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أحدث أساليب تزيين الحمام

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
Chalet Atamisque, Bórmida & Yanzón arquitectos Bórmida & Yanzón arquitectos حمام
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يرتبط تزيين الحمامات الحديثة بالبساطة الداخلية والشفافية، حيث يتم استبدال الستائر بالزجاج الشفاف والمرايا وذلك لمضاعفة حجم الضوء في الحمام ليعطي إيحاء بأن المساحة أكبر مماهي عليه، كما تجعل المساحة مشرقة ومضيئة، ومن أكثر المواد المستخدمة في تزيين الحمامات الحديثة هي الخشب والحجر، أما بالنسبة للألوان فأكثر الألوان المستخدمة في الحمامات الحديثة هي الألوان المحايدة، لكل من يرغب في تزيين الحمام الخاص به على الطريقة الحديثة جمعنا لك في هذا الموضوع أفكار غير مألوفة في تزيين الحمامات الحديثة .  

حجر

La Matera, Estudio Emilio Maurette Arquitectos Estudio Emilio Maurette Arquitectos حمام
Estudio Emilio Maurette Arquitectos

Estudio Emilio Maurette Arquitectos
Estudio Emilio Maurette Arquitectos
Estudio Emilio Maurette Arquitectos

تصميمات الحمامات المعاصرة تعتمد ديكوراتها على البقاء أكبر قدر ممكن دون أن تتلف، وهذا ما نجده في هذه الحمامات الرائعة، نجد معالم العمارة الحديثة خطوطها واضحة في الصورة، كما أن الحجر  ترك لمسة ريفية جميلة في الحمام.

حوض كبير

Decoración en Caballito, Estudio Sespede Arquitectos Estudio Sespede Arquitectos حمام
Estudio Sespede Arquitectos

Estudio Sespede Arquitectos
Estudio Sespede Arquitectos
Estudio Sespede Arquitectos

هذا الحمام هو مثال للحمامات القديمة فجمع بين الخشب والحجر وهي مواد تستخدم في غرف الحمامات الكلاسيكية والريفية، حوض الاستحمام هنا هو القطعة الملفتة للنظر في هذا الحمام على الرغم من أن حجمه كبيرإلا أنه لم يجعل المكان مزدحم ولم يشغل مساحة كبيرة من الحمام، بل يضمن لك النظافة  والاسترخاء بعد كل مرة تستحم فيها به.

بديل الطلاء

Estilo Pilar 2015, Azora Estudio Azora Estudio حمام
Azora Estudio

Azora Estudio
Azora Estudio
Azora Estudio

الاستوديو أنسب مكان لإسكان الشباب فهو يوفر له الأشياء الأساسية للسكن فقط، وهذا الحمام صالح جدًا لأن يكون جزء من استوديو خاص بالشباب، كما نرى الجدران السوداء تعتبر بمثابة لوحة يمكن الرسم عليها بالطباشير ومحوها متى أردت ويتناقض لونه مع الأدوات الصحية البيضاء، تدعيم الحوض بجزء خاص لوضع المنشفة فكرة جديدة يمكنك الاستعانة بها إذا كنت تريد تجديد حمامك .

الخرسانة المصقولة بالأسمنت

Reforma Hostel Palermo, DX ARQ - DisegnoX Arquitectos DX ARQ - DisegnoX Arquitectos حمام
DX ARQ – DisegnoX Arquitectos

DX ARQ - DisegnoX Arquitectos
DX ARQ – DisegnoX Arquitectos
DX ARQ - DisegnoX Arquitectos

الخرسانة المصقولة هي طفرة أخرى في عالم تصميم الحمامات الحديثة، وهي مناسبة لكل من الجدران والأرضيات بالإضافة إلى الأسطح، وتتميز بأنها عملية جدًا مع مرور السنين لن تتهالك أو تفقد بريقها بل تزداد إشراق وإذا تعرضت لأي تلف يمكن علاجه بسهولة، لكن لابد أن تتم هذه العملية على يد مجموعة من الخبراء المهرة وبالتاكيد سيكون الديكور هاديء وجميل .

السراميك الحديث

Chalet Atamisque, Bórmida & Yanzón arquitectos Bórmida & Yanzón arquitectos حمام
Bórmida &amp; Yanzón arquitectos

Bórmida & Yanzón arquitectos
Bórmida &amp; Yanzón arquitectos
Bórmida & Yanzón arquitectos

إذا رأيت حمام مغطى بسراميك داكن اعلم أنه على الطراز الحديث، المساحة المستطيلة مليئة بالدفء والواقعية والإشراق، المرايا تضاف من كمية الضوء، أما بالنسبة للطاولة فهي جمعت بين حوضين لتعطي لمسة ريفية بسيطة.

استخدام الخشب

Shades of White, Helô Marques Associados Helô Marques Associados حمام
Helô Marques Associados

Helô Marques Associados
Helô Marques Associados
Helô Marques Associados

الحوض المنحوت من جذع شجرة وكأنه جدول من الماء من أحدث الطرق لتزيين الحمامات الحديثة، الخوف من الرطوبة وما تؤدي إليه من تلف للحمام لكن كل شيء مصمم بطريقة تحافظ عليه أطول فترة ممكنة. 

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