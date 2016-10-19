شقة صغيرة ستدهشك !

الشقق الصغيرة يمكن أن تكون جميلة، ببعض الأفكار غير التقليدية و الاستخدامات الجريئة الذكية التي تجعل من كل سنتيمتر فرصة لإظهار البراعة التصميمية التي يمتلكها مهندس الديكور، الإبداع يظهر في المساحات الصغيرة بشكل يفوق المساحات الأصغر حجماً لذا تعتبر شقتنا اليوم مثال حي على ذلك ، فالـمنازل لم تعد مجرد حمام بشكل معين و حديقة بشكل معتاد أو غرف متلاصقة ، إنها أصبحت شيء غير معتاد على نهج مقبول ،بحيث يبهر ضيوفك و يجعل معيشتك فيها أجمل .
ما أجمل الباحة الرئيسية في غرفة المعيشة، تجمع المطبخ و الحمام و الكنب و مكتبة في الحائط في مشهد واحد بالإضافة لفكرة جريئة تتمثل في وضع السلم في تلك المساحة الصغيرة فوق المكتب المبتكر في مكانه، و غير المعتاد أصلاً كموقع، الألوان متعانقة في شكل يحقق أحلامك و يتركك في دهشة بمجرد رؤية كل تلك المكونات في مكان واحد
من زاوي أخرى مواجهة للسلم الذي طفنا حوله في بداية دخولنا لهذه الشقة السغيرة سنلاحظ كيف أن لكل زاوية عشقها و رونقها الخاص، و شخصيتها المستقلة التي تناسب جميع ساكني تلك الشقة ما بين الحالم و العملي و الأنيق، النوافذ صنعت الفارق تماماً و الأرضيات كذلك
في أقصى الجانب بجوار النافذة ستلاحظ السحر في رص الكتب فوق المكتبة الجدارية التي تعتبر غير متساوية في أي من فتحاتها، شكل المائل رائع، و مستغل لكل المساحة المتاحة ، و هي فكرة غير معتادة كذلك .
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المطبخ في تلك الزاوية الصغيرة عندما نكون بداخله سنشعر بالانفصال التام عما هو حولنا و جوارنا، فكرة استخدام الرخام اللامع تخلق براحاً بالضبط كما المرآة و كذلك الخزانات الذكية للغاية في حجمها و لونها و سعتها و لو اطلقت نظرم ناحية الأرفف الذي يعتبر مكاناً مثالياً لتحفيف الحمل عن الخزانات ، كل شيء يحقق أحلامك و يعتبر طريقك المريح بالرغم من صغر المساحة لتحضير أشهى المأكولات و أجمل المشروبات
لو كنت من عشاق اللمعان و الأناقة فإن الموزاييك هو اختيارك الأمثل لحمام رائع، اللمعان الذي يسببه الموزاييك يجعل من المساحات الصغيرة لؤلؤة كبيرة، و لو تطرقنا لفكرة التخزين المثالي في هذه المساحة سنلاحظ الخزانة المبنية أسفل الحوض و تسع الكثير من الأغراض، و هو استخدام غير معتاد ذلك و يصب في جانب العبقرية في التصميم
غرفة النوم ملاذ للراحة كما نرى ، اللون الأبيض أحدث الفارق هنا ، الألوان الحالمة في الجدار الخلفي و الأضواء يجعلان من تلك الغرفة هدية لعشاق الاستجمام و الرومانسية الفريدة
من حق الشقق الصغيرة أن يصبح لديها مساحة خارجية للاسترخاء و التأمل، تلك الحديقة أو البلكونة الخارجية الصغيرة في مساحتها و الغريبة في تصميمها راهنت على الهدوء في كل تفصيلة فيها ، بما يميزها عن غيرها سواء في الأسوار الخشبية و النباتات المنتشرة في كل ركن فيها جعلت منها مساحة خاصة الإلهام