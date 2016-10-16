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منزل العائلة مليء بالمفاجأت

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
homify مرآب~ كراج
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كل منا له تفضيلاته الخاصة في الواقع، وطريقته في تقييم الأشياء، واحتياجاته المختلفة، كل أسرة لها متطالباتها الخاصة في منزلها، ولهذا نحاول أن نعرض لك تفاصيل هذا المنزل  بموضوعية شديدة، وأنت عليك قرار الاختيار من بين كل أفكاره، فإذا كنت من عشاق البساطة اتبعنا في هذا الموضوع، نعرض عليك في هذا الموضوع  تفاصيل منزل بسيط وسط الحقول الزراعية، اعتمد على البساطة في الأثاث والألوان نترك الصور تتحدث عن هذا المشروع .   

في الخارج

homify حديقة
homify

homify
homify
homify

نحن هنا في جنوب المدينة حيث الحقول الزراعية الكثيرة والمنازل القليلة، كما نرى في هذه الصورة حديقة المنزل متأثرة بالأجواء المحيطة للمنزل، النجيلة الخضراء متوازنة مع مساحة الأرضية الخشبية والنباتات، وكل شيء مقسم بقدر وحكمة لتظهر في النهاية بهذا الشكل المنظم . 

مطلة على الحديقة

homify مرآب~ كراج
homify

homify
homify
homify

كما نرى المنزل له حديقة كبيرة مغطاة جزئيًا بالخشب مما جعل السطح يبدو أفضل ويمكن التعامل مع بطرق مختلفة، كل شيء متوازن فلا يطغي أثره على الآخر، وكل جزء به مصمم بعناية لأنشطة مختلفة . 

الأبيض والضوء

homify غرفة السفرة White
homify

homify
homify
homify

الآن ننتقل إلى الداخل لنجد المساحة هادئة جدًا، الاعتماد على اللون الأبيض مع الإضاءة الساطعة جعل المساجة تبدو مشرقة جدًا ونظيفة، كما أعطى الخشب المستخدم في الأثاث لمسة دافئة للمساحة، كما نرى أن كل شيء يسير على نهج البساطة والهدوء، لم تُشغل المساحة بقطع أثاث ضخمة وكثيرة بل كل قطعة وجودها ضروري. 

غرفة الطعام

homify غرفة السفرة White
homify

homify
homify
homify

المشروع كله عبارة عن تطوير لطابق واحد، من المؤكد أن هذا المنزل هو أكثر منزل مثير للإعجاب من خلال نافذة كبيرة من الزجاج الملون، والتي دمجت بين المساحة الداخلية والخارجية. 

الصالة

homify غرفة المعيشة White
homify

homify
homify
homify

بناءًا على رغبة مالك هذا المنزل تم التركيز على منطقة تناول الطعام وغرفة المعيشة بشكل خاص، المنطقة أنيقة للغاية ومنظمة جدًا الأثاث المستخدم بها رصين ومريح إلى أقصى حد يحافظ على هدوء وبساطة المنزل، الألوان المستخدمة في الأثاث مخالفة للون الطلاء الأبيض، حيث اعتمد الخبراء على اللون الرمادي الداكن والأسود .  

المطبخ

homify مطبخ White
homify

homify
homify
homify

على الجانب الآخر من غرفة الطعام نجد المطبخ، يفصلهما عن بعض الجدار الزجاجي الأبيض، وهو اللون الذي سيطر على المساحة كلها بداية من لون الجدران والخزانات حتى الزجاج، جعل المكان بسيط جدًا ونظيف للغاية، بالإضافة إلى الإضاءة الداخلية والتي زادت من اشراقه. 

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غرفة نوم رئيسية

homify غرفة نوم White
homify

homify
homify
homify

الأصالة هي عنوان هذه الغرفة، نستطيع أن تعرف من خلال الصورة على جزء من السرير مفصورته تخبرنا بأنه مريح جدًا.  

غرفة الأطفال

homify غرفة نوم White
homify

homify
homify
homify

الغرفة مميزة نفسها، على الرغم من أنها غرفة أطفال إلا أنها سارت على نفس نهج تصميم المنزل، البساطة والطلاء الأبيض لم يتغير مثلًا بألوان كثيرة كما اعتدنا في غرف الأطفال، لكن منذ البداية وواضح أن هذا المنزل بسيط ومصمم  بأسلوب يليق مع بساطة المنطقة الزراعية التي يقع بها، وضع المكتب بالقرب من النافذة كما نرى بالصورة أنها تمنح من يجلس على هذا المكتب ليقرأ أو ينجز بعض الأعمال كمية كبيرة من الضوء بالإضافة إلى الضوء الصناعي الممتد بخط أفقي في السقف .

الحمام

homify حمام Beige
homify

homify
homify
homify

طريقة إضاءة الحمام من خلال خط إضاءة أفقى على طول المرايا أسلوب ناعم جدًا في الإضاءة، كما أنه يحافظ على البساطة التي ميزت المنزل من أول حديقته حتى الحمام.

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