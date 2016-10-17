13 فكرة لتصميم المنازل الصغيره على الطريقة الحديثه

امتلاك منزل صغير يعني ضرورة التخلى عن الأشياء القديمه و الأغراض الغير مستخدمه المخزنه بلا فائده ! ، منزل صغير يعني تجنب الديكورات الزائده و استغلال أمثل لكل إنش في منزلك ، ببساطه منزل صغير يعني فرصة عظيمه للإبداع و الإبتكار و البحث عن طرق غير تقليديه للتغلب على ضيق المساحه.
فالمنازل الصغيره تجبرنا على التفكير شئنا أم أبينا ! ، كما أنها لا ترضى سوى بالتصاميم الحديثه و العصريه ، ولا يناسبها التصاميم الكلاسيكيه ذات الأحجام الكبيره و الزخارف الكثيره.
و اليوم هوميفاي ستستعرض معكم 13 فكره من 13 منزل مختلف من جميع أنحاء العالم ! تظهر فيها التصاميم الحديثه و المودرن في أبهى صورها…
فكرة استخدام الخطوط الأفقيه في خلق خداع بصري يشعرنا بامتداد الغرفه و يعطينا شعوراً بالرحابه و اتساع المكان ، و هذه الفكره نجدها منفذه باحترافيه شديده في هذه الغرفه من تصميم RAZOO-ARCHITEKCI ، و تضح الخطوط الأفقيه في الغرفه من خلال الألواح الخشبيه في الأرضيات ، و الرفوف الأفقيه متعددة الأطوال على حائط الغرفه .
كراسي ايمز هي كراسي عصرية ذات تصاميم انسيابيه ، لا تحتوى على مساند يد ، مما يجعلها لا تشغل حيزاً كبيراً من الفراغ ، و نتمكن من ضمها نحو الطاوله بدون أي عائق ليختفى معظمها داخل الفراغ أسف الطاوله .لذا فإن استخدام هذا النوع من الكراسي في غرف السفره بالمنازل الصغيره يعد مناسباً لمنحها العصريه و الإتساع.
لا شك أن اعتماد أسلوب الفراغات المفتوحه في المنازل الصغيره له الكثير من المميزات في التغلب على ضيق المساحه ، ولكن هناك الكثير من الأمور التى تجعل البعض يفضلون وضح فواصل و أبواب بين الغرف.
من بين هذه الأمور وجود أطفال بالمنزل و الرغبه في منعهم من دخول بعض الأماكن التى قد تؤذيهم مثل المطبخ ، كما أن هناك الرغبه في فصل ضوضاء التلفاز بغرفة المعيشه عن غرف النوم ، و غيرهم الكثير من الأمور .
لذا نحن نقدم لهم فكره عبقريه و عمليه ! و هي الأبواب الزجاجيه التى لا تمثل عائقاٌ للنظر أو مرور الإضاءه و بالتالي تكون قد حافظت على الهدف الرئيسي للفراغ المفتوح.
الأشكال الهندسيه المستقيمه بالأبيض و الأسود في السجاد جعلت المكان يبدو عصرياً ، خاصة مع الكرسي بالأصفر المودرن الموجود بالغرفه .
إذا كانت الغرفه الضيقه ذات أشكال مستطيله أو مربعه ، فإن الموائد الدائريه هي الحل المثالي لتوفير بعض المساحات التى تسمح بحرية الحركه في المكان.
استخدام قطع اكسسوار بتصاميم و ألوان متناغمه مع ديكور المنزل من الأمور الحكيمه للغايه ، فوجود الكثير من الألوان من شأنه تشتيت و عرقلة النظر ، فإن أردت إضافة المزيد من اللمسات يمكنك فعل ذلك عن طريق تنوع الخامات و ليس الألوان.
استغلال ركن صغير لوضع النباتات الخضراء و الشجيرات الصغيره من شأنه تعزيز الراحه النفسيه و الصفاء في المكان و من ثم التغلب على الشعور بالضيق الناتج عن صغر المساحه .
استغل جزيرة المطبخ في إنشاء بار صغير تستطيع أن تتناول عليه طعامك أنت و أسرتك ، بدلاً من غرفة السفرة التى تشغل حيزاً كبيراً من المنزل.كما فعل المصمم المحترف studiodwg-arquitetura-e-interiores-ltda في منزل العائله الصغيره.
يمكن للشرفه أن تكون متنفس مثالي لجميع أفراد المنزل ، فعندما يجلس المرء في البلكونه يشعر بأنه لا حدود لخياله و يستطيع أن يسترخي و يقوم بتصفية ذهنه بعد يوم عمل شق ، لذا فالإهتمام بالبلكون في المنازل الصغيره خاصة يعتبر من الأولويات، لأنها تعوض العائله عن ضيق مساحة المنزل.
الإستعانه بالنمط المينيمالي في تصميم غرف النوم يعتبر مناسباً لأنها لا تسمح بحدوث الفوضى و تجعل الغرفه مرتبه باستمرار .
لا شك ان البانيو رائع للإستجمام ، ولكنه يأخذ مساحه كبيره مقارنة بالمساحة التى يشغلها الدش ، لذا فإن استبداله بالدش في الحمامات الصغيره يعتبر مهما للحصول على حمام مثالي غير مزدحم ، كما يمكن تعويض البانيو بتصاميم عصريه للدش و التى تجعل المياه تندفع من خلال فتحات خاصه بالحائط مما يحقق الإسترخاء بنفس طريقة حمامات البانيو سبا.
جعل المطبخ و السفره و غرفة المعيشه على نفس الخط المستقيم في مساحة مشتركه واحده ، لينعموا معاً بنفس الإضاءه و نوافذ التهويه ، مع عدم عرقلة البصر بأبواب و حواجز تفاقم من ضيق المساحه.
الجداريات المبتكره و ورق الحائط ثلاثي الأبعاد مثالي لتحقيق الخداع البصري المطلوب لزيادة اتساع الغرفه من خلال رسم لنوافذ متعدده مثل هذه الجداريه في الصوره من تصميم creativespace .
و إلى هنا نكون قد استكملنا عرض 13 فكره رائعة لتصميم المنازل الصغيره ، ما رأيك في مشاهدة موضوعنا ’ أيهما أرقى : أثاث قليل أم كثير’ من هنا .