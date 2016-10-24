10 أفكار مختلفة لغرفة ملابس تمنع الفوضى !

غرفة الملابس هي المساحة التى يتم تخصيصها لترتيب و تنظيم الملابس و الأحذيه و الحقائب و الإكسسوارات ، و قد تكون هناك غرفة ملابس واحده في المنزل يقصدها الجميع ليحصل على ملابسه ، أو تكون هناك غرفة متصلة بغرفة نوم كل فرد من أفراد المنزل كما في المنازل الكبيره و الفيلات.
و غرف الملابس تعد فكره رائعه و بديل عملي للدولاب التقليدي الصغير الذي سرعان ما يكتظ بالملابس و تسقط الملابس خارجه و تعم الفوضى في المكان و هو ما لا يمكن حدوثه في حالة غرفة الملابس.
و اليوم سوف نستعرض معكم 10 أفكار مميزه و مختلفه لغرف الملابس تناسب شريحة كبيره من المنازل الحديثه.
فكرة وضع الغساله و المجفف في غرفة الملابس تسهل الكثير على أصحاب المنزل ، فلا حاجه لنقل الملابس من الغساله إلى مكان آخر في المنزل ، بل كل ما ستفعله هو تجفيف الملابس و تعليقها على شماعات الغرفه.
الأخشاب من أكثر الخامات المستخدمه لصنع خزائن غرف الملابس و ذلك لأناقتها و متانتها المعروفه ، و في الصوره خزانه من الخشب الطبيعي المغطى بطبقة من الورنيش الشفاف ، يتبعه طبقة خفيفة من الدهان الأبيض أظهرت الألياف الطبيعيه للخشب .و الغرفه تحتوى على الكثير من الرفوف و أماكن التخزين مما يمنع الفوضى.
الإضاءه السيئه في غرفة الملابس شيء غير مقبول إطلاقاً ، فغرفة الملابس فكرتها الأساسيه هو ترتيب جميع الأغراض بطريقه تساعد على الحصول عليها و من ثم منع الفوضي التى تنتج غالباً نتيجة كثرة البحث عن الأشياء الضائعه ، و في حالة الإضاءة السيئه سيكثر البحث عن الأغراض لصعوبة الرؤيه و هو ما سيتسبب في انهيار الترتيب و النظام في المكان.
تواجد المرايا في غرف الملابس ضروري للغايه لتعزيز شدة الإضاءه و الإطمئنان على المظهر الشخصى بعد ارتداء الملابس كما أن ذلك يوفر الوقت في حالة أن المظهر يحتاج إلى تغيير فبدلاً من الخروج من الغرفه للمرآه ثم العوده مره أخرى ، تتمكن من الإطلاع على مظهرك بدون الخروج منها.
فكرة غرف الملابس التى تحتوى على دواليب بتجويف الحائط من الأفكار العبقريه التى توفر المساحه المهدره عن وضع دولاب تقليدي ، و بالتالي تتسع الغرفه إلى الكثير من الأغراض الإضافيه.
غرفة ملابس متكاملة المميزات ، تحتوى على خزانات كبيره بأبواب منزلقه ، و تشتمل هذه الخزانات على الكثير من الرفوف و الأدراج لترتيب الكثير من الأغراض. و قد زينت الغرفه بجدارية مميزه من برواز حجري ضخم بداخله مستطيل أخضر يشبه الحدائق .
هنا لجأ المصمم في concrete-jungle إلى الإبتكار ،و ذلك ليخلق مساحة تشبه غرفة الملابس في ركن جانبي من الحمام ، و قد قام بذلك من خلال استخدام الفواصل الخشبيه التى تحتوى على فتحات للتهويه و مرور الضوء و تحمل رفوفاَ متعدده في إحدى جوانبها لترتيب الملابس .
في هذه الصوره نرى خزانة ملابس صغيره ملحقة بمجفف الملابس لحفظ الملابس مطويه فور تجفيفها في مكان قريب بصورة مؤقته و ذلك قبل نقلها إلى دوالبيب غرف الملابس .
تصميم عصري لخزانة الملابس يتضمن مكاناً فارغاً مزود بتوصيلات كهربيه مناسبه لوضع التلفاز ، و تحتوى الخزانه على عدداً كبيراً من الدرف و الرفوف التى تأخذ شكلاً ديكورياً و بالكاد تعرف أنها خزنة ملابس .
لتبتعد عن التقليديه في غرفة الملابس عليك باختيار الخامه المعدنيه لرفوف الخزائن و الديكورات ، فالمعدن من الخامات العصريه التى لا تخطئها العين كما أنه عملى و يتحمل الكثير من الأغراض الثقيله و فكرة إتلافه تعد من ضرب الخيال ، و اختيار وحدات إضاءه بالنمط الصناعي تعد من أنسب الطرق لإنارة الغرفه ذات التجهيزات المعدنيه.