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10 أفكار مختلفة لغرفة ملابس تمنع الفوضى !

Fatma Abdallah Fatma Abdallah
Интерьерный Шоу-рум в ЭЖК ASTRA, Indika-art Indika-art غرفة الملابس
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غرفة الملابس هي المساحة التى يتم تخصيصها لترتيب و تنظيم الملابس و الأحذيه و الحقائب و الإكسسوارات ، و قد تكون هناك غرفة ملابس واحده في المنزل يقصدها الجميع ليحصل على ملابسه ، أو تكون هناك غرفة متصلة بغرفة نوم كل فرد من أفراد المنزل كما في المنازل الكبيره و الفيلات.

و غرف الملابس تعد فكره رائعه و بديل عملي للدولاب التقليدي الصغير الذي سرعان ما يكتظ بالملابس و تسقط الملابس خارجه و تعم الفوضى في المكان و هو ما لا يمكن حدوثه في حالة غرفة الملابس.

و اليوم سوف نستعرض معكم 10 أفكار مميزه و مختلفه لغرف الملابس تناسب شريحة كبيره من المنازل الحديثه.

1- المجفف بداخل غرفة الملابس

Stonowane mieszkanie 45m2 w Dąbrowie Górniczej , Ale design Grzegorz Grzywacz Ale design Grzegorz Grzywacz غرفة الملابس
Ale design Grzegorz Grzywacz

Ale design Grzegorz Grzywacz
Ale design Grzegorz Grzywacz
Ale design Grzegorz Grzywacz

فكرة وضع الغساله و المجفف في غرفة الملابس تسهل الكثير على أصحاب المنزل ، فلا حاجه لنقل الملابس من الغساله إلى مكان آخر في المنزل ، بل كل ما ستفعله هو تجفيف الملابس و تعليقها على شماعات الغرفه.

2- الأخشاب لصنع الخزائن

Apartament in Madrid, Simona Garufi Simona Garufi غرفة الملابس
Simona Garufi

Simona Garufi
Simona Garufi
Simona Garufi

الأخشاب من أكثر الخامات المستخدمه لصنع خزائن غرف الملابس و ذلك لأناقتها و متانتها المعروفه ، و في الصوره خزانه من الخشب الطبيعي المغطى بطبقة من الورنيش الشفاف ، يتبعه طبقة خفيفة من الدهان الأبيض أظهرت الألياف الطبيعيه للخشب .و الغرفه تحتوى على الكثير من الرفوف و أماكن التخزين مما يمنع الفوضى.

3- الإهتمام بالإضاءه

Black&White Flat, QUADRUM STUDIO QUADRUM STUDIO غرفة الملابس
QUADRUM STUDIO

QUADRUM STUDIO
QUADRUM STUDIO
QUADRUM STUDIO

الإضاءه السيئه في غرفة الملابس شيء غير مقبول إطلاقاً ، فغرفة الملابس فكرتها الأساسيه هو ترتيب جميع الأغراض بطريقه تساعد على الحصول عليها و من ثم منع الفوضي التى تنتج غالباً نتيجة كثرة البحث عن الأشياء الضائعه ، و في حالة الإضاءة السيئه سيكثر البحث عن الأغراض لصعوبة الرؤيه و هو ما سيتسبب في انهيار الترتيب و النظام في المكان.

4- المرآه أساسيه في الغرفه

Восточные Сказки, Tatiana Zaitseva Design Studio Tatiana Zaitseva Design Studio غرفة الملابس
Tatiana Zaitseva Design Studio

Tatiana Zaitseva Design Studio
Tatiana Zaitseva Design Studio
Tatiana Zaitseva Design Studio

تواجد المرايا في غرف الملابس ضروري للغايه لتعزيز شدة الإضاءه و الإطمئنان على المظهر الشخصى بعد ارتداء الملابس كما أن ذلك يوفر الوقت في حالة أن المظهر يحتاج إلى تغيير فبدلاً من الخروج من الغرفه للمرآه ثم العوده مره أخرى ، تتمكن من الإطلاع على مظهرك بدون الخروج منها.

5- خزانه بداخل تجويف الحائط

자작나무 ㄱ집 / Birch House, 수상건축 수상건축 غرفة الملابس
수상건축

수상건축
수상건축
수상건축

فكرة غرف الملابس التى تحتوى على دواليب بتجويف الحائط من الأفكار العبقريه التى توفر المساحه المهدره عن وضع دولاب تقليدي ، و بالتالي تتسع الغرفه إلى الكثير من الأغراض الإضافيه.

6- الروعه و العمليه

Интерьерный Шоу-рум в ЭЖК ASTRA, Indika-art Indika-art غرفة الملابس
Indika-art

Indika-art
Indika-art
Indika-art

غرفة ملابس متكاملة المميزات ، تحتوى على خزانات كبيره بأبواب منزلقه ، و تشتمل هذه الخزانات على الكثير من الرفوف و الأدراج لترتيب الكثير من الأغراض. و قد زينت الغرفه بجدارية مميزه من برواز حجري ضخم بداخله مستطيل أخضر يشبه الحدائق .

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7- خلق مساحة تشبة غرف الملابس

Маньчжурская рейка, Concrete jungle Concrete jungle غرفة الملابس
Concrete jungle

Concrete jungle
Concrete jungle
Concrete jungle

هنا لجأ المصمم في concrete-jungle إلى الإبتكار ،و ذلك  ليخلق مساحة تشبه غرفة الملابس في ركن جانبي من الحمام ، و قد قام بذلك من خلال استخدام الفواصل الخشبيه التى تحتوى على فتحات للتهويه و مرور الضوء و تحمل رفوفاَ متعدده في إحدى جوانبها لترتيب الملابس .

8- غرفة ملابس مؤقته

homify غرفة الملابس Grey
homify

homify
homify
homify

في هذه الصوره نرى خزانة ملابس صغيره ملحقة بمجفف الملابس لحفظ الملابس مطويه فور تجفيفها في مكان قريب بصورة مؤقته و ذلك قبل نقلها إلى دوالبيب غرف الملابس .

9 – تتضمن مكاناّ للتلفزيون

Дом №1, Elena Zazulina Elena Zazulina غرفة الملابس
Elena Zazulina

Elena Zazulina
Elena Zazulina
Elena Zazulina

تصميم عصري لخزانة الملابس يتضمن مكاناً فارغاً مزود بتوصيلات كهربيه مناسبه لوضع التلفاز ، و تحتوى الخزانه على عدداً كبيراً من الدرف و الرفوف التى تأخذ شكلاً ديكورياً و بالكاد تعرف أنها خزنة ملابس .

10- الميتاليك لغرفه عصريه

Vestidor con postes de aluminio, fabrè fabrè غرفة الملابس
fabrè

fabrè
fabrè
fabrè

لتبتعد عن التقليديه في غرفة الملابس عليك باختيار الخامه المعدنيه لرفوف الخزائن و الديكورات ، فالمعدن من الخامات العصريه التى لا تخطئها العين كما أنه عملى و يتحمل الكثير من الأغراض الثقيله و فكرة إتلافه تعد من ضرب الخيال ، و اختيار وحدات إضاءه بالنمط الصناعي تعد من أنسب الطرق لإنارة الغرفه ذات التجهيزات المعدنيه.

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