امنح غرفة معيشتك لمسة مودرن بهذه الأفكار

يلاقي الطراز الحداثي أو المودرن -كما هو شائع تسميته- رواجا هائلا مؤخرا، ليتربع على عرش ملايين المنازل وخاصة الشباب، ربما يعود ذلك لبساطته والتنوع اللانهائي في تصميماته أو لبهجة الألوان المستخدمة وخروجه عن المألوف، وهى التصميمات التي ما كانت لتستخدم مثلا في الغرف الكلاسيكية. لكن الخروج عن المألوف لا يعني أنه ليس له قواعد أو سمات عامة تميزه، لذا نحن في هوميفاي قد قمنا بإعداد دليل مصغر لك ليساعدك على تصميم غرفة معيشتك على الاستايل المودرن بنجاح ولتحصل على نتائج مرضية.
تتميز غرف المعيشة المودرن بالتوازن اللاسيميتري أو الغير متماثل كما بالصورة مثلا، فلم يلتم المصمم بأن يكون لون الكراسي الصغيرة من نفس لون الكنبة ولكن تم اختيار قماش آخر لها بألوان تتوازن مع لون الكنبة، هذه الفكرة يمكن تحقيقها في الجدران أيضا، فيمكنك طلاء جدارين من الغرفة بلون والباقي بلون آخر وهو ما سيمنح الغرفة جاذبية ويعمل على كسر الرتابة والملل، صعوبة تطبيق هذا المبدأ تكمن في الاختيار المثالي للتنوع المتوازن في عناصر ديكور الغرفة، وإلا كانت النتيجة غير مرضية.
تتميز التصميمات المودرن بألوانها الجريئة، فمجموعات الألوان فيها متنوعة للغاية، ويتعدد شكل استخدام الألوان القوية والصارخة في التصميمات المودرن كأن يكون الأثاث نفسه ذو لون جرئ أو أن تكون الأكسسوارات هى التي تضيف هذه اللمسة للغرف، في الصورة مثلا تنوعت ألوان الكنبة بين الأسود والأحمر المنقوش والأصفر الذهبي، توليفة مميزة أضافت حيوية وكسرت كآبة الأسود.
لكن البعض لا يفضل الأثاث بالألوان الزاهية ويفضل الألوان الهادئة المحايدة مثل الأبيض والبيج هنا يمكن مثلما ذكرنا أن ندخل الألوان في المخدات أو لمسات قوية في الستائر، وربما قطعة أثاث واحدة ذات لون مختلف.
تلعب الإضاءة دورا كبيرا في إبراز جمال الغرف، ولكي تصمم إضاءة غرفة المعيشة لتمنحها لمسة مودرن عليك بالإضاءة المخفية، حيث يتم تركيب شرائط الليد أو الأسبوت في أسقف ’الجيبسون بورد’ أو بيت النور كما يسميه البعض. في الصورة هنا منحت الإضاءة المخفية للغرفة بعدا آخر وأبرزت جمال الجدار الرمادي.
التصميمات المودرن في الأساس ظهرت لتخرج عن المألوف والسائد، لذا فوجود أثاث غير تقليدي بغرفة المعيشة يمنحها شخصية فريدة ومميزة، يمكنك أن تستعين بمتخصص في هذا الأمر لتنفيذ لك أفكارك الشخصية. رف الكتب ذو التصميم الدائري مثال قوي على الأثاث غير التقليدي.
من الأفكار المميزة أيضا لغرف المعيشة المودرن هي اللوحات الكبيرة التي تملأ الجدار أو ورق الحائط الملون الذي يقوم بنفس دور اللوحة. لكن إذا أردت تطبيق هذه الفكرة كن حريصا على تناغم ألوان الأثاث مع الجدار حتى لا تتسبب في زحام بصري وفوضى أنت في غنى عنها.