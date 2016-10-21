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7 اختيارات لسطح المطبخ ستلهمك

ريم عوض ريم عوض
Casa Banak, Grupo Arsciniest Grupo Arsciniest مطبخ خشب Wood effect
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عند إنشاء مطبخك لا يكفي وجود رسم وتصميم مناسبين واستغلال للمساحة فقط ولكن الخامات المستخدمة من أهم عوامل نجاح التصميم. لذلك يجب عليك التدقيق في كل تفاصيل الخامات وخاصة التي تؤثر كثيرًا في منظر المطبخ كسطح الخزانات والبار على سبيل المثال. أسطح المطابخ لها خامات عديدة ومختلفة تمام الاختلاف من بينهم: الزجاج السوكريت والأسمنت المطلي والفورمايكا وأيضًا الخشب والبورسلين والبلاستيك وأشهرهم على الإطلاق الأحجار الطبيعية. من أمثلة الأحجار الطبيعية: الجرانيت والرخام وهما الأكثر استخدامًا في المطابخ.

في هذا المقال نأخذكم في جولة لمطابخ مختلفة بتصميمات فريدة من نوعها تم اختيار أسطحها بعناية لتلهمك بما تريده في مطبخك. إليكم الأفكار

1- الرخام الصناعي

Casa Basaltica, grupoarquitectura grupoarquitectura مطبخ
grupoarquitectura

grupoarquitectura
grupoarquitectura
grupoarquitectura

من الاختيارات الحديثة والعصرية الرخام الصناعي، هو عبارة عن تحديث للرخام الطبيعي تم التفادي فيه جميع عيوب الرخام الطبيعي ككونه أكثر صلابة وأكثر تحملا للحرارة والعديد من المزايا الأخرى. يحتوي الرخام الصناعي على نسبة كبيرة من المرو (الكوارتز) مما يزيد من خصائصه الجيدة ويجعله اختيار المصممين ليس فقط في المطابخ ولكن في السلالم والأرضيات وأيضا بعض أدوات الطعام. من أهم مميزاته إتاحة الفرصة للاختيار بين العديد من الألوان بسبب كونه صناعي.

2- رخام عاجي وبنيّ

CASA IVANNA, OBRA BLANCA OBRA BLANCA مطبخ
OBRA BLANCA

OBRA BLANCA
OBRA BLANCA
OBRA BLANCA

المطبخ في الصورة تصميمه أمريكي خاصة مع وجود هذا البار. اختيار المصمم سطح للبار والحزانات مصنوع من الرخام العاجي المزركش باللون البني ليتماشى مع خشب المطبخ الدافئ اللون وكراسي البار. استخدم المصمم الرخام كغلاف للحائط المجاور للبوتجاز وهو اختيار ذكي ورائع ليسهل من عملية تنظيف الدهون التي تتراكم دائمًا على تلك البقعة من الحائط بالذات بسبب الطبيخ.

3- الفورميكا

Casa Banak, Grupo Arsciniest Grupo Arsciniest مطبخ خشب Wood effect
Grupo Arsciniest

Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest

هل فكرت في الفورميكا كاختيار لسطح مطبخك؟ نعم يمكنك صنعه من تلك الخامة المنتشرة إلى حد ما ولكن لا تلقى اهتمامًا كبيرًا نظرًا لشهرة المواد الأخرى.

4- الجرانيت الفاتح المزركش

Cocina Los Tuxtlas., arQing arQing مطبخ
arQing

arQing
arQing
arQing

هل تعلم أن الجرانيت يتشكل في الأساس من بعض المعادن التي تشارك في تحديد اللون المزركش الفريد من نوعه الذي نراه عليه؟ كل قطعة جرانيت تختلف عن الأخرى في الأشكال المنقوطة والمزركشة التي تظهر لنا كالسطح المصنوع من الجرانيت في هذه الصورة. اختيار سطخ فاتح اللون مع المطبخ القاتم دائمًا ما يكون اختيار موفق خاصة إذا كان الجرانيت الفاتح مُطعّم بلون داكن أيضًا لتتباين الألوان عاكسةً تصميم أنيق ومريح كهذا.

5- رخام أبيض وأسود

Casa Caritas No.58, ARQUIPLAN ARQUIPLAN مطبخ
ARQUIPLAN

ARQUIPLAN
ARQUIPLAN
ARQUIPLAN

الرخام من أكثر أنواع المواد استخدامًا في أسطح المطابخ لجمال شكله وأناقته. في هذا التصميم أنشأ المصمم بار في منتصف المطبخ ليعمل كطاولة سفرة بكراسيها واختار نفس نوع رخام المطبخ الأبيض والأسود في تغطية سطحه. كما استخدمه أيضًا في الحائط المجاور للبوتجاز ليكون الرخام هو بطل ذلك التصميم من حيث الديكور أيضًا ليلغي رتابة اللون الموحد المطفيّ المستخدم للخزانات.

6- البورسلين الأسود

CAMPESTRE 752, GRUPO VOLTA GRUPO VOLTA مطبخ
GRUPO VOLTA

GRUPO VOLTA
GRUPO VOLTA
GRUPO VOLTA

هذا التصميم هو لمطبخ تقليدي لونه أبيض ومثبت عليه سطح من البورسلين الأسود اللامع. من خصائص البورسلين أنه لا يبقى به آثار للبقع فهو سهل التنظيف وكذلك بريقه الرائع الذي يجعل مطبخك مشعًا بالطافة. من مميزاته أيضًا سعره المنخفض مقارنةً مع الجرانيت والرخام بالرغم من منافسته لهم في تصميمه الرائع.

7- أبيض في أبيض

CASA RR8, Grupo Arsciniest Grupo Arsciniest مطبخ
Grupo Arsciniest

Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest

من الأفكار الجريئة والتي تعطي شعورًا كبيرًا بالاتساع اختيار السطح باللون الأبيض تمامًا كلون الخزانات يمكنه أن يكون بأي خامة تختارها سواء الجرانيت أو الأسمنت أو الرخام الصناعي. للون الأبيض محبيه لما يضفيه أيضًا من الشعور بنظافة المكان ونقاؤه من الشوائب.

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