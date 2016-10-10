13 تصميم رائع لمداخل البيوت الصغيرة

مداخل البيوت الصغيرة وضعت في موقف صعب لأنها لابد أن تنقل جمال التصميم المتبع في المنزل و من جهة أخرى تقف أمامها حواجز المساحة، و لكن الديكور أصبح له رأي آخر و بالإبداع استطاع أن ينفذ عدداً من التصميمات الجميلة للمداخل و الواجهات و الأبواب تليق فعلاً بمكان أنيق حتى لو كان صغير المساحة، إليكم 13 تصميم من أفضل التصميمات التي نفذت في مداخل بيوت صغيرة ..