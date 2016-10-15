9 أفكار لمطابخ تصلح لمنازل مصرية

جئنا لكم اليوم بعدد من تصاميم مختلفة لمطابخ تصلح لمنازل مصرية، كلها تصاميم مثيرة ومشوقة. فالمطبخ يتطلب أن نركز إنتباهنا إليه، فهو قلب المنزل حيث نمكث فيه أغلب الوقت في إعداد الطعام أو في بعض الأحيان يكون مكان لتجميع الأسرة في أثناء تناول الوجبات. فمن المهم التركيز على أفضل تصميم لمساحة الطبخ للتأكد أن كل عممليات المنزل يتم إتمامها بشكل صحيح.
تجديد المطبخ دائماً ما يكون مهمة مجهدة ومعقدة فمن أين تبدأ بكل المعطيات والإختيارات المتاحة؟ ومحاولة مننا لمساعدتكم دعونا نعرض لكم 9 أفكار مختلفة للحصول على أفضل مطبخ بالإمكانيات المتاحة.
إذا كان لديك مساحة غريبة لها الكثير من الكسرات فهذا المطبخ لك. للإستفادة من كل المساحة واستغلالها بشكل جيد فيمكنك عمل رفوف. حيث أنها لا تستهلك الكثير من المساحة كما أنها رائعة في إستيعاب الأواني والأدوات المختلفة.
هذا المطبخ هو أفضل وأكثرالتصاميم أناقة، فإختيار تصاميم بسيطة وأنيقة بتنسيق الألوان الفاتحة مع الداكنة وتفاصيل الأجهزة تعطي للمطبخ جمال يضاهي جمال مطابخ الشيفات ويبدو مرحباً ومريح.
لا يظهر البساطة مثل اللون الأبيض، فإذا كان إتجاهك نحو الطراز المينمال فقم بإختيار اللون الأبيض.
هذا المطبخ العملي والبسيط يعطينا نتيجة رائعة عن طريق مزج العوامل الجمالية سواء، الخشب رائع الجمال مع البلاطات السيراميكية، الإضاءة التي تغمر المكان، وأخيراً الخزانات بتصميمها الأنيق.
إذا أردت التفكير خارج الصندوق فهذا المصمم قام بعمل سبورة مكان الحائط الجانبيى تتناسب مع سطح العمل الخرساني والخزانات الأنيقة البيضاء. هذه المساحة هي حقاً مثيرة للإعجاب.
في هذا المطبخ نلاحظ أن المصممين كانوا يتعاملوا مع مساحة صغيرة للغاية، حيث لا وجود لمساحة المطبخ فقط قاموا بإخفاء مكونات المطبخ المتكاملة خلف باب الخزانة لفتحها وغلقها حسب الحاجة.
إذا كان مطبخك يتمتع بوجود نقطة لتلاقي الأسرة على موائد الطعام فيجب أن تخلق مساحة منظمة، مرحبة و مريحة لكل أفراد الأسرة. فالطاولة في المنتصف عليها كراسي لكل الأسرة، أما الطراز الصناعي فهو يظهر في باقي أرجاء المطبخ فيجعله جميل وعلى الموضة.
هذا أحد الحلول للمطابخ ذات العرض البسيط أو المطابخ الطولية. فهنا نرى مثال حي على كيفية تصميم هذا النوع المجهد في تصميمه. واستغلاله بأفضل الأشكال، فهناك مساحة للطبيخ، مساحة صغيرة للتخزين كما أن هناك مساحة لتناول الطعام، التصميم بشكل عام مريح وأنيق.
في بعض المساحات الضيقة يمكنك عمل المطبخ على حائط واحد فقط من باب توفير المساحة وعمل مساحة طبيخ كافية ومساحة تخزين أيضاً تصل للسقف لأكبر مساحة تخزينية، و بهذه الطريقة نكون قد حصلنا على مساحة إضافية لغرفة الطعام في الجهة المقابلة للمطبخ.