الحجارة في أحجامها وأشكالها وطرق استخدامتها لا حصر لها، فهي تعطي المتانة، والمظهر الصلب، والقوة والاختلاف، ويمكن ان تكون الخيار الأمثل لتزيين منزلك، أو إعطاء إطلالة مختلفة للمدخل، أو شكل مميز للحمام، فهي في أشكالها المختلفة تدخل في مختلف التصميمات حولنا، وتعطي مظاهر مختلفة بداية من الطابع الريفي إلى الحداثة والمعاصرة، ولذلك يقدم لك هوميفاي في هذا المقال 8 أشكال لاستخدام الحجارة والرخام في منزلك.
لإضافة لمسة مختلفة ودافئة إلى منزلك، يمكنك استخدام الألواح الحجرية لعمل جدار مميز يفصل بين أجزاء منزلك، بلونه الرمادي المميز الذي يعطي ظلال مختلفة، إلى جانب وحدات الإضاءة أسفله التي تعطيه إطلالة كالحمم البركانية، في ضوء متدرج من أسفل إلى أعلى بشكل أنيق.
لا شيء أفضل من صلابة الحجارة والحصى لتزيين جراج سيارتك بشكل مميز، فقد يمكنك بناء جدار حجري مميز بهذا الشكل الرمادي الذي يتدرج لونه ويعطي شكلًا أنيق، يظهر صلابة ومتانة للمكان، مع تلك الوحدات التي تعطي إضاءة خافتة في المكان والحصى الذي يعطي شعور وإيحاء من الطبيعة بتلك اللمسات الخضراء التي أعلاه.
لخلق تناقض مميز وبسيط في أرجاء المنزل يمكن استخدام الحصى في جانب وإزالته من الجانب المقابل، هذا إذا ما قررت أن تكون أغلب جدران المنزل من الحجارة، إلى جانب توحيد اللون الرمادي بها فهو يعطي مظهر خاص إضافة إلى ملمسه الناعم بالرغم من خشونة مظهره، فيبدو المنزل مميز وأنيق.
لقطع صلابة الحجارة والحصى يمكن استخدام الخشب ليعطي لمسة مختلفة عنهم، وهنا قد تم عمل سور قصير من الخشب مغلق يشبه الصندوق المفتوح، يحمل بداخله الشجيرات والأعشاب الخضراء والتي تعطي ملمس ناعم وطبيعي وبسيط.
استخدام الجدار الحجري في غرفة المكتب يبدو مميز ويعطي لمسة من الزخرفة البسيطة كخلفية لشاشات التلفزيون أو الكمبيوتر، إضافة إلى انه يمتزج مع المكتب الخشبي الأنيق ليعطوا مع بعضهم لمسة جمالية وتناغم في الألوان أنيق، حيث يضفي المكتب الخشبي الأملس الناعم لمسة مميزة إلى مظهر الجدار الخشن والصلب.
مدخل منزلك هو الواجهة الأولى والانطباع الأول عن بيتك، لذلك يجب وأن تكون مميزة وأنيقة وغير تقليدية، ولم يكن هناك فرصة أفضل من ذلك لاستخدام الجدران الحجرية والضوء والأرضية الرخامية ليتناغمن مع بعضهم ويعطوا إطلالة مميزة وأنيقة لمدخل المنزل.
ويأتي هنا الرخام كوسيلة أفضل للحمام، فقد يعطي إطلالة كلاسيكية وأنيقة، ويبدو صلب وقوي، وهو الحجر المصقول، فيبدو بلونه الفتاح مناسب مع ديكورات الأثاث الداكن.
وللمطبخ نصيب أيضًا من الاستفادة بالحجارة، فيمكن استخدام سطح الطاولة من الجرانيت الصلب إحدى اشكال وتكوينات الحجارة، لأنه يبدو الأنسب لإنشاء سطح صلب يتحمل مسلتلزمات واستخدامات المطبخ.
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