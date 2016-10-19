بيت مودرن مصمم بإبداع

تتميز التصميمات المودرن للبيوت بكثرة الطلب عليها في معظم البلدان و في مختلف الثقافات لذا تعتبر مألوفة في ألوانها و مكوناتها أكثر من أي طراز تصميمي آخر، اليوم سنصحبكم في جولة مع هوميفاي في قلب العاصمة الأرجنتينية
بيونيس آيرس و إبداع منزل مودرن بأيدي مصممي Brukman Chechik الذين تميزوا في إضفاء روح جديدة و أفكار صالحة للاقتباس في بيوتنا جميعاً على الطراز ذاته ، جولة ممتعة
يمكنك عدم التقيد بأي حدود لغرفة المعيشة عن طريق فتح نافذة كبيرة على الحديقة المحيطة بالبيت ، و قد قام المصممون الأرجنتينيون باستخدام تلك القاعدة في تلك الغرفة الحيوية فزادوها انطلاقاًَ و بهجة عن طريق فتح مجال كبير للضوء و الهواء للدخول إليها و فتح مجالها البصري إلى حدود السماء في أحضان الطبيعة، فهذه الغرفة تناسبك تماماً لو كنت من عشاق الإنطلاق و كسر الحواجز المكانية.
اللون الأبيض من ركائز الطراز المودرن في كل العالم، و هنا اللون الأبيض كان حاضراً بقوة في كل الغرف تقريباً ، و في كل الأثاث أيضاً بدرجات مختلفة، معاني الانسجام و الدفيء و السلام كلها في اللون الأبيض و الراحة و الهدوء كذلك
يمكنك تقسيم الأنترية في بيتك إلى نوعين، نوع رسمي للضيوف و آخر غير رسمي للمعيشة و العائلة في الاستخدام اليومي العادي، و الفرق بينهما واضح في اللون السائد ، ولا يوجد تلاعب كبير في الجدران و الأرضيات حتى النافذة بسيطة و أنيقة ، بدون أي زخرفة إضافية لتلائم الصفة الرسمية لها، بالمقارنة بالشكل المركب للأنترية في الصورة الاولى الذي يعتبر غير رسمياً للاستقبال
استخدام الأضواء في كل ركن يسمح بذلك، لا تبخل على مشهد الجمال في بيتك من لمسة تكمل جماله، لمزيد من الرومانسية استخدم المصابيح الليد في أركان السقف و زوايا الحوائط و سلطها على ديكور الجدران و سلطها عليه بطريقة مباشرة كما فعل هنا المصممون في ابراز الفراغات الجدارية
استخدام الزجاج المصنفر كان هنا مغايراً للسائد لدينا في مصر ، فنجن نستخدم الزجاج المصنفر في الحمام و المطبخ بشكل معتاد في النوافذ، و لكن هنا المصمم استخدم الزجاج المصنفر في الجداريات و النوافذ ليضفي مزيداً من الغموض و التأمل على الضيوف بمقاعد السفرة التي تجاورهم الجداريات الوجاجية من كل جانب
المائدة المستخدمة في تقديم المشروبات و الحلويات للضيوف في الأنترية تعتبر هي رسالتك الترحيبية بهم، حاول أن تختارها دائماً مختلفة و أنيقة و واسعة دون اخلال بالمساحة المحيطة بها فهي تزيد من شعور حسن الاستقبال لدي كل من يزورك و يترك لهم انطباعاً رائعاً عن أناقة بيتك
حاول أن تستغل كل متر في بيتك مهما كان واسعاً في مساحته ، فهنا مثلاً نلاحظ أن ظهر الكنبة قد تم استغلاله ليكون مكتبة صغيرة و رفوف و أدراج للتخزين تصلح لمختلف الأغراض، و هو المكان الذي يعتبر مهملاً و لا نفكر فيه إلا قليلاً ، الآن حاول أن تبتكر أكثر من فكرة لاستغلال ظهر الكنبة بطريقة عملية و أنيقة في الوقت ذاته !
بعد أن اخترت مكاناً للضيوف و غرفة رسمية ليتناولوا طعامهم و شرابهم ، يمكنك تخصيص مائدة أخرى أصغر بعيدة عن الرسمية و قريبة من الدفيء لكل أفراد الأسرة كما في هذا النموذج الأرجنتيني في التليفزيون أمام مائدة الطعام و هو تصرف غير رسمي في الديكور ، و كذلك الجلسات الدائرية القريبة من بعضها في الكراسي تعتبر أيضاً من الاستخدامات غير الرسمية ، و لكنها على المستوى الأسري أكثر من رائعة للم شمل العائلة في كل صباح عند تناول الوجبات السريعة أو كوباً من الشاي
يعتبر مكان التليفزيون هو قلب غرفة المعيشة للعائلة فموقعة لابد أن يكون مكان يسمح للجميع بمشاهدته لذا فهو يتوسط الغرفة تماماً و من المعروف في فن الديكور و التصميم الداخلي الاهتمام بالوسط من كل غرفة و قلبها، فنلاحظ هنا تسليط الأضواء بشكل أكبر على التلفاز و تزيين الرف الذي تحته بالورود و كذلك استخدام رفوفاً جمالية بجواره لتجذب الانظار إليه ، و هي فكرة رائعة يمكنك تنفيذها في بيتك دون تجهيزات معقدة .
من أجمل الأفكار في الغرف الواسعة هي استخدام السجاد في رسم معالم الغرفة و إعادة تحديد مساحتها و لو بشكل معنوي، فهنا تم استخدام السجادة في مربع أصفر من مساحة مربع الغرفة مما أعطانا انطباع شعوري بأن المساحة مناسبة تماماً للعفش، و لكن بدون السجاد ستشعر أن الأثاث أصغر بكثير من حجم الغرفة الفعلي ، لذا فالسجاد المزخرف مفيد في المساحات الكبيرة بشكل أكبر من الغرف الصغيرة التي يفيدها السجاد السادة أو الذي يحتوي على رسوم مستقيمة .
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