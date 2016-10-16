أحدث أساليب تزيين الحمام

يرتبط تزيين الحمامات الحديثة بالبساطة الداخلية والشفافية، حيث يتم استبدال الستائر بالزجاج الشفاف والمرايا وذلك لمضاعفة حجم الضوء في الحمام ليعطي إيحاء بأن المساحة أكبر مماهي عليه، كما تجعل المساحة مشرقة ومضيئة، ومن أكثر المواد المستخدمة في تزيين الحمامات الحديثة هي الخشب والحجر، أما بالنسبة للألوان فأكثر الألوان المستخدمة في الحمامات الحديثة هي الألوان المحايدة، لكل من يرغب في تزيين الحمام الخاص به على الطريقة الحديثة جمعنا لك في هذا الموضوع أفكار غير مألوفة في تزيين الحمامات الحديثة .