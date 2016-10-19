بيت مودرن مصمم بإبداع

بعد أن اخترت مكاناً للضيوف و غرفة رسمية ليتناولوا طعامهم و شرابهم ، يمكنك تخصيص مائدة أخرى أصغر بعيدة عن الرسمية و قريبة من الدفيء لكل أفراد الأسرة كما في هذا النموذج الأرجنتيني في التليفزيون أمام مائدة الطعام و هو تصرف غير رسمي في الديكور ، و كذلك الجلسات الدائرية القريبة من بعضها في الكراسي تعتبر أيضاً من الاستخدامات غير الرسمية ، و لكنها على المستوى الأسري أكثر من رائعة للم شمل العائلة في كل صباح عند تناول الوجبات السريعة أو كوباً من الشاي