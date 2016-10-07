13 بيت ذات مداخل وممرات مذهلة

وختام تصميمات المداخل مع هذا التصميم لمدخل لا مثيل له، لعبت المنحنيات والطبيعة من حوله دوراً كبيراً فى احداث فارق فى كل تفاصيل جمالة.

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