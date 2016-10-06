منزل خارج معايير الزمن

يعد هذا المنزل في كوريا الجنوبية نموذجاً يحتذي به في العصرية، فهو بيت مثالي لعائلة كبيرة ولإستقبال الضيوف. يحتوي هذا البيت الهائل ذو الطابقين علي مطبخ صغير بالطابق العلوي بالإضافة إلي المطبخ الموجود بالطابق السفلي، وقد بني هذا الطابق خصيصاً للضيوف في الأساس.
هذا البيت مقسم إلي وحدات وكل وحدة في تكوينه مصنعة في خط إنتاج ومن ثم يتم تجميعها في موقع البناء حسب رغبة المالك، فهو بيت مودرن ومستدام نوعاً ما، كما أنه منخفض التكلفة وسريع التنفيذ فدعنا نتعرف عليه عن قرب.
يتكون هذا المنزل من سلسلة من الأشكال والكتل المختلفة، كما تمنحه خطوطه الهندسية طابع مودرن عصري. من أروع ما في هذا البيت هو التباين القوي بين اللونين الأزرق والرمادي للمكعبان بالدور العلوي، ويمكنك الإستمتاع بالمنظر المبهر للجبال والطبيعة الخلابة لمنطقة يانج بيونج.
بإلقاء نظرة علي المخطط الخاص بالمسقط الأفقي لهذا البيت يمكننا أن نري أن الطابق الأرضي يضم المناطق الإجتماعية بما فيها المطبخ وغرفة المعيشة. تم وضع خزانة في مكان مثالي بجوار الباب الأمامي. تمتزج غرفة المعيشة مع المطبخ مانحة مساحة بصرية هائلة وهي الفكرة السائدة في هذا التصميم من حيت التركيز علي الإحساس بالمساحة.
يشتمل الطابق الثاني علي غرف النوم بما يضمن الفصل عن المساحة الإجتماعية بالأسفل ويمنح الخصوصية اللازمة للعائلة، بالإضافة إلي شرفة رحبة للإستمتاع بقضاء الوقت بالخارج.
ما إذا نظرنا عن قرب إلى المساحة الداخلية، فيمكننا أن نلاحظ جمال تفاصيل درج السلم المؤدي إلي الطابق العلوي من غرفة المعيشة حيث نري المزيج المثير للإهتمام من الخطوط المستخدمة لفصل، وفي نفس الوقت توحيد المنطقتين ولا يفوتنا ذكر الإضاءة الرائعة في باطن السقف الممتدة بطول الصالة.
تم تصميم المطبخ بحجم كبير ملائم للعائلة متخذاً شكل حرف U بما يوفر مساحة لتناول الإفطار مع ترك مساحة علي الضلع الأخر لإعداد الطعام، وضمان عدم إنعزال المطبخ عن التصميم المفتوح للمساحات من خلال تسهيل أن يكون من يعمل بالمطبخ مواجهاً لغرفة المعيشة الرئيسية.
بصعود درجات السلم نجد أنفسنا أمام إضاءة تخطف الأبصار وتبعث الدفء في النفس مشتركة في هذا مع الأرضية الخشبية ذات الألوان الطبيعية.
بالأعلي نجد المطبخ المصغر بتصميمه البسيط، كما يلاحظ توفر هذا الطابق علي أكثر من شرفة تطل علي خضرة رائعة الجمال للإستمتاع ببعض الوقت بعيداً عن مناطق المعيشة، ويمنحك هذا المطبخ الصغير الفرصة لإعداد الوجبات البسيطة في عزلة.
تتمتع هذه الشرفة بإتصال جيد بالداخل من خلال وجود بابين لها، كما تتمتع بالدفء المنبعث من الألواح الخشبية الطبيعية للسقف والمرصعة ببعض المصابيح الموزعة بإحكام بباطنها، دون أن ننسي التباين الأنيق للغاية بين الدرجة المحايدة للون الحائط واللون الرمادي الذي يغطي الأرضية.