13 بيت ذات مداخل وممرات مذهلة

مداخل المنزل ليست وسيلة فقط للعبورإلى منزلك، بل هى مدخل للجمال وعنوان تصميم منزلك من الداخل الذى يعبر عن شخصيتك وبقوة، فقد يمر العابرون فى الشارع ويتوقفون لحظات للأستمتاع بجمال منزلك من الخارج والسبب أهتمامك بتصميم مميز لمدخل المنزل الخاص بك، والذى يجعل كل من يمر يلتفت إلى جمال منزلك من بين كل المنازل المحيطة به، اذا كنت تبحث عن ذلك وهدفك منزل مبهر من الخارج، اذاً عليك بقراءة هذا المقال فهو كتب لك، فنحن اليوم فى هوميفاى سنقدم لك 13 فكرة لتصميمات مداخل منازل صنعت من الجمال.
ممر خشبى فى مدخل أنيق محاط بالطبيعة، خطوات خشبية تساعدك للعبور إلى منزلك عبر العشب والشجيرات التى تحيط بالممر، وستجد الأضواء في الطريق لتضئ هذا الجمال الطبيعى من حولك، المدخل مصمم بشكل جيد ومتناسق مع الطبيعة والنباتات لتساعدك على الشعور بالراحة والأسترخاء.
مدخل منزل من تصميم مميز يستحق اهتمام كبير حقاً، مدخل بتصميم حديث ومذهل، المصابيح والأضاءة لعبت دوراً مميزاً في أضاءة الجمال وتسليط الضوء على التفاصيل بشكل أنيق،تم تصميم مدخل المنزل مع وجود مصابيح لأضاءة كل التفاصيل والمسارات المنحنية، ليخلق ديناميكية ودقة في تصميم هذا المدخل الجميل.
الأشكال الهندسية عندما تستغل جيدا تكون النتيجة تصاميم رائعة، مثل ما حدث فى تصميم هذا المنزل، منزل بتصميم جميل على شكل مستطيل مع أضافة بعض اللمسات الهندسية فى تصميم هذا المدخل المتميز.
تصميم هذا المنزل مميز جداً ومختلف بكل تفاصيله، المياة تخلق الأنسجام بشكل رائع، جسر خشبى صغير هو وسيلة العبور لداخل المنزل على تجمع من المياة، ولم ننسى الأضاءة التى لعبت دوراً واضحاً فى أبراز الجمال.
مدخل سحرى لجمال ساحر فى تصميم مدخل هذا المنزل الأنيق والمتميز، المدخل بالكامل من البلاط ومسطح بالكامل فى بدايته مع بعض الأرتفاعات الخفيفة، المدخل زينته الأضاءة وتفاصيل بعض النباتات البسيطة التى زينت المدخل من بدايته كما نرى ليكتمل المشهد بتلك العريشة الأنيقة.
جمال تصميم هذا المدخل فى بساطة تفاصيله التى اجتمعت معاً بطريقة مميزة وأنيقة، بدايةً من الأضاءة وتفاصيل توزيعها الذى جاء مميز جداً بشكل واضح، جدار أملس علوى مع جدار مخطط من الجانب، ودرجات من السلم على جانب المنزل لتشعر بالجمال والبساطة عندما تمر من هذا المدخل.
مدخل مصمم من تفاصيل عصرية أنيقة اجتمعت معاً فى مدخل هذا المنزل، خطوات حجرية فى ممر بسيط يساعدك على العبور إلى منزلك بكل بساطة، تحيط به الطبيعة من حوله من نباتات وأشجار.
بطريقة أبداعية جداً تم تصميم هذا المدخل، أضاءة ملونة وشكل هندسى أنيق أضاف للمدخل جما وأناقة بالأضافة إلى الأضاءة الملونة التى لعبت دور واضح فى أضافة لمسة سحرية على مدخل المنزل وتصميمه.
مدخل بتصميم هندسي أنيق ومختلف عززت تفاصيله جمال الواجهة بالكامل، ودرج أنيق محاط بالطبيعة والأشجار فى مظهر جمالى مميز .
هذا المدخل مختلف بكل ما تعنيه الكلمة فى كل تفاصيله، الألواح الخرسانية المصممة وسط العشب والطبيعة المبهجة حةل المنزل تجعلك تشعر حقاً بأختلاف هذا المنزل فقط عند مرورك عند هذا المدخل العصري والمتميز.
حداثة، اناقة وبساطة باختصار هو مدخل هذا المنزل فى أول أنطباع له، المدخل مصمم بالكامل من اللون الأبيض الذى أعطى أختلاف وتميز مع مزجة فى الطبيعة من حولة.
وصلنا إلى هذا التصميم الريفى الجميل مع هذة الأرضيات الخشبية على الحجارة، والتى حاوطتها الطبيعة والنباتات البرية من حولها، بالتأكيد هذا مدخل مميز جداً لمحبى الطبيعة والنمط الهادئ.
وختام تصميمات المداخل مع هذا التصميم لمدخل لا مثيل له، لعبت المنحنيات والطبيعة من حوله دوراً كبيراً فى احداث فارق فى كل تفاصيل جمالة.
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