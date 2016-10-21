10 أفكار رائعة لاستغلال بيت السلم

المنازل التي تتكون من أكثر من طابق يُصبح فيها مساحات أسفل السلالم الداخلية التي تربط الطوابق ببعضها، وعادة ما يكون بيت السلم مساحة مُهملة ولا يستخدمها أصحاب المنزل.
ينصح الخبراء دوما باستخدام كل المساحة المتاحة في منزلك وعدم إهمال أي مكان حتى وإن كان بيت السلم. إن كان لديك سلم داخلي وترغب في استغلال المساحة أسفله، إليك عدة أفكار يمكنك نسخها.
يمكنك بناء خزائن في بيت السلم بشكل مختلف، كأن تجعل الأدراج مختفية في داخل السلم ولا يظهر ما بداخلها للزائرين. هذه الخزائن مناسبة جدا لتخزين الأشياء التي لا تستخدمها كثيرًا، كالأغطية والمناشف.
شكل آخر للخزائن التي تصلح لأن تُبنى في بيت السلم، وتناسب تخزين الأحذية والمعاطف التي تستخدم عند الخروج من المنزل بشكل غير ظاهر حفاظا على تنسيق وأناقة المنزل بعيدا عن أعين الزائرين.
إن كان لديك حائط مُبهج ومتعدد الألوان والنقوش بهذا الشكل، فيمكنك استخدام بيت السلم كمكتب صغير لأطفالك لاستخدامه في قضاء واجباتهم المنزلية أمام أعينك أو قضاء أعمالك في مكان مختلف بعيدًا عن مكتبك المغلق.
هذه الفكرة مشابهة للسابقة ولكن تختلف في التنفيذ، فبيت السلم ليس مفتوحًا وإنما تم تقفيله واستخدامه كغرفة مكتب كاملة. الغرفة تحتوي على أرفف لتخزين الكتب أو أدوات المكتب، بجانب مساحة لوضع جهاز الكمبيوتر، وبالتالي أصبحت غرفة متكاملة.
يمكنك استغلال المساحة أسفل السلم وتحويلها إلى مكتبة مفتوحة. أفضل ما في الأمر أنه غير مكلف فقط تحتاج إلى رفوف خشبية وتضع فوقها الكتب التي تملكها لتصبح مكتبة مفتوحة وأنيقة.
كما يمكنك استخدام بيت السلم وتحويله إلى مساحة للسينما المنزلية من خلال وضع التليفزيون في هذا المكان. ما يميز هذه الفكرة أن عادة ما يكون هذا المكان مُظلما مما يتيح لك الاستمتاع بمشاهدة التليفزيون دون إضاءة تقلل من جودة الصورة.
فكرة أخرى يمكنك تطبيقها في بيت السلم الخاص بك، وهو أن تجعل السلم خشبيًا، وتمد إحدى درجات السلم طوليًا للحائط المقابل للسلم لتتحول لطاولة تصلح لتناول الطعام عليها بدلًا من السفرة، أو للمذاكرة أو العمل. لن يتطلب الأمر سوى قطعة خشبية سميكة بطول المسافة بين السلم والحائط ومقعدين بارتفاعات مناسبة.
إن كنت من هواة الفن، كالنحت واللوحات الفنية، يمكنك استغلال بيت السلم وتحويله لمعرضك الفني الخاص بوضع أحد التماثيل المفضلة لديك، أو حتى لوحات أو صور تناسقة. المهم في الأمر هو تخصيص إضاءة لإظهار الديكور الذي ستضعه في بيت السلم لمضاعفة جماله وأناقته.
فكرة أخرى يمكنك تطبيقها في بيت السلم الخاص بك لتصبح أشبه بغرفة المعيشة. يمكنك تحويل تلك المساحة إلى أريكة مريحة تقضي عليها ساعات راحتك منعزلا بعيدًا عن زحام المنزل. لا تحتاج سوى سطح خشبي وفوقه قطعة إسفنجية وعدد من الوسائد المريحة.
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