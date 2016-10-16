أحدث أساليب تزيين الحمام

يرتبط تزيين الحمامات الحديثة بالبساطة الداخلية والشفافية، حيث يتم استبدال الستائر بالزجاج الشفاف والمرايا وذلك لمضاعفة حجم الضوء في الحمام ليعطي إيحاء بأن المساحة أكبر مماهي عليه، كما تجعل المساحة مشرقة ومضيئة، ومن أكثر المواد المستخدمة في تزيين الحمامات الحديثة هي الخشب والحجر، أما بالنسبة للألوان فأكثر الألوان المستخدمة في الحمامات الحديثة هي الألوان المحايدة، لكل من يرغب في تزيين الحمام الخاص به على الطريقة الحديثة جمعنا لك في هذا الموضوع أفكار غير مألوفة في تزيين الحمامات الحديثة .
تصميمات الحمامات المعاصرة تعتمد ديكوراتها على البقاء أكبر قدر ممكن دون أن تتلف، وهذا ما نجده في هذه الحمامات الرائعة، نجد معالم العمارة الحديثة خطوطها واضحة في الصورة، كما أن الحجر ترك لمسة ريفية جميلة في الحمام.
هذا الحمام هو مثال للحمامات القديمة فجمع بين الخشب والحجر وهي مواد تستخدم في غرف الحمامات الكلاسيكية والريفية، حوض الاستحمام هنا هو القطعة الملفتة للنظر في هذا الحمام على الرغم من أن حجمه كبيرإلا أنه لم يجعل المكان مزدحم ولم يشغل مساحة كبيرة من الحمام، بل يضمن لك النظافة والاسترخاء بعد كل مرة تستحم فيها به.
الاستوديو أنسب مكان لإسكان الشباب فهو يوفر له الأشياء الأساسية للسكن فقط، وهذا الحمام صالح جدًا لأن يكون جزء من استوديو خاص بالشباب، كما نرى الجدران السوداء تعتبر بمثابة لوحة يمكن الرسم عليها بالطباشير ومحوها متى أردت ويتناقض لونه مع الأدوات الصحية البيضاء، تدعيم الحوض بجزء خاص لوضع المنشفة فكرة جديدة يمكنك الاستعانة بها إذا كنت تريد تجديد حمامك .
الخرسانة المصقولة هي طفرة أخرى في عالم تصميم الحمامات الحديثة، وهي مناسبة لكل من الجدران والأرضيات بالإضافة إلى الأسطح، وتتميز بأنها عملية جدًا مع مرور السنين لن تتهالك أو تفقد بريقها بل تزداد إشراق وإذا تعرضت لأي تلف يمكن علاجه بسهولة، لكن لابد أن تتم هذه العملية على يد مجموعة من الخبراء المهرة وبالتاكيد سيكون الديكور هاديء وجميل .
إذا رأيت حمام مغطى بسراميك داكن اعلم أنه على الطراز الحديث، المساحة المستطيلة مليئة بالدفء والواقعية والإشراق، المرايا تضاف من كمية الضوء، أما بالنسبة للطاولة فهي جمعت بين حوضين لتعطي لمسة ريفية بسيطة.
الحوض المنحوت من جذع شجرة وكأنه جدول من الماء من أحدث الطرق لتزيين الحمامات الحديثة، الخوف من الرطوبة وما تؤدي إليه من تلف للحمام لكن كل شيء مصمم بطريقة تحافظ عليه أطول فترة ممكنة.
لقراءة المقال التالي اضغط هنا: تعرف على أحدث التقنيات لتجهيز منزلك