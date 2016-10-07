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20 فكرة وتصميم لخزانات ملابس مناسبة للمساحات الصغيرة

جحا جحا
Stair Closet, La Fustería - Carpinteros La Fustería - Carpinteros الممر الحديث، المدخل و الدرج
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وجود مساحة مناسبة لتخزين الملابس لتكون منظمة وجميلة هي أحد نقاط القوة في تصميم المنازل الحديثة، حيث أن نتائجها تؤدي إلى تغير جذري، فهي تؤدي إلى زيادة الراحة والسعادة لقاطينيها. في بعض الأحيان تغمر منازلنا الفوضى و لا يوجد مساحة لكل الأغراض، أما إذا كان كل شئ في مكانه، الملابس في خزانتها، الأغراض الصغيرة في الأدراج، و توجد مساحة لتخزين الأحذية فإن هذا سوف يقلل الفوضى، يعمل على سهولة التخزين والوصول لكل شئ كما سيؤدي إلى العناية بأغراضك وإطالة عمرها.

في هذا المقال سوف نعرض لكم أفكار لخزانات ودواليب مصممة ببساطة وأناقة لتلهمكم لاستغلال أصغر المساحات والقضاء على الفوضى نهائياً في منازلكم.

1.مكان الخزانة

Таунхаус в Подмосковье, Студия авторского дизайна ASHE Home Студия авторского дизайна ASHE Home غرفة الملابس
Студия авторского дизайна ASHE Home

Студия авторского дизайна ASHE Home
Студия авторского дизайна ASHE Home
Студия авторского дизайна ASHE Home

أغلب الأحيان يكون مكان الخزانة في غرفة النوم وبجانب السرير، الذكاء أن تحسن إختيار المكان المناسب في الغرفة لتتمكن من الحصول على أفضل النتائج.

​5.غرفة ملابس عملية

homify غرفة الملابس خشب White
homify

homify
homify
homify

تصميم رائع لغرفة الملابس، حيث يحتوي على مرآة على الطراز المودرن بإضاءة موزعة بشكل جيد. أما التخزين فيكفي كل شئ، حيث أن الخزانة تحتوي على كل ما قد تحتاجة، رفوف علوية وسفلية، شماعات لتعليق الملابس، مساحات علوية لتخزين السلال، مساحات علوية مغلقة للملابس الموسمية و أخيراً أرفف لتخزين الصناديق.

​2.دولاب مغلق

Closets. Cocina y Cristales | Natura Residencial. , Avianda Kitchen Design Avianda Kitchen Design غرفة الملابس خشب معالج Wood effect
Avianda Kitchen Design

Avianda Kitchen Design
Avianda Kitchen Design
Avianda Kitchen Design

هذا إختيار جيد في حالة المساحات الصغيرة، فيساهم في نقل الأثاث حول الغرفة عند الحاجة.

​3.دواليب متعددة الاستخدامات

homify غرفة الملابس
homify

homify
homify
homify

إذا كانت مساحة منزلك صغيرة جداً فيمكنك استخدام خزانة ذات تصميم يشبه تصميم الحائط ليختفي في طيات الغرفة. هنا تمت إضافة أجزاء من المرايات  لتضيف عمق للغرفة.

​4.دولاب كلاسيكي

MI VESTIDOR GRANGE, Grange México Grange México غرفة الملابس خشب نقي Wood effect
Grange México

Grange México
Grange México
Grange México

الخزانة التي نراها أمامنا لها بعض السمات الرجالية، فهي تأخذ الطابع الحاد، كما أنها مناسبة للأشخاص الذين يفضلون النظام، ووضع كل شئ في مكانه. حيث أنها تحتوي على عديد من المساحات المناسبة لتخزين كل الأغراض المختلفة.

6.خزانات مدفونة

DEPARTAMENTO EN BOSQUE REAL, HO arquitectura de interiores HO arquitectura de interiores غرفة الملابس
HO arquitectura de interiores

HO arquitectura de interiores
HO arquitectura de interiores
HO arquitectura de interiores

الخزانات المدفونة تتميز بإمكانية تواجدها في أي مكان حتى لو كان صغير. تحت السلم، تحت الحوض في المطبخ أوالحمام، في الطرقات بين الغرف، فهي مفيدة وعملية لتخزين الملابس الموسيمة ولخلق مساحات لكل الأغراض التي لا يوجد مساحة تخزينية لها.

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​7.استغلال كل المساحات

homify غرفة الملابس خشب White
homify

homify
homify
homify

هذا المثال هو دليل حي على القدرة على استغلال كل المساحات فغرفة النوم كلها صممت في مساحة السرير، الخزانة أسفل السرير، ذات تصميم ذكي و محكم.

​8.دولاب مخفي

homify غرفة الملابس
homify

homify
homify
homify

هذه الخزانات تعتبر من آخر صيحات الديكور، بعمل أبواب من الطراز المينمال مكونة من ألواح بسيطة بدون مقابض فتبدو كجزء من الحائط.

​10.استغلال الحوائط

Apartament w Gdyni 2012, formativ. indywidualne projekty wnętrz formativ. indywidualne projekty wnętrz غرفة الملابس
formativ. indywidualne projekty wnętrz

formativ. indywidualne projekty wnętrz
formativ. indywidualne projekty wnętrz
formativ. indywidualne projekty wnętrz

يجب ان نستغل الحوائط المقابلة للخزانات في عمل علاقات لإتاحة تعليق الملابس، الاكسسوارات والأغراض المختلفة وسهولة الوصول لها.

11.جزء من الغرفة

homify غرفة الملابس
homify

homify
homify
homify

عند دهان الخزانة بلون الحائط يمكنك الحصول على خزانات غير ظاهرة، كأنها جزء من الغرفة.

12.اكسسوارات لإكساب الخزانة طابع خاص

REFORMA DE APARTAMENTO EN DONOSTIA, ERRASTI ERRASTI غرفة الملابس
ERRASTI

ERRASTI
ERRASTI
ERRASTI

يمكن للفراغ أن يكون مشغول ولكن المرآة تضيف عمق للفراغ بشكل رائع، أيضاً الإضاءة السفلية هي إضافة رائعة للخزانة.

​13.تكنولوجيا ميكانيكية

Vestidor, Trestrastos Trestrastos غرفة الملابس
Trestrastos

Trestrastos
Trestrastos
Trestrastos

قم باستغلال التكنولوجيا الجديثة في الخزانات والتي تسهل استغلال الفراغات بشكل أفضل.

​14.ملمس

homify راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
homify

homify
homify
homify

هل تود في تغير شكل غرفتك مثل هذا المثال؟ قم بإضافة ملمس لغرفتك عن طريق استخدام الاستنسل، الفينيل أوألوان الإكريلك مع عمل اشكال جميلة.

​15.استغلال كل الأركان

Stair Closet, La Fustería - Carpinteros La Fustería - Carpinteros الممر الحديث، المدخل و الدرج
La Fustería – Carpinteros

La Fustería - Carpinteros
La Fustería – Carpinteros
La Fustería - Carpinteros

قم ياستغلال كل الأركان ولا تترك سنتيميتر واحد من منزلك غير مشغول، وعمل مساحات عملية و ذات تصميم رائع. ففي هذا المثال قام بعمل خزانات للأحذية والتخزين الموسمي للملابس.

​16.تصميم انيق

dressing room, Your royal design Your royal design غرفة الملابس
Your royal design

Your royal design
Your royal design
Your royal design

يمكنك استغلال المساحات بدون التخلي عن طرازك المفضل، قم بإضافة ألوان وإضاءات لتزيد الخزانة أناقة.

​17.تكيف على أية ظروف

homify غرفة الملابس
homify

homify
homify
homify

إذا كانت الغرفة غير معتادة أو تخضع لظروف معينة يمكنك جعلها تتكيف بواسطة استخدام أدراج، رفوف، علاقات ومرايات.

​18.فاصل

Французский уголок в "Балтийской жемчужине", Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко غرفة الملابس
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

يمكنك وضع فاصل بين غرفة الملابس أو الخزانة وغرفة النوم لتخلق خصوصية باستخدام الستائر و التي تأتي بأشكال وأقمشة متعددة.

​19.اكسسوارات

Дизайн квартиры в серо-бежевых тонах с винным акцентом, Лаборатория дизайна "КУБ" Лаборатория дизайна 'КУБ' الممر والمدخل
Лаборатория дизайна <q>КУБ</q>

Лаборатория дизайна "КУБ"
Лаборатория дизайна <q>КУБ</q>
Лаборатория дизайна "КУБ"

إذا كان لديك خزانة بالفعل وتريد مساحة إضافية بأقل التكاليف، فيمكنك إضافة وحدة أدراج خارجية، أو مكان لتعليق البلاطي أو بعض الرفوف حسب حاجتك.

​20.ألوان محايدة

Remodelação de apartamento, Architect Your Home Architect Your Home غرفة الملابس
Architect Your Home

Architect Your Home
Architect Your Home
Architect Your Home

طريقة لتجديد خزانتك القديمة هي بدهان الخزانة بدهان أبيض او ذو ألوان محايدة، فهي تعمل على توسيع المكان وخلق خداع بصري بعمق المساحة.

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