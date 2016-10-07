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13 بيت ذات مداخل وممرات مذهلة

جحا جحا
Private Residence in Koregaon Park, Pune, Chaney Architects Chaney Architects منازل
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مداخل المنزل ليست وسيلة فقط للعبورإلى منزلك، بل هى مدخل للجمال وعنوان تصميم منزلك من الداخل الذى يعبر عن شخصيتك وبقوة، فقد يمر العابرون فى الشارع ويتوقفون لحظات للأستمتاع بجمال منزلك من الخارج والسبب أهتمامك بتصميم مميز لمدخل المنزل الخاص بك، والذى يجعل كل من يمر يلتفت إلى جمال منزلك من بين كل المنازل المحيطة به، اذا كنت تبحث عن ذلك وهدفك منزل مبهر من الخارج، اذاً عليك بقراءة هذا المقال فهو كتب لك، فنحن اليوم فى هوميفاى سنقدم لك 13 فكرة لتصميمات مداخل منازل صنعت من الجمال.

1-ممر خشبى

Casa em Taquara/RS, Plena Madeiras Nobres Plena Madeiras Nobres مرآب~ كراج
Plena Madeiras Nobres

Plena Madeiras Nobres
Plena Madeiras Nobres
Plena Madeiras Nobres

ممر خشبى فى مدخل أنيق محاط بالطبيعة، خطوات خشبية تساعدك للعبور إلى منزلك عبر العشب والشجيرات التى تحيط بالممر، وستجد الأضواء في الطريق لتضئ هذا الجمال الطبيعى من حولك، المدخل مصمم بشكل جيد ومتناسق مع الطبيعة والنباتات لتساعدك على الشعور بالراحة والأسترخاء.

2-ابداع فنى

homify منازل
homify

homify
homify
homify

مدخل منزل من تصميم مميز يستحق اهتمام كبير حقاً، مدخل بتصميم حديث ومذهل، المصابيح والأضاءة لعبت دوراً مميزاً في أضاءة الجمال وتسليط الضوء على التفاصيل بشكل أنيق،تم تصميم مدخل المنزل مع وجود مصابيح لأضاءة كل التفاصيل والمسارات المنحنية، ليخلق ديناميكية ودقة في تصميم هذا المدخل الجميل.

3-لمسات هندسية

Casa Minimalista, Duo Arquitetura Duo Arquitetura منازل
Duo Arquitetura

Duo Arquitetura
Duo Arquitetura
Duo Arquitetura

الأشكال الهندسية عندما تستغل جيدا تكون النتيجة تصاميم رائعة، مثل ما حدث فى تصميم هذا المنزل، منزل بتصميم جميل على شكل مستطيل مع أضافة بعض اللمسات الهندسية فى تصميم هذا المدخل المتميز.

4- ممر على الماء

homify منازل
homify

homify
homify
homify

تصميم هذا المنزل مميز جداً ومختلف بكل تفاصيله، المياة تخلق الأنسجام بشكل رائع، جسر خشبى صغير هو وسيلة العبور لداخل المنزل على تجمع من المياة، ولم ننسى الأضاءة التى لعبت دوراً واضحاً فى أبراز الجمال.

5- اضاءة مناسبة مع الأفكار

Private Residence in Koregaon Park, Pune, Chaney Architects Chaney Architects منازل
Chaney Architects

Chaney Architects
Chaney Architects
Chaney Architects

مدخل سحرى لجمال ساحر فى تصميم مدخل هذا المنزل الأنيق والمتميز، المدخل بالكامل من البلاط ومسطح بالكامل فى بدايته مع بعض الأرتفاعات الخفيفة، المدخل زينته الأضاءة وتفاصيل بعض النباتات البسيطة التى زينت المدخل من بدايته كما نرى ليكتمل المشهد بتلك العريشة الأنيقة.

6- بسيط و أنيق

Casa Fuerte 16, 21arquitectos 21arquitectos منازل
21arquitectos

21arquitectos
21arquitectos
21arquitectos

جمال تصميم هذا المدخل فى بساطة تفاصيله التى اجتمعت معاً بطريقة مميزة وأنيقة، بدايةً من الأضاءة وتفاصيل توزيعها الذى جاء مميز جداً بشكل واضح، جدار أملس علوى مع جدار مخطط من الجانب، ودرجات من السلم على جانب المنزل لتشعر بالجمال والبساطة عندما تمر من هذا المدخل.

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7- تفاصيل عصرية

FF HOUSE, Hernandez Silva Arquitectos Hernandez Silva Arquitectos منازل
Hernandez Silva Arquitectos

Hernandez Silva Arquitectos
Hernandez Silva Arquitectos
Hernandez Silva Arquitectos

مدخل مصمم من تفاصيل عصرية أنيقة اجتمعت معاً فى مدخل هذا المنزل، خطوات حجرية فى ممر بسيط يساعدك على العبور إلى منزلك بكل بساطة، تحيط به الطبيعة من حوله من نباتات وأشجار.

8-أضاءة ملونة لمدخل ملون

Casa Az, 21arquitectos 21arquitectos منازل
21arquitectos

21arquitectos
21arquitectos
21arquitectos

بطريقة أبداعية جداً تم تصميم هذا المدخل، أضاءة ملونة وشكل هندسى أنيق أضاف للمدخل جما وأناقة بالأضافة إلى الأضاءة الملونة التى لعبت دور واضح فى أضافة لمسة سحرية على مدخل المنزل وتصميمه.

9- مدخل منحدر

Casa MT, GLR Arquitectos GLR Arquitectos منازل
GLR Arquitectos

GLR Arquitectos
GLR Arquitectos
GLR Arquitectos

مدخل بتصميم هندسي أنيق ومختلف عززت تفاصيله جمال الواجهة بالكامل، ودرج أنيق محاط بالطبيعة والأشجار فى مظهر جمالى مميز .

10-مدخل عصري ومختلف

CASA ROTI, Estudio Meraki Estudio Meraki منازل
Estudio Meraki

Estudio Meraki
Estudio Meraki
Estudio Meraki

هذا المدخل مختلف بكل ما تعنيه الكلمة فى كل تفاصيله، الألواح الخرسانية المصممة وسط العشب والطبيعة المبهجة حةل المنزل تجعلك تشعر حقاً بأختلاف هذا المنزل فقط عند مرورك عند هذا المدخل العصري والمتميز.

11- مدخل بسيط

Casa Suárez, AParquitectos AParquitectos منازل
AParquitectos

AParquitectos
AParquitectos
AParquitectos

حداثة، اناقة وبساطة باختصار هو مدخل هذا المنزل فى أول أنطباع له، المدخل مصمم بالكامل من اللون الأبيض الذى أعطى أختلاف وتميز مع مزجة فى الطبيعة من حولة.

12- مدخل ريفى مميز

Jaguariuna, PM Arquitetura PM Arquitetura شبابيك
PM Arquitetura

PM Arquitetura
PM Arquitetura
PM Arquitetura

وصلنا إلى هذا التصميم الريفى الجميل مع هذة الأرضيات الخشبية على الحجارة، والتى حاوطتها الطبيعة والنباتات البرية من حولها، بالتأكيد هذا مدخل مميز جداً لمحبى الطبيعة والنمط الهادئ.

13- مدخل لا مثيل له

CASA MG, RAYTRACE RAYTRACE منازل
RAYTRACE

RAYTRACE
RAYTRACE
RAYTRACE

وختام تصميمات المداخل مع هذا التصميم لمدخل لا مثيل له، لعبت المنحنيات والطبيعة من حوله دوراً كبيراً فى احداث فارق فى كل تفاصيل جمالة.

عشاق الديكور تفضلوا بقراءة هذا المقال: 13 فكرة لما يمكنك القيام به على سطح منزلك

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