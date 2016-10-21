7 اختيارات لسطح المطبخ ستلهمك

عند إنشاء مطبخك لا يكفي وجود رسم وتصميم مناسبين واستغلال للمساحة فقط ولكن الخامات المستخدمة من أهم عوامل نجاح التصميم. لذلك يجب عليك التدقيق في كل تفاصيل الخامات وخاصة التي تؤثر كثيرًا في منظر المطبخ كسطح الخزانات والبار على سبيل المثال. أسطح المطابخ لها خامات عديدة ومختلفة تمام الاختلاف من بينهم: الزجاج السوكريت والأسمنت المطلي والفورمايكا وأيضًا الخشب والبورسلين والبلاستيك وأشهرهم على الإطلاق الأحجار الطبيعية. من أمثلة الأحجار الطبيعية: الجرانيت والرخام وهما الأكثر استخدامًا في المطابخ.
في هذا المقال نأخذكم في جولة لمطابخ مختلفة بتصميمات فريدة من نوعها تم اختيار أسطحها بعناية لتلهمك بما تريده في مطبخك. إليكم الأفكار
من الاختيارات الحديثة والعصرية الرخام الصناعي، هو عبارة عن تحديث للرخام الطبيعي تم التفادي فيه جميع عيوب الرخام الطبيعي ككونه أكثر صلابة وأكثر تحملا للحرارة والعديد من المزايا الأخرى. يحتوي الرخام الصناعي على نسبة كبيرة من المرو (الكوارتز) مما يزيد من خصائصه الجيدة ويجعله اختيار المصممين ليس فقط في المطابخ ولكن في السلالم والأرضيات وأيضا بعض أدوات الطعام. من أهم مميزاته إتاحة الفرصة للاختيار بين العديد من الألوان بسبب كونه صناعي.
المطبخ في الصورة تصميمه أمريكي خاصة مع وجود هذا البار. اختيار المصمم سطح للبار والحزانات مصنوع من الرخام العاجي المزركش باللون البني ليتماشى مع خشب المطبخ الدافئ اللون وكراسي البار. استخدم المصمم الرخام كغلاف للحائط المجاور للبوتجاز وهو اختيار ذكي ورائع ليسهل من عملية تنظيف الدهون التي تتراكم دائمًا على تلك البقعة من الحائط بالذات بسبب الطبيخ.
هل فكرت في الفورميكا كاختيار لسطح مطبخك؟ نعم يمكنك صنعه من تلك الخامة المنتشرة إلى حد ما ولكن لا تلقى اهتمامًا كبيرًا نظرًا لشهرة المواد الأخرى.
هل تعلم أن الجرانيت يتشكل في الأساس من بعض المعادن التي تشارك في تحديد اللون المزركش الفريد من نوعه الذي نراه عليه؟ كل قطعة جرانيت تختلف عن الأخرى في الأشكال المنقوطة والمزركشة التي تظهر لنا كالسطح المصنوع من الجرانيت في هذه الصورة. اختيار سطخ فاتح اللون مع المطبخ القاتم دائمًا ما يكون اختيار موفق خاصة إذا كان الجرانيت الفاتح مُطعّم بلون داكن أيضًا لتتباين الألوان عاكسةً تصميم أنيق ومريح كهذا.
الرخام من أكثر أنواع المواد استخدامًا في أسطح المطابخ لجمال شكله وأناقته. في هذا التصميم أنشأ المصمم بار في منتصف المطبخ ليعمل كطاولة سفرة بكراسيها واختار نفس نوع رخام المطبخ الأبيض والأسود في تغطية سطحه. كما استخدمه أيضًا في الحائط المجاور للبوتجاز ليكون الرخام هو بطل ذلك التصميم من حيث الديكور أيضًا ليلغي رتابة اللون الموحد المطفيّ المستخدم للخزانات.
هذا التصميم هو لمطبخ تقليدي لونه أبيض ومثبت عليه سطح من البورسلين الأسود اللامع. من خصائص البورسلين أنه لا يبقى به آثار للبقع فهو سهل التنظيف وكذلك بريقه الرائع الذي يجعل مطبخك مشعًا بالطافة. من مميزاته أيضًا سعره المنخفض مقارنةً مع الجرانيت والرخام بالرغم من منافسته لهم في تصميمه الرائع.
من الأفكار الجريئة والتي تعطي شعورًا كبيرًا بالاتساع اختيار السطح باللون الأبيض تمامًا كلون الخزانات يمكنه أن يكون بأي خامة تختارها سواء الجرانيت أو الأسمنت أو الرخام الصناعي. للون الأبيض محبيه لما يضفيه أيضًا من الشعور بنظافة المكان ونقاؤه من الشوائب.
اقرأ أيضًا أفكار عصرية لأسطح المطابخ