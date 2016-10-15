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7 أبواب داخلية لمنزلك ستفاجئك من جمالها

منة اسماعيل منة اسماعيل
Apartment 1201, the Address, iSTUDIO Architecture iSTUDIO Architecture شبابيك
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التصميمات الحديثة في تصميم الأبواب، استطاعت أن تخلق من تصميم الأبواب الداخلية داخل المنزل تحف ولمسات من الديكور أنيقة جداً تتزين بها المنازل، خاصةً أن هناك أفكار وخامات فى تصميم الأبواب تخلق حقاً من الأبواب تصميم متميز ومختلف داخل المنزل، كالمزج بين أكثر من عنصر فى التصميم وغالباً ما يكون الخشب هو اللمسة الأساسية مع مزجه مع الألمونيوم أو الزجاج، نظام الدمج هذا خلق من  صناعة الأبواب أناقة واختلاف، ونحن اليوم فى هوميفاى نقدم لكم مجموعة من تصاميم الأبواب المختلفة داخل منزلك ستفاجئك من جمالها.

1- ابيض واسود

Porte interne in legno Linea EMPIRE, TONDIN PORTE SRL con unico socio TONDIN PORTE SRL con unico socio شبابيك
TONDIN PORTE SRL con unico socio

TONDIN PORTE SRL con unico socio
TONDIN PORTE SRL con unico socio
TONDIN PORTE SRL con unico socio

مزج الأبيض مع الأسود يخلق اختلاف وأناقة دائماً فى أى تصميم، وفى تصميم الأبواب أضاف روعة واضحة، وهنا كما نرى تصميم هذا الباب الخشبي مزج بين الأبيض والأسود بشكل أنيق وكلاسيكى، تصميم هذا الباب يناسب المنازل ذات النمط الكلاسيكى الأنيق ويخلق بها أناقة واضحة كما نرى، الباب أسود بالكامل مع لمسة بسيطة من اللون الأبيض فى جوانب المنزل.

2- فنى وجذاب

Apartment 1201, the Address, iSTUDIO Architecture iSTUDIO Architecture شبابيك
iSTUDIO Architecture

iSTUDIO Architecture
iSTUDIO Architecture
iSTUDIO Architecture

باب فنى بتصميم متميز جداً، يشعرك وكأنك أمام متحف فنى عريق خلق من الجمال ولأجل جمال منزلك، هذا الباب يناسب جداً المنازل ذات النمط الفنى العريق ويليق بأصحاب الذوق الراقى جداً والمتميز، الباب خشبي بالكامل مع لمسة بسيطة من الزخارف الأنيقة التى أعطت للباب جمالاً خاصاً، وأكملت المشهد تلك الديكورات واللوحات الفنية على الجدران.

3- باب القلعة الخشبي

pavimenti in seminato alla genovese, vigo mosaici s.n.c vigo mosaici s.n.c جدران
vigo mosaici s.n.c

vigo mosaici s.n.c
vigo mosaici s.n.c
vigo mosaici s.n.c

باب خشبي يشبه فى تصميمه باب القلاع القديمة، يتخلله بعض اللمسات من الحديد والزجاج، يشعرك بنوستالجيا الأبواب القديمة، باب كلاسيكي ومميز جداً يناسب المنازل ذات الطابع الكلاسيكي القديم ويناسب عشاق الكلاسيكية والذوق المميز.

4- باب جرار متحرك

Casa Manantiales, Enrique Cabrera Arquitecto Enrique Cabrera Arquitecto مكتب عمل أو دراسة
Enrique Cabrera Arquitecto

Enrique Cabrera Arquitecto
Enrique Cabrera Arquitecto
Enrique Cabrera Arquitecto

تصميم حديث ومتميز جداً في تصميم الأبواب الداخلية للمنزل، وهو تصميم يسمح للباب بالحركة فى الأتجاهين معاً، وفى هذا التصميم تم تصميم الباب من الخشب بالكامل مع بعض اللمسات البسيطة من الزخرفة على الخشب اللموج باللون البنى.

5- باب زجاجى

homify أبواب منزلقة
homify

homify
homify
homify

باب زجاجى بالكامل تم تصميمه يتخلله برواز من الخشب الأبيض، اللمسة الأساسية لتصميم هذا الباب هى الخشب الشفاف مع أطلالة بسيطة من الخشب لتكتمل أناقة الباب وتصميمه.

6- باب من الجمال

homify المنزلأغراض منزلية
homify

homify
homify
homify

باب بنى خشبى صغير يناسب المنازل صغيرة المساحة فهو لا يستهلك من مساحة المنزل بسبب صغر مساحته، الباب مصمم بالكامل من الخشب مع لمسة من الخطوط فى تقسيمه وأعطاءه لمسة جمالية مميزة جداً، بألأضافة إلى لونه الفات الذى يضيف على المكان اتساع وأناقة مفرطة.

7- زجاجى بسيط وأنيق

Ambienti Classici, Romagnoli Porte Romagnoli Porte شبابيك
Romagnoli Porte

Romagnoli Porte
Romagnoli Porte
Romagnoli Porte

على عكس التصميم السابق، تصميم هذا الباب تم المزج بين الخشب والزجاج بطريقة بسيطة وأنيقة جداً، تم تصميم الباب من الخشب الأبيض بالكامل، ويتخلله برواز من الزجاج على عكس الباب الباب السابق، لملئ الفراغات وأضافة مزيد من البساطة والأناقة على المنزل بالكامل.

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