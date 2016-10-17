الحجارة في أحجامها وأشكالها وطرق استخدامتها لا حصر لها، فهي تعطي المتانة، والمظهر الصلب، والقوة والاختلاف، ويمكن ان تكون الخيار الأمثل لتزيين منزلك، أو إعطاء إطلالة مختلفة للمدخل، أو شكل مميز للحمام، فهي في أشكالها المختلفة تدخل في مختلف التصميمات حولنا، وتعطي مظاهر مختلفة بداية من الطابع الريفي إلى الحداثة والمعاصرة، ولذلك يقدم لك هوميفاي في هذا المقال 8 أشكال لاستخدام الحجارة والرخام في منزلك.