حرة للإبداع والتغيير فى ديكور المنزل.
فإنضم إلينا فى هذه الجولة لنشاهد معًا مايحمله هذا المنزل من مفاجآت.
يتبع المنزل نمط تصميم الغرف المفتوحة بلا جدران لتزيد من تواصل الأفراد بسهولة بين الغرف المختلفة ومع ذلك تستقل كل غرف بمساحتها الخاصة المناسبة للأثاث والتنقل بينه، كما تمتاز شرفة المنزل بحجمها الكبير لذلك استخدامت أبواب زجاجية وستائر فاتحة لتعمل على إنارة الغرف بأكملها وكذلك إتاحة المنظر الطبيعى من خلال الزجاج فى كل الغرف.
نبدأ جولتنا بغرفة المعيشة التى تمتاز بالأناقة الكاملة والإهتمام بعنصر الراحة فى كل تفاصيل الغرفة من سجاد ناعم وكراسى مريحة، بجانب ديكورات فنية بسيطة وشاشة عرض كبيرة تعمل كشاشة سينما فى المنزل.
تعتمد غرفة المعيشة على تناسق ألوان بين اللون الأبيض والبنى فتقسمه بتوازن دقيق بين الأثاث وكذلك ألوان الجدران وكلمسة ديكور مميزة خُصص جدار كامل لعرض براويز لصور فوتوغرافية مفضلة مما يضفى على الديكور لمسة شخصية فريدة.
تمتاز غرفة المعيشة بمساحة مميزة وإماكانيات تسمح لإستقبال عدد كبير من الضيوف والعائلة، وتتبع الطاولة والكراسى النمط الكلاسيكى فى تصميمهم.
كما أشرنا من قبل تمتاز الشرفة بمساحة كبيرة تعمل كتراس للمنزل فيمكننا الجلوس مع أفراد الأسرة أو الصيوف بالخارج للإسترخاء والإستمتاع بالطبيعة، لذلك نوفر أثاث عملى ومريح.
وعلى الجانب الآخر من الشرفة تخصص مساحة للإسترخاء وأدوات حفلات الشواء ويمتاز الأثاث بصناعة خشبية دافئة ومميزة ومتناسقة مع ألوان الغرفة.
لدينا هنا مطبخ عصرى وأنيق فى كل صممت تفاصيله بدقة كاملة لتوفر الراحة والعملية أثناء استخدامه كما يشمل طاولة خاصة بتناول الطعام السريع بالمطبخ.
ونلاحظ هنا استغلال كل المساحة المتاحة بأفضل طريقة ممكنة ليتسم بالنظام وسهولة الحصول على الأدوات.
على النمط العصرى صممت غرفة المالتميديا بإضاء خافتة موزعة على الجدران والسقف وزين الجدار بتحف فنية مميزة كما صمم الجدار من الخشب ليسهل من تركيب الرفوف.
بأثاث بسيط وعملى تمتاز غرفة المكتب لتوفر جو مريح وملهم أثناء العمل.
يستند السرير على جدار مبطن باللون الأحمر كلمسة رومانسية على غرفة النوم كما تعززه الإضاءة المعلقة على جانبى السرير.
تمتع غرفة الأطفال بإضاءة طبيعية دافئة، كما تتمتع بديكور عملى وأنيق يوفر مساحات تخزينة لغرفة منظمة ومريحة.
فلأنها تتبع نمط المينمال كل مايوجد بالغرفة يؤدى وظيفة محددة بمنتهى البساطة.
على غرار نمط المنزل يتميز الحمام بتصميم عصرى للغاية بإضاءة قوية تشفى تأثيرات جميلة على المرآة واللون الأبيض بالحمام.