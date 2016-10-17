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8 أشكال لاستخدام الحجارة والرخام في منزلك

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
TREVINO CHABRAND Taller de Arquitectura, TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio غرفة المعيشة
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الحجارة في أحجامها وأشكالها وطرق استخدامتها لا حصر لها، فهي تعطي المتانة، والمظهر الصلب، والقوة والاختلاف، ويمكن ان تكون الخيار الأمثل لتزيين منزلك، أو إعطاء إطلالة مختلفة للمدخل، أو شكل مميز للحمام، فهي في أشكالها المختلفة تدخل في مختلف التصميمات حولنا، وتعطي مظاهر مختلفة بداية من الطابع الريفي إلى الحداثة والمعاصرة، ولذلك يقدم لك هوميفاي في هذا المقال 8 أشكال لاستخدام الحجارة والرخام في منزلك.

1. جدار منتصف المنزل

TREVINO CHABRAND Taller de Arquitectura, TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio غرفة المعيشة
TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio

TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio
TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio
TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio

لإضافة لمسة مختلفة ودافئة إلى منزلك، يمكنك استخدام الألواح الحجرية لعمل جدار مميز يفصل بين أجزاء منزلك، بلونه الرمادي المميز الذي يعطي ظلال مختلفة، إلى جانب وحدات الإضاءة أسفله التي تعطيه إطلالة كالحمم البركانية، في ضوء متدرج من أسفل إلى أعلى بشكل أنيق.

2. الحصى في الجراج

TREVINO CHABRAND Taller de Arquitectura, TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio مرآب~ كراج
TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio

TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio
TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio
TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio

لا شيء أفضل من صلابة الحجارة والحصى لتزيين  جراج سيارتك بشكل مميز، فقد يمكنك بناء جدار حجري مميز بهذا الشكل الرمادي الذي يتدرج لونه ويعطي شكلًا أنيق، يظهر صلابة ومتانة للمكان، مع تلك الوحدات التي تعطي إضاءة خافتة في المكان والحصى الذي يعطي شعور وإيحاء من الطبيعة بتلك اللمسات الخضراء التي أعلاه.

3. تناقض مميز

TREVINO CHABRAND Taller de Arquitectura, TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio غرفة المعيشة
TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio

TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio
TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio
TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio

لخلق تناقض مميز وبسيط في أرجاء المنزل يمكن استخدام الحصى في جانب وإزالته من الجانب المقابل، هذا إذا ما قررت أن تكون أغلب جدران المنزل من الحجارة، إلى جانب توحيد اللون الرمادي بها فهو يعطي مظهر خاص إضافة إلى ملمسه الناعم بالرغم من خشونة مظهره، فيبدو المنزل مميز وأنيق.

4. سور من الخشب

TREVINO CHABRAND Taller de Arquitectura, TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio غرفة المعيشة
TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio

TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio
TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio
TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio

لقطع صلابة الحجارة والحصى يمكن استخدام الخشب ليعطي لمسة مختلفة عنهم، وهنا قد تم عمل سور قصير من الخشب مغلق يشبه الصندوق المفتوح، يحمل بداخله الشجيرات والأعشاب الخضراء والتي تعطي ملمس ناعم وطبيعي وبسيط.

5. تناغم الخشب مع الحجارة

TREVINO CHABRAND Taller de Arquitectura, TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio غرفة المعيشة
TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio

TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio
TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio
TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio

استخدام الجدار الحجري في غرفة المكتب يبدو مميز ويعطي لمسة من الزخرفة البسيطة كخلفية لشاشات التلفزيون أو الكمبيوتر، إضافة إلى انه يمتزج مع المكتب الخشبي الأنيق ليعطوا مع بعضهم لمسة جمالية وتناغم في الألوان أنيق، حيث يضفي المكتب الخشبي الأملس الناعم لمسة مميزة إلى مظهر الجدار الخشن والصلب.

6. واجهة المنزل

TREVINO CHABRAND Taller de Arquitectura, TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio منازل
TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio

TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio
TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio
TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio

مدخل منزلك هو الواجهة الأولى والانطباع الأول عن بيتك، لذلك يجب وأن تكون مميزة وأنيقة وغير تقليدية، ولم يكن هناك فرصة أفضل من ذلك لاستخدام الجدران الحجرية والضوء والأرضية الرخامية ليتناغمن مع بعضهم ويعطوا إطلالة مميزة وأنيقة لمدخل المنزل.

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7. الرخام في الحمام

TREVINO CHABRAND Taller de Arquitectura, TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio حمام
TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio

TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio
TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio
TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio

ويأتي هنا الرخام كوسيلة أفضل للحمام، فقد يعطي إطلالة كلاسيكية وأنيقة، ويبدو صلب وقوي، وهو الحجر المصقول، فيبدو بلونه الفتاح مناسب مع ديكورات الأثاث الداكن.

8. سطح المطبخ

TREVINO CHABRAND Taller de Arquitectura, TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio مطبخ
TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio

TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio
TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio
TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio

وللمطبخ نصيب أيضًا من الاستفادة بالحجارة، فيمكن استخدام سطح الطاولة من الجرانيت الصلب إحدى اشكال وتكوينات الحجارة، لأنه يبدو الأنسب لإنشاء سطح صلب يتحمل مسلتلزمات واستخدامات المطبخ.

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