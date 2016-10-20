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قبل و بعد : إعادة الحياة لـ5 مشاريع مختلفة.. يمكنك عملها في بيتك

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
Appartamento Privato Rapallo, Studio_P - Luca Porcu Design Studio_P - Luca Porcu Design
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التغيير والتجديد فيما يخص المكان حولنا من الأشياء الضرورية للراحة النفسية والشعور بالرضاء عن النطاق الذي نعيش فيه، ووجود مساحة مناسبة تسمح بذلك يعتبر من حسن حظ أصحابه، إذ يمكن وعن طريق أشياء بسيطة أو تغييرات جذرية تحسين شكل المكان وإضافة لمسات رائعة إليه، ولذلك يقدم لك هذا المقال 5 مشاريع مختلفة تم إعادة تشكيلها وتحسين مظهرها من جديد.

1. منزل يحتاج إلى إعادة ترميم

Appartamento Privato Rapallo, Studio_P - Luca Porcu Design Studio_P - Luca Porcu Design
Studio_P – Luca Porcu Design

Studio_P - Luca Porcu Design
Studio_P – Luca Porcu Design
Studio_P - Luca Porcu Design

هذا المنزل يحتاج إلى تغيير الواجهة تمامًا وقد بدأ ذلك بهدم الجدران وإعادة ترميمها من جديد، حيث بدت مُدمرة ومتهالكة، وتحتاج إلى ترتيب وتنظيم للإستفادة من المساحة فيها بشكل جيد.

مرحلة متوسطة للتصميم

Appartamento Privato Rapallo, Studio_P - Luca Porcu Design Studio_P - Luca Porcu Design
Studio_P – Luca Porcu Design

Studio_P - Luca Porcu Design
Studio_P – Luca Porcu Design
Studio_P - Luca Porcu Design

بدى المكان هكذا في منتصف عملية إعادة تشكيله، حيث تم طلاء الجدران باللون الأبيض وعمل الجدار بشكل منحني، يبدو أكثر نظافة ومُستحسنًا عن شكله السابق، إذ يعطي اللون الأبيض سطوع واتساع للمكان، فيبدو في إطلالة أكثر حداثة عن ما مضى.

التصميم النهائي.. مدهش!

Appartamento Privato Rapallo, Studio_P - Luca Porcu Design Studio_P - Luca Porcu Design الممر والمدخل
Studio_P – Luca Porcu Design

Studio_P - Luca Porcu Design
Studio_P – Luca Porcu Design
Studio_P - Luca Porcu Design

التصميم النهائي للمكان يبدو غاية في الروعة والجمال، فقد تحول الشكل جذريًا من الحالة القديمة المتهالكة التي كان يبدو عليها في أول الأمر، إلى منزل عصري حديث نظيف ومنظم بشكل جيد يسمح بإستغلال المساحة، إضافة إلى أن فرش المنزل بالأثاث العصري الأنيق يعطي له لمسة جمالية مختلفة ومظهر حسن. وقد تم استخدام السيراميك الفاتح مع الجدران البيضاء ليبدو الأبيض غالب ويعطي ضوء وإنارة واضحة للمكان.

2. إعادة عرض مساحة 66 متر

Piccolo appartamento per una giovane coppia, Fluido Design Studio Fluido Design Studio
Fluido Design Studio

Fluido Design Studio
Fluido Design Studio
Fluido Design Studio

مساحة صغيرة وغير مستغلة بشكل جيد، يبدو عليها القدم والتهالك، حيث إنها 66 متر ولكنها تبدو غير مرتبة وتتمتع بعدم تنظيم شديد، فتظهر وكأنها مساحة أقل، كما يتضح في المطبخ العشوائية باستخدام سيراميك قديم في الجدران والأرضية، وبعثرة الأجهزة والأدوات على الطاولة، والصالة الصغيرة التي تحتوي على أثاث خشبي من الطراز القديم، كما ان الشبابيك قديمة ومتهالكة.

تحول جذري للمكان

Piccolo appartamento per una giovane coppia, Fluido Design Studio Fluido Design Studio
Fluido Design Studio

Fluido Design Studio
Fluido Design Studio
Fluido Design Studio

في التكوين الجديد نشأت تفاصيل مريحة أكثر، وألوان مضيئة، وتحول جذري للأرضية من السيراميك القديم إلى الأرضية الخشبية العصرية الرائعة، واختيار أثاث حديث، وقد تم تغيير أثاث المطبخ القديم واستبداله بالحديث تمامًا، إضافة إلى استخدام وحدات إضاءة صغيرة ورائعة في السقف تعطي جمال أكثر وإنارة رائعة.

3. مساحة كبيرة غير مستغلة

renovatie 60-er jaren villa omgeving Bergen op Zoom, Suzanne de Kanter Architectuur & Interieur Suzanne de Kanter Architectuur & Interieur
Suzanne de Kanter Architectuur &amp; Interieur

Suzanne de Kanter Architectuur & Interieur
Suzanne de Kanter Architectuur &amp; Interieur
Suzanne de Kanter Architectuur & Interieur

مساحة من صالة كبيرة ولكنها غير مستغلة، والجدران مردومة ومتكسرة، السقف خشبي قديم، والمساحة تحتوي على شباك صغير وغير مناسب، لتنظر كيف سيتم تحويل تلك الرقعة بطريقة جميلة.

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تحول رائع.. الشكل الجديد

renovatie 60-er jaren villa omgeving Bergen op Zoom, Suzanne de Kanter Architectuur & Interieur Suzanne de Kanter Architectuur & Interieur
Suzanne de Kanter Architectuur &amp; Interieur

Suzanne de Kanter Architectuur & Interieur
Suzanne de Kanter Architectuur &amp; Interieur
Suzanne de Kanter Architectuur & Interieur

تم تغيير السقف بالكامل وتحويلة من سقف خشبي رديء إلى سقف خرساني صلب ومتين، والجدران تم ترميمها وطلائها باللون الأبيض، مع تركيب أرضية رخامية، ووضع الأثاث المتميز الذي يملىء المساحة بأكملها بطريقة جيدة، مع إعادة تصميم النوافذ بشكل جيد على مساحة أكبر تسمح بمشاهدة الطبيعة الخارجية الجميلة.

4. شقة صغيرة.. تغيير المدخل

Gianicolo - Rome, Rachele Biancalani Studio Rachele Biancalani Studio الممر الحديث، المدخل و الدرج
Rachele Biancalani Studio

Rachele Biancalani Studio
Rachele Biancalani Studio
Rachele Biancalani Studio

نرى في هذا المشروع مدخل منزل مهدوم، وجدرانه متهالكة، فقد تم اعادة بناءه من جديد حيث تم تغيير الأرضية القديمة التي كانت من البلاط بأرضية خشبية أنيقة، وترميم الجدران ودهانها باللون الأبيض، إضافة إلى عمل وحدات تخزين في الجانب مما يدل على استغلال جيد جدًا للمساحة، مع وحدات الإضاءة الرائعة في السقف.

شاهد كيف تحولت!

Gianicolo - Rome, Rachele Biancalani Studio Rachele Biancalani Studio مطبخ
Rachele Biancalani Studio

Rachele Biancalani Studio
Rachele Biancalani Studio
Rachele Biancalani Studio

تصميم المطبخ في احد الجوانب وعلى أحد الجدران يعطي مساحة أكبر واتساع أكثر للمكان، فيبدو هناك مكان للمنضدة بالكراسي، كل هذا بالإضافة إلى المساحة الواسعة للأرضية الخشبية الرائعة والجدران الخرسانية، مع اللمسات الخضراء التي تزين المطبخ، والنافذة الرائعة التي تسمح بمرور الضوء والهواء.

5. منزل 60 متر منذ عام 1905

3 VAULTS, R3ARCHITETTI R3ARCHITETTI
R3ARCHITETTI

R3ARCHITETTI
R3ARCHITETTI
R3ARCHITETTI

مشروع من 60 متر يعود تاريخه إلى عام 1905، وقد تم إعادة بناءه وترميمه بشكل مميز، ليتخلص من حالة الهلاك التي يبدو عليها، لتنظر كيف تم تجديده..

إعادة بناء وأثاث بسيط

3 VAULTS, R3ARCHITETTI R3ARCHITETTI غرفة السفرة
R3ARCHITETTI

R3ARCHITETTI
R3ARCHITETTI
R3ARCHITETTI

الانتهاء من تصميم المكان وتجهيزه بشكل أفضل كثيرًا مما كان عليه، فقد تم طلاء الجدران باللون البيج مع اختيار اللون الأبيض للسيراميك في الأرضية، يبدو المكان غاية في الجمال والروعة والأناقة. إلى جانب الأثاث البسيط الذي يعطي لمسة انيقة.

غرفة نوم.. اللون الأبيض يسود

3 VAULTS, R3ARCHITETTI R3ARCHITETTI غرفة نوم
R3ARCHITETTI

R3ARCHITETTI
R3ARCHITETTI
R3ARCHITETTI

غرفة نوم بسيطة مع سقف مرتفع جدًا يعطي مساحة أكثر واتساع ملحوظ، ينتشر فيها اللون الأبيض، مع الأرضية الخشبية البسيطة، فيبدو المنزل وكأنه قد تم إحيائه من جديد.

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