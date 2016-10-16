شقة مذهلة بمساحة 40 م² والتصميم مفاجأة

المُصمم العبقري الذي يتمتع بعقلية إبداعية نادرًا ما يواجه أي عقبة في التصميم مهما بلغت صعوبتها؛ لأنه ببساطة قادر على التعامل مع كل المساحات الكبيرة منها والصغيرة بمنتهى السهولة، بل يكن التحدي أكبر لديه عندما تكون المساحة محدودة تمامًا كالنموذج الذي نقدمه إليكم في هذا المقال.
مشروع اليوم هو شقة مذهلة على مساحة 40 متر مصممه بشكل عملي، من البديهي لأي متطلع إليها أن يمدح ذكاء المصمم وقدرته على التعامل مع تلك المساحة المحدودة والخروج بها إلى أرض الواقع بأروع إطلالة!
غرفة معيشة مذهلة رغم مساحتها المحدودة، تصميمها عصري ومميز إلى أبعد الحدود، تتمتع بحس دافئ كان سببه اللمسة الخشبية الساحرة التي برزت أكثر في المطبخ الشبه مفتوح على المعيشة حيث يفصله فقط عنها نصف حائط مطلي باللون الأبيض المحايد والمحاوط بإطار خشبي أنيق باللون البني الفاتح، ليس هذا فحسب بل مزين أيضًا بشرائح خشبية صغيرة درجاتها اللونية مختلفة تُكَوّن في النهاية لوحة فنية بديعة قمة في البساطة والجمال.
يوازي ذلك الحائط الأبيض المنتمي للمطبخ حائط ثانٍ منتمي لغرفة المعيشة ولكنه يتمتع بنقوش بسيطة لا يمكنك ملاحظتها إلا عن قرب وهو غالبًا مُصمم ليحوى الكثير من الأغراض بهدف استغلال المساحات أفضل وأدق استغلال.
قد تظن أن كل هذه المساحة مخصصة للمطبخ فقط، ولكن هذا غير صحيح لأنه إن دققت النظر للحظات لوجدت أن تلك الساحة الكبيرة جمعت كلًا من المدخل وغرفة تناول الطعام والمطبخ في آن واحد ومع ذلك لا تبدو صغيرة أو ضيقة مثلًا!، قد يبدو الأمر غريبًا ولكن عبقرية مصمم هذا المنزل كما سبق وأشارنا استطاعت تحقيق المعجزات في منزل مساحته الكلية 40 متر فقط!
وعن غرفة تناول الطعام المحتلة جزءًا بسيطًا من المطبخ، فقد نجح المصمم في فصلها عنه بذكاء مُحكم وذلك بتغيير سيراميك الأرضية الذي يدنو السفرة لنجده بلون باهت نسبيًا عن نظيره الملون بشرائح الباركية البنية. السفرة بسيطة ولكنها مميزة جدّا تجمع بين اللون الأبيض المحايد والبني الفاتح سواء في المائدة أو في المقاعد مما أحدث توازن وتناسق كبير مع الحائط المستندة إليه الفاصل بينها وبين غرفة المعيشة.
من هذه الزاوية نلاحظ وحدات المطبخ المنظمة والمصممة بشكل عملي منمق تصتف بجانب بعضها البعض بنفس الألوان المميزة للمنزل ككل وهما الأبيض والبني الفاتح بلمسة الخشب الأنيق. تحتضن وحدات المطبخ داخلها مجموعة من الأجهزة الكهربائية المُعمرة التي تعد أحد متطلبات المطبخ الأساسية ولكنها هنا بأحجام مناسبة لحجم المطبخ الصغير.. فكل شئ هنا بموضعه الصحيح!
ربما لا تلاحظ من هذه الزاوية أن غرفة النوم الخاصة بهذا المنزل مصممه خلف غرفة المعيشة! فهذه هي المفاجاة الحقيقة أن الفاصل بين غرفة المعيشة وجناح النوم الرئيسي هنا هو مجرد لوح زجاجي شفاف يسمح لك بالتخلل إلى ما داخل تلك الغرفة والتعرف على كافة تفاصيلها!
نلاحظ من هنا أيضًا غرفة المعيشة بتفاصيلها المبهجة عن قرب حيث تتكون من أريكة صغيرة باللون الرمادي ومزينة بمجموعة وسائد متعددة الألوان أسفلها سجادة عصرية وأنيقة تتميز أيضًا بألوانها الراقية ويعلوها مقعد حديدي بلمسة عصرية لمحبي الجلسات المريحة. وعن وحدات الإضاءة فيتدلى من سقف تلك الساحة وحدة إضاءة غاية في الرقة في هيئة أحبال فضية تتساقط منها لمبات عديدة تنير بضوءها الخافت وكذلك غرفة النوم الملحقة بها.
لم يترك قاطنو هذا المنزل أي مساحة ولو صغيرة إلا واستغلوها بشكل سليم، وهذا ما نراه واضحًا في تـصميم ذلك المكتب العريض الملتصق بالحائط رغم مساحة الغرفة المحدودة ومع ذلك لا تكاد تشعر بأي ضيق في المساحات، وثانيًا استغلالهم للرف العلوي من المكتبة في وضع نخبة من اللوحات والإطارات التي بدورها منحت الغرفة إطلالة أجمل، وبالتالي نجد أنهم لم يكتفوا فقط بالأرفف المخصصة لوضع الكتب بل استغلوا المساحة العلوية ليصلوا بذلك إلى سقف الغرفة!
تفتقد غرفة النوم هنا لعنصر الخصوصية، فلا يفصلها عن غرفة المعيشة سوى لوح زجاجي عريض مفتوح من أحد أطرافه من ناحية المكتب حتى يسمح لقاطن المنزل من الدخول والخروج من الغرفة بسلاسة دون ان يعيقه شئ!
تصميم غرفة النوم كما نرى بسيط وراقي، فهي مكونة من تخت متوسط الحجم يسع فردين، وخزانة ملابس ملتصقة بالحائط مصنوعة من أفضل خامات الخشب بنفس الدرجة اللونية لسراميك الأرضية بخامة الباركية. وأخيرًا يزين الغرفة مجموعة لوحات وإطارات تعلو التخت تزيد من جمال الغرفة وتضفي عليها لمسة جمالية.
يتمتع حمام هذا المنزل بنفس النظام والعملية اللذان يميزان المطبخ!، يتجلى ذلك في الحوض بأغراضه شديدة الترتيب وأرففه الخشبية المخصصة للمناشف وأدوات الاغتسال وغيرها، والخزانة العملية بوحداتها الضخمة القادرة على استيعاب كثير من أغراض التنظيف على سبيل المثال، والتي تحتفظ أيضًا بمكان لغسالة الملابس حيث تضمها داخل وحداتها مما أكسب الحمام مساحة أكبر بالتأكيد.
النقوش هنا بعمقها وتفاصيلها العديدة كانت بمثابة اللمسة الساحرة للحمام لدرجة طغت على تفاصيل إكسسواراته، فلا تكاد تلاحظ الإكسسوار الفضي الذي يعلو مقعد الحمام إلا إن دققت النظر بشدة وربما لا تراه من الأساس!، روعة تصميم السيراميك المزين للجدران والأرضية جعل المصمم يستغنى عن الفرش فلم يضف إلا قطعة واحدة بنية بشكل دائري في مدخله.
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