13 فكرة لتصميم المنازل الصغيره على الطريقة الحديثه

امتلاك منزل صغير يعني ضرورة التخلى عن الأشياء القديمه و الأغراض الغير مستخدمه المخزنه بلا فائده ! ، منزل صغير يعني تجنب الديكورات الزائده و استغلال أمثل لكل إنش في منزلك ، ببساطه منزل صغير يعني فرصة عظيمه للإبداع و الإبتكار و البحث عن طرق غير تقليديه للتغلب على ضيق المساحه.

فالمنازل الصغيره تجبرنا على التفكير شئنا أم أبينا ! ، كما أنها لا ترضى سوى بالتصاميم الحديثه و العصريه ، ولا يناسبها التصاميم الكلاسيكيه ذات الأحجام الكبيره و الزخارف الكثيره.

و اليوم هوميفاي ستستعرض معكم 13 فكره من 13 منزل مختلف من جميع أنحاء العالم ! تظهر فيها التصاميم الحديثه و المودرن في أبهى صورها…