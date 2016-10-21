راحة مثالية في بيت بسيط وأنيق

تُعرف إسبانيا دوما بجمالها الطبيعي الساحر، ولكن جمال إسبانيا لا يقتصر على الطبيعة فقط بل المعمار أيضًا. جئنا لكم بهذا المنزل الإسباني الريفي المريح. لا يحتوي المنزل على الكثير من التفاصيل والأثاث، ويعتمد على الخشب كمكون أساسي.
رغم أن هذا المنزل قد صُمم باعتباره ريفيًا من الدرجة الأولى، إلا أن تصميمه الداخلي يصلح لأي منزل آخر بقلب المدينة في أي مكان بالعالم. هيا نتعرف على المنزل الريفي الرائع!
المنزل كما يبدو بسيط من طابق واحد بسقف قرميد يُظلل مساحة صغيرة بها مقاعد لاستقبال أي ضيف عابر أو لجلسة في الهواء الطلق والاستمتاع بواجهة المبنى. واجهة المنزل بسيطة وغير معقدة وتصلح لأي منزل آخر سواء ريفي أو حتى في قلب المدينة.
بعد أن تعبر من باب المنزل سيسقبلك التصميم الداخلي الذي لا يقل بساطة عن الواجهة، فالجدران مطلية باللون الأبيض الهادئ المتناسب مع الأرضية البنية، مما يخلق جوا ريفيا دافئًا ومريحا.
ورغم أن المنزل يتكون من طابق واحد يحتوي غرفة المعيشة والسفرة والمطبخ وغيرهم من الغرف، إلا أن استغلال المساحة بالشكل الأمثل جعل المنزل يبدو أكثر رحابة واتساعًا.
مما يجعل المنزل يبدو أكثر حميمية ودفء هو قلة وجود الجدران، كما يبدو في هذا الجزء، فالسفرة مفتوحة على غرفة المعيشة والمطبخ فقط هو المنفصل جزئيًا بجدار.
المطبخ ريفي للغاية، خاصة مع السقف بالعوارض الخشبية الثقيلة والنافذة الكبيرة التي تسمح للضوء الطبيعي بالمرور لباقي أجزاء المنزل. كما أن اعتماد اللون الأبيض للجدران والمطبخ يزيد من حميمية المنزل.
صُمم المطبخ على الطريقة الحديثة، مع الاحتفاظ بحميمية التفاصيل الريفية، خاصة السقف الخشبي. المطبخ من اللون الأبيض مع أسطح سوداء ملساء تعلو الخزائن التي توفر المساحة وتساعد على بقاء المطبخ أنيقًا ومُرتبًا. كما تم وضع طاولة خشبية في جدار المطبخ والتي يمكن طيّها وفردها لتوفير المساحة.
الضوء الطبيعي والتهوية القادمان عن طريق النافذة الكبيرة، هما العناصر الأساسية لضمان الراحة المطلوبة لهذا المكان كما ينصح الخبراء.
غرفة النوم في المنزل تمثل ذروة الراحة والدفء، فهي تعتمد على اللونين الأزرق والأبيض فقط، مما يعطي راحة مثالية مطلوبة لاسترخاء مثالي ونوم مريح. كما تتمتع الغرفة بنافذة كبيرة تسمح للضوء والهواء بتجديد الأجواء داخل العرفة، مع ستائر رقيقة لا تمنع الضوء حين تُسدل.
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