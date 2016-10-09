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منزل من الحجر الأسود رائع التصميم

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
homify غرفة المعيشة
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في بلدة صغيرة تبعد عن البحر تدعى بستيلو اجتمع مجموعة من الخبراء الأسبان للإنقاذ حياة منزل فريد تبلغ مساحته حوالي 100 م2،  دعونا نرى كيف مزج الخبراء بين روح البرية والمعاصرة لأحياء هذا المنزل من جديد.  

هيكل

homify منازل
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أول شيء سنتحدث عنه في هذا الموضوع هو الترتيب الهيكلي للمنزل، فنظمت سلسلة مدعمة للواجهة الزجاجية موازية لبعضها البعض بشكل طولي على الأرض، وذلك لخلق مساحة أكبر وفتح المنزل إلى الحديقة . 

الظلال

homify منازل
homify

homify
homify
homify

الواجهة أكثر ديناميكية ومناسبة للمساحات الصغيرة، وذلك لأنها مقسمة على مستويات مختلفة عبارة عن أجزاء زجاجية كبيرة بينهما كسوة حجرية، تضمن لك الراحة والتمتع بالمنظر المحيط.   

تقسيم المنزل

homify منازل
homify

homify
homify
homify

ينقسم المنزل بشكل أساسي إلى جزئين الأول وهو الأكثر انفتاحًا وهو الجزء السابق وهو بمثابة شاشات زجاجية يحاوطها الحجر من كل الجهات يفصلها عن الشاشة المجاورة لها، وهي تسمح بذلك في رؤية المجال المحيط بها، أما عن الجزء الثاني فهو الأكثر حميمية وانغلاق وذلك للحفاظ على خصوصية الغرف، وهي مقسمة إلى أحجام متجانسة متصلة بالخارج عن طريق مجموعة من النوافذ.    

جلسة رائعة

homify منازل
homify

homify
homify
homify

تم إنشاء هذا الفضاء الصغير للتمتع بجلسة لطيفة في فترة ما بعد الظهيرة، وعلى الرغم أن المساحة صغيرة إلا أن المنظر المحيط رائع، ففي الخلفية الواجهات الزجاجية الكبيرة وأمامك النباتات الخضراء المريحة للنظر لتستمتع بالإشراق والخضرة . 

التقشف بالداخل

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

كما نرى  في هذه الصورة مظاهر التقشف داخل المنزل واضحة جدًا، وذلك بفضل النوافذ الكبيرة التي سمحت لكمية كبيرة من الضوء وأشعة الشمس للدخول، الألوان المحايدة تهيمن على المساحة، وبعض اللمسات الصغيرة تظهر على استيحاء مثل الأثاث الخشبي واللوحات الملونة على الحائط.  

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

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المطبخ وغرفة الطعام

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

نلمح من الجزء الخلفي للغرفة المطبخ وغرفة الطعام، المساحة مقسمة عن طريق باب زجاجي منزلق يفصل بين المساحات، المواد المختارة في المطبخ عملية ووظيفية جدًا حتى لا تتلف سريعًا وتلائم جميع الاحتياجات .  

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

المساحات المخصصة

homify حمام
homify

homify
homify
homify

الحمام الخاص بهذا المنزل تم تصميمه بطريقة تناسب أذواق أصحابه، والمواد المستخدمة قليلة لتوفر أكبر قدر من المساحة وكذلك الميزانية، وهذا ما يميز المنزل بشكل عام أن كل عنصر به تم تصميمه لتحقيق وظيفة ما، وتم إعداد كل مساحة لاستيعاب كافة التفاصيل. 

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homify حمام
homify

homify
homify
homify

homify حمام
homify

homify
homify
homify
منزل مساحته 132م² لكن مساحته مستغلة بشكل ذكي
من وجهة نظرك هل ترى أن الخبراء نجحوا في مهتهم ؟

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