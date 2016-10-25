امنح غرفة معيشتك لمسة مودرن بهذه الأفكار

يلاقي الطراز الحداثي أو المودرن -كما هو شائع تسميته- رواجا هائلا مؤخرا، ليتربع على عرش ملايين المنازل وخاصة الشباب، ربما يعود ذلك لبساطته والتنوع اللانهائي في تصميماته أو لبهجة الألوان المستخدمة وخروجه عن المألوف، وهى التصميمات التي ما كانت لتستخدم مثلا في الغرف الكلاسيكية. لكن الخروج عن المألوف لا يعني أنه ليس له قواعد أو سمات عامة تميزه، لذا نحن في هوميفاي قد قمنا بإعداد دليل مصغر لك ليساعدك على تصميم غرفة معيشتك على الاستايل المودرن بنجاح ولتحصل على نتائج مرضية.