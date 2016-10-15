7 أبواب داخلية لمنزلك ستفاجئك من جمالها

التصميمات الحديثة في تصميم الأبواب، استطاعت أن تخلق من تصميم الأبواب الداخلية داخل المنزل تحف ولمسات من الديكور أنيقة جداً تتزين بها المنازل، خاصةً أن هناك أفكار وخامات فى تصميم الأبواب تخلق حقاً من الأبواب تصميم متميز ومختلف داخل المنزل، كالمزج بين أكثر من عنصر فى التصميم وغالباً ما يكون الخشب هو اللمسة الأساسية مع مزجه مع الألمونيوم أو الزجاج، نظام الدمج هذا خلق من صناعة الأبواب أناقة واختلاف، ونحن اليوم فى هوميفاى نقدم لكم مجموعة من تصاميم الأبواب المختلفة داخل منزلك ستفاجئك من جمالها.