بيتك حسب برجك

حاولت العديد من أنماط التصميم الفني أن تجد لكل شخصية ما يناسبها و يتماشى مع احتياجاتها فكنا نسمع منذ قديم الازل عن التصميمات الموافقة لعدد الأسرة و أخرى موافقة لهواياتهم و تفضيلاتهم سواء في الاسترخاء و الخصوصية و ما يتوافق مع البيئة المحيطة و لكن الجديد معنا اليوم هو أن تصمم منزلك وفقاً لبرجك الذي يوافق شهر ميلادك و الذي تعيش بسببه البشرية حالة من التصنيف في الصفات و الاحتياجات ، فابراج مثل (الدلو و العقرب و الأسد و الميزان و الثور و العذراء و الجدي و الحوت و الميزان و الحمل ) من شانها أن تحدد بيتك كيف يكون تصميمه وفقاص لأيهما تنتمي أنت ، و هذا هو الجديد و الغريب في عالم التصميم اليوم
برج الدلو يتميز بيته المثالي بأنه مفتوح و مضاء بشكل كبير من الزوايا فهو برج يتمتع منتسبوه بالحرية و حب الحياة و الانطلاق و كرة الظلام بأنواعه و هو ما يظهر في مثال كهذا الذي أمامنا و المنفتح بشكل كامل بزجاج شفاف في الجدران و بما يحيط كامل المنزل تقريباً، فمنتسبي برج الدلو لديهم ميل للأماكن المفتوحة و الغير مقيدة بديكورات معقدة كالشاليهات و الغرف المطلة على المسطحات المائية ..
برج الأسد من الأبراج المتفردة و الراغبة دائماً في المركز الاول و الأفضل في كل شيء ، البيوت المناسبة لهم هي الحداثية بقدر كبير من الفخامة و الرقي، يميلون للخصوصية و الشكل الفخم أكثر من الانفتاح و البساطة ، أكثر التصميمات المفيدة لهم هي الحضرية و ليست الريفية أو الجبلية
برج القوس و منتسبيه ينتمون إلى عالم الحياء و الخصوية يحبون البساطة و لديهم ميل كبير إلى الهدوء و الرقي في الوقت ذاته ، الشاعرية أمر محبب جداً لنفوسهم و البيوت التي يحبونها دائماً ما تميل للبساطة و هو ما يظهر في هذا التصميم الاسكندنافي الرقيق
برج الحوت يفضل العزلة و الحياة البعيدة عن الازدحام و الضوضاء في المدينة يحبون المغامرة و الغرابة في التصميم و أفضل التصميمات لهم هي التصميمات الهولندية الريفية التي تتميز بالمظهر المخروطي و الإطلالة على الخارج الطبيعي
برج السرطان من أكثر الأبراج المحبة للشهرة و التميز و يحب البيوت التي تكون مبنية على طراز هوليودي فاخر، يحب الإطراء و الاثناء كثيراً لذا يفضل الأبنية التي تتوقف عند واجهتها كثيراً، الأضواء الباهرة جزء اساسي من شخصيته و الجمال اختيار اجباري في محيطه
برج الجوزاء من أكثر الأبراج الذي ينتمى لأناس طيبون النفس دافئي الطباع يحبون أن يكون بيتهم حضناً دافئاً لهم ، المسبح أمر رائع في البيت الذي يسكنه مواليد برج الجوزاء، الأناقة اجبارية في حياتهم و السعادةو البهجة أهم ما يبحثون عنه
برج العقرب برج غامض و مؤثر كثيراً فيما هو حوله، البساطة اختياره و التفرد و الاختلاف عن الباقين هو ما يطمح إليه، حداثة بيته رغبة ملحة عنده و نظافة منزله و لمعانه من أهم سماته
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برج العذراء من الابراج الارستقراطية الراقية رقيقة المشاعر تبحث عن الرومانسية و الشاعرية في كل التفاصيل و الهدوء أهم ما تطمح إليه، أكثر البيوت التصاقاً بشخصية العذراء هي البيوت الفرنسية الطراز و الانجليزية الريفية أيضاً
برج الجدي المتكامل هو أكثر الأبراج بحثاً عن الكمال في كل شيء يحبون أن يكون بيتهم به جميع الأغراض و الغرف لا يحبون التخلي عن غرف قد يراها البعض ثانوية مثل غرفة الرياضة و غرفة الملابس و غيرها، يحبون الجمال و يعشقون البيوت الكبرى المتكاملة
برج الميزان له روح فنية يحسد عليها ، يحب البيوت التي يوجد بها لمسه غير معتادة فيما حولها، الرقي و الاناقة و الفن الحديث ملاذه الاول و الاخير
برج الحمل من الأبراج البيتوتية المحبة لجدران البيت و دفئه ، يريد مساحات واسعة في المنزل للعب الأطفال و يخصص غرفاً لهم و يعني بالأسرة و احتياجاتها ، لذا يفضل له الطرازات المتوسطة الأمريكية مثلاً
برج الثور هو أكثر الأبراج خصوصية يحب البيوت التي تعتبر منتجعاً خاصاً بها كل احتياجاته داخلها، المسبح و الممشى و الحدائق و المناظر الطبيعية ، يريد أن يكون في قلب الأحداث و لكن في هدوء ، المناظر الطبيعية عامل اساسي في تكوين شخصيته و البيوت الكبرى حلمه الكبير