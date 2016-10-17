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أكثر 6 أخطاء يقع فيها الجميع عند تصميم غرفة المعيشه

Fatma Abdallah Fatma Abdallah
homify غرفة المعيشة
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غرفة المعيشه المثاليه هي التى تلبي احتياجاتك أنت و أسرتك و تتناسب مع ذوقك الخاص ، و التصميم العام للمنزل. و لا شك أن الكثير يقع في فخ التصاميم التقليديه لينال إعجاب الزائرين و يتجاهل رغباته الشخصيه و احتياجاته اليوميه للشعور بالراحة في منزله، و على النقيض هناك أيضاً من يقع في فخ المبالغه و الرغبه الزائده في تحقيق جميع أمنياته و تصوراته لغرفة المعيشه ، مما يؤدي إلى ظهور الغرفه بشكل فج خالي من الأناقه.

و اليوم سنعرض عليك 6 غرف معيشه رائعه نجحت في تجنب أشهر 6 أخطاء شائعه تؤدي إلى تدمير مظهر أي غرفة ، و هذه الأخطاء سوف نوضحها بالتفصيل لتنجح أن أيضاً في تجنبها لتحصل على غرفة معيشه مثاليه و أنيقه.

الخطأ الأول : الألوان الكارثيه

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

تنسيق ألوان عناصر الديكور المختلفه بغرفة المعيشه من شأنه أن يشعر أي شخص بالإرتباك ، فغرفة المعيشه عادة تحتوى على أكثر العناصر الديكوريه من أريكه و كراسي و ستائر و ثريا السقف و أرضيات و طاولة قهوه و غيرهم الكثير..

لذا فتنسيق ألوان هذه المجموعه الكبيره يحتاج إلى رويه و ترتيب أولويات، بل و تحديد الشعور النهائي الذي تريد أن تحصل عليه عندما تجلس لتسترخي بغرفة المعيشه .

و في هذه الغرفه الأنيقه من تصميم dms-arquitectura نرى نموذجاً يُحتذي به في الألوان ، فنرى أثاث باللون الرمادي الحيادي مع وسائد باللون الأحمر الفاتح ، و حضور طاغي للأرضيه الخشبيه مع بض الأثاث الخشبي و ديكورات حجريه على الجدران مما أكسب المكان حيويه و دفء يشجع على الإسترخاء ، فتنوع الخامات دائماّ ما يغني عن كثرة الألوان و يعزز من روح الإبداع في التصميم.

الخطأ الثاني : عرقلة حرية الحركه

CASA HARAS SANTA MARIA, Estudio Arqt Estudio Arqt غرفة المعيشة
Estudio Arqt

Estudio Arqt
Estudio Arqt
Estudio Arqt

تخيل أن رحلة وصولك للأريكه تشمل المرور من ممرات ضيقه بين الكراسي ، و كسر بعض المزهريات و دلق عدداً من الأكواب ! كل هذا لتصل إلى الأريكه و تستريح ! فكيف تنعم بالراحه حتى إذا وصلت ؟!

هذا السيناريو المرعب يهدد مستقبل غرفة المعيشه إذا قمت بزحمها بكثير من الأغراض و لم تحسن تخطيط الفراغ جيداً ، كما أن أخذ مقاسات الأثاث في الإعتبار قبل الشراء خطوه مهمه لتمنع ازدحام الغرفه و تكدسها الغير مريح.

و في الصورة مسقط رأسي لغرفة معيشه رائعه من تصميم estudio-arqt و التى نلمس فيها حسن تقسيم الغرفه بالرغم من ضيق المساحه الواضح للمكان .

الخطأ الثالث : وضع التلفاز في مكان جانبي أو غير ظاهر

Espacios amplios integrados. Madera-tierra-beige, Estudio Alvarez Angiono Estudio Alvarez Angiono غرفة المعيشة
Estudio Alvarez Angiono

Estudio Alvarez Angiono
Estudio Alvarez Angiono
Estudio Alvarez Angiono

لنكن عمليين و نعترف أن الغرض الرئيسي لغرفة المعيشه هو الإستلقاء على الأريكه و مشاهدة المباريات و الأفلام و تناول الفشار ! ، فكيف سيحدث ذلك عندما يكون التلفاز في مكان جانبي يتطلب منك أن تدور رقبتك و يُجهد نظرك ؟!..

لذا فإن وضع التلفاز في مركز الغرفه و أمام الأريكه الكبيره هو أمر مفروغ منه كما فعل estudio-alvarez-angiono و هيأ غرفة المعيشه تهيئه مناسبة لمشاهدة التلفاز بسهوله .

الخطأ الرابع : المبالغه في الزخارف و الديكورات

Ph con Parra, Pop Arq Pop Arq غرفة المعيشة
Pop Arq

Pop Arq
Pop Arq
Pop Arq

خطأ شائع آخر خاصة في الكثير من البلاد العربيه عليك تجنبه، ألا وهو كثرة الزخارف الجريئه المبالغ فيها أو كثرة قطع الإكسسوار الثمينه و الباهظه ظناً من البعض أن ه\ا من الأناقه و الرقي، و لكن هذا غير صحيح فهو يؤدي إلى نتيجه عكسيه تماماً.

و هناك من يحب التجديدات و التصاميم الغير تقليديه لذا يعد النمط الإنتقائي هو النمط المفضل بالنسبة إليه ، و لكن ليقوم بتطبيقه دون أخطاء عليه أن يستعين بهذا النموذج العصري لغرفة المعيشه من تصميم pop-arq ، و الذي قام فيه باستخدام عدة تصميمات إبداعيه و مميزه لإضاءة السقف و طاولة القهوه ، ووازن الأمور باعتماد اللون الأبيض للحوائط و عدم شغل سوى حائط منها فقط بالديكور ، كما استعان بأرضيه خشبيه بسيطه و أثاث تبسيطي ، و بهذا يكون قد قام بتحقيق الأناقة و الإبتكار معاً.

الخطأ الخامس : الإضاءه الغير جيده

casa DL, jose m zamora ARQ jose m zamora ARQ غرفة المعيشة أسمنت
jose m zamora ARQ

jose m zamora ARQ
jose m zamora ARQ
jose m zamora ARQ

الإضاءه الجيده هي التى تبرز أناقة المكان ، و تعزز من جمال الديكور. لذا فقلة الإهتمام بعناصر الإضاءه اعتقاداَ من البعض إنها أشياء تكميليه يعد خطأ فادح ، و غرفة المعيشة من أماكن المنزل التى تحتاج إلى عناية شديدة بالإضاءه ، فهناك الإضاءه المباشره من الثريا و المصابيح الجانبيه عند القراءه و هناك الإضاءه الغير مباشره من خلف السقف لأغراض ديكوريه .

و الإضاءه الطبيعيه و التهويه المناسبه من أهم الأشياء التى يجب توفرها في غرف المعيشه نظراً لطول الوقت الذي نقضيه يومياً في هذة الغرفه و الذي من شأنه جعل الغرفه في حاجة إلى التهويه الدائمه و الآشعه الشمسيه لتعزيز الراحه و النظافه في المكان.

الخطأ السادس : الأثاث ضخم أو غير مريح

CASA OXIDADA, KARLEN + CLEMENTE ARQUITECTOS KARLEN + CLEMENTE ARQUITECTOS غرفة المعيشة زجاج Beige
KARLEN + CLEMENTE ARQUITECTOS

KARLEN + CLEMENTE ARQUITECTOS
KARLEN + CLEMENTE ARQUITECTOS
KARLEN + CLEMENTE ARQUITECTOS

كما ذكرنا من قبل يجب الإهتمام بمقاسات الأثاث قبل شرائه للمساعده في حسن تقسيم الغرفه و أيضاً لمراعاة التوازن في المكان ، و لا نشعر بالتنافر بين طبيعة الأثاث و المنزل.

و أيضاً الأمر لا يتعلق بمقاسات الأثاث فقط بل يتعلق بضروريته !، هل أنت في حاجه إليه حقاً أم يمكنك الإستغناء عنه ،  فالكثير من الأثاث حتى و إن كان بمقاسات مناسبه و لكنه بلا فائده يعتبر من الأخطاء الشائعه في الكثير من المنازل .

و إلى هنا نكون قد انتهينا من توضيح أشهر 6 أخطاء يقع فيها البعض عند تصميم غرفة المعيشه و ماذا نفعل لتجنبها ، للمزيد من الأفكار شاهد 7 ديكورات رائعه للتلفزيون تناسب الغرف الصغيره و الكبيره ..

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هل سبق وارتكبت أياً من هذه الأخطاء الديكوريه ؟

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