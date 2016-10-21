7 اختيارات لسطح المطبخ ستلهمك

عند إنشاء مطبخك لا يكفي وجود رسم وتصميم مناسبين واستغلال للمساحة فقط ولكن الخامات المستخدمة من أهم عوامل نجاح التصميم. لذلك يجب عليك التدقيق في كل تفاصيل الخامات وخاصة التي تؤثر كثيرًا في منظر المطبخ كسطح الخزانات والبار على سبيل المثال. أسطح المطابخ لها خامات عديدة ومختلفة تمام الاختلاف من بينهم: الزجاج السوكريت والأسمنت المطلي والفورمايكا وأيضًا الخشب والبورسلين والبلاستيك وأشهرهم على الإطلاق الأحجار الطبيعية. من أمثلة الأحجار الطبيعية: الجرانيت والرخام وهما الأكثر استخدامًا في المطابخ.

في هذا المقال نأخذكم في جولة لمطابخ مختلفة بتصميمات فريدة من نوعها تم اختيار أسطحها بعناية لتلهمك بما تريده في مطبخك. إليكم الأفكار