وحدات الإضاءة هي ما تعطي قوام وإطلالة مميزة لأي مكان، وغرفة المعيشة تحتاج لأن تكون أنيقة ومميزة فيجب عليك اختيار النجفات المميزة وزيادة وحدات الإضاءة للحصول على إنارة كافية ومميزة في المكان، خاصة وإن كان الاعتماد الكلي للمكان على الإضاءة الصناعية، بعكس ما يبدو عليه الأمر إن كان المكان يعتمد على الإضاءة الطبيعية، لذلك هوميفاي يقدم لك أشكال رائعة ومختلفة لإضاءة غرفة المعيشة.
تيبدو بيوت النور مميزة للغاية فهي تعطي إضاءة خافتة للمكان وشكلًا مميزًا للسقف وتعطيه رونق وجمال خاص، ولدينا هنا غرفة معيشة كبيرة بأثاث فاتح اللون وسقف خرساني مميز مكون من طبقات تشبه الموجة، وتحمل بداخلها وحدات الإضاءة، بجانب النجفة الأنيقة بالمنتصف والتي يعد الغرض الأساسي منها الزينة.
تعد وحدات الإضاءة المرصعة في السقف من أشكال وحدات الإضاءة الرائعة التي يمكن الاستعانة بها في الأماكن الواسعة وذلك لكي تستطع نشرها في مختلف ارجاء السقف وتوزيع الضوء على المكان بأكمله.
في هذا التصميم البسيط تستمد غرفة المعيشة الضوء فيها من وحدات الإضاءة الصغيرة المعلقة في أحد جدران الغرفة، وربما يعطي هذا ضلًا خفيفًا في الجانب الثاني من الغرفة، ولكنه مميز ويوجه الأنظار إلى تلك التحف والديكورات الملصقة على الحائط.
تعد الإضاءة الملونة من الأشياء المميزة والمناسبة أكثر لتلك الجلسات الشبابية، حيث تعطيها حيوية أكثر ونشاط، ولدينا هنا غرفة معيشة صغيرة يرتكز اللون الأصفر في أحد جوانها، فهو لون حار يشد الانتباه ويعطي بهجة وتفاؤول وحركة للمكان، ليبدو المكان غاية في الحيوية والجمال.
بعض المنازل تعتمد على الطاقة النظيفة في طريقة الإنارة بها، وهذه الغرفة تعتمد على الشمس في الحصول على الضوء، حيث تم إزالة جانب كبير من الجدران ووضع الزجاج بدلًا منه، إلى جانب الألوان البيضاء في الدهانات، مما يعطي سطوع وإضاءة عالية أكثر.
استخدام وحدات الإضاءة على الأرضية يبدو شيء غاية في الروعة والجمال، ولدينا هنا وحدة إضاءة رقيقة تشبه البنورة، وتضيء المكان بإضاءة بسيطة لتعطي أجواء هادئة ورومانسية، فإذا احببت أن تزيد إضاءة المكان يمكنك زيادة عدد وحدات الإضاءة في أرجاء الغرفة.
إذا كانت مساحة الغرفة أو ركن المعيشة صغير كهذا فيمكنك الاعتماد على نجفة كبيرة بالمنتصف لإضاءة المكان بأكمله، أما إذا أردت اتساع المكان وجماله فيمكن استخدام إضاءة منبعثة من مصابيح صغيرة للقيام بذلك الدور عن طريق تعليقها على الحائط في الأسفل، وهكذا تكون قد قمت بإنارة المكان بشكل مناسب لمساحته.
ماذا عن الإضاءة الخافتة والبسيطة!، بالرغم من هذا التصميم وتلك الغرفة الموجودة على مساحة كبيرة، إلا أن الهدوء الواضح في اختيار وحدات الإضاءة كان الحل الأمثل للحصول على أجواء هادئة ورومانسية وأنيقة بهذا الشكل، كما إنها تبدو مناسبة جدًا لإظهار جمال وأناقة الأثاث الراقي بالغرفة.
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