منزل مساحته 132م² لكن مساحته مستغلة بشكل ذكي

وهنا يمكننا أن نجد كيف قسم المصممون المعماريون فى تصميم هذا المنزل، الأرتفاعات لغرف المنزل بالكامل، وحقاً من هذا التصميم يمكننا القول اننا لسنا بحاجة إلى ميزانية كبيرة ابداً حتى نستطيع الحصول على منزل مميز ومثالى.

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