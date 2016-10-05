شقة متكاملة مساحتها 70م²

المثالية فى أبهى صورها تجلت فقط فى 70 متر مربع، شقة رغم مساحتها الصغيرة ألا أنها مميزة بتصميم أنيق وبسيط، سيغنيك ويجعلك لن تشعر بمساحتها الصغيرة تلك بل ستندهش بأفكار تصميمها الكبيرة، فقد أبدع المصممون حقاً فى كل تفاصيل تلك الشقة المميزة جداً من قبل المهندس المعماريFerlazzo Natoli الذى ابدع فى تصميم الشقة بشكل واضح سنراه الأن سوياً داخل تلك الشقة.
البداية كما نرى مع المطبخ بمساحته الصغيرة وتصميمه البسيط ألا أن أول ما يلفت انتباهك في تصميم المطبخ هى الأضاءة، فالأضاءة هنا لعبت دوراً كبيراً فى أعطاء المطبخ مساحة أضافية وأناقة مفرطة، ثم تأتى البساطة فى اختيار لون الجدران البيج الحيادى مع أرضيات من السيراميك البنى، والأثاث البسيط من اللون الأبيض الهادئ.
في المساحة الواقعة بين المدخل والمطبخ وجدنا مساحة غرفة الطعام التى جاءت بتصميم بسيط وهادئ مثل باقى المطبخ وكانت جزء لا يتجزأ من تصميم المدخل، طاولة بسيطة دائرية في المنتصف يحاط بها بعض الكراسي الصغيرة، وتصميم الغرفة بالكامل من اللون الأبيض الحيادى والهادئ، وقد سمحت تلك النافذة الصغيرة بمرور الضوء الطبيعي إلى الغرفة بمنتهى البساطة.
ومن تلك الزاوية نرى تصميم غرفة الطعام بوضوح أكثر، كما نرى موقعها فى منتصف المساحة بين المدخل والمطبخ، وأضاف لمسة جمالية أكثر لتصميم غرفة الطعام رغم بساطتها هذا الجدار الداكن اللون الذى عكس الأضاءة من فوقه بشكل واضح.
الحمام مثل باقى غرف المنزل أنيق ومثالى جداً، اللون الأبيض هو اللون السائد مثل باقى المنزل مع بعض الظلال الهادئة من اللون الرمادى الذى أضاف لمسة من النمط الكلاسيكي المميز، أكتملت بتلك الديكورات البسيطة التى زينت جدران الحمام، ولم ننسلا لمسة الزجاج الذى أحاط بالبانيو وأعطى بعض اللمسات من الجمال.
لم تختلف غرفة المعيشة عن تصميم باقى المنزل بل تميزت أيضاً بالبساطة والأناقة، وكأنها قطعة مشايهة لغرفة الطعام فى تصميمها خاصةً أنها لم تبتعد كثيراً عنها، فقد تم المزج أيضاً بين اللون الرمادى والأبيض مع الاستعانة بالأضاءة التى أضاءت جمال الغرفة بشكل واضح.
حتى تبدو الغرفة منظمة بتلك الطريقة كان لابد من تصميم متميز على الورق حتى تظهر بتلك الأناقة والتنظيم المفرط، وهذا ما ابدع المصمم المعماري Ferlazzo Natoliفي خلقه على ورق التصميم كما نرى.
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