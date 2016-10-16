منزل العائلة مليء بالمفاجأت

كل منا له تفضيلاته الخاصة في الواقع، وطريقته في تقييم الأشياء، واحتياجاته المختلفة، كل أسرة لها متطالباتها الخاصة في منزلها، ولهذا نحاول أن نعرض لك تفاصيل هذا المنزل بموضوعية شديدة، وأنت عليك قرار الاختيار من بين كل أفكاره، فإذا كنت من عشاق البساطة اتبعنا في هذا الموضوع، نعرض عليك في هذا الموضوع تفاصيل منزل بسيط وسط الحقول الزراعية، اعتمد على البساطة في الأثاث والألوان نترك الصور تتحدث عن هذا المشروع .
نحن هنا في جنوب المدينة حيث الحقول الزراعية الكثيرة والمنازل القليلة، كما نرى في هذه الصورة حديقة المنزل متأثرة بالأجواء المحيطة للمنزل، النجيلة الخضراء متوازنة مع مساحة الأرضية الخشبية والنباتات، وكل شيء مقسم بقدر وحكمة لتظهر في النهاية بهذا الشكل المنظم .
كما نرى المنزل له حديقة كبيرة مغطاة جزئيًا بالخشب مما جعل السطح يبدو أفضل ويمكن التعامل مع بطرق مختلفة، كل شيء متوازن فلا يطغي أثره على الآخر، وكل جزء به مصمم بعناية لأنشطة مختلفة .
الآن ننتقل إلى الداخل لنجد المساحة هادئة جدًا، الاعتماد على اللون الأبيض مع الإضاءة الساطعة جعل المساجة تبدو مشرقة جدًا ونظيفة، كما أعطى الخشب المستخدم في الأثاث لمسة دافئة للمساحة، كما نرى أن كل شيء يسير على نهج البساطة والهدوء، لم تُشغل المساحة بقطع أثاث ضخمة وكثيرة بل كل قطعة وجودها ضروري.
المشروع كله عبارة عن تطوير لطابق واحد، من المؤكد أن هذا المنزل هو أكثر منزل مثير للإعجاب من خلال نافذة كبيرة من الزجاج الملون، والتي دمجت بين المساحة الداخلية والخارجية.
بناءًا على رغبة مالك هذا المنزل تم التركيز على منطقة تناول الطعام وغرفة المعيشة بشكل خاص، المنطقة أنيقة للغاية ومنظمة جدًا الأثاث المستخدم بها رصين ومريح إلى أقصى حد يحافظ على هدوء وبساطة المنزل، الألوان المستخدمة في الأثاث مخالفة للون الطلاء الأبيض، حيث اعتمد الخبراء على اللون الرمادي الداكن والأسود .
على الجانب الآخر من غرفة الطعام نجد المطبخ، يفصلهما عن بعض الجدار الزجاجي الأبيض، وهو اللون الذي سيطر على المساحة كلها بداية من لون الجدران والخزانات حتى الزجاج، جعل المكان بسيط جدًا ونظيف للغاية، بالإضافة إلى الإضاءة الداخلية والتي زادت من اشراقه.
الأصالة هي عنوان هذه الغرفة، نستطيع أن تعرف من خلال الصورة على جزء من السرير مفصورته تخبرنا بأنه مريح جدًا.
الغرفة مميزة نفسها، على الرغم من أنها غرفة أطفال إلا أنها سارت على نفس نهج تصميم المنزل، البساطة والطلاء الأبيض لم يتغير مثلًا بألوان كثيرة كما اعتدنا في غرف الأطفال، لكن منذ البداية وواضح أن هذا المنزل بسيط ومصمم بأسلوب يليق مع بساطة المنطقة الزراعية التي يقع بها، وضع المكتب بالقرب من النافذة كما نرى بالصورة أنها تمنح من يجلس على هذا المكتب ليقرأ أو ينجز بعض الأعمال كمية كبيرة من الضوء بالإضافة إلى الضوء الصناعي الممتد بخط أفقي في السقف .
طريقة إضاءة الحمام من خلال خط إضاءة أفقى على طول المرايا أسلوب ناعم جدًا في الإضاءة، كما أنه يحافظ على البساطة التي ميزت المنزل من أول حديقته حتى الحمام.
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