10 تصميمات مذهلة لغرف نوم الزوجين

تصميم غرف الأزواج من الأمور المحيرة قليلًا حتى نجد تصميم يوافق ذوقيهما وفى نفس الوقت يحقق الراحة لكل منهم.
وحتى نساعدكم على معرفة التفاصيل المختلفة لأثاث الغرفة والديكورات المتنوعة وكذلك الإضاءة سنعرض لك 10 تصميمات متنوعة ومذهلة تلهمك لوضع تصميمكم الخاص وتوفر عليكم الوقت فى الإختيار.
ولكن قبل أن نبدأ نشير إلى أن مهم جدًا أن يتوافق تصميم غرفة النوم مع النمط العام للمنزل وألوان متقاربة للالوان المستخدمة بالمنزل أيضًا.
للأبيض تأثير مبهج ومريح خاصة بغرف النوم التى توفر الإسترخاء الأساسى للفرد فى أوقات راحته خلال اليوم، فتعتمد كل تفاصيل الغرفة على اللون الأبيض مما يضىء المكان خاصة مع تمازجها بإضاءة الطبيعة الدافئة.
يتميز اللون الأزرق بتأثيره المريح بغرف النوم ويعطى نتيجة مميزة عند دمجه مع اللون الأبيض لذلك يمتاز التصميم بالهدوء والراحة بجانب الأناقة والعملية فلا يعتمد على أثاث كثير، ويوفر فى المساحة المتمثله فى اختيار طاولة صغيرة لا تشغل حيز كبير من الغرفة وطاولات جانبية صغيرة.
فى الغرف التى تشمل حمام ملحق بها يمكنك استخدام جدار عازل بسيط من المرايا أو الزجاج بديل عن الجدران الأسمنتية كديكور مميز وفى نفس الوقت توفير مساحة بالغرفة كما يعمل الزجاج على زيادة الإنطباع بإتساع الغرفة.
يمكننا دائمًا استخدام ألوان متنوعة بالغرفة ما يهم فقط أن تتمازج الألوان بتوازن حتى نحصل على تصميم فريد ومتناسق.
ما رايك بنمط عصرى مختلف قليلًا عن المعتاد؟ سرير مريح بتصميم بسيط، وحدات إضاءة تضىء الغرفة جيدًا ومركبة بديكور مميز.
وأخيرًا تخصيص جزء من الغرفة ليصبح خزانتك الخاصة للملابس والأحذية ولا تحتاج لتنظيمه سوى بتركيب رفوف وحامل للملابس وحتى تحصل على غرفة أنيقة ومرتبة، احرص على تركيب ستارة أنيقة كفاصل لغلق الخزانة.
غرفة ذات مساحة واسعة وأثاث بسيط يضفى على الغرفة راحة لوجود مساحات متفرقة خالية حول الغرفة، كما تملًا الإضاءة الطبيعة عبر النوافذ جو من الدفء على الغرفة خاصة بإنعكاسها على السقف والأرضية الخشبية.
يعتمد تصميم الغرفة هنا على الخشب كمادة أساسية فى مكونات الأثاث من السرير إلى الطاولات والمكتبة وكذلك الأرضية والسقف.
الخشب كمادة من الطبيعة تملأ المكان بالدفء والراحة وكذلك التمازج الدقيق بين مواد الخشب المختلفة يميز الغرفة بأناقة وتصميم فريد.
بالطبع نرغب ببعض اللمسات البسيطة لتزين الغرفة ، ولأن الجدران عنصر مرن ومتسع يمكننا تجربة أفكار مختلفة مثل ديكور بسيط من لوحاتك الفنية المفضلة.
تصميم آخر يتمتع بألوان هادئة وديكورات بسيطة مع لمسة لطيفة جدًا على جو الغرفة بتوفير ركن صغير للجلوس معًا فى الهواء الناقى والإستمتاع بمشاهدة الطبيعة وفى وجود رائحة منعشة من زهور بالغرفة.
هل استخدمت ورق الجدران من قبل كبديل للطلاء؟ نشجعك على خوض التجربة لما تتمتع به أوراق الحائط من تصميمات مذهلة ورائعة تجدد من ديكور غرفتكم على ذوقكما الخاص.