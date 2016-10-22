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22 حيلة لجعل غرف منزلك الصغير تبدو أكبر

Marwa Hasan Marwa Hasan
homify جدران وأرضياتسجاد
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إمتلاك منزل صغير لا يجب أن يكون عائق بالنسبة لأي منا سواء كان في التصميم، الطراز أوالراحة العامة لمستخدميه. ومن أهم عوامل الراحة هي إحساس الإتساع والإنفتاح فهو يؤثر بشكل كبير في الجو العام لغرف المنزل والحالة النفسية لمستخدميه وبالتالي في أنشطتهم اليومية وابداعهم في أعمالهم أو دراستهم أو حتى هوايتهم، كما يعزز من وظيفة المنزل ككل كمكان نلجأ إليه بعد صخب الحياة اليومية، ليس فقط غرفة النوم أو المعيشة.

و من أجعل راحة قصوى واستغلال أمثل للمساحات جئنا لكم بهذه الأفكار الرائعة والتي ستجعل من منازلكم الصغيرة قصوراً إذا اتبعتوها.

1.الاستغناء عن الستائر أو تركيب ستائر تأخذ نفس لون الحوائط لعمل تأثير بصري ممتد للفراغ

SCHÖNER-WOHNEN Haus in Oberstetten , SchwörerHaus SchwörerHaus غرفة المعيشة Wood effect
SchwörerHaus

SchwörerHaus
SchwörerHaus
SchwörerHaus

2.إذا أمكن، فقم بهدم الحوائط في الفراغات الإجتماعية للحفاظ على المساقط المفتوحة مع فصل الفراغات بطرق أخرى

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

3.ولكن إذا أردت الحصول على خصوصية فيمكنك عمل أبواب منزلقة تفتح و تغلق عند الحاجة

Crespià, Dröm Living Dröm Living غرفة السفرة
Dröm Living

Dröm Living
Dröm Living
Dröm Living

4.يمكنك أيضاً استخدم الزجاج في تقسيم الفراغات، باب زجاجي، مع ستارة عند الحاجة

Maßgefertigte Schiebetüren & Raumteiler, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH مطبخ
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

أو قواطيع زجاجية

Casa Fortuna , Space Atelier Pte Ltd Space Atelier Pte Ltd غرفة المعيشة
Space Atelier Pte Ltd

Casa Fortuna

Space Atelier Pte Ltd
Space Atelier Pte Ltd
Space Atelier Pte Ltd

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5.في غرفة المعيشة إحرص على إختيار الأريكة أو الكرسي بحيث تكون أرجلهم مكشوفة

homify جدران وأرضياتسجاد
homify

homify
homify
homify

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6.قم بوضع مرايات كبيرة في أرجاء المنزل و يفضل أمام نافذة حتى تتمكن من عكس الضوء الطبيعي الداخل إلى باقي الغرفة كما أنها تعطي عمق للفراغ. المرايات تأتي بتصاميم و أحجام و أشكال كثيرة

Otty mirror Mirrors by Ottilie غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات خشب White
Mirrors by Ottilie

Otty mirror

Mirrors by Ottilie
Mirrors by Ottilie
Mirrors by Ottilie

7.ينصح بعمل خزانات مخفية يمتد ارتفاعها من الأرضية للسقف

Die Welt von Elfa, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH مطبخ
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

8.ولعمل خداع بصري قم بدهان الخزانات المخفية بنفس لون الحائط

PW's RESIDENCE, arctitudesign arctitudesign غرفة المعيشة
arctitudesign

arctitudesign
arctitudesign
arctitudesign

9.من أكثر الحيل الديكورية ذكاءاً هي استغلال كل المساحات الممكنة للحصول على منزل متكامل في أقل مساحة متاحة

Palma Plaza Residence Hugh Jefferson Randolph Architects الممر الحديث، المدخل و الدرج
Hugh Jefferson Randolph Architects

Palma Plaza Residence

Hugh Jefferson Randolph Architects
Hugh Jefferson Randolph Architects
Hugh Jefferson Randolph Architects

10.تجنب لصق الأثاث على الحوائط و لكن قم بابعاده عن الحائط بمسافة 15-20 سم لخلق إيحاء بالاتساع

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

11.إحرص على فتح مجال لإدخال الضوء الطبيعي لداخل الغرف فلا يوجد أفضل من الضوء الطبيعي لخلق فراغ متنفس ومتسع

Villa Nerea, Miralbó Excellence Miralbó Excellence غرفة نوم
Miralbó Excellence

Miralbó Excellence
Miralbó Excellence
Miralbó Excellence

12.إختيار الأثاث الزجاجي أو الشفاف ليس فقط لأناقته ولكن لأنه يعمل على المشاركة في خلق اتساع للغرف

London Townhouse The Silkroad Interior Design غرفة السفرة
The Silkroad Interior Design

London Townhouse

The Silkroad Interior Design
The Silkroad Interior Design
The Silkroad Interior Design

13.في الحمام قم بوضع ستائر شفافه لمنطقة الشاور أوقواطيع زجاجية

SUÍTE DO EXECUTIVO CASA COR 2013, BC Arquitetos BC Arquitetos حمام
BC Arquitetos

BC Arquitetos
BC Arquitetos
BC Arquitetos

14.قم بدهان الغرف بألوان فاتحة و يفضل اللون الأبيض فهو يعكس الضوء و يعطي إتساع وإنفتاح للغرف

Skandynawskie biele i szarości., 4ma projekt 4ma projekt غرفة المعيشة
4ma projekt

4ma projekt
4ma projekt
4ma projekt

15.استبدل الأبواب المفصلية بالأبواب المنزلقة فهي تأخذ مساحة أقل

homify أبواب منزلقة
homify

homify
homify
homify

16.قم بتقليل عدد الأثاث قدر المستطاع فهذ الحيلة تعطي احساس أكبر بالاتساع

Sala CMJ, marianamoraldiseño marianamoraldiseño غرفة المعيشة
marianamoraldiseño

marianamoraldiseño
marianamoraldiseño
marianamoraldiseño

17.إذا كنت تفضل ورق الحائط فقم بإختيار نقشات صغيرة، رقيقة و ذات ألوان فاتحة

Flower Girls - Wallpaper - Yellow Sas and Yosh جدران وأرضياتورق الحائط
Sas and Yosh

Flower Girls – Wallpaper – Yellow

Sas and Yosh
Sas and Yosh
Sas and Yosh

18.أيضاً قم بإختيار السجاد ذو النقشات الصغيرة أو الرقيقة و يفضل استخدام النقشات المخططة وتوجيه الخطوط في البعد الأصغر إذا أمكن. كما يمكنك تقسم الفراغات بواسطة السجاد الصغير بدلاً من استخدام سجادة واحدة كبيرة

소프트러그 CHIC STRIPE, 아날로그라이프 아날로그라이프 جدران وأرضياتسجاد
아날로그라이프

아날로그라이프
아날로그라이프
아날로그라이프

19.رتب منزلك باستمرار فالفوضى تعمل على تضيق المساحات كما أنها تصيب ساكني المنزل بالضيق وبالتالي تقلل من راحتهم

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

20.قم بوضع عنصر لافت للنظر، يمكنه أن يكون شجيرة داخل المنزل أو قطعة فنية لتأخذ الإنتباة النظر

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

21.قم بشراء أثاث متعدد الإستخدام لتحقيق أقصى استفادة من الأثاث الموجود في أصغر مساحة ممكنة

Die Wohnung W und die Bergbuche vom Sonntagshorn, Holzgeschichten Holzgeschichten مطبخ
Holzgeschichten

Holzgeschichten
Holzgeschichten
Holzgeschichten

Au Lit, ECUS ECUS غرفة نومأسرة نوم
ECUS

ECUS
ECUS
ECUS

22.ضع للأثاث الذكي دائماً في أولوياتك، فالأثاث ذو الحجم المتغير و ذو الميكنازمات التي تمكننا من طيه و فرده حسب الحاجة هي من أفضل الإختيارات في المساحات الصغيرة

Tango, Resource Furniture Resource Furniture غرفة نوم
Resource Furniture

Tango

Resource Furniture
Resource Furniture
Resource Furniture
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