منزل من الحجر الأسود رائع التصميم

ينقسم المنزل بشكل أساسي إلى جزئين الأول وهو الأكثر انفتاحًا وهو الجزء السابق وهو بمثابة شاشات زجاجية يحاوطها الحجر من كل الجهات يفصلها عن الشاشة المجاورة لها، وهي تسمح بذلك في رؤية المجال المحيط بها، أما عن الجزء الثاني فهو الأكثر حميمية وانغلاق وذلك للحفاظ على خصوصية الغرف، وهي مقسمة إلى أحجام متجانسة متصلة بالخارج عن طريق مجموعة من النوافذ.