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10 تصميمات مذهلة لغرف نوم الزوجين

هنادى موسى هنادى موسى
Каменный лофт, CO:interior CO:interior غرفة نوم
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تصميم غرف الأزواج من الأمور المحيرة قليلًا حتى نجد تصميم يوافق ذوقيهما وفى نفس الوقت يحقق الراحة لكل منهم.

وحتى نساعدكم على معرفة التفاصيل المختلفة لأثاث الغرفة والديكورات المتنوعة وكذلك الإضاءة سنعرض لك 10 تصميمات متنوعة ومذهلة تلهمك لوضع تصميمكم الخاص وتوفر عليكم الوقت فى الإختيار.

ولكن قبل أن نبدأ نشير إلى أن مهم جدًا أن يتوافق تصميم غرفة النوم مع النمط العام للمنزل وألوان متقاربة للالوان المستخدمة بالمنزل أيضًا.

1- إشراقة الأبيض

Residência Condomínio South Valley, Piloni Arquitetura Piloni Arquitetura غرفة نوم
Piloni Arquitetura

Piloni Arquitetura
Piloni Arquitetura
Piloni Arquitetura

للأبيض تأثير مبهج ومريح خاصة بغرف النوم التى توفر الإسترخاء الأساسى للفرد فى أوقات راحته خلال اليوم، فتعتمد كل تفاصيل الغرفة على اللون الأبيض مما يضىء المكان خاصة مع تمازجها بإضاءة الطبيعة الدافئة.

2- راحة واسترخاء مع اللون الأزرق

Penthouse Riviera de Sao Lourenço, Mayra Lopes Arquitetura | Interiores Mayra Lopes Arquitetura | Interiores غرفة نوم
Mayra Lopes Arquitetura | Interiores

Mayra Lopes Arquitetura | Interiores
Mayra Lopes Arquitetura | Interiores
Mayra Lopes Arquitetura | Interiores

يتميز اللون الأزرق بتأثيره المريح بغرف النوم ويعطى نتيجة مميزة عند دمجه مع اللون الأبيض لذلك يمتاز التصميم بالهدوء والراحة بجانب الأناقة والعملية فلا يعتمد على أثاث كثير،  ويوفر فى المساحة المتمثله فى اختيار طاولة صغيرة لا تشغل حيز كبير من الغرفة وطاولات جانبية صغيرة.

3- جدار من المرايا

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

فى الغرف التى تشمل حمام ملحق بها يمكنك استخدام جدار عازل بسيط من المرايا أو الزجاج بديل عن الجدران الأسمنتية كديكور مميز وفى نفس الوقت توفير مساحة بالغرفة كما يعمل الزجاج على زيادة الإنطباع بإتساع الغرفة.

4- تناسق مبهج من الألوان

Quarto Casal - GL, Lana Rocha Interiores Lana Rocha Interiores غرفة نوم
Lana Rocha Interiores

Lana Rocha Interiores
Lana Rocha Interiores
Lana Rocha Interiores

يمكننا دائمًا استخدام ألوان متنوعة بالغرفة ما يهم فقط أن تتمازج الألوان بتوازن حتى نحصل على تصميم فريد ومتناسق.

5- غرفة عصرية

Каменный лофт, CO:interior CO:interior غرفة نوم
CO:interior

CO:interior
CO:interior
CO:interior

ما رايك بنمط عصرى مختلف قليلًا عن المعتاد؟ سرير مريح بتصميم بسيط، وحدات إضاءة تضىء الغرفة جيدًا ومركبة بديكور مميز.

وأخيرًا تخصيص جزء من الغرفة ليصبح خزانتك الخاصة للملابس والأحذية ولا تحتاج لتنظيمه سوى بتركيب رفوف وحامل للملابس وحتى تحصل على غرفة أنيقة ومرتبة، احرص على تركيب ستارة أنيقة كفاصل لغلق الخزانة.

6- دفء الطبيعة

TRADIZIONE, PERSONALITA', ECLETTISMO, STUDIO CERON & CERON STUDIO CERON & CERON غرفة نوم
STUDIO CERON &amp; CERON

STUDIO CERON & CERON
STUDIO CERON &amp; CERON
STUDIO CERON & CERON

غرفة ذات مساحة واسعة وأثاث بسيط يضفى على الغرفة راحة لوجود مساحات متفرقة خالية حول الغرفة، كما تملًا الإضاءة الطبيعة عبر النوافذ جو من الدفء على الغرفة خاصة بإنعكاسها على السقف والأرضية الخشبية.

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7- تصميم فريد من الخشب

Casa Evans, A4estudio A4estudio غرفة نوم
A4estudio

A4estudio
A4estudio
A4estudio

يعتمد تصميم الغرفة هنا على الخشب كمادة أساسية فى مكونات الأثاث من السرير إلى الطاولات والمكتبة وكذلك الأرضية والسقف.

الخشب كمادة من الطبيعة تملأ المكان بالدفء والراحة وكذلك التمازج الدقيق بين مواد الخشب المختلفة يميز الغرفة بأناقة وتصميم فريد.

8- ديكورات بلمسة فنية

Apartamento Vila Olímpia, Helô Marques Associados Helô Marques Associados غرفة نوم
Helô Marques Associados

Helô Marques Associados
Helô Marques Associados
Helô Marques Associados

بالطبع نرغب ببعض اللمسات البسيطة لتزين الغرفة ،  ولأن الجدران عنصر مرن  ومتسع يمكننا تجربة أفكار مختلفة مثل ديكور بسيط من لوحاتك الفنية المفضلة.

9- الروز الهادىء

VIDAGO PALACE, Larforma Larforma غرفة نومأريكة او صوفة
Larforma

Larforma
Larforma
Larforma

تصميم آخر يتمتع بألوان هادئة وديكورات بسيطة مع لمسة لطيفة جدًا على جو الغرفة بتوفير ركن صغير للجلوس معًا فى الهواء الناقى والإستمتاع بمشاهدة الطبيعة وفى وجود رائحة منعشة من زهور بالغرفة.

10- ورق حائط مميز

Apartamento na Consolação - Integração dos espaços - Cobogós, Biarari e Rodrigues Arquitetura e Interiores Biarari e Rodrigues Arquitetura e Interiores غرفة نومأسرة نوم MDF Brown
Biarari e Rodrigues Arquitetura e Interiores

Biarari e Rodrigues Arquitetura e Interiores
Biarari e Rodrigues Arquitetura e Interiores
Biarari e Rodrigues Arquitetura e Interiores

هل استخدمت ورق الجدران من قبل كبديل للطلاء؟ نشجعك على خوض التجربة لما تتمتع به أوراق الحائط من تصميمات مذهلة ورائعة تجدد من ديكور غرفتكم على ذوقكما الخاص.

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