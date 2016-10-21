راحة مثالية في بيت بسيط وأنيق

تُعرف إسبانيا دوما بجمالها الطبيعي الساحر، ولكن جمال إسبانيا لا يقتصر على الطبيعة فقط بل المعمار أيضًا. جئنا لكم بهذا المنزل الإسباني الريفي المريح. لا يحتوي المنزل على الكثير من التفاصيل والأثاث، ويعتمد على الخشب كمكون أساسي.

رغم أن هذا المنزل قد صُمم باعتباره ريفيًا من الدرجة الأولى، إلا أن تصميمه الداخلي يصلح لأي منزل آخر بقلب المدينة في أي مكان بالعالم. هيا نتعرف على المنزل الريفي الرائع!