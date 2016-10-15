7 أبواب داخلية لمنزلك ستفاجئك من جمالها

التصميمات الحديثة في تصميم الأبواب، استطاعت أن تخلق من تصميم الأبواب الداخلية داخل المنزل تحف ولمسات من الديكور أنيقة جداً تتزين بها المنازل، خاصةً أن هناك أفكار وخامات فى تصميم الأبواب تخلق حقاً من الأبواب تصميم متميز ومختلف داخل المنزل، كالمزج بين أكثر من عنصر فى التصميم وغالباً ما يكون الخشب هو اللمسة الأساسية مع مزجه مع الألمونيوم أو الزجاج، نظام الدمج هذا خلق من صناعة الأبواب أناقة واختلاف، ونحن اليوم فى هوميفاى نقدم لكم مجموعة من تصاميم الأبواب المختلفة داخل منزلك ستفاجئك من جمالها.
مزج الأبيض مع الأسود يخلق اختلاف وأناقة دائماً فى أى تصميم، وفى تصميم الأبواب أضاف روعة واضحة، وهنا كما نرى تصميم هذا الباب الخشبي مزج بين الأبيض والأسود بشكل أنيق وكلاسيكى، تصميم هذا الباب يناسب المنازل ذات النمط الكلاسيكى الأنيق ويخلق بها أناقة واضحة كما نرى، الباب أسود بالكامل مع لمسة بسيطة من اللون الأبيض فى جوانب المنزل.
باب فنى بتصميم متميز جداً، يشعرك وكأنك أمام متحف فنى عريق خلق من الجمال ولأجل جمال منزلك، هذا الباب يناسب جداً المنازل ذات النمط الفنى العريق ويليق بأصحاب الذوق الراقى جداً والمتميز، الباب خشبي بالكامل مع لمسة بسيطة من الزخارف الأنيقة التى أعطت للباب جمالاً خاصاً، وأكملت المشهد تلك الديكورات واللوحات الفنية على الجدران.
باب خشبي يشبه فى تصميمه باب القلاع القديمة، يتخلله بعض اللمسات من الحديد والزجاج، يشعرك بنوستالجيا الأبواب القديمة، باب كلاسيكي ومميز جداً يناسب المنازل ذات الطابع الكلاسيكي القديم ويناسب عشاق الكلاسيكية والذوق المميز.
تصميم حديث ومتميز جداً في تصميم الأبواب الداخلية للمنزل، وهو تصميم يسمح للباب بالحركة فى الأتجاهين معاً، وفى هذا التصميم تم تصميم الباب من الخشب بالكامل مع بعض اللمسات البسيطة من الزخرفة على الخشب اللموج باللون البنى.
باب زجاجى بالكامل تم تصميمه يتخلله برواز من الخشب الأبيض، اللمسة الأساسية لتصميم هذا الباب هى الخشب الشفاف مع أطلالة بسيطة من الخشب لتكتمل أناقة الباب وتصميمه.
باب بنى خشبى صغير يناسب المنازل صغيرة المساحة فهو لا يستهلك من مساحة المنزل بسبب صغر مساحته، الباب مصمم بالكامل من الخشب مع لمسة من الخطوط فى تقسيمه وأعطاءه لمسة جمالية مميزة جداً، بألأضافة إلى لونه الفات الذى يضيف على المكان اتساع وأناقة مفرطة.
على عكس التصميم السابق، تصميم هذا الباب تم المزج بين الخشب والزجاج بطريقة بسيطة وأنيقة جداً، تم تصميم الباب من الخشب الأبيض بالكامل، ويتخلله برواز من الزجاج على عكس الباب الباب السابق، لملئ الفراغات وأضافة مزيد من البساطة والأناقة على المنزل بالكامل.
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