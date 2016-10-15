منزل بوهيمي سيجعلك تتمنى أن يكون ملكك

الطراز البوهيمي هو طراز مميز يتبعه الفنانين على الأغلب و ذوي الميول الإبداعية بسبب ما يتطلبه من ذوق رفيع وبساطة أفكاره، لاسيما إنطباعه المميز على الفراغ فلا يمكنك تكرار شكل الغرف عند إتباعك لهذا الطراز. حيث أنه عبارة عن إنتقاء قطع مختلفة الأشكال والأحجام وتجميعها بشكل أنيق ومبدع.

يتميز الطراز البوهيمي باللمسة اللونية المميزة والألوان المبهجة. كما يتميز بالملمس المختلف والمميز، فالأخشاب مستخدمة بكثرة مثلها مثل الأقمشة، الفرو والجلد.

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