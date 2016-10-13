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أشكال رائعة ومختلفة لإضاءة غرفة المعيشة

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
Casa Swiss Park Campinas II, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris غرفة المعيشة
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وحدات الإضاءة هي ما تعطي قوام وإطلالة مميزة لأي مكان، وغرفة المعيشة تحتاج لأن تكون أنيقة ومميزة فيجب عليك اختيار النجفات المميزة وزيادة وحدات الإضاءة للحصول على إنارة كافية ومميزة في المكان، خاصة وإن كان الاعتماد الكلي للمكان على الإضاءة الصناعية، بعكس ما يبدو عليه الأمر إن كان المكان يعتمد على الإضاءة الطبيعية، لذلك هوميفاي يقدم لك أشكال رائعة ومختلفة لإضاءة غرفة المعيشة.

بيوت النور المميزة

Casa Swiss Park Campinas II, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris غرفة المعيشة
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

تيبدو بيوت النور مميزة للغاية فهي تعطي إضاءة خافتة للمكان وشكلًا مميزًا للسقف وتعطيه رونق وجمال خاص، ولدينا هنا غرفة معيشة كبيرة بأثاث فاتح اللون وسقف خرساني مميز مكون من طبقات تشبه الموجة، وتحمل بداخلها وحدات الإضاءة، بجانب النجفة الأنيقة بالمنتصف والتي يعد الغرض الأساسي منها الزينة.

وحدات الإضاءة المرصعة في السقف

Casa GM, GLR Arquitectos GLR Arquitectos غرفة المعيشة
GLR Arquitectos

GLR Arquitectos
GLR Arquitectos
GLR Arquitectos

تعد وحدات الإضاءة المرصعة في السقف من أشكال وحدات الإضاءة الرائعة التي يمكن الاستعانة بها في الأماكن الواسعة وذلك لكي تستطع نشرها في مختلف ارجاء السقف وتوزيع الضوء على المكان بأكمله.

الإضاءة على الجدران

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

في هذا التصميم البسيط تستمد غرفة المعيشة الضوء فيها من وحدات الإضاءة الصغيرة المعلقة في أحد جدران الغرفة، وربما يعطي هذا ضلًا خفيفًا في الجانب الثاني من الغرفة، ولكنه مميز ويوجه الأنظار إلى تلك التحف والديكورات الملصقة على الحائط.

الإضاءة بألوان زاهية

MM apartment, Studio ro+ca Studio ro+ca غرفة المعيشة
Studio ro+ca

Studio ro+ca
Studio ro+ca
Studio ro+ca

تعد الإضاءة الملونة من الأشياء المميزة والمناسبة أكثر لتلك الجلسات الشبابية، حيث تعطيها حيوية أكثر ونشاط، ولدينا هنا غرفة معيشة صغيرة يرتكز اللون الأصفر في أحد جوانها، فهو لون حار يشد الانتباه ويعطي بهجة وتفاؤول وحركة للمكان، ليبدو المكان غاية في الحيوية والجمال.

ضوء الشمس

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

بعض المنازل تعتمد على الطاقة النظيفة في طريقة الإنارة بها، وهذه الغرفة تعتمد على الشمس في الحصول على الضوء، حيث تم إزالة جانب كبير من الجدران ووضع الزجاج بدلًا منه، إلى جانب الألوان البيضاء في الدهانات، مما يعطي سطوع وإضاءة عالية أكثر.

وحدات الإضاءة الأرضية

Piso en Palermo · Paula Herrero | Arquitectura, Paula Herrero | Arquitectura Paula Herrero | Arquitectura غرفة المعيشة خشب
Paula Herrero | Arquitectura

Paula Herrero | Arquitectura
Paula Herrero | Arquitectura
Paula Herrero | Arquitectura

استخدام وحدات الإضاءة على الأرضية يبدو شيء غاية في الروعة والجمال، ولدينا هنا وحدة إضاءة رقيقة تشبه البنورة، وتضيء المكان بإضاءة بسيطة لتعطي أجواء هادئة ورومانسية، فإذا احببت أن تزيد إضاءة المكان يمكنك زيادة عدد وحدات الإضاءة في أرجاء الغرفة.

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النجف الرائع

Casa Banak, Grupo Arsciniest Grupo Arsciniest غرفة المعيشة حجر White
Grupo Arsciniest

Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest

إذا كانت مساحة الغرفة أو ركن المعيشة صغير كهذا فيمكنك الاعتماد على نجفة كبيرة بالمنتصف لإضاءة المكان بأكمله، أما إذا أردت اتساع المكان وجماله فيمكن استخدام إضاءة منبعثة من مصابيح صغيرة للقيام بذلك الدور عن طريق تعليقها على الحائط في الأسفل، وهكذا تكون قد قمت بإنارة المكان بشكل مناسب لمساحته.

الإضاءة الخافتة

Casa Cor Santa Catarina 2014, ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE غرفة المعيشة
ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE

ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE
ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE
ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE

ماذا عن الإضاءة الخافتة والبسيطة!، بالرغم من هذا التصميم وتلك الغرفة الموجودة على مساحة كبيرة، إلا أن الهدوء الواضح في اختيار وحدات الإضاءة كان الحل الأمثل للحصول على أجواء هادئة ورومانسية وأنيقة بهذا الشكل، كما إنها تبدو مناسبة جدًا لإظهار جمال وأناقة الأثاث الراقي بالغرفة.

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