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9 أفكار لمطابخ تصلح لمنازل مصرية

Marwa Hasan Marwa Hasan
homify مطبخ
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جئنا لكم اليوم بعدد من تصاميم مختلفة لمطابخ تصلح لمنازل مصرية، كلها تصاميم مثيرة ومشوقة. فالمطبخ يتطلب أن نركز إنتباهنا إليه، فهو قلب المنزل  حيث نمكث فيه أغلب الوقت في إعداد الطعام أو في بعض الأحيان يكون مكان لتجميع الأسرة في أثناء تناول الوجبات. فمن المهم التركيز على أفضل تصميم لمساحة الطبخ للتأكد أن كل عممليات المنزل يتم إتمامها بشكل صحيح.

تجديد المطبخ دائماً ما يكون مهمة مجهدة ومعقدة فمن أين تبدأ بكل المعطيات والإختيارات المتاحة؟ ومحاولة مننا لمساعدتكم دعونا نعرض لكم 9 أفكار مختلفة للحصول على أفضل مطبخ بالإمكانيات المتاحة.

​1.مطبخ ذو تصميم غريب

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

إذا كان لديك مساحة غريبة لها الكثير من الكسرات فهذا المطبخ لك. للإستفادة من كل المساحة واستغلالها بشكل جيد فيمكنك عمل رفوف. حيث أنها لا تستهلك الكثير من المساحة كما أنها رائعة في إستيعاب الأواني والأدوات المختلفة.

​2.مطبخ لا يمكن نسيانه

Cavour | modern style, EF_Archidesign EF_Archidesign مطبخ
EF_Archidesign

EF_Archidesign
EF_Archidesign
EF_Archidesign

هذا المطبخ هو أفضل وأكثرالتصاميم أناقة، فإختيار تصاميم بسيطة وأنيقة بتنسيق الألوان الفاتحة مع الداكنة وتفاصيل الأجهزة تعطي للمطبخ جمال يضاهي جمال مطابخ الشيفات ويبدو مرحباً ومريح.

​3.مطبخ على الطراز المينمال

Bridge Over Water, HYLA Architects HYLA Architects مطبخ
HYLA Architects

HYLA Architects
HYLA Architects
HYLA Architects

لا يظهر البساطة مثل اللون الأبيض، فإذا كان إتجاهك نحو الطراز المينمال فقم بإختيار اللون الأبيض.

​4.مطبخ على الطراز الاسكندينافي يتحدى الزمن

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

هذا المطبخ العملي والبسيط يعطينا نتيجة رائعة عن طريق مزج العوامل الجمالية سواء، الخشب رائع الجمال مع البلاطات السيراميكية، الإضاءة التي تغمر المكان، وأخيراً الخزانات بتصميمها الأنيق.

​5.مساحة طبخ لافتة للنظر

Dom - okolice Krakowa, stabrawa.pl stabrawa.pl مطبخ
stabrawa.pl

stabrawa.pl
stabrawa.pl
stabrawa.pl

إذا أردت التفكير خارج الصندوق فهذا المصمم قام بعمل سبورة مكان الحائط الجانبيى تتناسب مع سطح العمل الخرساني والخزانات الأنيقة البيضاء. هذه المساحة هي حقاً مثيرة للإعجاب.

​6.في حالة عدم توافرالمساحة لعمل المطبخ

apartamento en dos alturas, MILL-HOUSE MILL-HOUSE مطابخ صغيرة
MILL-HOUSE

MILL-HOUSE
MILL-HOUSE
MILL-HOUSE

في هذا المطبخ نلاحظ أن المصممين كانوا يتعاملوا مع مساحة صغيرة للغاية، حيث لا وجود لمساحة المطبخ فقط قاموا بإخفاء مكونات المطبخ المتكاملة خلف باب الخزانة لفتحها وغلقها حسب الحاجة.

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​7.يجمع أفراد الأسرة

Квартира-студия в стиле лофт в центре Москвы, Aiya Design Aiya Design مطبخ
Aiya Design

Aiya Design
Aiya Design
Aiya Design

إذا كان مطبخك يتمتع بوجود نقطة لتلاقي الأسرة على موائد الطعام فيجب أن تخلق مساحة منظمة، مرحبة و مريحة لكل أفراد الأسرة. فالطاولة في المنتصف عليها كراسي لكل الأسرة، أما الطراز الصناعي فهو يظهر في باقي أرجاء المطبخ فيجعله جميل وعلى الموضة.

​8.المطبخ ذو العرض الصغير

Hogar familiar en Badalona, Dröm Living Dröm Living مطبخ
Dröm Living

Dröm Living
Dröm Living
Dröm Living

هذا أحد الحلول للمطابخ ذات العرض البسيط أو المطابخ الطولية. فهنا نرى مثال حي على كيفية تصميم هذا النوع المجهد في تصميمه. واستغلاله بأفضل الأشكال، فهناك مساحة للطبيخ، مساحة صغيرة للتخزين كما أن هناك مساحة لتناول الطعام، التصميم بشكل عام مريح وأنيق.

​9.مطبخ الحائط الواحد

APARTMENT “VERBI”, Polygon arch&des Polygon arch&des مطبخ
Polygon arch&amp;des

APARTMENT “VERBI”

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

في بعض المساحات الضيقة يمكنك عمل المطبخ على حائط واحد فقط من باب توفير المساحة وعمل مساحة طبيخ كافية ومساحة تخزين أيضاً تصل للسقف لأكبر مساحة تخزينية، و بهذه الطريقة نكون قد حصلنا على مساحة إضافية لغرفة الطعام في الجهة المقابلة للمطبخ.

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