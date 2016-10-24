12 فكرة مُلهمه لتصميم حمام الضيوف !

هناك الكثير من المنازل التى تحتوى على حمام ثانوي صغير ، يتواجد في بداية المنزل بجانب المدخل أو بجانب غرفة الإستقبال ، و يتم تخصيص هذا الحمام لإستخدام الضيوف و الزائرين فقط .
لذا فتصميم هذه المساحه الصغيرة يتطلب أسلوباً مختلفاً عن الحمام الرئيسي للمنزل، فعلى سبيل المثال هناك الكثير من الكماليات التى لا حاجه لوجودها في حمام الضيوف مثل البانيو و الدش و هكذا ، و أيضاُ يجب الإهتمام بالجانب الترحيبي في تصميم الحمام و التأكد من كونه يحتوى على كافة الوسائل التى تلبي احتياجات الضيف كما سنذكر فيما بعد.
و في موضوعنا سنستعرض معكم 12 فكرة مذهله تساعد في تصميم حمام ضيوف أنيق و غير عادي…
حمام الضيوف بالأبيض الناصع مع أرضية خشبيه و سقف بديكور حجري مميز قد يجعل المكان كلاسيكياً ولكن بإضافة لوحة ملونه إلى الحمام تم تحويله تماماً إلى حمام عصري يلفت الأنظار .
دائماً ما يكمن الحل في البساطه ، فالتصاميم المينماليه لحمام الضيوف من أفضل الخيارات التى لا تتسبب في فوضى الأماكن الصغيره و تجعل الحمام سهل التنظيف عند التحضير لاستقبال الضيوف، و في هذا الحمام من تصميم BO6 نجد أن المساحه منظمه و أنيقه بفضل الأخشاب و رف الحائط الداخلي الموضوع عليه بعض الكتب كمواد ديكوريه ووظيفيه معاً .
يعد صنع تجويف في حائط الحمام لوضع غسالة الملابس ، سواء حمام الضيوف أو الحمام الرئيسي من الأفكار الذكيه لتوفير المساحه و منع إهدار الفراغ بسبب كثرة البروزات بالمكان ، كما أن هذه الفكره تساعد على إخفاء توصيلات الغساله الكهربيه و من ثم حمايتها من المياه لتجنب التلف و الأخطار.
استفِد من الزوايا التى يخلقها حوض الحمام في صنع خزانه عمليه أسفل منه ، لوضع المناشف و الصابون و أغراض الإستحمام.
تحويل إحدى حوائط الحمام إلى لوحة فنيه باستخدام السيراميك أو ورق الحائط يضفى على المكان بهجه و حيويه تزيل الوحشه عن نفس الضيف و يشعر بأنه في مكان مألوف و قريب من قلبه.
لا شك أن التصاميم الكلاسيكيه من ثنائي الأبيض و الأسود من الإختيارات المضمونه لتحقيق الرقي في حمام الضيوف ، خاصة إذا ازدانت الأرضيه بالفسيفساء الصغيره بنفس اللونين بنظام فني و احترافيه شديده مثل هذا الحمام من تصميم DEECO.
الديكورات المبتكره ستترك أثراً لا ينسى في ذاكرة الضيوف و الزائرين ، و استخدام سلم صغير بحمام الضيوف لتعليق المناشف أو بعض المجلات الملونه كديكور سيجعل للحمام شخصيه مميزه بكل تأكيد.
كما تحدثنا من قبل عن إمكانية تحويل الحمام من تقليدي إلى عصري بفضل لوحة ملونه ، يمكننا أيضاً جعل المكان نابض بالحياه و الإنتعاش عن طريق الإستعانه بخزانه عمليه ذات لون لافت مثل الأصفر الزاهي في حمام بسيط باللون الأبيض الناصع .
السلال العمليه بلونها البني الخشبي الطبيعي يجعلها دائماً فكرة مناسبه لتخزين جميع الأغراض في أي غرفة بالمنزل، و عندما يأتي الحديث عن حمام الضيوف فالسلال من الخوص فكره ممتازه من أجل الحفاظ على نظام و ترتيب الحمام لفترات أطول.
إهتمامك بالتفاصيل الصغيره في ديكورات الحمام يعكس حبك للدقه و شخصيتك الأنيقه ، و في هذا الحمام من تصميم SENZANUMEROCIVICO نجد الكثير من التفاصيل مثل حامل المجلات الشفاف من الأكريليك، و حامل المنشفه أسفل الحوض مباشرة لسهولة الوصول إليها ، مع إضاءه مميزه للمرآه و مزهريه صغيره بيضاء.
حمام فريد من نوعه من تصميمات GABRIELA AFONSO ، ونلاحظ نظامه الشديد بالرغم من ضيق مساحته كما أنه يحتوى على أكثر من خزانه عمليه ساعدت في ترتيبه ، و أيضاُ رفوف موضوع عليها المناشف و الشموع بطريقه تشعرك بالفخامه و كأنه حمام بجناح فندقي مميز.
يظهر في الصوره حمام رائع من تصميم RAUMAGENTUR – ARTEFAKT ، يتضح فيه أكثر من فكره تناسب الحمامات الصغيره ، مثل الخزانه أسفل الحوض و رفوف الحائط و المرايا لعكس الإضاءه مع الإهتمام الأزهار من أجل رائحتها الذكيه و أثرها اللطيف على المظهر العام للحمام .
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