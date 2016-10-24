10 أفكار مختلفة لغرفة ملابس تمنع الفوضى !

غرفة الملابس هي المساحة التى يتم تخصيصها لترتيب و تنظيم الملابس و الأحذيه و الحقائب و الإكسسوارات ، و قد تكون هناك غرفة ملابس واحده في المنزل يقصدها الجميع ليحصل على ملابسه ، أو تكون هناك غرفة متصلة بغرفة نوم كل فرد من أفراد المنزل كما في المنازل الكبيره و الفيلات.

و غرف الملابس تعد فكره رائعه و بديل عملي للدولاب التقليدي الصغير الذي سرعان ما يكتظ بالملابس و تسقط الملابس خارجه و تعم الفوضى في المكان و هو ما لا يمكن حدوثه في حالة غرفة الملابس.

و اليوم سوف نستعرض معكم 10 أفكار مميزه و مختلفه لغرف الملابس تناسب شريحة كبيره من المنازل الحديثه.