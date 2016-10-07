مواضيع هوميفاي الأكثر مشاهدة

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تعتبر الجداران هي المنصة الرئيسية لإبراز شكل و طراز ديكور منزلك بسبب أنها أكثر المكونات في البيت تكراراً و يكفي أنه في كل غرفة يوجد 4 جدران تستحق التزيين والديكور المناسب حتى يظهر المنزل بالشكل المأمول ، سنتجول برفقتكم في إبداع 19 فكرة مختلفة الطراز و المعطيات لتزيين جدران بيتك بما تحلم به بأشكال متنوعة معتادة و غير معتادة لمختلف الغرف ..
جولة اليوم داخل منزل خيالي لعائلة من أب وأم وثلاثة أطفال مراهقين، تم بناء المنزل على أرض مساحتها 670 متر، بينما مساحة المبنى وصلت لـ 480 م. مساحة كبيرة خلقت مساحة كبيرة من الحرية لمصمم المنزل. يسود الطابع المعاصر على تصميمات المنزل، يظهر ذلك من خلال الألوان القوية والجريئة المستخدمة بناء على طلب قاطني المنزل، كما أن المنزل يزخر بالعديد من الخطوط المنحنية والانسيابية سواء في الأسقف أو الجدران أو حتى الأثاث والأكسسوارات التي صنعت بعضها خصيصا لهذا المشروع. تعال لتبدأ والجولة واستعد للانبهار.
حين نتحدث عن تصميم مطبخ أحلامك، ليس بالضروري أن يكون مطبخ واسع ذو مساحة كبيرة، فاليوم سنثبت لك أنك تستطيع أن تصمم مطبخك الصغير بدون مشاكل وأكثر كفاءة وفاعلية عن المطبخ ذو المساحة الكبيرة، مع بعض الأفكار البسيطة والمبتكرة والغير مكلفة ستجعل مطبخك أجمل وتستفيد بمساحته المحدودة وتتفادى ظهور الكثير من المشاكل في المستقبل، وعليك أن تعلم أن المطبخ المنظم هو مفتاح المنزل المنظم، فإذا استطاعت تنظيمه بشكل ناجح ستحافظ على نظافة ونظام منزلك بأكمله..
مهما كان تصميم منزلك أنيق وجذاب وعلى أحدث صيحة سيفقد جماله ورونقه بمجرد أن تسوده الفوضى والزحام، ولتستمتع بجمال منزلك الذي أنفقت الكثير على تصميمه احرص على أن يبقى مرتبا نظيفا، لذا نحن في هوميفاي قد جمعنا لك 10 أفكار متنوعة للتخلص من الفوضى بالمنزل، كما أنها ستكون عنصر جمالي من عناصر الديكور حيث سيضيف أناقة لمنزلك بالتأكيد.
المعيشة في الشقق الصغيرة لها مميزاتها وعوائقها و من أهم ما يميز الشقق الصغيرة هو تواجدها في وسط المدينة وكونها بقيمة رائعة نسبةً لسعرها ومع ذلك ستبدأبالتعرف على المشكلة الكبرى عند بداية مراحل التصميم وهي كيفية تصميم البيت الصغير دون التضحية بكفاءة المعيشة ونحن نرجو منك أن لا تدع هذه المشكلة تفقدك الأمل و تضحي بتحقيق أحلامك فكأي مشاكل تقابلنا في التصميم يوجد دائماً سبل ذكية تساعدنا على تخطيها.
نحن نعلم أن المطبخ الصغير هو من أكثر الأماكن التي ستبدو بلا بارقة أمل ونحن هنا اليوم لنثبت لك بالأدلة أن هذا مفهوم خاطئ. اليوم سنعرض مجموعة من 8 مطابخ صغيرة و بسيطة أستطاعت أن تتغلب على المساحة المحدودة فهي تصاميم تحد أستثناء للقاعدة. لنتعرف معاً على هذه المطابخ الجميلة للبيوت الصغيرة!