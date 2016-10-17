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13 فكرة لتصميم المنازل الصغيره على الطريقة الحديثه

Fatma Abdallah Fatma Abdallah
homify غرفة المعيشة
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امتلاك منزل صغير يعني ضرورة التخلى عن الأشياء القديمه و الأغراض الغير مستخدمه المخزنه بلا فائده ! ، منزل صغير يعني تجنب الديكورات الزائده و استغلال أمثل لكل إنش في منزلك ، ببساطه منزل صغير يعني فرصة عظيمه للإبداع و الإبتكار و البحث عن طرق غير تقليديه للتغلب على ضيق المساحه.

فالمنازل الصغيره تجبرنا على التفكير شئنا أم أبينا ! ، كما أنها لا ترضى سوى بالتصاميم الحديثه و العصريه ، ولا يناسبها التصاميم الكلاسيكيه ذات الأحجام الكبيره و الزخارف الكثيره.

و اليوم هوميفاي ستستعرض معكم 13 فكره من 13 منزل مختلف من جميع أنحاء العالم ! تظهر فيها التصاميم الحديثه و المودرن في أبهى صورها…

1- الخطوط الأفقيه

Wrocław / Maślice, mieszkanie - 43m2, razoo-architekci razoo-architekci غرفة المعيشة
razoo-architekci

razoo-architekci
razoo-architekci
razoo-architekci

فكرة استخدام الخطوط الأفقيه في خلق خداع بصري يشعرنا بامتداد الغرفه و يعطينا شعوراً بالرحابه و اتساع المكان ، و هذه الفكره نجدها منفذه باحترافيه شديده في هذه الغرفه من تصميم RAZOO-ARCHITEKCI ، و تضح الخطوط الأفقيه في الغرفه من خلال الألواح الخشبيه في الأرضيات ، و الرفوف الأفقيه متعددة الأطوال على حائط الغرفه .

2- استخدام كراسي ايمز بغرفة السفره

Evergreen, Officina design Officina design غرفة السفرة Wood effect
Officina design

Officina design
Officina design
Officina design

كراسي ايمز هي كراسي عصرية ذات تصاميم انسيابيه ،  لا تحتوى على مساند يد ، مما يجعلها لا تشغل حيزاً كبيراً من الفراغ ، و نتمكن من ضمها نحو الطاوله بدون أي عائق ليختفى معظمها داخل الفراغ أسف الطاوله .لذا فإن استخدام هذا النوع من الكراسي في غرف السفره بالمنازل الصغيره يعد مناسباً لمنحها العصريه و الإتساع.

3- الأبواب الزجاجيه

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

لا شك أن  اعتماد أسلوب الفراغات المفتوحه في المنازل الصغيره له الكثير من المميزات في التغلب على ضيق المساحه ، ولكن هناك الكثير من الأمور التى تجعل البعض يفضلون وضح فواصل و أبواب بين الغرف.

من بين هذه الأمور وجود أطفال بالمنزل و الرغبه في منعهم من دخول بعض الأماكن التى قد تؤذيهم مثل المطبخ ، كما أن هناك الرغبه في فصل ضوضاء التلفاز بغرفة المعيشه عن غرف النوم ، و غيرهم  الكثير من الأمور .

لذا نحن نقدم لهم فكره عبقريه و عمليه ! و هي الأبواب الزجاجيه التى لا تمثل عائقاٌ للنظر أو مرور الإضاءه  و بالتالي تكون قد حافظت على الهدف الرئيسي للفراغ المفتوح.

4- سجاد بأشكال هندسيه

38 m, Plac Zbawiciela, Wwa, dziurdziaprojekt dziurdziaprojekt غرفة المعيشة
dziurdziaprojekt

dziurdziaprojekt
dziurdziaprojekt
dziurdziaprojekt

الأشكال الهندسيه المستقيمه  بالأبيض و الأسود في السجاد جعلت المكان يبدو عصرياً ، خاصة مع الكرسي بالأصفر المودرن الموجود بالغرفه .

5- الموائد الدائريه

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

إذا كانت الغرفه الضيقه ذات أشكال مستطيله أو مربعه ،  فإن الموائد الدائريه هي الحل المثالي لتوفير بعض المساحات التى تسمح بحرية الحركه في المكان.

6- تناغم الديكور مع الإكسسوار

Проект квартиры ЖК "Дубровка"., Александра Петропавловская Александра Петропавловская الممر والمدخل
Александра Петропавловская

Александра Петропавловская
Александра Петропавловская
Александра Петропавловская

استخدام قطع اكسسوار بتصاميم و ألوان متناغمه مع ديكور المنزل من الأمور الحكيمه للغايه ، فوجود الكثير من الألوان من شأنه تشتيت و عرقلة النظر ، فإن أردت إضافة المزيد من اللمسات يمكنك فعل ذلك عن طريق تنوع الخامات و ليس الألوان.

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7- النباتات لا غنى عنها

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

homify
homify
homify

استغلال ركن صغير لوضع النباتات الخضراء و الشجيرات الصغيره من شأنه تعزيز الراحه النفسيه و الصفاء في المكان و من ثم التغلب على الشعور بالضيق الناتج عن صغر المساحه .

8- استبدل السفره ببار المطبخ

Just Married, Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda. Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda. مطبخ
Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.

Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.
Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.
Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.

استغل جزيرة المطبخ في إنشاء بار صغير تستطيع أن تتناول عليه طعامك أنت و أسرتك ، بدلاً من غرفة السفرة التى تشغل حيزاً كبيراً من المنزل.كما فعل المصمم المحترف studiodwg-arquitetura-e-interiores-ltda في منزل العائله الصغيره.

9- استغلال البلكون

Diseño de proyectos y espacios, Eurekaa Eurekaa بلكونة أو شرفة
Eurekaa

Eurekaa
Eurekaa
Eurekaa

يمكن للشرفه أن تكون متنفس مثالي لجميع أفراد المنزل ، فعندما يجلس المرء في البلكونه يشعر بأنه لا حدود لخياله و يستطيع أن يسترخي و يقوم بتصفية ذهنه بعد يوم عمل شق ، لذا فالإهتمام بالبلكون في المنازل الصغيره خاصة يعتبر من الأولويات، لأنها تعوض العائله عن ضيق مساحة المنزل.

10 – الإستعانه بالنمط المينيمالي

Gabriel Mancera, Sulkin Askenazi Sulkin Askenazi غرفة نوم
Sulkin Askenazi

Sulkin Askenazi
Sulkin Askenazi
Sulkin Askenazi

الإستعانه بالنمط المينيمالي في تصميم غرف النوم يعتبر مناسباً لأنها  لا تسمح بحدوث الفوضى و تجعل الغرفه مرتبه باستمرار .

11- استبدال البانيو بالدش

apto cobre/blue, Casa100 Arquitetura Casa100 Arquitetura حمام
Casa100 Arquitetura

Casa100 Arquitetura
Casa100 Arquitetura
Casa100 Arquitetura

لا شك ان البانيو رائع للإستجمام ، ولكنه يأخذ مساحه كبيره مقارنة بالمساحة التى يشغلها الدش ، لذا فإن استبداله بالدش في الحمامات الصغيره يعتبر مهما للحصول على حمام مثالي غير مزدحم ، كما يمكن تعويض البانيو بتصاميم عصريه للدش و التى تجعل المياه تندفع من خلال فتحات خاصه بالحائط مما يحقق الإسترخاء بنفس طريقة حمامات البانيو سبا.

12- مساحات مشتركه مفتوحه

Cobertura - Pinheiros, MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES غرفة السفرة
MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES

MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES
MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES
MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES

جعل المطبخ و السفره و غرفة المعيشه على نفس الخط المستقيم في مساحة مشتركه واحده ، لينعموا معاً بنفس الإضاءه و نوافذ التهويه ، مع عدم عرقلة البصر بأبواب و حواجز تفاقم من ضيق المساحه.

13- ورق الحائط ثلاثي الأبعاد

news, Creativespace Sartoria Murale Creativespace Sartoria Murale جدران وأرضياتورق الحائط
Creativespace Sartoria Murale

Creativespace Sartoria Murale
Creativespace Sartoria Murale
Creativespace Sartoria Murale

الجداريات المبتكره و ورق الحائط ثلاثي الأبعاد مثالي لتحقيق الخداع البصري المطلوب لزيادة اتساع الغرفه من خلال رسم لنوافذ متعدده مثل هذه الجداريه في الصوره من تصميم creativespace .

و إلى هنا نكون قد استكملنا عرض 13 فكره رائعة لتصميم المنازل الصغيره ، ما رأيك في مشاهدة موضوعنا ’ أيهما أرقى : أثاث قليل أم كثير’ من هنا .

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