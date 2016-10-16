منزل العائلة مليء بالمفاجأت

الغرفة مميزة نفسها، على الرغم من أنها غرفة أطفال إلا أنها سارت على نفس نهج تصميم المنزل، البساطة والطلاء الأبيض لم يتغير مثلًا بألوان كثيرة كما اعتدنا في غرف الأطفال، لكن منذ البداية وواضح أن هذا المنزل بسيط ومصمم بأسلوب يليق مع بساطة المنطقة الزراعية التي يقع بها، وضع المكتب بالقرب من النافذة كما نرى بالصورة أنها تمنح من يجلس على هذا المكتب ليقرأ أو ينجز بعض الأعمال كمية كبيرة من الضوء بالإضافة إلى الضوء الصناعي الممتد بخط أفقي في السقف .