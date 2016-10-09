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44 فكرة لاستخدامات الباليتات يمكنك نسخها

جحا جحا
Das Sofa Hermann, palettenmoebel.at palettenmoebel.at بلكونات وشرفاتأثاث
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هناك صيحة عالمية بأهمية إحترام الجانب البيئي والحث على التدوير، فهو يحافظ على البيئة كما أنه ذو تكلفة بسيطة. التدوير منتشر في مجال الأثاث والديكور، كما أنه ينتج من استخدامه العديد من التصاميم الرائعة. مثال على ذلك هي الباليتات والمستخدمة في الأصل في نقل البضائع، فقد تم إثبات فاعليتها في عملية إعادة التدوير. بأفكار بسيطة وعملية و بأقل التكاليف يمكنكم الحصول على تصاميم رائعة في غرفة المعيشة، النوم وغيرها، و اليوم نثبت لكم هذا بالدليل الحي.

1.يمكنك الحصول على مقاعد لتأثيث شرفتك أو حديقتك

Das Sofa Hermann, palettenmoebel.at palettenmoebel.at بلكونات وشرفاتأثاث
palettenmoebel.at

palettenmoebel.at
palettenmoebel.at
palettenmoebel.at

2.كما يمكنك الحصول على طاولة قهوة مع إضافة تفاصيل بسيطة مثل الأرجل

Departamento en el centro de la ciudad, amiko espacios amiko espacios حدائقأثاث
amiko espacios

amiko espacios
amiko espacios
amiko espacios

3.يمكن استخدامها أيضاً داخل المنزل لتأثيث غرفة المعيشة

Departamento en el centro de la ciudad, amiko espacios amiko espacios حدائقأثاث
amiko espacios

amiko espacios
amiko espacios
amiko espacios

4.أو إضافة عجلات لها لتسهل الحركة

MULHACÉN mesa palets. 120x80cm, 2 alturas, ECOdECO Mobiliario ECOdECO Mobiliario حدائقأثاث
ECOdECO Mobiliario

ECOdECO Mobiliario
ECOdECO Mobiliario
ECOdECO Mobiliario

5.مثالبة لعمل أريكة لفردين أيضاً

ALMANZOR sofá palets. 120x80cm, ECOdECO Mobiliario ECOdECO Mobiliario حدائقأثاث
ECOdECO Mobiliario

ECOdECO Mobiliario
ECOdECO Mobiliario
ECOdECO Mobiliario

6.يمكنك دهانها بأي الألوان المفضلة لديك

Banken pallets, Meubelen van pallets Meubelen van pallets حدائقأثاث
Meubelen van pallets

Meubelen van pallets
Meubelen van pallets
Meubelen van pallets

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7.حل لطيف وإقتصادي لتأثيث شرفة بيتك

ATICOS EN SITGES by HOME DECO , Home Deco Decoración Home Deco Decoración بلكونات وشرفاتأثاث White
Home Deco Decoración

Home Deco Decoración
Home Deco Decoración
Home Deco Decoración

8.بوضع الوسائد المناسبة سوف تحصل على كل وسائل الراحة

Banken pallets, Meubelen van pallets Meubelen van pallets حدائقأثاث
Meubelen van pallets

Meubelen van pallets
Meubelen van pallets
Meubelen van pallets

9.لمسة خشبية في بيئة استوائية

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

10.أريكة ركنة مدهونة، مع وسائد ملونة..فكرة رائعة

Palettenlounge "Lulatsch" (groß), Paletten-Style Paletten-Style بلكونات وشرفاتأثاث خشب
Paletten-Style

Paletten-Style
Paletten-Style
Paletten-Style

11.يمكنك فك وإعادة تركيب الألواح كيفما تحب

Salas Ecológicas , Biogibson Biogibson بلكونات وشرفاتأثاث خشب
Biogibson

Biogibson
Biogibson
Biogibson

12.المكان يشع بدفئ الأخشاب

Garden corner unit , Pallet furniture uk Pallet furniture uk حدائقأثاث
Pallet furniture uk

Garden corner unit

Pallet furniture uk
Pallet furniture uk
Pallet furniture uk

13.مزج الباليتات مع تكنولوجيا الديكور الميكانيكية لأثاث متعدد الاستخدامات

Mesas, Equilibra Equilibra غرفة المعيشةخزانات التلفزيون الجانبية
Equilibra

Equilibra
Equilibra
Equilibra

14.بدهانك للباليتات يمكنك إضافة ألوان في حديقتك

Mesas, Equilibra Equilibra غرفة المعيشةخزانات التلفزيون الجانبية
Equilibra

Equilibra
Equilibra
Equilibra

15.لأفضل طاولة قهوة فقط ضع لوح زجاجي على مقاس سطح الباليتة

Meubels van pallets, Pallethandel Zoetermeer Pallethandel Zoetermeer حدائقأثاث
Pallethandel Zoetermeer

Pallethandel Zoetermeer
Pallethandel Zoetermeer
Pallethandel Zoetermeer

16.بعض الإضاءة لتغيير الجو العام

Bire Bar, BRENSO Architecture & Design BRENSO Architecture & Design مساحات تجارية مطاعم
BRENSO Architecture &amp; Design

BRENSO Architecture & Design
BRENSO Architecture &amp; Design
BRENSO Architecture & Design

18.يمكنك عمل كرسي البحر من الباليتات أيضاً

Der Sitz Ferdl, palettenmoebel.at palettenmoebel.at بلكونات وشرفاتأثاث
palettenmoebel.at

palettenmoebel.at
palettenmoebel.at
palettenmoebel.at

19.ليس ذلك فقط و لكن أيضاً طاولات طعام أنيقة

I nostri lavori, asdf asdf حدائقأثاث
asdf

asdf
asdf
asdf

20.طاولة صغيرة لتضيف دفئ لمنزلك

RUSELL mesa palets. 120x47cm, 2 alturas, ECOdECO Mobiliario ECOdECO Mobiliario المنزلأغراض منزلية
ECOdECO Mobiliario

ECOdECO Mobiliario
ECOdECO Mobiliario
ECOdECO Mobiliario

21.أريكة للجلوس والإسترخاء من باليتتان فقط

Projeto Remobília - Sofá de Pallets, Camila Feriato Camila Feriato غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء خشب Multicolored
Camila Feriato

Camila Feriato
Camila Feriato
Camila Feriato

22.يمكنك عمل ظهر السرير من الباليتات

Recamaras Ecológicas, Biogibson Biogibson غرفة نومأسرة نوم
Biogibson

Biogibson
Biogibson
Biogibson

23.بل يمكنك أيضاً عمل السرير نفسه من الباليتات

homify جدران وأرضياتبلاط
homify

homify
homify
homify

24.أو السرير الأرجوحة

Charming Suite, BARASONA Diseño y Comunicacion BARASONA Diseño y Comunicacion غرفة نوم
BARASONA Diseño y Comunicacion

BARASONA Diseño y Comunicacion
BARASONA Diseño y Comunicacion
BARASONA Diseño y Comunicacion

25.يمكنك أيضاً أن الذهاب أبعد

Recamaras Ecológicas, Biogibson Biogibson غرفة نومأسرة نوم
Biogibson

Biogibson
Biogibson
Biogibson

26.يمكنك استغلال صندوق خشبي في عمل طاولة جانبية للسرير

ARCE mesa cajas de fruta, ECOdECO Mobiliario ECOdECO Mobiliario المنزلديكورات واكسسوارات
ECOdECO Mobiliario

ECOdECO Mobiliario
ECOdECO Mobiliario
ECOdECO Mobiliario

27.أوالباليتات لعمل طاولة أكبر وأقل في التكلفة

Palettenmöbel - Nachtschrank "Natur", starg starg غرفة نوممنضدة جانبية
starg

starg
starg
starg

28.مثال أخر على روعة الباليتات في عمل طاولات

Pallet Bedside Table, Piggledy Pallet Furniture Piggledy Pallet Furniture غرفة نوممنضدة جانبية خشب Wood effect
Piggledy Pallet Furniture

Pallet Bedside Table

Piggledy Pallet Furniture
Piggledy Pallet Furniture
Piggledy Pallet Furniture

29.شاهد روعة طاولة الطعام المعاد استخدامها

Esszimmertisch aus Industriepalette !, La maison La maison غرفة السفرةطاولات
La maison

La maison
La maison
La maison

30.يمكنك تأثيث أي ركن في المنزل

homify غرفة السفرةكراسي ومقاعد
homify

homify
homify
homify

​31.المدهش ليس فقط في التدوير ولكن في جعل الأثاث متعدد الاستخدامات وأنيق بهذا الشكل

sery, SE-RECYCLE eco design SE-RECYCLE eco design غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء
SE-RECYCLE eco design

SE-RECYCLE eco design
SE-RECYCLE eco design
SE-RECYCLE eco design

32.لا تنسى الطبقة النهائية من الزجاج

TEIDE mesa palets. 80×68 cm, 2 alturas, ECOdECO Mobiliario ECOdECO Mobiliario المنزلأغراض منزلية
ECOdECO Mobiliario

ECOdECO Mobiliario
ECOdECO Mobiliario
ECOdECO Mobiliario

33.إذا أردت تغير طاولة القهوة في غرفة معيشتك بأقل التكاليف

MONTE DAS MOÇAS, Aljezur, LAVRADIO DESIGN LAVRADIO DESIGN غرفة المعيشة
LAVRADIO DESIGN

LAVRADIO DESIGN
LAVRADIO DESIGN
LAVRADIO DESIGN

34.سلة متحركة لمنع الفوضى

EUCALIPTO revistero cajas fruta, ECOdECO Mobiliario ECOdECO Mobiliario المنزلديكورات واكسسوارات
ECOdECO Mobiliario

ECOdECO Mobiliario
ECOdECO Mobiliario
ECOdECO Mobiliario

35.مكتبة من الصناديق المعاد استخدامها

homify مكتب عمل أو دراسة
homify

homify
homify
homify

36.رفوف أنيقة

Regale, Palettano Palettano غرفة المعيشةرفوف
Palettano

Palettano
Palettano
Palettano

37.رف مينمال بأقل التكاليف

VELETA estantería palets. 68cm, ECOdECO Mobiliario ECOdECO Mobiliario المنزلأغراض منزلية
ECOdECO Mobiliario

ECOdECO Mobiliario
ECOdECO Mobiliario
ECOdECO Mobiliario

38.رفوف للحمام

CEDRO estantería cajas de fruta, ECOdECO Mobiliario ECOdECO Mobiliario المنزلأغراض منزلية
ECOdECO Mobiliario

ECOdECO Mobiliario
ECOdECO Mobiliario
ECOdECO Mobiliario

39.فكرة رائعة لتأثيث الحدائق

Chicken Bar Monchos, Paletto's Furnature Paletto's Furnature بلكونات وشرفاتأثاث
Paletto&#39;s Furnature

Paletto's Furnature
Paletto&#39;s Furnature
Paletto's Furnature

40.ركن النباتات، فتستخدم كقاعدة مدرجة لوضع الأصص

MARBORÉ jardinera palets. 120x80cm, 3 alturas, ECOdECO Mobiliario ECOdECO Mobiliario حدائقأثاث
ECOdECO Mobiliario

ECOdECO Mobiliario
ECOdECO Mobiliario
ECOdECO Mobiliario

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41.يمكنك أيضاً الحصول عليها بلونك المفضل

GABARRÓ jardinera palets. 120x47cm, 2 alturas, ECOdECO Mobiliario ECOdECO Mobiliario حدائقأثاث
ECOdECO Mobiliario

ECOdECO Mobiliario
ECOdECO Mobiliario
ECOdECO Mobiliario

42.رفوف نباتية رأسية، فكرة رائعة للمساحات الصغيرة

Verticale pallet tuin van POPUPPALLETS, Pop up Pallets Pop up Pallets بلكونات وشرفاتاكسسوارات وديكورات
Pop up Pallets

Pop up Pallets
Pop up Pallets
Pop up Pallets

43.بأقل التكاليف يمكنك الحصول على هذا الجمال

Verticale pallet tuin van POPUPPALLETS, Pop up Pallets Pop up Pallets بلكونات وشرفاتاكسسوارات وديكورات
Pop up Pallets

Pop up Pallets
Pop up Pallets
Pop up Pallets

44.لا يوجد أجمل من هذا الحائط الأخضر

Terraza JAM Hostel, Aida Lopez Paisajista Aida Lopez Paisajista بلكونات وشرفاتنباتات و زهور
Aida Lopez Paisajista

Aida Lopez Paisajista
Aida Lopez Paisajista
Aida Lopez Paisajista

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