10 أفكار رائعة لاستغلال بيت السلم

المنازل التي تتكون من أكثر من طابق يُصبح فيها مساحات أسفل السلالم الداخلية التي تربط الطوابق ببعضها، وعادة ما يكون بيت السلم مساحة مُهملة ولا يستخدمها أصحاب المنزل.

ينصح الخبراء دوما باستخدام كل المساحة المتاحة في منزلك وعدم إهمال أي مكان حتى وإن كان بيت السلم. إن كان لديك سلم داخلي وترغب في استغلال المساحة أسفله، إليك عدة أفكار يمكنك نسخها.