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10 أفكار رائعة لاستغلال بيت السلم

شيماء عبد العال شيماء عبد العال
B + H 45 , HPONCE ARQUITECTOS HPONCE ARQUITECTOS الممر الحديث، المدخل و الدرج
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المنازل التي تتكون من أكثر من طابق يُصبح فيها مساحات أسفل السلالم الداخلية التي تربط الطوابق ببعضها، وعادة ما يكون بيت السلم مساحة مُهملة ولا يستخدمها أصحاب المنزل.

ينصح الخبراء دوما باستخدام كل المساحة المتاحة في منزلك وعدم إهمال أي مكان حتى وإن كان بيت السلم. إن كان لديك سلم داخلي وترغب في استغلال المساحة أسفله، إليك عدة أفكار يمكنك نسخها.

1- حديقة داخلية

PROJECTO 3, Grupo HC Grupo HC راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Grupo HC

Grupo HC
Grupo HC
Grupo HC

يمكنك استخدام بيت السلم لبناء حديقتك الخاصة دون الحاجة إلى مساحة خارجية أو شرفة واسعة. يمكنك وضع ما يحلو لك من نباتات الظل أو الورود الصغيرة أو حتى النبات الصناعي وأسفله قطع من الحجارة مع حاجز زجاجي لحماية الديكور والحفاظ على صحة أطفالك.

2- خزانة مختفية

Manhattan Micro-Loft, Specht Architects Specht Architects الممر الحديث، المدخل و الدرج
Specht Architects

Manhattan Micro-Loft

Specht Architects
Specht Architects
Specht Architects

يمكنك بناء خزائن في بيت السلم بشكل مختلف، كأن تجعل الأدراج مختفية في داخل السلم ولا يظهر ما بداخلها للزائرين. هذه الخزائن مناسبة جدا لتخزين الأشياء التي لا تستخدمها كثيرًا، كالأغطية والمناشف. 

3- شمّاعة متحركة

Innovative storage solutions. homify الممر الحديث، المدخل و الدرج built-in storage,space saving furniture
homify

Innovative storage solutions.

homify
homify
homify

شكل آخر للخزائن التي تصلح لأن تُبنى في بيت السلم، وتناسب تخزين الأحذية والمعاطف التي تستخدم عند الخروج من المنزل بشكل غير ظاهر حفاظا على تنسيق وأناقة المنزل بعيدا عن أعين الزائرين.

4- مكتب صغير

B + H 45 , HPONCE ARQUITECTOS HPONCE ARQUITECTOS الممر الحديث، المدخل و الدرج
HPONCE ARQUITECTOS

HPONCE ARQUITECTOS
HPONCE ARQUITECTOS
HPONCE ARQUITECTOS

إن كان لديك حائط مُبهج ومتعدد الألوان والنقوش بهذا الشكل، فيمكنك استخدام بيت السلم كمكتب صغير لأطفالك لاستخدامه في قضاء واجباتهم المنزلية أمام أعينك أو قضاء أعمالك في مكان مختلف بعيدًا عن مكتبك المغلق.

5- غرفة متكاملة

Palma Plaza Residence Hugh Jefferson Randolph Architects الممر الحديث، المدخل و الدرج
Hugh Jefferson Randolph Architects

Palma Plaza Residence

Hugh Jefferson Randolph Architects
Hugh Jefferson Randolph Architects
Hugh Jefferson Randolph Architects

هذه الفكرة مشابهة للسابقة ولكن تختلف في التنفيذ، فبيت السلم ليس مفتوحًا وإنما تم تقفيله واستخدامه كغرفة مكتب كاملة. الغرفة تحتوي على أرفف لتخزين الكتب أو أدوات المكتب، بجانب مساحة لوضع جهاز الكمبيوتر، وبالتالي أصبحت غرفة متكاملة.

6- مكتبة مفتوحة

Коттедж в поселке Сепыч, Design Rules Design Rules إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
Design Rules

Design Rules
Design Rules
Design Rules

يمكنك استغلال المساحة أسفل السلم وتحويلها إلى مكتبة مفتوحة. أفضل ما في الأمر أنه غير مكلف فقط تحتاج إلى رفوف خشبية وتضع فوقها الكتب التي تملكها لتصبح مكتبة مفتوحة وأنيقة.

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7- سينما منزلية

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

homify
homify
homify

كما يمكنك استخدام بيت السلم وتحويله إلى مساحة للسينما المنزلية من خلال وضع التليفزيون في هذا المكان. ما يميز هذه الفكرة أن عادة ما يكون هذا المكان مُظلما مما يتيح لك الاستمتاع بمشاهدة التليفزيون دون إضاءة تقلل من جودة الصورة.

8- سلم وطاولة

Reforma Vivienda Unifamiliar, Tagarro-De Miguel Arquitectos Tagarro-De Miguel Arquitectos الممر الحديث، المدخل و الدرج
Tagarro-De Miguel Arquitectos

Tagarro-De Miguel Arquitectos
Tagarro-De Miguel Arquitectos
Tagarro-De Miguel Arquitectos

فكرة أخرى يمكنك تطبيقها في بيت السلم الخاص بك، وهو أن تجعل السلم خشبيًا، وتمد إحدى درجات السلم طوليًا للحائط المقابل للسلم لتتحول لطاولة تصلح لتناول الطعام عليها بدلًا من السفرة، أو للمذاكرة أو العمل. لن يتطلب الأمر سوى قطعة خشبية سميكة بطول المسافة بين السلم والحائط ومقعدين بارتفاعات مناسبة.

9- متحفًا فنيًا!

Jaya & Rajesh Cozy Nest Interiors الممر الحديث، المدخل و الدرج
Cozy Nest Interiors

Jaya & Rajesh

Cozy Nest Interiors
Cozy Nest Interiors
Cozy Nest Interiors

إن كنت من هواة الفن، كالنحت واللوحات الفنية، يمكنك استغلال بيت السلم وتحويله لمعرضك الفني الخاص بوضع أحد التماثيل المفضلة لديك، أو حتى لوحات أو صور تناسقة. المهم في الأمر هو تخصيص إضاءة لإظهار الديكور الذي ستضعه في بيت السلم لمضاعفة جماله وأناقته.

10- استرخاء تام

Biblio-banquette, Blue Interior Design Blue Interior Design الممر الحديث، المدخل و الدرج خشب Beige
Blue Interior Design

Blue Interior Design
Blue Interior Design
Blue Interior Design

فكرة أخرى يمكنك تطبيقها في بيت السلم الخاص بك لتصبح أشبه بغرفة المعيشة. يمكنك تحويل تلك المساحة إلى أريكة مريحة تقضي عليها ساعات راحتك منعزلا بعيدًا عن زحام المنزل. لا تحتاج سوى سطح خشبي وفوقه قطعة إسفنجية وعدد من الوسائد المريحة.

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