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امنح غرفة معيشتك لمسة مودرن بهذه الأفكار

أميرة قاسم أميرة قاسم
South London Apartment, Bhavin Taylor Design Bhavin Taylor Design غرفة المعيشة
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يلاقي الطراز الحداثي أو المودرن -كما هو شائع تسميته- رواجا هائلا مؤخرا، ليتربع على عرش ملايين المنازل وخاصة الشباب، ربما يعود ذلك لبساطته والتنوع اللانهائي في تصميماته أو لبهجة الألوان المستخدمة وخروجه عن المألوف، وهى التصميمات التي ما كانت لتستخدم مثلا في الغرف الكلاسيكية. لكن الخروج عن المألوف لا يعني أنه ليس له قواعد أو سمات عامة تميزه، لذا نحن في هوميفاي قد قمنا بإعداد دليل مصغر لك ليساعدك على تصميم غرفة معيشتك على الاستايل المودرن بنجاح ولتحصل على نتائج مرضية.

توازن غير متماثل

South London Apartment Bhavin Taylor Design غرفة المعيشة
Bhavin Taylor Design

South London Apartment

Bhavin Taylor Design
Bhavin Taylor Design
Bhavin Taylor Design

تتميز غرف المعيشة المودرن بالتوازن اللاسيميتري أو الغير متماثل كما بالصورة مثلا، فلم يلتم المصمم بأن يكون لون الكراسي الصغيرة من نفس لون الكنبة ولكن تم اختيار قماش آخر لها بألوان تتوازن مع لون الكنبة، هذه الفكرة يمكن تحقيقها في الجدران أيضا، فيمكنك طلاء جدارين من الغرفة بلون والباقي بلون آخر وهو ما سيمنح الغرفة جاذبية ويعمل على كسر الرتابة والملل، صعوبة تطبيق هذا المبدأ تكمن في الاختيار المثالي للتنوع المتوازن في عناصر ديكور الغرفة، وإلا كانت النتيجة غير مرضية.

ألوان جريئة

Queens Park House, Honeybee Interiors Honeybee Interiors غرفة المعيشة
Honeybee Interiors

Queens Park House

Honeybee Interiors
Honeybee Interiors
Honeybee Interiors

تتميز التصميمات المودرن بألوانها الجريئة، فمجموعات الألوان فيها متنوعة للغاية، ويتعدد شكل استخدام الألوان القوية والصارخة في التصميمات المودرن كأن يكون الأثاث نفسه ذو لون جرئ أو أن تكون الأكسسوارات هى التي تضيف هذه اللمسة للغرف، في الصورة مثلا تنوعت ألوان الكنبة بين الأسود والأحمر المنقوش والأصفر الذهبي، توليفة مميزة أضافت حيوية وكسرت كآبة الأسود.

LIVING SPACE IS AND REN STUDIOS LTD غرفة المعيشة
IS AND REN STUDIOS LTD

LIVING SPACE

IS AND REN STUDIOS LTD
IS AND REN STUDIOS LTD
IS AND REN STUDIOS LTD

لكن البعض لا يفضل الأثاث بالألوان الزاهية ويفضل الألوان الهادئة المحايدة مثل الأبيض والبيج هنا يمكن مثلما ذكرنا أن ندخل الألوان في المخدات أو لمسات قوية في الستائر، وربما قطعة أثاث واحدة ذات لون مختلف.

إضاءة مخفية

Oturma odası, Dmd Design Dmd Design غرفة المعيشة
Dmd Design

Dmd Design
Dmd Design
Dmd Design

تلعب الإضاءة دورا كبيرا في إبراز جمال الغرف، ولكي تصمم إضاءة غرفة المعيشة لتمنحها لمسة مودرن عليك بالإضاءة المخفية، حيث يتم تركيب شرائط الليد أو الأسبوت في أسقف ’الجيبسون بورد’ أو بيت النور كما يسميه البعض. في الصورة هنا منحت الإضاءة المخفية للغرفة بعدا آخر وأبرزت جمال الجدار الرمادي.

أثاث غير تقليدي

Durmaz Dekorasyon, durmaz dekarasyon durmaz dekarasyon غرفة المعيشة
durmaz dekarasyon

durmaz dekarasyon
durmaz dekarasyon
durmaz dekarasyon

التصميمات المودرن في الأساس ظهرت لتخرج عن المألوف والسائد، لذا فوجود أثاث غير تقليدي بغرفة المعيشة يمنحها شخصية فريدة ومميزة، يمكنك أن تستعين بمتخصص في هذا الأمر لتنفيذ لك أفكارك الشخصية. رف الكتب ذو التصميم الدائري مثال قوي على الأثاث غير التقليدي.

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

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الجدار اللوحة

DEPARTAMENTO TORRE MAGMA, Estudio Tanguma Estudio Tanguma غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات Red
Estudio Tanguma

Estudio Tanguma
Estudio Tanguma
Estudio Tanguma

من الأفكار المميزة أيضا لغرف المعيشة المودرن هي اللوحات الكبيرة التي تملأ الجدار أو ورق الحائط الملون الذي يقوم بنفس دور اللوحة. لكن إذا أردت تطبيق هذه الفكرة كن حريصا على تناغم ألوان الأثاث مع الجدار حتى لا تتسبب في زحام بصري وفوضى أنت في غنى عنها.

الجدار اللوحة

R.K. Konutu, Treso İç Mimarlık Treso İç Mimarlık غرفة المعيشة
Treso İç Mimarlık

Treso İç Mimarlık
Treso İç Mimarlık
Treso İç Mimarlık
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