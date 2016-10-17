أكثر 6 أخطاء يقع فيها الجميع عند تصميم غرفة المعيشه

غرفة المعيشه المثاليه هي التى تلبي احتياجاتك أنت و أسرتك و تتناسب مع ذوقك الخاص ، و التصميم العام للمنزل. و لا شك أن الكثير يقع في فخ التصاميم التقليديه لينال إعجاب الزائرين و يتجاهل رغباته الشخصيه و احتياجاته اليوميه للشعور بالراحة في منزله، و على النقيض هناك أيضاً من يقع في فخ المبالغه و الرغبه الزائده في تحقيق جميع أمنياته و تصوراته لغرفة المعيشه ، مما يؤدي إلى ظهور الغرفه بشكل فج خالي من الأناقه.
و اليوم سنعرض عليك 6 غرف معيشه رائعه نجحت في تجنب أشهر 6 أخطاء شائعه تؤدي إلى تدمير مظهر أي غرفة ، و هذه الأخطاء سوف نوضحها بالتفصيل لتنجح أن أيضاً في تجنبها لتحصل على غرفة معيشه مثاليه و أنيقه.
تنسيق ألوان عناصر الديكور المختلفه بغرفة المعيشه من شأنه أن يشعر أي شخص بالإرتباك ، فغرفة المعيشه عادة تحتوى على أكثر العناصر الديكوريه من أريكه و كراسي و ستائر و ثريا السقف و أرضيات و طاولة قهوه و غيرهم الكثير..
لذا فتنسيق ألوان هذه المجموعه الكبيره يحتاج إلى رويه و ترتيب أولويات، بل و تحديد الشعور النهائي الذي تريد أن تحصل عليه عندما تجلس لتسترخي بغرفة المعيشه .
و في هذه الغرفه الأنيقه من تصميم dms-arquitectura نرى نموذجاً يُحتذي به في الألوان ، فنرى أثاث باللون الرمادي الحيادي مع وسائد باللون الأحمر الفاتح ، و حضور طاغي للأرضيه الخشبيه مع بض الأثاث الخشبي و ديكورات حجريه على الجدران مما أكسب المكان حيويه و دفء يشجع على الإسترخاء ، فتنوع الخامات دائماّ ما يغني عن كثرة الألوان و يعزز من روح الإبداع في التصميم.
تخيل أن رحلة وصولك للأريكه تشمل المرور من ممرات ضيقه بين الكراسي ، و كسر بعض المزهريات و دلق عدداً من الأكواب ! كل هذا لتصل إلى الأريكه و تستريح ! فكيف تنعم بالراحه حتى إذا وصلت ؟!
هذا السيناريو المرعب يهدد مستقبل غرفة المعيشه إذا قمت بزحمها بكثير من الأغراض و لم تحسن تخطيط الفراغ جيداً ، كما أن أخذ مقاسات الأثاث في الإعتبار قبل الشراء خطوه مهمه لتمنع ازدحام الغرفه و تكدسها الغير مريح.
و في الصورة مسقط رأسي لغرفة معيشه رائعه من تصميم estudio-arqt و التى نلمس فيها حسن تقسيم الغرفه بالرغم من ضيق المساحه الواضح للمكان .
لنكن عمليين و نعترف أن الغرض الرئيسي لغرفة المعيشه هو الإستلقاء على الأريكه و مشاهدة المباريات و الأفلام و تناول الفشار ! ، فكيف سيحدث ذلك عندما يكون التلفاز في مكان جانبي يتطلب منك أن تدور رقبتك و يُجهد نظرك ؟!..
لذا فإن وضع التلفاز في مركز الغرفه و أمام الأريكه الكبيره هو أمر مفروغ منه كما فعل estudio-alvarez-angiono و هيأ غرفة المعيشه تهيئه مناسبة لمشاهدة التلفاز بسهوله .
خطأ شائع آخر خاصة في الكثير من البلاد العربيه عليك تجنبه، ألا وهو كثرة الزخارف الجريئه المبالغ فيها أو كثرة قطع الإكسسوار الثمينه و الباهظه ظناً من البعض أن ه\ا من الأناقه و الرقي، و لكن هذا غير صحيح فهو يؤدي إلى نتيجه عكسيه تماماً.
و هناك من يحب التجديدات و التصاميم الغير تقليديه لذا يعد النمط الإنتقائي هو النمط المفضل بالنسبة إليه ، و لكن ليقوم بتطبيقه دون أخطاء عليه أن يستعين بهذا النموذج العصري لغرفة المعيشه من تصميم pop-arq ، و الذي قام فيه باستخدام عدة تصميمات إبداعيه و مميزه لإضاءة السقف و طاولة القهوه ، ووازن الأمور باعتماد اللون الأبيض للحوائط و عدم شغل سوى حائط منها فقط بالديكور ، كما استعان بأرضيه خشبيه بسيطه و أثاث تبسيطي ، و بهذا يكون قد قام بتحقيق الأناقة و الإبتكار معاً.
الإضاءه الجيده هي التى تبرز أناقة المكان ، و تعزز من جمال الديكور. لذا فقلة الإهتمام بعناصر الإضاءه اعتقاداَ من البعض إنها أشياء تكميليه يعد خطأ فادح ، و غرفة المعيشة من أماكن المنزل التى تحتاج إلى عناية شديدة بالإضاءه ، فهناك الإضاءه المباشره من الثريا و المصابيح الجانبيه عند القراءه و هناك الإضاءه الغير مباشره من خلف السقف لأغراض ديكوريه .
و الإضاءه الطبيعيه و التهويه المناسبه من أهم الأشياء التى يجب توفرها في غرف المعيشه نظراً لطول الوقت الذي نقضيه يومياً في هذة الغرفه و الذي من شأنه جعل الغرفه في حاجة إلى التهويه الدائمه و الآشعه الشمسيه لتعزيز الراحه و النظافه في المكان.
كما ذكرنا من قبل يجب الإهتمام بمقاسات الأثاث قبل شرائه للمساعده في حسن تقسيم الغرفه و أيضاً لمراعاة التوازن في المكان ، و لا نشعر بالتنافر بين طبيعة الأثاث و المنزل.
و أيضاً الأمر لا يتعلق بمقاسات الأثاث فقط بل يتعلق بضروريته !، هل أنت في حاجه إليه حقاً أم يمكنك الإستغناء عنه ، فالكثير من الأثاث حتى و إن كان بمقاسات مناسبه و لكنه بلا فائده يعتبر من الأخطاء الشائعه في الكثير من المنازل .
و إلى هنا نكون قد انتهينا من توضيح أشهر 6 أخطاء يقع فيها البعض عند تصميم غرفة المعيشه و ماذا نفعل لتجنبها ، للمزيد من الأفكار شاهد 7 ديكورات رائعه للتلفزيون تناسب الغرف الصغيره و الكبيره ..