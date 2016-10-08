مخزن 28 م² أصبح شقة حديثة يحسد عليها

ننهي رحلتنا في هذا البيت المذهل بالحمام الصفير فكما رأينا مسبقاً المساحة التي لا تتعدى ال 3 مت مربع و بالتأكيد كنت تشك في مقدرة أن يكون هذا الحمام أنيقاً و كالعادة أذهلنا المصمم المبدع بتصميم حداثي وأنيق حيث أستغل السيراميك وأنماطه الصغيرة في جعل المطبخ يبدو كبيراً .

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