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منزل عائلي كبير مبهر للغاية

هنادى موسى هنادى موسى
Apartamento na Barra da Tijuca, Ana Adriano Design de Interiores Ana Adriano Design de Interiores غرفة المعيشة
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نتجول اليوم داخل منزل مميز للغاية بمدينة ريو دى جانيرو، والمنزل مصمم لأسرة مكونة من زوجين و4 أطفال فما يهدف التصميم الداخلى هنا إلى تحقيقه ثلاث ة عناصر:

1- العملية

2- الحس الفنى 

3- مساحة حرة للإبداع والتغيير فى ديكور المنزل.

فإنضم إلينا فى هذه الجولة لنشاهد معًا مايحمله هذا المنزل من مفاجآت.

غرف بلا جدران

Apartamento na Barra da Tijuca, Ana Adriano Design de Interiores Ana Adriano Design de Interiores غرفة المعيشة
Ana Adriano Design de Interiores

Ana Adriano Design de Interiores
Ana Adriano Design de Interiores
Ana Adriano Design de Interiores

يتبع المنزل نمط تصميم الغرف المفتوحة بلا جدران لتزيد من تواصل الأفراد بسهولة بين الغرف المختلفة ومع ذلك تستقل كل غرف بمساحتها الخاصة المناسبة للأثاث والتنقل بينه، كما تمتاز شرفة المنزل بحجمها الكبير لذلك استخدامت أبواب زجاجية وستائر فاتحة لتعمل على إنارة الغرف بأكملها وكذلك إتاحة المنظر الطبيعى من خلال الزجاج فى كل الغرف.

غرفة المعيشة

Apartamento na Barra da Tijuca, Ana Adriano Design de Interiores Ana Adriano Design de Interiores غرفة المعيشة
Ana Adriano Design de Interiores

Ana Adriano Design de Interiores
Ana Adriano Design de Interiores
Ana Adriano Design de Interiores

نبدأ جولتنا بغرفة المعيشة التى تمتاز بالأناقة الكاملة والإهتمام بعنصر الراحة فى كل تفاصيل الغرفة من سجاد ناعم وكراسى مريحة، بجانب ديكورات فنية بسيطة وشاشة عرض كبيرة تعمل كشاشة سينما فى المنزل.

ألوان الجدران

Apartamento na Barra da Tijuca, Ana Adriano Design de Interiores Ana Adriano Design de Interiores غرفة المعيشة
Ana Adriano Design de Interiores

Ana Adriano Design de Interiores
Ana Adriano Design de Interiores
Ana Adriano Design de Interiores

تعتمد غرفة المعيشة على تناسق ألوان بين اللون الأبيض والبنى فتقسمه بتوازن دقيق بين الأثاث وكذلك ألوان الجدران وكلمسة ديكور مميزة خُصص جدار كامل لعرض براويز لصور فوتوغرافية مفضلة مما يضفى على الديكور لمسة شخصية فريدة.

غرفة العشاء

Apartamento na Barra da Tijuca, Ana Adriano Design de Interiores Ana Adriano Design de Interiores غرفة السفرة
Ana Adriano Design de Interiores

Ana Adriano Design de Interiores
Ana Adriano Design de Interiores
Ana Adriano Design de Interiores

تمتاز غرفة المعيشة بمساحة مميزة وإماكانيات تسمح لإستقبال عدد كبير من الضيوف والعائلة، وتتبع الطاولة والكراسى النمط الكلاسيكى فى تصميمهم.

شرفة المنزل

Apartamento na Barra da Tijuca, Ana Adriano Design de Interiores Ana Adriano Design de Interiores بلكونة أو شرفة
Ana Adriano Design de Interiores

Ana Adriano Design de Interiores
Ana Adriano Design de Interiores
Ana Adriano Design de Interiores

كما أشرنا من قبل تمتاز الشرفة بمساحة كبيرة تعمل كتراس للمنزل فيمكننا الجلوس مع أفراد الأسرة أو الصيوف بالخارج للإسترخاء والإستمتاع بالطبيعة، لذلك نوفر أثاث عملى ومريح.

ركن الإسترخاء

Apartamento na Barra da Tijuca, Ana Adriano Design de Interiores Ana Adriano Design de Interiores بلكونة أو شرفة
Ana Adriano Design de Interiores

Ana Adriano Design de Interiores
Ana Adriano Design de Interiores
Ana Adriano Design de Interiores

وعلى الجانب الآخر من الشرفة تخصص مساحة للإسترخاء وأدوات حفلات الشواء ويمتاز الأثاث بصناعة خشبية دافئة ومميزة ومتناسقة مع ألوان الغرفة.

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مطبخ عصرى

Apartamento na Barra da Tijuca, Ana Adriano Design de Interiores Ana Adriano Design de Interiores مطبخ
Ana Adriano Design de Interiores

Ana Adriano Design de Interiores
Ana Adriano Design de Interiores
Ana Adriano Design de Interiores

لدينا هنا مطبخ عصرى وأنيق فى كل صممت تفاصيله بدقة كاملة لتوفر الراحة والعملية أثناء استخدامه كما يشمل طاولة خاصة بتناول الطعام السريع بالمطبخ.

النظام سمة واضحة بالتصميم

Apartamento na Barra da Tijuca, Ana Adriano Design de Interiores Ana Adriano Design de Interiores مطبخ
Ana Adriano Design de Interiores

Ana Adriano Design de Interiores
Ana Adriano Design de Interiores
Ana Adriano Design de Interiores

ونلاحظ هنا استغلال كل المساحة المتاحة بأفضل طريقة ممكنة ليتسم بالنظام وسهولة الحصول على الأدوات.

غرفة المالتميديا

Apartamento na Barra da Tijuca, Ana Adriano Design de Interiores Ana Adriano Design de Interiores غرفة الميديا
Ana Adriano Design de Interiores

Ana Adriano Design de Interiores
Ana Adriano Design de Interiores
Ana Adriano Design de Interiores

على النمط العصرى صممت غرفة المالتميديا بإضاء خافتة موزعة على الجدران والسقف وزين الجدار بتحف فنية مميزة كما صمم الجدار من الخشب ليسهل من تركيب الرفوف.

غرفة المكتب

Apartamento na Barra da Tijuca, Ana Adriano Design de Interiores Ana Adriano Design de Interiores بلكونة أو شرفة
Ana Adriano Design de Interiores

Ana Adriano Design de Interiores
Ana Adriano Design de Interiores
Ana Adriano Design de Interiores

بأثاث بسيط وعملى تمتاز غرفة المكتب لتوفر جو مريح وملهم أثناء العمل.

غرفة الزوجين

Apartamento na Barra da Tijuca, Ana Adriano Design de Interiores Ana Adriano Design de Interiores غرفة نوم
Ana Adriano Design de Interiores

Ana Adriano Design de Interiores
Ana Adriano Design de Interiores
Ana Adriano Design de Interiores

يستند السرير على جدار مبطن باللون الأحمر كلمسة رومانسية على غرفة النوم كما تعززه الإضاءة المعلقة على جانبى السرير.

غرفة الأطفال

Apartamento na Barra da Tijuca, Ana Adriano Design de Interiores Ana Adriano Design de Interiores غرفة الاطفال
Ana Adriano Design de Interiores

Ana Adriano Design de Interiores
Ana Adriano Design de Interiores
Ana Adriano Design de Interiores

تمتع غرفة الأطفال بإضاءة طبيعية دافئة، كما تتمتع بديكور عملى وأنيق يوفر مساحات تخزينة لغرفة منظمة ومريحة.

على نمط المينمال

Apartamento na Barra da Tijuca, Ana Adriano Design de Interiores Ana Adriano Design de Interiores بلكونة أو شرفة
Ana Adriano Design de Interiores

Ana Adriano Design de Interiores
Ana Adriano Design de Interiores
Ana Adriano Design de Interiores

فلأنها تتبع نمط المينمال كل مايوجد بالغرفة يؤدى وظيفة محددة بمنتهى البساطة.

الحمام

Apartamento na Barra da Tijuca, Ana Adriano Design de Interiores Ana Adriano Design de Interiores حمام
Ana Adriano Design de Interiores

Ana Adriano Design de Interiores
Ana Adriano Design de Interiores
Ana Adriano Design de Interiores

على غرار نمط المنزل يتميز الحمام بتصميم عصرى للغاية بإضاءة قوية تشفى تأثيرات جميلة على المرآة واللون الأبيض بالحمام.

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Apartamento na Barra da Tijuca, Ana Adriano Design de Interiores Ana Adriano Design de Interiores غرفة المعيشة
Ana Adriano Design de Interiores

Ana Adriano Design de Interiores
Ana Adriano Design de Interiores
Ana Adriano Design de Interiores

Apartamento na Barra da Tijuca, Ana Adriano Design de Interiores Ana Adriano Design de Interiores غرفة المعيشة
Ana Adriano Design de Interiores

Ana Adriano Design de Interiores
Ana Adriano Design de Interiores
Ana Adriano Design de Interiores

Apartamento na Barra da Tijuca, Ana Adriano Design de Interiores Ana Adriano Design de Interiores مطبخ
Ana Adriano Design de Interiores

Ana Adriano Design de Interiores
Ana Adriano Design de Interiores
Ana Adriano Design de Interiores

Apartamento na Barra da Tijuca, Ana Adriano Design de Interiores Ana Adriano Design de Interiores مطبخ
Ana Adriano Design de Interiores

Ana Adriano Design de Interiores
Ana Adriano Design de Interiores
Ana Adriano Design de Interiores

Apartamento na Barra da Tijuca, Ana Adriano Design de Interiores Ana Adriano Design de Interiores غرفة نوم
Ana Adriano Design de Interiores

Ana Adriano Design de Interiores
Ana Adriano Design de Interiores
Ana Adriano Design de Interiores

Apartamento na Barra da Tijuca, Ana Adriano Design de Interiores Ana Adriano Design de Interiores غرفة نوم
Ana Adriano Design de Interiores

Ana Adriano Design de Interiores
Ana Adriano Design de Interiores
Ana Adriano Design de Interiores
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