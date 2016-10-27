8 خطوات لإعداد منزلك لبرد شتاء هذا العام

بعد إنتهاء فصل الصيف وبسبب أن منازلنا في مصر قد لا تكون مهيئة بشكل سليم لبرد الشتاء، فيأتي علينا كل عام كالضيف الثقيل وبشكل قوي ليقتحم بيوتنا بشكل لا نرضاه. ومن أجل الإستعداد الكامل لموجة الشتاء الباردة، جئنا لكم ببعض الحيل للإستعداد لبرد الشتاء والتي ستسهل عليكم حدة البرودة لهذا العام، فجربوها…
من المهم تغطية أرضية منزلك وخاصة إذا كانت من السيراميك أو البورسيلين فهذه الخامات الباردة تزيد من برودة الغرف على عكس الخشب فهي خامة دافئة (ولكن قد تحتوي الأرضية الخشبية على فراغات تعمل على تسريب البرودة). بشكل عام تغطية الأرضيات بالسجاجيد تحبس الحرارة وتحد من البرودة وتعمل بشكل كبير على زيادة عامل الدفئ.
في غرفة المعيشة يمكنك إضافة وسائد أكثر كما يمكنك تبديل أغطيتها لأخرى ثقيلة مع وضع بطانية صغيرة ليتمكن مستخدمي الغرفة من سحبها عند الحاجة.
أيضاً في غرفة النوم قم باستخدام طبقات أغطية من القطن السميك، أولحاف أثقل من المستخدم في الصيف. الألوان المستخدمة تساهم في خلق دفئ عام للفراغ، فإبتعد عن الألوان الباردة.
سواء كانت مدفئة ثابتة أو متحركة فمن الوارد أنها قد جمعت الأتربة في خلال فصل الصيف، قم بتنظيفها لتبقى على أتم استعداد لاستخدامها عندما تهب رياح الشتاء.
إحرص على وضع ستائر سميكة في فصل الشتاء أو وضع عدد من الطبقات، إذا أتيحت الفرصة. فالستائر تعمل على خلق حاجز يمنع دخول الهواء ويحبس الدفئ داخل المنزل، مع وجود المرونة حيث يمكنك فتحها صباحاً لتدخل أشعة الشمس وغلقها مساءاً عندما تشتد درجة الحرارة.
يمكنك تركيب بطانة حرارية مثل الجوخ، الصوف أو القماش البوليستر بتكلفة أقل.
في البرد الشديد من المهم غلق جميع الفتحات والتي قد تكون سبباً في تسريب الحرارة الداخلية أو البرد من الخارج، فمهم وجود سدادات للباب من أسفله لتقوم بهذا الدور. السدادات تأتي بأشكال وخامات مختلفة ولكن غالباً ما تكون من المطاط (يمكنك إيجادها ف محلات الخردوات أو يمكنك عملها بنفسك من القماش و الفوم).
قم بترتيب الأثاث بحيث يكون بعيدعن الشبابيك وقريب من مصدر تدفئة، يمكنك أيضاً نقل التجمعات العائلية من غرفة المعيشة الخارجية لغرفة داخلية تكون مغلقة ودافئة.
قد تبدو هذه الحيلة غريبة ولكنها رائعة في منع تسرب الهواء، فبتغطية وسد شبابيك منزلك بالبلاستيك ستعمل عمل الستائر و لكن بتحقيق كفاءة أفضل 10 مرات حيث أنها تعمل كصوبة زراعية تحفظ منزلك وتعمل على تدفئته.
استبدل لمبات الإضاءة الباردة في منزلك، باللمبات الصفراء الدافئة، فهي تعطي إحساس عام بالدفئ كما أنها ترفع درجة الحرارة بشكل عام.