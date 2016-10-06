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منزل خارج معايير الزمن

جحا جحا
homify حدائقنباتات و زهور
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يعد هذا المنزل في كوريا الجنوبية نموذجاً يحتذي به في العصرية، فهو بيت مثالي لعائلة كبيرة ولإستقبال الضيوف. يحتوي هذا البيت الهائل ذو الطابقين علي مطبخ صغير بالطابق العلوي بالإضافة إلي المطبخ الموجود بالطابق السفلي، وقد بني هذا الطابق خصيصاً للضيوف في الأساس. 

هذا البيت مقسم إلي وحدات وكل وحدة في تكوينه مصنعة في خط إنتاج ومن ثم يتم تجميعها في موقع البناء حسب رغبة المالك، فهو بيت مودرن ومستدام نوعاً ما، كما أنه منخفض التكلفة وسريع التنفيذ فدعنا نتعرف عليه عن قرب.

كتل صندوقية على الطراز المودرن

homify حدائقنباتات و زهور
homify

homify
homify
homify

يتكون هذا المنزل من سلسلة من الأشكال والكتل المختلفة، كما تمنحه خطوطه الهندسية طابع مودرن عصري. من أروع ما في هذا البيت هو التباين القوي بين اللونين الأزرق والرمادي للمكعبان بالدور العلوي، ويمكنك الإستمتاع بالمنظر المبهر للجبال والطبيعة الخلابة لمنطقة يانج بيونج.

مسقط الدور الأرضي

homify
homify

homify
homify
homify

بإلقاء نظرة علي المخطط الخاص بالمسقط الأفقي لهذا البيت يمكننا أن نري أن الطابق الأرضي يضم المناطق الإجتماعية بما فيها المطبخ وغرفة المعيشة. تم وضع خزانة في مكان مثالي بجوار الباب الأمامي. تمتزج غرفة المعيشة مع المطبخ مانحة مساحة بصرية هائلة وهي الفكرة السائدة في هذا التصميم من حيت التركيز علي الإحساس بالمساحة.

مسقط الدور الثاني

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homify
homify
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يشتمل الطابق الثاني علي غرف النوم بما يضمن الفصل عن المساحة الإجتماعية بالأسفل ويمنح الخصوصية اللازمة للعائلة، بالإضافة إلي شرفة رحبة للإستمتاع بقضاء الوقت بالخارج.

تصميم داخلي أنيق

homify سلالم وأروقة سلالم
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homify
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ما إذا نظرنا عن قرب إلى المساحة الداخلية، فيمكننا أن نلاحظ جمال تفاصيل درج السلم المؤدي إلي الطابق العلوي من غرفة المعيشة حيث نري المزيج المثير للإهتمام من الخطوط المستخدمة لفصل، وفي نفس الوقت توحيد المنطقتين ولا يفوتنا ذكر الإضاءة الرائعة في باطن السقف الممتدة بطول الصالة.

مطبخ مفتوح

homify مطبخألواح المطبخ
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تم تصميم المطبخ بحجم كبير ملائم للعائلة متخذاً شكل حرف U  بما يوفر مساحة لتناول الإفطار مع ترك مساحة علي الضلع الأخر لإعداد الطعام، وضمان عدم إنعزال المطبخ عن التصميم المفتوح للمساحات من خلال تسهيل أن يكون من يعمل بالمطبخ مواجهاً لغرفة المعيشة الرئيسية.

الفراغ ملئ بالدفئ

homify سلالم وأروقة سلالم
homify

homify
homify
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بصعود درجات السلم نجد أنفسنا أمام إضاءة تخطف الأبصار وتبعث الدفء في النفس مشتركة في هذا مع الأرضية الخشبية ذات الألوان الطبيعية.

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الدور العلوي يطل على مشهد خارجي رائع للطبيعة

homify مطبخ مغاسل وصنابيرالماء
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بالأعلي نجد المطبخ المصغر بتصميمه البسيط، كما يلاحظ توفر هذا الطابق علي أكثر من شرفة تطل علي خضرة رائعة الجمال للإستمتاع ببعض الوقت بعيداً عن مناطق المعيشة، ويمنحك هذا المطبخ الصغير الفرصة لإعداد الوجبات البسيطة في عزلة.

بلكونة الدور العلوي

homify بلكونات وشرفاتإضاءة
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تتمتع هذه الشرفة بإتصال جيد بالداخل من خلال وجود بابين لها، كما تتمتع بالدفء المنبعث من الألواح الخشبية الطبيعية للسقف والمرصعة ببعض المصابيح الموزعة بإحكام بباطنها، دون أن ننسي التباين الأنيق للغاية بين الدرجة المحايدة للون الحائط واللون الرمادي الذي يغطي الأرضية.

غرفة نوم مريحة ومضيئة

homify غرفة نومإضاءة
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غرفة النوم مصممة بحيث تبعث على الراحة والإستجمام، عن طريق استخدام ألوان محايدة مع بعض الإضاءة الملونة و التي تبعث في النفس بهجة وراحة.

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