قبل و بعد : إعادة الحياة لـ5 مشاريع مختلفة.. يمكنك عملها في بيتك

نرى في هذا المشروع مدخل منزل مهدوم، وجدرانه متهالكة، فقد تم اعادة بناءه من جديد حيث تم تغيير الأرضية القديمة التي كانت من البلاط بأرضية خشبية أنيقة، وترميم الجدران ودهانها باللون الأبيض، إضافة إلى عمل وحدات تخزين في الجانب مما يدل على استغلال جيد جدًا للمساحة، مع وحدات الإضاءة الرائعة في السقف.