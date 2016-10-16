شقة صغيرة ذات ديكورات مذهلة لعشاق الأزرق!

من المؤكد أن أول ما قد يلفت انتباهك هنا بغرفة النوم هو تلك الخلفية المجسمة التي تكسي الجدار الخلفي للتخت والتي نجحت فعليًا في إبراز جماله، والسر يَكمُن في تفاصيلها العديدة التي استطاعت إظهار رقة ألوانه وأناقة تصميمه.

نلاحظ هنا أن مصمم هذا المنزل أصر على أن يجعل جميع الغرف بنفس الروح ونفس الألوان، وهذا ما يتجلى في اختياره للون الزهري مجددًا بغرفة النوم بعد أن سبق واختاره فعليًا ليكون اللون الغالب على غرفة المعيشة، مما يؤكد حرصه على تطبيق مبدأ وحدة الألوان بجميع أرجاء المنزل.