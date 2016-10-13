وحدات الإضاءة هي ما تعطي قوام وإطلالة مميزة لأي مكان، وغرفة المعيشة تحتاج لأن تكون أنيقة ومميزة فيجب عليك اختيار النجفات المميزة وزيادة وحدات الإضاءة للحصول على إنارة كافية ومميزة في المكان، خاصة وإن كان الاعتماد الكلي للمكان على الإضاءة الصناعية، بعكس ما يبدو عليه الأمر إن كان المكان يعتمد على الإضاءة الطبيعية، لذلك هوميفاي يقدم لك أشكال رائعة ومختلفة لإضاءة غرفة المعيشة.