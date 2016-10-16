شقة مذهلة بمساحة 40 م² والتصميم مفاجأة

المُصمم العبقري الذي يتمتع بعقلية إبداعية نادرًا ما يواجه أي عقبة في التصميم مهما بلغت صعوبتها؛ لأنه ببساطة قادر على التعامل مع كل المساحات الكبيرة منها والصغيرة بمنتهى السهولة، بل يكن التحدي أكبر لديه عندما تكون المساحة محدودة تمامًا كالنموذج الذي نقدمه إليكم في هذا المقال.

مشروع اليوم هو شقة مذهلة على مساحة 40 متر مصممه بشكل عملي، من البديهي لأي متطلع إليها أن يمدح ذكاء المصمم وقدرته على التعامل مع تلك المساحة المحدودة والخروج بها إلى أرض الواقع بأروع إطلالة!