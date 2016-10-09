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منزل مساحته 132م² لكن مساحته مستغلة بشكل ذكي

جحا جحا
homify مسبح White
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كعادتنا دائماً في هوميفاى نسعى إلى إلقاء الضوء على كل تفايل الهندسة المعمارية حتى نظل عليكم بكل ما يطل به علينا مهندسي الديكور، واليوم جولتنا مع منزل أفضل وصف يمكننا أن نصفه به هو أنه حقاً تحفة معمارية، منزل عبارة عن  132 متر تم تصميمه من قبل المهندسون المعماريون بميزانية بسيطة، ما يميز المنزل حقاً هو مساحة الفضاء من حوله التى كانت غاية المصممون لأظهار كل ما يملكون من قدرات أبداعية لأستغلال تلك المساحة على أفضل وجه، دعونا نأخذ جولة سريعة من موقع المنزل لنتعرف أطثر علية عن قرب.

الواجهة الأمامية

homify منازل White
homify

homify
homify
homify

واجهة المنزل كما نري تحيط بها مساحة فراغ كبيرة حول المنزل، وهذا ما سيخطط له المهندسون المعماريون فى كيفية استغلال منطقة الفراغ تلك، المنزل من طابق واحد وأسطح مائلة، حتى تسهل جريان مياة الأمطار، المنزل مريح بعض الشئ في تصميمه، ولكن كل تلك التفاصيل ستصبح فى عداد المفقودين عما قريب بعد تنفيذ تصميم المهندسون المعماريون.

الواجهة الخلفية

homify منازل White
homify

homify
homify
homify

واجهة المنزل من الخلف كانت مشابهة إلى حدً كبير بواجهة المنزل الأمامية، النوافذ والأبواب كلها مصممة لتطل على الحديقة الخلفية للمنزل، وصممت جميعها من الزجاج حتى تجعل المنزل يطل على الطبيعة وتجعل الضوء الطبيعي يمر بكل سهولة إلى المنزل.

المدخل

homify منازل White
homify

homify
homify
homify

مدخل هذا المنزل رغم صغر مساحته ألا أنه مميز جداً، السقف المنحدر مثل باقى المنزل كان اختيار مثالى لأنه يسمح بالضوء الطبيعي والهواء داخل المنزل بالمرور إلى داخله.

نظرة من الداخل

homify مسبح White
homify

homify
homify
homify

وانت داخل المنزل حتى وهو من دون أثاث يمكنك أن ترى بمنتهى السهولة عن طريق تلك الأبواب والنوافذ الفرنسية النمط كيف تم المزج بين المنزل والطبيعة من حوله، من خلال تلك الأبواب التى سمحت بدخول التهوية والضوء الطبيعى إلى المنزل بكل سهولة، اختيار الألوان المحايدة كالأبيض والأسود أعطى لمسة عصرية محايدة للمنزل من الداخل.

خطة المنزل المعمارية

homify منازل White
homify

homify
homify
homify

خطة المنزل وتصميمه على الورق أمامنا الأن، المنزل مكون من ثلاث غرف نوم مستقلة داخل المنزل، بجانب غرفة المعيشة وغرفة السفرة و أيضاً التراس له نصيب الأسد من التصميم داخل المنزل بشكل واضح، وأيضاً تصميم المطبخ والحمام، بالأضافة إلى وجود مساحة جيدة للجراج لم ينساه المصممون، لم ينسى المصممون حقاً أى من تفاصيل تصميم المنزل بشكل واضح.

تصميم الأرتفاعات

homify منازل White
homify

homify
homify
homify

وهنا يمكننا أن نجد كيف قسم المصممون المعماريون فى تصميم هذا المنزل، الأرتفاعات لغرف المنزل بالكامل، وحقاً من هذا التصميم يمكننا القول اننا لسنا بحاجة إلى ميزانية كبيرة ابداً حتى نستطيع الحصول على منزل مميز ومثالى.

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