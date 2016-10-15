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منزل بوهيمي سيجعلك تتمنى أن يكون ملكك

Marwa Hasan Marwa Hasan
homify إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج أسمنت Yellow
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الطراز البوهيمي هو طراز مميز يتبعه الفنانين على الأغلب و ذوي الميول الإبداعية بسبب ما يتطلبه من ذوق رفيع وبساطة أفكاره، لاسيما إنطباعه المميز على الفراغ فلا يمكنك تكرار شكل الغرف عند إتباعك لهذا الطراز. حيث أنه عبارة عن إنتقاء قطع مختلفة الأشكال والأحجام وتجميعها بشكل أنيق ومبدع.

يتميز الطراز البوهيمي باللمسة اللونية المميزة  والألوان المبهجة. كما يتميز بالملمس المختلف والمميز، فالأخشاب مستخدمة بكثرة مثلها مثل الأقمشة، الفرو والجلد.

تعالوا بنا لنصحبكم في جولة في هذا المنزل البوهيمي من تصميم AYUKO STUDIO لتتعرفوا على محددات تصميمه لعله يلهمكم للحصول على منزلكم البوهيمي الخاص بكم.

​غرفة المعيشة

homify غرفة المعيشة
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نبدأ بغرفة المعيشة وهي تلعب دور البطولة في هذا المنزل، وأكثر ما يميزها هو أنه لا يوجد عنصر واحد لافت للنظر ولكن عدد من العناصر سوياً يصنعوا لوحة فنية مميزة. تتسم بالراحة والدفئ المنزلي مع الحفاظ على الأناقة والعملية.

تم وضع أريكة تأخذ شكل حرف L في ركن الغرفة مع تزينها بالوسادات الملونة مع كرسي فوتية من الجلد يتسم بالفخامة والكلاسيكية أيضاً عليه وسادة ذات طراز مودرن وبطانية ملونة لتكمل المشهد. على الركن الآخر يوجد كرسي مكتب مريح أيضاً من خامة الجلد يتماشى بشكل رائع مع خامة الكرسي الفوتيه رغم إختلاف تصميمهما.

بالإضافة للشباك الكبير بعرض الحائط تم وضع مصباح أرضية ذو تصميم مودرن . تم وضع طاولاتين جانبيتين تصميمهما بسيط وموزعتان بحكمة حسب الحاجة. تم عمل رفوف خلف الأريكة، الرفوف من نفس لون الحائط وضع عليها كتب ملونة مع بعض المقتنيات المميزة، والموضوعة أيضاً على جانب النافذة. كما تم أيضاً تعليق جيتار في الحائط الجانبي.

الأرضية من الخشب يزينها سجاد بمزيج من الجلد والصوف بدرجات لونية رائعة وتباين ظاهر في الملمس واللون.

نظرة عامة

homify إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج خشب Grey
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دعونا نأخذ نظرة عامة على الشقة فبمجرد دخولنا من باب المنزل نرى أن المطبخ يقع على الجانب الأيمن، أمامه غرفة الطعام وخلفها توجد غرفة المعيشة. الفراغ يبدو مزدحم ولكن فارغ في نفس الوقت فالمساحة بسيطة ولكنها مستغلة. نرى سلم يعلو بنا إلى دور علوي حيث غرف النوم.

​السلم

homify إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج Yellow
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السلم من خامة الخرسانة الباردة ولكن تم تغليف درجاتة (النوائم) بألواح خشبية (دافئة)  لتعطيه مظهر متزن. تحت السلم نجد خزانة تأخذ لون صارخ ومبهج فتعمل على خلق تباين في هذا الركن من المنزل.

​غرفة الطعام

homify غرفة السفرة Beige
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إعتدنا على أثاث مزدحم في هذه الغرفة ولكن هنا تم اإكتفاء ب 4 كراسي على هذه الطاولة المستطيلة  بشكلين ولونين مختلفين ومتضادين لتكون غرفة طعام بأبسط المكونات. 

ما يميز غرفة الطعام هي الإضاءة الساحرة، وهي بكل بساطة عبارة عن جذع شجرة ملفوف عليه أسلاك لمبات بشكل أنيق و فني لنحصل على الإضاءة الكافية بشكل مميز.

المطبخ

homify مطبخ Grey
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تم تصميمه على الطراز المودرن بكل تفاصيله، مطبخ مجهز و ذو مساحة تخزينية كافية.

​بجانب المطبخ يوجد باب منزلق يؤدي إلى الحمام.

homify مطبخ Grey
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في الجانب الآخر من غرفة الطعام نلاحظ وجود عمود في نهايته يوجد مدفئة بسيطة.

homify غرفة السفرة Grey
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الحمام مودرن وبسيط، نظيف و مكسية أجزائه بالفسيفساء البيضاء الأنيقة.

homify حمام سيراميك White
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يجاور المدفئة وعلى الحائط المقابل لغرفة المعيشة يوجد مكتبة مدورة باستخدام باليتات نقل البضائع و يعلوها صورعائلية مع بعض الشموع.

homify غرفة المعيشة White
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الدور العلوي

homify إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
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تعالوا نصعد من خلال السلم لنكتشف الدور العلوي و أول ما نلاحظ هو وجود هذه المكتبة المكونة من رفوف بسيطة  يدوية الصنع لتكون الكتب التي تملأها بمثابة حائط يجاور السلم.

غرفة النوم

homify غرفة نوم Blue
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الدور العلوي مقسم إلى غرفتين وحمام، الأولى وهي غرفة النوم الرئيسية تتميز بالجراءة بوجود الحائط الأسود مع المفروشات السوداء

homify مكتب عمل أو دراسة
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أما الجانب الأخر من الغرفة فهو مشرق جداً  فالحائط من اللون الأبيض عليه عروق تجميلية من الخشب تعطي الحائط منظر رائع. على هذا الحائط الأنيق تستند مرآة بالطول كما يقبع مكتب وكرسي في الركن الأيسر من الغرفة لتكون بمثابة ركن للعمل أو القراءة.

​أما الجزء الأخر من الدور العلوي فهو مكان للعب الأطفال مزود بحائط سبورة كما أنه مزود بيت للعب الأطفال.

homify غرفة الاطفال
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