الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

12 فكرة مُلهمه لتصميم حمام الضيوف !

Fatma Abdallah Fatma Abdallah
homify حمام
Loading admin actions …

هناك الكثير من المنازل التى تحتوى على حمام ثانوي صغير ، يتواجد في بداية المنزل بجانب المدخل أو بجانب غرفة الإستقبال ، و يتم تخصيص هذا الحمام لإستخدام الضيوف و الزائرين فقط .

لذا فتصميم هذه المساحه الصغيرة يتطلب أسلوباً مختلفاً عن الحمام الرئيسي للمنزل، فعلى سبيل المثال هناك الكثير من الكماليات التى لا حاجه لوجودها في حمام الضيوف مثل البانيو و الدش و هكذا ، و أيضاُ يجب الإهتمام بالجانب الترحيبي في تصميم الحمام و التأكد من كونه يحتوى على كافة الوسائل التى تلبي احتياجات الضيف كما سنذكر فيما بعد.

و في موضوعنا سنستعرض معكم 12 فكرة مذهله تساعد في تصميم حمام ضيوف أنيق و غير عادي…

1- لوحة ملونه

Camões - Home decor, Staging Factory Staging Factory حمام
Staging Factory

Staging Factory
Staging Factory
Staging Factory

حمام الضيوف بالأبيض الناصع مع أرضية خشبيه و سقف بديكور حجري مميز قد يجعل المكان كلاسيكياً ولكن بإضافة لوحة ملونه إلى الحمام تم تحويله تماماً إلى حمام عصري يلفت الأنظار .

2- خطوط مستقيمه

Nieuwe Wever, BO6 BO6 حمام
BO6

BO6
BO6
BO6

دائماً ما يكمن الحل في البساطه ، فالتصاميم المينماليه لحمام الضيوف من أفضل الخيارات التى لا تتسبب في فوضى الأماكن الصغيره و تجعل الحمام سهل التنظيف عند التحضير لاستقبال الضيوف، و في هذا الحمام من تصميم BO6 نجد أن المساحه منظمه و أنيقه بفضل الأخشاب و رف الحائط الداخلي الموضوع عليه بعض الكتب كمواد ديكوريه ووظيفيه معاً .

3- ركن للغساله

apartamento en dos alturas, MILL-HOUSE MILL-HOUSE حمام
MILL-HOUSE

MILL-HOUSE
MILL-HOUSE
MILL-HOUSE

يعد صنع تجويف في حائط الحمام لوضع غسالة الملابس ، سواء حمام الضيوف أو الحمام الرئيسي من الأفكار الذكيه لتوفير المساحه و منع إهدار الفراغ بسبب كثرة البروزات بالمكان ، كما أن هذه الفكره تساعد على إخفاء توصيلات الغساله الكهربيه و من ثم حمايتها من المياه لتجنب التلف و الأخطار.

4- المكان أسفل الحوض

Casa Sul, um lugar onde se sente a alma portuguesa. , alma portuguesa alma portuguesa حمام
alma portuguesa

alma portuguesa
alma portuguesa
alma portuguesa

استفِد من الزوايا التى يخلقها حوض الحمام في صنع خزانه عمليه أسفل منه ، لوضع المناشف و الصابون و أغراض الإستحمام.

5- حيوية الألوان

homify حمام
homify

homify
homify
homify

تحويل إحدى حوائط الحمام إلى لوحة فنيه باستخدام السيراميك أو ورق الحائط يضفى على المكان بهجه و حيويه تزيل الوحشه عن نفس الضيف و يشعر بأنه في مكان مألوف و قريب من قلبه.

6- الكلاسيكيه الراقيه

Mozaiki z płytek, Deeco Deeco حمام
Deeco

Deeco
Deeco
Deeco

لا شك أن التصاميم الكلاسيكيه من ثنائي الأبيض و الأسود من الإختيارات المضمونه لتحقيق الرقي في حمام الضيوف ، خاصة إذا ازدانت الأرضيه بالفسيفساء الصغيره بنفس اللونين بنظام فني و احترافيه شديده مثل هذا الحمام من تصميم DEECO.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7- سلم صغير بالحمام !

Departamento DG, Concepto Taller de Arquitectura Concepto Taller de Arquitectura حمام
Concepto Taller de Arquitectura

Concepto Taller de Arquitectura
Concepto Taller de Arquitectura
Concepto Taller de Arquitectura

الديكورات المبتكره ستترك أثراً لا ينسى في ذاكرة الضيوف و الزائرين ، و استخدام  سلم صغير بحمام الضيوف لتعليق المناشف أو بعض المجلات الملونه كديكور سيجعل للحمام شخصيه مميزه بكل تأكيد.

8- ألوان لافته

homify حمام
homify

homify
homify
homify

كما تحدثنا من قبل عن إمكانية تحويل الحمام من تقليدي إلى عصري بفضل لوحة ملونه ،  يمكننا أيضاً جعل المكان نابض بالحياه و الإنتعاش عن طريق الإستعانه بخزانه عمليه ذات لون لافت مثل الأصفر الزاهي في حمام بسيط باللون الأبيض الناصع .

9- السلال دائماً فكره جيده

3-к квартира для молодой семьи, BRO Design Studio BRO Design Studio حمام
BRO Design Studio

BRO Design Studio
BRO Design Studio
BRO Design Studio

السلال العمليه بلونها البني الخشبي الطبيعي يجعلها دائماً فكرة مناسبه لتخزين جميع الأغراض في أي غرفة بالمنزل، و عندما يأتي الحديث عن حمام الضيوف فالسلال من الخوص فكره ممتازه من أجل الحفاظ على نظام و ترتيب الحمام لفترات أطول.

10- تفاصيل صغيره

abitazione privata, Bologna, senzanumerocivico senzanumerocivico حمام
senzanumerocivico

senzanumerocivico
senzanumerocivico
senzanumerocivico

إهتمامك بالتفاصيل الصغيره في ديكورات الحمام يعكس حبك للدقه و شخصيتك الأنيقه ، و في هذا الحمام من تصميم SENZANUMEROCIVICO نجد الكثير من التفاصيل مثل حامل المجلات الشفاف من الأكريليك، و حامل المنشفه أسفل الحوض مباشرة لسهولة الوصول إليها ، مع إضاءه مميزه للمرآه و مزهريه صغيره بيضاء.

11- رفوف عمليه

Diseño de Baño Pequeño, Gabriela Afonso Gabriela Afonso حمام White
Gabriela Afonso

Gabriela Afonso
Gabriela Afonso
Gabriela Afonso

حمام فريد من نوعه من تصميمات GABRIELA AFONSO ،  ونلاحظ نظامه الشديد بالرغم من ضيق مساحته كما أنه يحتوى على أكثر من خزانه عمليه ساعدت في ترتيبه ، و أيضاُ رفوف موضوع عليها المناشف و الشموع بطريقه تشعرك بالفخامه و كأنه حمام بجناح فندقي مميز.

12- الإهتمام بالنباتات و الأزهار

In Hamburg unter'm Dach, Raumagentur - ArteFakt Raumagentur - ArteFakt حمام
Raumagentur – ArteFakt

Raumagentur - ArteFakt
Raumagentur – ArteFakt
Raumagentur - ArteFakt

يظهر في الصوره حمام رائع من تصميم RAUMAGENTUR – ARTEFAKT ، يتضح فيه أكثر من فكره تناسب الحمامات الصغيره ، مثل الخزانه أسفل الحوض و رفوف الحائط و المرايا لعكس الإضاءه مع الإهتمام الأزهار من أجل رائحتها الذكيه و أثرها اللطيف على المظهر العام للحمام .

شاهد أيضاً نصائح كبيره للحمامات الصغيرة من هنا

شقة صغيرة بألوان جريئة وتقسيم رائع
ما أكثر فكرة أعجبتك؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً