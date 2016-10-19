شقة صغيرة ستدهشك !

الشقق الصغيرة يمكن أن تكون جميلة، ببعض الأفكار غير التقليدية و الاستخدامات الجريئة الذكية التي تجعل من كل سنتيمتر فرصة لإظهار البراعة التصميمية التي يمتلكها مهندس الديكور، الإبداع يظهر في المساحات الصغيرة بشكل يفوق المساحات الأصغر حجماً لذا تعتبر شقتنا اليوم مثال حي على ذلك ، فالـمنازل لم تعد مجرد حمام بشكل معين و حديقة بشكل معتاد أو غرف متلاصقة ، إنها أصبحت شيء غير معتاد على نهج مقبول ،بحيث يبهر ضيوفك و يجعل معيشتك فيها أجمل .