الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

شقة صغيرة ستدهشك !

Mohammed Awad Mohammed Awad
homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
Loading admin actions …

الشقق الصغيرة يمكن أن تكون جميلة، ببعض الأفكار غير التقليدية و الاستخدامات الجريئة الذكية التي تجعل من كل سنتيمتر فرصة لإظهار البراعة التصميمية التي يمتلكها مهندس الديكور، الإبداع يظهر في المساحات الصغيرة بشكل يفوق المساحات الأصغر حجماً لذا تعتبر شقتنا اليوم مثال حي على ذلك ، فالـمنازل لم تعد مجرد حمام بشكل معين و حديقة بشكل معتاد أو غرف متلاصقة ، إنها أصبحت شيء غير معتاد على نهج مقبول ،بحيث يبهر ضيوفك و يجعل معيشتك فيها أجمل .

فكر رائع

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

homify
homify
homify

ما أجمل الباحة الرئيسية في غرفة المعيشة، تجمع المطبخ و الحمام و الكنب و مكتبة في الحائط في مشهد واحد بالإضافة لفكرة جريئة تتمثل في وضع السلم في تلك المساحة الصغيرة فوق المكتب المبتكر في مكانه، و غير المعتاد أصلاً كموقع، الألوان متعانقة في شكل يحقق أحلامك و يتركك في دهشة بمجرد رؤية كل تلك المكونات في مكان واحد

تقسيم مميز

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

من زاوي أخرى مواجهة للسلم الذي طفنا حوله في بداية دخولنا لهذه الشقة السغيرة سنلاحظ كيف أن لكل زاوية عشقها و رونقها الخاص، و شخصيتها المستقلة التي تناسب جميع ساكني تلك الشقة ما بين الحالم و العملي و الأنيق، النوافذ صنعت الفارق تماماً و الأرضيات كذلك

مكتبة حالمة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

في أقصى الجانب بجوار النافذة ستلاحظ السحر في رص الكتب فوق المكتبة الجدارية التي تعتبر غير متساوية في أي من فتحاتها، شكل المائل رائع، و مستغل لكل المساحة المتاحة ، و هي فكرة غير معتادة كذلك .

إقرأ أيضاً :  6 أفكار عبقرية لإضاءة مميزة في الممرات و السلالم

مطبخ بسيط

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

المطبخ في تلك الزاوية الصغيرة عندما نكون بداخله سنشعر بالانفصال التام عما هو حولنا و جوارنا، فكرة استخدام الرخام اللامع تخلق براحاً بالضبط كما المرآة و كذلك الخزانات الذكية للغاية في حجمها و لونها و سعتها و لو اطلقت نظرم ناحية الأرفف الذي يعتبر مكاناً مثالياً لتحفيف الحمل عن الخزانات ، كل شيء يحقق أحلامك و يعتبر طريقك المريح بالرغم من صغر المساحة لتحضير أشهى المأكولات و أجمل المشروبات

حمام الموزاييك

homify حمام
homify

homify
homify
homify

لو كنت من عشاق اللمعان و الأناقة فإن الموزاييك هو اختيارك الأمثل لحمام رائع، اللمعان الذي يسببه الموزاييك يجعل من المساحات الصغيرة لؤلؤة كبيرة، و لو تطرقنا لفكرة التخزين المثالي في هذه المساحة سنلاحظ الخزانة المبنية أسفل الحوض و تسع الكثير من الأغراض، و هو استخدام غير معتاد ذلك و يصب في جانب العبقرية في التصميم

غرفة نوم شاعرية

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

غرفة النوم ملاذ للراحة كما نرى ، اللون الأبيض أحدث الفارق هنا ، الألوان الحالمة في الجدار الخلفي و الأضواء يجعلان من تلك الغرفة هدية لعشاق الاستجمام و الرومانسية الفريدة

بلكون مثالي

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

من حق الشقق الصغيرة أن يصبح لديها مساحة خارجية للاسترخاء و التأمل، تلك الحديقة أو البلكونة الخارجية الصغيرة في مساحتها و الغريبة في تصميمها راهنت على الهدوء في كل تفصيلة فيها ، بما يميزها عن غيرها سواء في الأسوار الخشبية و النباتات المنتشرة في كل ركن فيها جعلت منها مساحة خاصة الإلهام

7 أسرار لمنزل نظيف ومرتب دائما
شقة مدهشة 

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً